В ВС ВСУ раскритиковали западную тактику применения самолётов в современном бою

10 142 32
В ВС ВСУ раскритиковали западную тактику применения самолётов в современном бою

Западная тактика применения истребителей в боевых действиях, которой обучали украинских пилотов, оказалась бесполезной в конфликте с Россией. Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Западные инструкторы в ходе подготовки украинских пилотов на истребители F-16 обучали тактике ведения воздушных боев, но она оказалась бесполезной в реалиях украинско-российского конфликта. Как заявил один из пилотов ВС ВСУ, западная тактика применения истребителей основана на военных конфликтах, в которых участвовали страны НАТО. Но они не сталкивались с современной армией, обладающей всем спектром необходимых для уничтожения самолетов вооружений.



Та тактика, которой нас учили за границей, не совсем подходит для войны, которую мы ведем. Потому что эта тактика основана на войнах, в которых партнеры участвовали ранее. А эта война в корне отличается от тех войн.


Линия фронта на Украине насыщена средствами ПВО, а в воздухе дежурят современные российские истребители Су-35, Су-30 и даже Су-57. Поэтому то, чему учили на Западе, было забыто, и пришлось придумывать новую тактику. На данный момент ничего лучше, чем работать на предельно низких высотах, придумать не удалось. Это помогает скрываться от радаров, но не всегда спасает от ЗРК и российских истребителей — периодически ВС ВСУ теряют самолеты вместе с пилотами.

На сегодняшний день на вооружении ВС ВСУ находятся американские истребители F-16, французские Mirage-2000F и некоторое количество советских МиГ-29 и Су-27. На линии фронта действуют истребители советского производства, американские и французские используются в тылу для перехвата ракет и дронов-камикадзе.
32 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 08:54
    Да еслиб не Запад и его бабло-поддержка летали бы эти ,цензура,на спортивных монопланах поршневых и придумывали новые тактики,нация поберушек и копателей морей.
    1. Naum_2 Звание
      Naum_2
      +7
      Сегодня, 09:05
      Не стоит преувеличивать слабость и недооценивать противника. Этим мы только принижаем наши успехи.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 09:17
        Naum 2 hi ,а что принижать?! Если бы Вашингтон и Брюссель убрать из уровнения ВСУ даааавно на других рубежах находилось бы. Импортная поддержка всем и во всём сделала 70% от нынешнего положения дел.
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          0
          Сегодня, 15:03
          Напомню, что целый месяц от начала СВО Запад напрямую не помогал Украине НИКАК. И, тем не менее, ей удалось мобилизоваться, не потерять управление над ситуацией и перевести конфликт в долгосрочный, в то время как Россия допустила непростительные ошибки от непонимания руководством ситуации, в которую влезает. Что и вылилось в необходимость (реальную военную необходимость, это не из разряда "обманули", как пытаются представить зачем-то) "жестов доброй воли".
          Поэтому, думаю, что и без помощи Запада Украина до осени 22-го вполне смогла бы прожить. А там она бы нашла кому продаться 100%. Не Штатам с Европой, так Китаю. Последнему, к слову, усиление России (которое будет в случае победы над Украиной) тоже не нужно абсолютно.
          1. Владислав_В Звание
            Владислав_В
            -2
            Сегодня, 15:58
            Не надо тут сказки рассказывать о том, что НАТО с самого начала не помогало в построении украинской армии. С самого начала у них и броники и каски были польского производства и связь амерская,пайки и инструкторы и натовские генералы в их штабе!
  2. Cartograf Звание
    Cartograf
    -10
    Сегодня, 09:04
    И ДАЖЕ СУ-57. Почему же эти суперпупер нивидимые самолёты ещё не уничтожили авиацию и ПВО Украины???
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +8
      Сегодня, 09:11
      Уничтожили,но им всё новые системы ПВО и самолёты подвозят.
  3. Слово Звание
    Слово
    +10
    Сегодня, 09:26
    Нам нужен современный качественный спутниковый контроль территории и воля пресечения поставки грузов хунте на раннем этапе.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 15:07
      Ага. А ещё нужно научиться проектировать и производить современные ОЭТК для спутников.
  4. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 10:02
    В ВС ВСУ раскритиковали западную тактику применения самолётов в современном бою
    Галушкистанскому танцору и яйца мешают?
  5. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +1
    Сегодня, 10:03
    Еслибы...
    При наличии постоянно висящих в воздухе наших бортов ДРЛО, пользы от передачи охлам ф-16 и миражей было бы ещё меньше.
  6. Дедрусав Звание
    Дедрусав
    +3
    Сегодня, 10:29
    "на предельно низких высотах", а также на предельно высоких глубинах и предельно узких ширинах...)))
  7. Леший1975 Звание
    Леший1975
    +1
    Сегодня, 11:16
    Не понятная статья, не понятно о чём. Для совсем уж полных дилетантов. Т.к. даже я, кстати тоже дилетант в военной авиации, хочу спросить - а что сравниваем, какую западную тактику? Может у Украины имеется полный набор техники ВВС США? Существую специальные эскадрильи прорыва ПВО на гроулерах или может, у Украины стоят на вооружении Ф22 и Ф35? Или Украина способна одновременно поднять в воздух такое количество бортов, которое способны, не дай Бог, поднять против нас США? Совместив это с одновременным ударом сотнями КР и баллистики по аэродромам на всю глубину, с которой может действовать наша как минимум тактическая авиация? Передача разных моделей западных самолётов, к тому же не самых новых, не означает, что теперь Украина стала способна действовать в небе наравне с США. Почему меня злят вот такие статьи? Да это всё то же самое, старое "доброе" закидывание шапками, потом плавно переходящее в прыжки на граблях. P.S. Какие беспилотники?! Да наши РЭБы их одной левой, ха-ха-ха. Уже проходили. Не надоело ещё? Шапочники...
  8. Правдодел Звание
    Правдодел
    -1
    Сегодня, 11:29
    ВСУ раскритиковали западную тактику применения самолётов в современном бою

    Ничего, продолжайте учиться у НАТы, и пусть они вам передают свой боевой опыт войны с туземцами как можно основательнее и вдалбливают его в мозги укробандерлогов.
  9. Бан Зай
    Бан Зай
    +1
    Сегодня, 11:33
    Зачем мне мнение ВСУ?, у нас нет кому делать эту работу?, не сомневаюсь, есть профильные специалисты... Заполнения информационной пустоты, или обход запрета распространения информации, изменений концепции применения типов вооружения и боевой техники, путем подачи ее, опираясь якобы на ресурсы вражеской стороны. Но любую инфу, перепроверить трудно, но довольствуемся тем, что есть. Лишь бы не жевали, одно и тоже. Заголовки таких статей , попахивают
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 12:01
      Бан Зай
      Зачем мне мнение ВСУ?

      Они должны не заявлять, а дохнуть. И если кто-то еще делает оценки, то это наша недоработка.
      1. Бан Зай
        Бан Зай
        +2
        Сегодня, 12:04
        Да нет гарантии, что это заявляет какое то ВСУ, Станиславский вам, в помощь, с его знаменитой фразой
  10. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 11:43
    По данным МО, Украина потеряла около 670 самолетов (это без вертолетов) laughing кто в это верит?
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 11:57
      Антоний
      По данным МО, Украина потеряла около 670 самолетов.....кто в это верит?

      У Вас имеются более точные данные, тогда поделитесь ими. А сидеть, размышлять и философствовать на диване, ума много не надо.
      1. Ratmir_Ryazan Звание
        Ratmir_Ryazan
        -4
        Сегодня, 12:10
        У Вас имеются более точные данные, тогда поделитесь ими. А сидеть размышлять и философствовать на диване, ума много не надо.


        Да у меня есть более точные данные, во всех источниках соо шалости, что у ВСУ на начало СВО было не больше 100 МиГ-29 и Су-27 вместе взятых, плюс ещё около 100 Су-24 и Су-25.

        Откуда сбитый 600? При том, что у ВСУ ещё остались и Су-27 и МиГ-29.

        Звездить умеет ГШ России, но должен же кто-то им сказать, что ложь хоть немного должна быть правдоподобной, а не дискридитировать ВС РФ.
        1. frruc Звание
          frruc
          +2
          Сегодня, 12:17
          Ratmir_Ryazan
          на начало СВО было не больше 100 МиГ-29 и Су-27 вместе взятых

          У меня тоже есть некоторые данные. Вы считаете боеготовые штуки. До войны у них насчитывалось по 5-7 (кое где и того меньше) боеготовых единиц в летных частях. Кроме того целый парк неисправной техники, и хранящейся на ДХ. Кто им поставлял запчасти, авиатехнику и откуда известно. Даже умудрялись из России вывозить.
          1. Ratmir_Ryazan Звание
            Ratmir_Ryazan
            -4
            Сегодня, 12:24
            У меня тоже есть некоторые данные. Вы считаете боеготовые штуки. До войны у них насчитывалось по 5-7 (кое где и того меньше) боеготовых единиц в летных частях. Кроме того целый парк неисправной техники, и хранящейся на ДХ. Кто им поставлял запчасти, авиатехнику и откуда известно. Даже умудрялись из России вывозить.


            Ага 400 самолетов починили из металлолома?

            Хватит любой бред ГШ поддерживать. Пока общественнось не станет спрашивать за вранье с генералов и за потери, они так и будут нести чушь, что каждый день кладут по 1500 украинцев и сбивают по 10, а иногда и 20 самолётов в неделю, при этом стирая своих солдат в бессмысленных задачах.

            Из-за систематического вранья мы через одно место начали СВО, отступили от Харькова, оставили Херсон, противник зашел на нашу территорию, а сейчас мы теряем Купянск. Вы осознаете, сколько людей мы потеряли из-за этого? А сколько техники?
            1. frruc Звание
              frruc
              +2
              Сегодня, 12:56
              Ratmir_Ryazan
              Вы осознаете, сколько людей мы потеряли из-за этого? А сколько техники?

              Осознаю. Причины не только в военных просчетах ГШ и политруководства, что в дальнейшем пришлось компенсировать жизнями солдат и железом.
            2. Владислав_В Звание
              Владислав_В
              -1
              Сегодня, 16:04
              Вот никогда такого не было, и вот опять.Сколько по всему миру было боевых самолетов советской постройки?Могли ли они оказаться в небе Украины?
    2. Бан Зай
      Бан Зай
      -2
      Сегодня, 12:05
      Я точно нет, Канашенков с 22-го , за год убил эту веру, там 5 армий уже уничтожили
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      -2
      Сегодня, 12:20
      Цитата: Антоний
      По данным МО, Украина потеряла около 670 самолетов (это без вертолетов) laughing кто в это верит?

      По данным Совинформбюро на 06.08.1941("Арабские сказки") Вермахт потерял 1,5 млн убитыми, раненными и пленными.
      Люди либо верят в то что им говорит государство либо нет - определить правду в момент происходящего таких масштабов - они не могут.
  11. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -2
    Сегодня, 12:06
    На сегодняшний день на вооружении ВС ВСУ находятся американские истребители F-16, французские Mirage-2000F и некоторое количество советских МиГ-29 и Су-27. На линии фронта действуют истребители советского производства, американские и французские используются в тылу для перехвата ракет и дронов-камикадзе.


    Где все эти умники, которые кричали, что для Ф-16 нужна особая инфраструктура и ВСУ не смогут быстро обучить пилотов на них летать?
    1. Бан Зай
      Бан Зай
      0
      Сегодня, 12:13
      Это не умники вещали, а специально обученные и проплаченные люди с телевизора, которые любую дичь готовы озвучить, Тайлеран:"Деньги, не пахнут"
    2. Illanatol Звание
      Illanatol
      +1
      Сегодня, 12:37
      Все так и есть. Инфраструктура? Такая есть в Румынии, где эти "соколы" и шифруются. Быстро обучить летать можно, обучить быстро летать хорошо - нельзя. Ну так мастерства украинским летунам и хватает лишь, чтобы с тихоходными "геранями" воевать... не всегда удачно, кстати.
      И сколько там ВВС Украины потеряли западных истребителей, хотя до воздушных боев вроде и не дошло? Тоже показатель летного мастерства украинских пилотов, однако.
    3. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 13:53
      Ratmir_Ryazan
      для Ф-16 нужна особая инфраструктура и ВСУ не смогут быстро обучить пилотов на них летать?

      Может вы знаете, где сейчас находится л/с Харьковского национального университета Воздушных Сил (ХНУВС) и чем он занимается ?
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -2
    Сегодня, 12:41
    некоторое количество советских МиГ-29 и Су-27
    Их вроде как уничтожили ещё в самом начале СВО. Неужели воскресли? wink
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 17:51
      Schneeberg
      Их вроде как уничтожили ещё в самом начале СВО.

      В самом начале СВО они частично благополучно улетели в Румынию и Польшу, (Словакию ?).