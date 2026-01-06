Атаки украинских беспилотников переходят в круглосуточный режим
Киевский режим продолжает массированные атаки беспилотниками на российские регионы, причем практически в круглосуточном режиме. Только за последние сутки средствами ПВО перехвачено и уничтожено порядка 280 украинских дронов. Такие данные предоставило Минобороны.
Согласно информации от военных, в ночь с понедельника на вторник, 6 января, дежурными средствами ПВО было сбито 129 беспилотников самолетного типа над 22 российскими регионами. К сожалению, есть погибшие и раненые, а также последствия на земле.
Как и в прошлые разы, противник попытался атаковать через Брянскую область, ПВО перехватила 29 дронов. По данным от властей, на земле без последствий, но осколочные ранения получили два человека. В Белгородской области сбили 15 дронов, информации о последствиях пока нет. 13 БПЛА перехвачено над Ярославской, власти о последствиях не сообщают. В Новгородской, Курской, Смоленской и Пензенской областях без последствий или просто нет информации на данный момент.
В Тверской области в результате попадания украинского БПЛА в жилой многоэтажный дом возник пожар. Один человек погиб, еще двое получили легкие ранения.
По Башкортостану, Астраханской области информации нет, в Ростовской, Калужской и Московской без последствий. В Липецкой области в результате атаки БПЛА есть возгорание на территории промышленного предприятия в Усманском районе, подробности не сообщаются.
Таким образом, киевский режим продолжает попытки нанести как можно больший ущерб России, остановить атаки можно только полностью уничтожив киевскую хунту. Никакие договоренности здесь не помогут.
Информация