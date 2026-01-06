Ростех: несмотря на изменение тактики, танк по-прежнему является машиной прорыва
Несмотря на появление новых средств уничтожения, включая беспилотники, танки по-прежнему играют важную роль в боевых действиях. Как утверждает Ростех, боевые машины сохраняют свою роль в качестве главной ударной силы прорыва.
Вопреки распространенному в последнее время мнению о том, что танки на сегодняшний день якобы утратили свою роль на поле боя в качестве главной ударной силы при прорывах, это не так. Просто поменялась тактика применения этих боевых машин. Например, в зоне СВО двойка танков действует по следующей схеме: один танк ведет огонь по противнику с удаленных позиций, тогда как второй быстрым маневром выходит на передний край для выполнения боевой задачи. Свои действия они координируют с помощью беспилотников.
Роль танков остается прежней, меняется тактика их применения, а также сами машины, особенно в области защиты. Сегодняшние танки в зоне СВО напоминают неких монстров из фантастических фильмов, но другого выхода нет, пока не придумана абсолютная защита.
В Ростехе утверждают, что перспективные танки, которые придут на смену сегодняшним моделям, сохранят классические черты: гусеничное шасси, вращающуюся башню, броневую защиту и пушку среднего или крупного калибра. При этом роль танков на поле боя не сильно поменяется, это по-прежнему будет машина прорыва, но интегрированная в общую систему управления и оснащенная различными роботизированными комплексами, включая беспилотники.
Информация