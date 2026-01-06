Названа причина отсутствия реакции армии Венесуэлы на вторжение США
Венесуэльская армия обладает всем необходимым для защиты своей территории, но при вторжении американцев никакой реакции с ее стороны не последовало. Причину этого назвал подполковник Эдгар Алехандро Луго Перейра из состава активного резерва армии.
Армия Венесуэлы могла бы отразить нападение США, но не стала этого делать, опасаясь более серьезного вторжения. Этим и объясняется отсутствие в ночь нападения хоть какого-то сопротивления. Имея все возможное для нанесения поражения американцам, венесуэльцы предпочли просто наблюдать, как армия США хозяйничает в Каракасе.
По словам подполковника, сказанным им в беседе с РИА Новости, Каракас предпочел договариваться, а не воевать. А решение не отвечать на вторжение приняло венесуэльское правительство.
Как сообщалось ранее, во время американского вторжения в боях погибли 32 кубинца, в том числе входивших в число охранников Мадуро. Видимо, сопротивление оказывали только они. Венесуэльцы предпочли договариваться, несмотря на то, что у них похитили законного президента.
