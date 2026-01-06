В ВС ВСУ раскритиковали западную тактику применения самолётов в современном бою
Западная тактика применения истребителей в боевых действиях, которой обучали украинских пилотов, оказалась бесполезной в конфликте с Россией. Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Западные инструкторы в ходе подготовки украинских пилотов на истребители F-16 обучали тактике ведения воздушных боев, но она оказалась бесполезной в реалиях украинско-российского конфликта. Как заявил один из пилотов ВС ВСУ, западная тактика применения истребителей основана на военных конфликтах, в которых участвовали страны НАТО. Но они не сталкивались с современной армией, обладающей всем спектром необходимых для уничтожения самолетов вооружений.
Линия фронта на Украине насыщена средствами ПВО, а в воздухе дежурят современные российские истребители Су-35, Су-30 и даже Су-57. Поэтому то, чему учили на Западе, было забыто, и пришлось придумывать новую тактику. На данный момент ничего лучше, чем работать на предельно низких высотах, придумать не удалось. Это помогает скрываться от радаров, но не всегда спасает от ЗРК и российских истребителей — периодически ВС ВСУ теряют самолеты вместе с пилотами.
На сегодняшний день на вооружении ВС ВСУ находятся американские истребители F-16, французские Mirage-2000F и некоторое количество советских МиГ-29 и Су-27. На линии фронта действуют истребители советского производства, американские и французские используются в тылу для перехвата ракет и дронов-камикадзе.
