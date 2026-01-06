Атаки украинских беспилотников переходят в круглосуточный режим

Киевский режим продолжает массированные атаки беспилотниками на российские регионы, причем практически в круглосуточном режиме. Только за последние сутки средствами ПВО перехвачено и уничтожено порядка 280 украинских дронов. Такие данные предоставило Минобороны.

Согласно информации от военных, в ночь с понедельника на вторник, 6 января, дежурными средствами ПВО было сбито 129 беспилотников самолетного типа над 22 российскими регионами. К сожалению, есть погибшие и раненые, а также последствия на земле.



Как и в прошлые разы, противник попытался атаковать через Брянскую область, ПВО перехватила 29 дронов. По данным от властей, на земле без последствий, но осколочные ранения получили два человека. В Белгородской области сбили 15 дронов, информации о последствиях пока нет. 13 БПЛА перехвачено над Ярославской, власти о последствиях не сообщают. В Новгородской, Курской, Смоленской и Пензенской областях без последствий или просто нет информации на данный момент.

В Тверской области в результате попадания украинского БПЛА в жилой многоэтажный дом возник пожар. Один человек погиб, еще двое получили легкие ранения.

По Башкортостану, Астраханской области информации нет, в Ростовской, Калужской и Московской без последствий. В Липецкой области в результате атаки БПЛА есть возгорание на территории промышленного предприятия в Усманском районе, подробности не сообщаются.

Таким образом, киевский режим продолжает попытки нанести как можно больший ущерб России, остановить атаки можно только полностью уничтожив киевскую хунту. Никакие договоренности здесь не помогут.
  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    +19
    Сегодня, 09:23
    Киевский режим продолжает массированные атаки беспилотниками на российские регионы, причем практически в круглосуточном режиме

    Ну и кто в этом виноват ?
    1. Седов Звание
      Седов
      0
      Сегодня, 09:26
      Ну и кто в этом виноват ?
      Мадъяра к ответу) (шутка, но с долей...)
      1. maximkrivihin Звание
        maximkrivihin
        +4
        Сегодня, 11:52
        Ну если без шуток , то да Мадьяра , к ответу за военные преступления. Какую военную целесообразность имеют атаки гражданских и совсем даже ни инфраструктурных объектов ? А охота за гражданскими и их убийство на Донбассе ? Вообще , укробеспилотчиков , лучше бы в плен не брать , "взяли" , просмотрели смартфоны , записи с аппаратуры , допросили с пристрастием , взяли "доказуху" и в расход.
        1. Nikolaevich_IXI
          Nikolaevich_IXI
          +2
          Сегодня, 12:06
          НПЗ, промышленные предприятия ВПК, энергетика - совсем гражданские и не инфраструктурные объекты?
          1. maximkrivihin Звание
            maximkrivihin
            +1
            Сегодня, 13:23
            А жилой дом , в Тверской области , это какой объект ? А московские многоэтажки ? А донецкие школы и детские садики ? А гостиница в Херсонской области ? А кареты "скорой помощи ? И я не думая что наши специально над жилыми домами беспилотники сбивали - hohлы по жилым домам целенаправленно и целились.
            Много вас тут таких , "за всё хорошее , против всего плохого" , hohляцких адвокатов.
            1. Алекс354 Звание
              Алекс354
              0
              Сегодня, 14:42
              Про Тверскую область уже опровергли, взрыв газа.
              1. maximkrivihin Звание
                maximkrivihin
                -1
                Сегодня, 14:46
                А остальные эпизоды ? Чем объяснить можно ?
        2. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
          Лиза Кернер-Тимошенко
          -2
          Сегодня, 13:27
          ...да ну, это же братья, которые просто немного бандерозировались.... winked
          1. maximkrivihin Звание
            maximkrivihin
            0
            Сегодня, 13:38
            Братья ? Ага , родственнички , из Жмеринки.
            1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
              Лиза Кернер-Тимошенко
              0
              Сегодня, 13:41
              я же это с ироней.....ввп их же считает такими! НЕ Я!
              1. maximkrivihin Звание
                maximkrivihin
                0
                Сегодня, 13:44
                Он считает братским УКРАИНСКИЙ НАРОД , но не бандеровцев и прочую шелупонь. Я так то , то же с иронией ответил.
                1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
                  Лиза Кернер-Тимошенко
                  +1
                  Сегодня, 14:09
                  А что большинство этого народа уже давно болеет русофобией и стало поколинниками запада Вы не видели, не знаете????
                  1. maximkrivihin Звание
                    maximkrivihin
                    +4
                    Сегодня, 14:31
                    Ну так то , русофобия национальности не имеет . Многие , наши "пгавильные гусские" всякие там , условные "Галкины" , "Невзоровы" и прочие , совсем не украинцы по национальности а русофобии хоть отбавляй.
                    Я не думаю что там такео количество русофобов , большинству населения становится уже совсем не политики - "лишь бы выжить и жить потом нормально а чья власть будет , уже дело десятое". Да им раньше было как то похрен - иначе майдан бы не случился. Просто русофобы громче всех кричат и повсюду лезут и заполняют собой всё инфополе.
                    1. torbas41 Звание
                      torbas41
                      0
                      Сегодня, 19:22
                      Если объявить в России всеобщую мобилизацию, (а ее рано или поздно все ровно прийдется объявить) то родители мальчиков автоматически практически сразу станут русофобами, а родители девочек станут еще большими патриотами, разумеется до тех пор пока их дочерей не начнут призывать в армию.
                      1. maximkrivihin Звание
                        maximkrivihin
                        -1
                        Сегодня, 19:24
                        А Вы откуда знаете что именно так и будет ? По свей неньке судите ? Палитесь . У вас чуб за километр видно.
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +27
      Сегодня, 09:32
      Всё к этому и шло.Потому что нельзя полумерами и различными как бы договоренностями добиться нужного результата.(Хотя возможно просто делают всё что могут после эпохи реформ и сокращений Армии времён Сердюкова/Шойгу,но как говорится сами себе ограничили возможности до нельзя,сами себе такую жизнь устроили).Тенденция явно говорит что возможности противника из года в год не падают,а растут.То есть динамика не очень.То есть там адаптировались и развивают свои боевые возможности,не можем/не хотим эти боевые возможности ВСУ свести к нулю.У нас ведь договоренности.А что будем делать если в который уже по счёту раз нас с этими как бы договоренностями кинут,когда враг станет ещё значительно более сильным,выиграв время на развитие своих вооруженных сил предварительно связав нам руки всякими там договорённостями,зерновыми сделками и духами Анкориджей?
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 09:36
        Sky Strike fighter hi ,похоже об том что вы написали говорят ВСЕ только вот ,вообщем не просто все и объяснить и написать
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +5
          Сегодня, 09:48
          Ну так задача Украины,поставленная Западом,дальнейшая экспансия на Восток,не зря же они столько денег в этот конфликт вбухали,а Зеленский года два назад даже издал закон о якобы каких-то там исторических землях Украины,которые находятся в составе России.Это по сути территориальные претензии, причём по беспределу и подтасовкой фактов.Тупо попытка рейдерства в государственном масштабе.Это и ежу понятно что с ними договорится невозможно.Пока у них имеется хоть малейший шанс на экспансию они всеми правдами и неправдами будут его пытаться использовать до тех пор пока мы не покажем свою силу и безнадежность всех попыток на нас накатить.Только тогда когда они поймут что экспансия невозможна они и успокоятся,но это надо ясно им показать, предьявив силу,а не заигрывать в договоренности и сделки,потому что так СВО можно вести ещё не один год.Тут вопрос только в наших силовых возможностях и решимости.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +3
            Сегодня, 09:50
            Sky Strike fighter,в том то и дело что НАДО, и это НАДО извините надо было делать ещё в 2023 когда стало понятно что украинцы смешать нынешнюю клику не будут.
          2. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            +3
            Сегодня, 11:48
            Цитата: Sky Strike fighter
            Тут вопрос только в наших силовых возможностях и решимости.

            Тут вопрос только в желании руководства проявить решимость и использовать опыт победителей...
            1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
              Лиза Кернер-Тимошенко
              +2
              Сегодня, 13:30
              А как раз такого желания у капиталистического руководства нет!!! am
      2. DBR Звание
        DBR
        -1
        Сегодня, 16:07
        Вот именно что все полумеры . Пока не будут уничтожены транспортные коммуникации по которым идет потоком оружие , боеприпасы для ВСУ и в том числе комплектующие для БПЛА которые потом собирают на территории Украины военные действия будут продолжаться а удары по нашейм территории в том числе по гражданским объектам только усиливаться . Противник уже дважды выводил из строя Крымский мост , и что в ответ ? Если тут некоторые утверждают что так трудно , так трудно вывести из строя мосты и тоннели ракетами на западной границе Украины так неужели так сложно подорвать автомобиль или жд. состав например на мосту ? Противник это делал а что мы ? Или переодическое убийство наших генералов а ближайшее окружение Зеленского это для нас табу ? После Валдая например что то изменилось ? Только один пустопорожний звон и ничего более .
        Похоже там в Кремле нет никакой решимости поставить в этих вопросах точку .
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +9
      Сегодня, 09:39

      opuonmed
      Сегодня, 09:23
      Ну и кто в этом виноват ?

      hi Ответ у автора статьи близок к мнению большинства россиян и форумчан ВО-
      Таким образом, киевский режим продолжает попытки нанести как можно больший ущерб России, остановить атаки можно только полностью уничтожив киевскую хунту. Никакие договоренности здесь не помогут.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 10:54
        Ответ у автора статьи близок к мнению большинства россиян и форумчан ВО-

        Ну а кто виноват что киевский режим живёт и здравствует ? Можете сказать?
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          -10
          Сегодня, 10:59
          частное лицо
          Сегодня, 10:54
          Ну а кто виноват что киевский режим живёт и здравствует ? Можете сказать?

          hi Видимо, после Венесуэлы новый Штирлиц получил инструкции из Кремля, а Кузнецов готов совершить подвиг по устранению свиноголов жыдо наркофюрера и всей бандеронацистской хунты.
          1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
            Лиза Кернер-Тимошенко
            -4
            Сегодня, 13:32
            ...я предполагаю, что в столице Бандеростана уже давно идут тщательные подготовки похитить ВВП по образу, как похитили Мадура!!!
    4. Silver99 Звание
      Silver99
      +7
      Сегодня, 10:04
      Виновато убеждение некоторых, что с той стороны против России сражаются "братья", виновато , что кто-то на четвертом годе считает все происходящее специальной операцией, а не войной. Главное отличие на войне врага с его военно-политическим руководством и всей инфраструктурой сносят под ноль, а не пытаются договориться. Виноваты те кто надеется вернуть свою недвижимость и активы на Западе, кто готовы оправдать любые преступные действия "партнеров"........ только это не дух Анкориджа, а запах канализации из Вашингтона.
      1. uralex Звание
        uralex
        -3
        Сегодня, 10:41
        Виновато убеждение некоторых, что с той стороны против России сражаются "братья"
        Если бы в 2000-х наш главнокомандующий тоже бы на "братьев" ссылался, то до сих пор бы еще Чечня полыхала... Там он четко позицию обозначил: "Террористы! Их надо мочить в сортире!" - и все быстро закончилось...
        1. Andobor Звание
          Andobor
          -4
          Сегодня, 10:50
          Цитата: uralex
          то до сих пор бы еще Чечня полыхала...

          Чечня десять лет полыхала, да Россия уже не та, но и Украина в 30 раз больше, территория, население, внешние вливания.
          С учётом этого всё ещё очень быстро идёт.
        2. Vinnibuh Звание
          Vinnibuh
          +6
          Сегодня, 11:07
          Ув.uralex,а вы уверены что на Кавказе и Закавказье все законченно? Факты к сожалению чутка другие.
          1. Andobor Звание
            Andobor
            -5
            Сегодня, 11:11
            Цитата: Vinnibuh
            Факты к сожалению чутка другие.

            Там наши военные базы стоят и это в сегодняшнем мире главные факты.
            1. Vinnibuh Звание
              Vinnibuh
              +8
              Сегодня, 11:13
              Базы стоят,согласен,но возьмем,так навскидку, "гвардия пехотинца",дикие дотации,да и смотрю русские туда прям ломанулись на ПМЖ.
              1. Andobor Звание
                Andobor
                -5
                Сегодня, 11:18
                Цитата: Vinnibuh
                "гвардия пехотинца",

                Силу уважает, и желает быть на стороне победителей, так что всё в наших руках.
        3. Гардамир Звание
          Гардамир
          +6
          Сегодня, 12:19
          То есть предлагаете, раз теперь платим дань Чечне, теперь предлагает платить и Киеву?
        4. dimon642 Звание
          dimon642
          +7
          Сегодня, 12:52
          Там просто одних тупо купили . Потом Герой России заказал убийство Герою России Героя России .
      2. Monster_Fat Звание
        Monster_Fat
        +13
        Сегодня, 10:56
        Виновато не суждение о неких "братьях" которых типа надо "щадить", а недооценка противника и переоценка своих возможностей. Нет просто, ни ресурсов, ни возможности обычными вооружениями нанести противнику ущерб, не совместимый с возможностью продолжения боевых действий. Тот , кто сидит в тюрьме как экстремист и фейкомет в самом начале предупреждал, что затягивание СВО приведет: к развертыванию западом военно-промышленного комплекса, работающего на Украину, расположенного на территории ЕС, недоступного для средств поражения РФ и с другой стороны - к созданию и развертыванию средств нападения большой дальности, которые планомерно начнут выбивать немногочисленные заводы военно-промышленного комплекса, НПЗ, энергетику, логистические центры в глубине территории РФ и никакая ПВО и РЭБ не смогут этому противостоять. Что мы и наблюдаем, сейчас. У РФ нет ни средств, ни возможности уничтожить военно-промышленный потенциал ЕС, Великобритании, стран Содружества и США работающий на Украину, в то время, как эти страны руками Украины, при помощи: своих средств разведки, наведения и управления, а также санкций, вполне успешно, планомерно выносят экономический и военный потенциал РФ.
      3. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        +2
        Сегодня, 13:35
        "... что кто-то на четвертом годе считает все происходящее специальной операцией, а не войной."....ну вождь капиталистической России так назвал это....
        А И.В.Сталин когда-то говрил о СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЕ!!!
    5. tank_killer156 Звание
      tank_killer156
      +7
      Сегодня, 10:09
      Как кто ,голову подыми вверх,посмотри в потолок,и представь наших генерале в орденах с звездами героев(ведь каждый ну или почти будучи на передовой отстреливался до последнего патрона,а когда кончились патроны взяв в руки нож бились до конца спасая флаг дивизии,или командуя группировкой войск,окружили вражескую группировку аж 100 тыщ уничтожив ее,и при этом освободили крупный город,а враг в панике бежит,а мы прорвав фронт наступаем аж по 200км) Извините отвлекся ,,и сидят эти умы тактик (не все) в мягких креслах с дачами и земелькой в под Московье ,ну или еще где простому люду как бы и не нужно и думку думают как победить.А ты тут спрашиваеш ,кто да кто,не мешай,все по плану мы победим.
    6. Гардамир Звание
      Гардамир
      +10
      Сегодня, 10:18
      Те. кто не хотят сделать крепкий щит России. Им даже не стыдно, что беспилотники пролетают за тысячи км и гибнут мирные люди. Вся пропаганда заточена. что вокруг враги. Это не российские чиновники виноваты, это враги виноваты.
      1. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        -6
        Сегодня, 11:58
        Цитата: Гардамир
        Те. кто не хотят сделать крепкий щит России.

        Ты с ними знаком?И точно знаешь что их фиг заставишь?Может тебе врут там?
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          +1
          Сегодня, 12:13
          Там это где? Например вот
          В Тверской области в результате попадания украинского БПЛА в жилой многоэтажный дом возник пожар. Один человек погиб, еще двое получили легкие ранения.
          Опять родственники живут в Калужской области, как на линии фронта.
    7. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      +2
      Сегодня, 11:14
      ИМХО те кто планировал эту операцию и готовил войска к ней.Соответственно это руководство страны,генштаб и министерство обороны.
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        -1
        Сегодня, 12:25
        Вряд ли там кто-то, что-то планировал, техника, перла без оглядки. Мариуполь взяли без всякого му-му. А вот когда голодные генералы пошли, тогда и начались рекогносцировки.. Такое впечатление, что с нашей стороны назначали генералов, чтоб у них обязательно были родственники на Украине.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +9
    Сегодня, 09:26
    И на количество их беспилотных аппаратов наши удары похоже не влияют,и на общество тоже.
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +6
    Сегодня, 09:32
    Профилактика - мать здоровья. Значит надо больше работать разведке, выявлять места хранения дронов, пути подвоза, места запуска, места обучения, и атаковать, атаковать. Клин клином, по другому никак. По крайней мере в выбранном способе ведения СВО.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 11:54
      Цитата: Pharmacist
      Клин клином, по другому никак. По крайней мере в выбранном способе ведения СВО.

      Или выбрать другой способ...
  4. Tagan Звание
    Tagan
    +5
    Сегодня, 09:40
    Черти копили для "праздничных" атак, по ходу. В другие-то дни количество беспилотников поскромнее обычно, по-моему.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 09:47
      Tagan hi ,у них это не связано,подвезли с Европы партию свинтили полетели,и так до следующей партии. А сейчас вон вообще про круглосуточный режим пишут.
      1. Tagan Звание
        Tagan
        -1
        Сегодня, 10:28
        у них это не связано

        Ещё как связано. В главные церковный праздник, например, для них вообще самое то.
        А сейчас вон вообще про круглосуточный режим пишут.

        Мало ли чего пишут.
        Не факт, что они в таком режиме смогут после праздников каждый день продолжать.
      2. Дедок Звание
        Дедок
        +6
        Сегодня, 10:33
        подвезли с Европы партию свинтили полетели,и так до следующей партии.

        значит логистика нами не нарушается...
    2. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 09:50
      Черти копили для "праздничных" атак, по ходу.

      а мы?
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +1
        Сегодня, 10:31
        а мы?

        Мы сейчас как-то умеренно, на мой взгляд. По сравнению с тем, как могём.
        1. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 10:32
          Мы сейчас как-то умеренно

          нам что-то мешает?
          1. Tagan Звание
            Tagan
            0
            Сегодня, 10:49
            нам что-то мешает?

            Да шибко мы совестливые и набожные. Хотя, как по мне, чертям такие послабления не стоило бы давать.
            1. Гардамир Звание
              Гардамир
              +7
              Сегодня, 12:26
              Странно, как налоги и пенсии поднимать, так ни разу не совестливые и не набожные.
              1. mann Звание
                mann
                +3
                Сегодня, 13:09
                Цитата: Гардамир
                Странно, как налоги и пенсии поднимать, так ни разу не совестливые и не набожные.

                Для своего народа у них совесть пропадает и яйца твердеют...
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        +3
        Сегодня, 10:42
        Цитата: Дедок
        Черти копили для "праздничных" атак, по ходу.

        а мы?

        Да так то бы тоже каждый день удары наносятся, только проблема в том, что они на них не реагируют, поскольку "заказчики" гарантировали "исполнителям" то, что в случае чего им будет открыт коридор на запад, а то что будет с незалежной им насрать.
        Видимо не по той территории мы лупим. Пора бы уже и по Лондону вжарить, а там будь что будет. Пока есть кому дохнуть за их интересы, они не угомонятся.
  5. mt3276 Звание
    mt3276
    +26
    Сегодня, 09:48
    Цитата: opuonmed
    Киевский режим продолжает массированные атаки беспилотниками на российские регионы, причем практически в круглосуточном режиме

    Ну и кто в этом виноват ?

    В футболе если хорошая команда долго не выигрывает увольняют главного тренера. У нас главный тренер не сменяемый drinks
    1. mann Звание
      mann
      +4
      Сегодня, 12:59
      Цитата: mt3276
      Цитата: opuonmed
      Киевский режим продолжает массированные атаки беспилотниками на российские регионы, причем практически в круглосуточном режиме

      Ну и кто в этом виноват ?

      В футболе если хорошая команда долго не выигрывает увольняют главного тренера. У нас главный тренер не сменяемый drinks

      Ошибаетесь, у нас не главный тренер, а владелец клуба, увольнению не подлежащий. Когда надоест, клуб продаст.
  6. Goscha Звание
    Goscha
    +14
    Сегодня, 09:49
    В Татарстан постоянно прилетает. То в Казань, то в Нижнекамск, то в Альметьевск. Знакомые на Оргсинтезе работают, говорят чуть ли не каждый день прилёты, просто в новостях не говорят, чтобы не было паники...
  7. Слово Звание
    Слово
    +5
    Сегодня, 09:50
    Белые перчатки нужно снять и начинать охоту на всех представителей террористического режима, не может у гидры вечно отрастать голова, организм даст сбой.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +3
      Сегодня, 12:15
      Не верьте пропаганде. Нет никаких перчаток, ни белых. ни синих. Есть желание бабла, ну и как сами сказали развлечься.
  8. g_ae Звание
    g_ae
    +4
    Сегодня, 09:50
    Это духом Анкориджа смердит. Свое не пахнет.
  9. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +9
    Сегодня, 09:55
    [/quote]Атаки украинских беспилотников переходят в круглосуточный режим[quote]

    А чему тут удивляться,коли мы сами сопли жуем.по резиденции прилетело и боимся жахнуть(хотя в ядерной доктрине РФ считается актом объявления войны и нас не чего не сдерживает в ответе,любым оружием на наше усмотрение в плоть до ЯО) а то что простой люд погибает,это же не на Рублевке же и не детки олигархов и небожителей с правительства,ну погрозим,пальчиком помашем,соболезнования выразим,ну еще может кого и вылечим и все,делать то не чего не будут что бы не прилетало,будем еще бодаться 2-3 года на Донбассе а там может как нибудь и рассосется,каждая сторона объявит о своей победе нам начнут втирать что это самое правильное решение ,и что мы были не правы и поэтому мы все выплатим и отстроим им заново,а то что народу (крестьян да работяг в массе)положили как то и промолчат,промолчат и о целях не выполненных ,но это то ерунда,лижбы детки за бугром жили счастливо,да счета не трогали и росли там за бугром, ну а нам простой массе многого и не надо завезут кур по 100 руб и яиц по 50 ,да по ТВ расскажут как все у нас здорово а там они на Западе загнивают и вот вот скоро все замерзнут и сдохнут, ПС я не Ванга и дай Бог что бы я ошибался,надеюсь на мудрость,жесткую решимость,волю нашего правительства в приеме верного решения обеспечивающего защиту простых граждан,и карающий меч возмездия нашим врагам.
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +4
      Сегодня, 10:44
      Злые языки с украинской стороны, которым мы конечно же не верим и осуждаем их гнусные инсинуации, утверждают, что после того, как наш Трампушка отказался верить предоставленным российской стороной данным по нападению на российскую резиденцию, уже вылетевшие на боевое задание стратегические бомбардировщики были отозваны на аэродромы базирования. Врут же наверняка, мерзавцы.
    2. mann Звание
      mann
      0
      Сегодня, 13:20
      то что простой люд погибает, это же не на Рублевке же и не детки олигархов
      Так олигархи, наоборот, в полном восторге fellow , чем меньше народа будет, тем меньше внутреннего потребления ресурсов, больше для продажи за рубеж останется... sad
  10. ximkim Звание
    ximkim
    -3
    Сегодня, 10:08
    В ФСБ бы проверку провести.
  11. Last centurion Звание
    Last centurion
    +6
    Сегодня, 10:14
    Ой ну наконец-то кто-то из авторов начал тут писать что договоренности не помогут и надо физически уничтожать верхушку нациков. Так глядишь через пару лет это дойдет и до старых лбов наверху.
    зы: но Спустя тысячи жертв.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +6
      Сегодня, 12:03
      Цитата: Last centurion
      Так глядишь через пару лет это дойдет и до старых лбов наверху.
      зы: но Спустя тысячи жертв.

      А у вас не сложилось впечатление, что «старые лбы наверху» больше всего боятся, что всплывут настоящие результаты их четвертьвековому руководству? Не появилось чувство, что в стране всё делается через задницу, а не исходя из исторического опыта? Не возникло предположение, что карт в колоде уже не хватает и тасовать некого?
      1. mann Звание
        mann
        +1
        Сегодня, 13:25
        Не возникло предположение, что карт в колоде уже не хватает и тасовать некого?
        Для них, главное, отсутствие джокеров... вот и избавились от них...
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +2
          Сегодня, 13:33
          Цитата: mann
          Для них, главное, отсутствие джокеров... вот и избавились от них...

          Это верно. Если личность выделяется на общем сером фоне, то «серость» его в покое не оставит.
  12. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 10:18
    А мы-то что-то запускаем? А то как-то нет новостей о прилетах, кроме как по бочке с подсолнечным маслом
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 10:39
      Что, только ВО смотришь? Расстреливается беспрепятственно вся Украина:
      Хроника ударов по территории Украины 05 января - 06 января 2026 года.
       
      Вчера днём и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях (весь спектр средств поражения), Николаеве и Николаевской области, в окрестностях Южного Одесской области, Славутиче Киевской области, Чернигове, Семёновке и Новгороде-Северском Черниговской области (Герани/Герберы). 
      Хронология:
      05 января 2026 года.
      ·       10:55-11:10 Харьковская область - взрывы. 3 удара УМПК.  Окрестности Волчанска.
      ·       11:50-12:00 Запорожская область - взрывы. 2 удара УМПК. Окрестности Зализничного.
      ·       12:00 Днепропетровск - взрыв. БМ-35.
      ·       12:45 Николаев - взрывы. Герани/Герберы.
      ·       12:40  Харьковская область - взрывы. УМПК. Окрестности Купянска.
      ·       13:15 Николаевская область - взрыв. Герань/Гербера. В районе Баштанки
      ·       13:15 Днепропетровск - взрыв. БМ-35.
      ·       13:20-13:30 Васильковка Днепропетровской области- взрывы. БПЛА.
      ·       13:45-13:47 Окрестности Харькова - взрывы. Торнадо-С.
      ·       13:50 Харьков - взрыв. Торнадо-С.
      ·       13:51 Чернигов - взрывы. Герани/Герберы.
      ·       13:52-14:00 Харьков - взрывы. Торнадо-С.
      ·       14:00 Донбасс - взрывы. УМПК.
      ·       14:00-14:13 Харьков - взрывы. Торнадо-С. Поражена ТЭЦ-3.
      ·       14:18 окрестности Южного Одесской области - взрыв. Герань/Гербера.
      ·       14:20 Конотоп Сумской области - взрыв. Герань/Гербера.
      ·       14:55 Чернигов - взрыв. Герань/Гербера.
      ·       17:05 Чернигов и Днепропетровск - взрывы. Герань/Гербера и БМ-35 соответственно.
      ·       17:15 Харьковская и Сумская области - взрывы. УМПК.
      ·       17:20 окрестности Чернигова - взрыв. Герань/Гербера.
      ·       17:50-18:10 Запорожская область - взрывы. 3 удара УМПК. Окрестности Зализничного.
      ·       21:30-21:35 Семёновка Черниговской области-взрывы. Герани/Герберы.
      ·       22:25 окрестности Лозовой Харьковской области - взрыв. РСЗО/ОТРК.
      ·       22:30 Донбасс - взрывы. УМПК.
      ·       22:40 Днепропетровская область - взрывы и Донбасс - взрывы. УМПК.
      ·       23:10 Сумская область - взрывы. УМПК.
      ·       23:50 Днепропетровская область - взрывы. УМПК.
              ТГ канал Colonelcassad
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        Сегодня, 12:34
        Большая часть - удары авиабомбами по ближним тылам.
  13. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +3
    Сегодня, 10:24
    А чо модный лазер их не сбвает?
    Его же пафосно презентовали уже.
    Снарядов ему не надо, казалось бы...
  14. pvs Звание
    pvs
    +6
    Сегодня, 10:30
    Так будет происходить до тех пор, пока мы будем "отвечать" на действия 404-й. Создается впечатление, что это они ведут СВО, а не Россия. Дали им полный карт-бланш на ведение боевых действий. А сами только отвечаем. Так можно биться до бесконечности. Не только до последнего украинца, но и до последнего русского, российского бойца.
  15. Бан Зай
    Бан Зай
    0
    Сегодня, 11:01
    Интересно, когда народ прозреет?, скорее всего , никогда... Еще месяц назад здесь писали о круглосуточности ударов Салорейха, вы не читаете что ли материалы ВО?
  16. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 11:05
    Кто виноват?... логичный, ожидаемые вопрос, но... мало продуктивный.
    Что делать... более насущный вопрос, но ответов на него так много, что... а что с ними делать, опять тасовать, обсуждать?
    1. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      +3
      Сегодня, 11:17
      В том и дело что те кто виноват не могут сгенерировать ответ на вопрос что делать.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 11:57
        Большинство из тех, кто персонально виноват, либо давно слинял за бугор, либо не доступны по причине того, что ...
        Скованные одной цепью
        Связанные одной целью
        Скованные одной цепью
        Связанные одной
        1. Пионер1984 Звание
          Пионер1984
          0
          Сегодня, 12:27
          Ключевые персонажи никуда не уехали.Уехали те кто гешефт тут делал,да и то не все.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 12:51
            Ну и как, что можно сделать с "ключевым" персонажами? Они часть правящей СИСТЕМЫ, а против нею, что то, кто то есть, в данный момент времени?
        2. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 13:19
          Цитата: rocket757
          Большинство из тех, кто персонально виноват, либо давно слинял за бугор, либо не доступны по причине того, что ...

          Пример Чубайса просто просится для сравнения...
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            -1
            Сегодня, 13:25
            "рыжий черт", фэйса показательная, но не главная... тем более, в СИСТЕМУ его прописывать не стали, ну так, что б публично, а там за кулисами, кто её знает, у кого, сколько и чего поднакопили???
            1. ROSS 42 Звание
              ROSS 42
              -2
              Сегодня, 13:35
              Цитата: rocket757
              "рыжий черт", фэйса показательная, но не главная...

              Мало того, в случае неудачи его сольют, как пустышку, вместе с командой...
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                -1
                Сегодня, 14:15
                Никто не вечен... стоит не поделится, с тем с кем надо и... здравствуйте белые медведи, здравствуй солнечный Магадан... но и это, увы, не точно.
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 12:08
        Цитата: Пионер1984
        В том и дело что те кто виноват не могут сгенерировать ответ на вопрос что делать.

        А генерация здесь проста: если назначить виновными себя, то ответ на смену руководства ляжет на поверхность; если начать поиск крайних, то они по-любому выйдут на самих себя...
        Такая вот эпидерсия...
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          -2
          Сегодня, 13:03
          Да чего тут может быть не понятного... проклятый капитализм и всех делов.
  17. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 11:17
    Как-то затянулась эта военная кампания на б/украине... Пора заканчивать с укронацизмом!!!! Если не добить зверя, налеты будут продолжаться непрерывно - это аксиома...
    1. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      +4
      Сегодня, 11:20
      Судя по метанию "мыслей" в руководстве там пытаются и "рыбку съесть и....девственность не потерять",а поэтому и результат соответствующий.
  18. Ух Неухов Звание
    Ух Неухов
    +3
    Сегодня, 11:51
    Тоже мне новость. В статьях на ВО посвящённые украинским БПЛА за 2022 г. всё это предсказывалось.
  19. Matsur Звание
    Matsur
    +4
    Сегодня, 12:16
    Он не "продолжает попытки", он наносит удары. Задолбали идиотские формулировки. Называйте вещи своими именами. Где наша серьезная ответка?
  20. Макс1995 Звание
    Макс1995
    -1
    Сегодня, 12:43
    Лицемерие. Специально внушали и внушают какието идеалистическиие нафантазированные понятия из методичек.
    А реальность проста:
    1) "русские не сдаются". Думал ,фейк, нет ,в нескольких статьях подтвердили что правда.
    2) олигархи и элита неприкасаема. А ведь у них все - производства, связи ,деньги ,специалисты.
    прям истерика была, когда Рогозина!!! ранили в булки на пьянке. Единственный известный пострадавший их этих у нас...
    3) Врать не зазорно , зазорно не врать. Вспомним: "азовцев - под трибунал , Медведчук нам никто" . Итог понятен..
    4) простолюдинов - еще навезут. Чиновники и Сми радостно расписывают - вплоть до негров. Малайцы, среднеазиаты, латиносы ,корейцы.. И фотки негров уже были в сети.

    Так что удары и ожесточение нарастают , превратились просто в статистику.
  21. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    -2
    Сегодня, 12:53
    В Тверской области в результате попадания украинского БПЛА в жилой многоэтажный дом возник пожар. Один человек погиб, еще двое получили легкие ранения.


    Предварительной причиной возгорания в многоквартирном доме в Твери, где погиб один человек, еще двое пострадали, стал взрыв бытового газа, сообщило СУСК по региону.
    Как ранее сообщал врио губернатора Тверской области Виталий Королев, обломок БПЛА попал в окна одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома в Твери, погиб один человек, жителей соседних квартир эвакуировали. Возникший в одной из квартир пожар полностью потушили, а двух пострадавших госпитализировали.

    "Ночью 6 января 2026 года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о возгорании одной из квартир жилого дома в Твери, в результате которого один человек погиб, еще двум жителям потребовалась медицинская помощь, которая оказана на месте происшествия. Следователи незамедлительно выехали на место происшествия, произведен его тщательный осмотр. Исходя из обнаруженных следов предварительной причиной возгорания стал хлопок бытового газа, произошедший в квартире по месту жительства погибшего мужчины"
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 13:02
      Цитата: Товарищ Берия
      стал взрыв бытового газа, сообщило СУСК по региону.

      За 4 года СВО в моём городе один раз украинский беспилотник проделал дыру в стене предприятия, но за это же время несколько раз стены домов в том числе и многоэтажных от взрыва бытового газа выпадали.
  22. Wratch Звание
    Wratch
    +2
    Сегодня, 13:10
    Бомбить этих идиотов нужно в таком же режиме 24/7. У них еще есть свет,тепло и газ и жд сообщение присутствует. А этого быть не должно.