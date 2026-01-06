Ростех: несмотря на изменение тактики, танк по-прежнему является машиной прорыва

Несмотря на появление новых средств уничтожения, включая беспилотники, танки по-прежнему играют важную роль в боевых действиях. Как утверждает Ростех, боевые машины сохраняют свою роль в качестве главной ударной силы прорыва.

Вопреки распространенному в последнее время мнению о том, что танки на сегодняшний день якобы утратили свою роль на поле боя в качестве главной ударной силы при прорывах, это не так. Просто поменялась тактика применения этих боевых машин. Например, в зоне СВО двойка танков действует по следующей схеме: один танк ведет огонь по противнику с удаленных позиций, тогда как второй быстрым маневром выходит на передний край для выполнения боевой задачи. Свои действия они координируют с помощью беспилотников.



Роль танков остается прежней, меняется тактика их применения, а также сами машины, особенно в области защиты. Сегодняшние танки в зоне СВО напоминают неких монстров из фантастических фильмов, но другого выхода нет, пока не придумана абсолютная защита.

Тем не менее танк по-прежнему остается одной из самых устойчивых боевых машин поля боя, способной вести эффективный огонь прямой наводкой по противнику под воздействием различных средств поражения, включая FPV-дроны.


В Ростехе утверждают, что перспективные танки, которые придут на смену сегодняшним моделям, сохранят классические черты: гусеничное шасси, вращающуюся башню, броневую защиту и пушку среднего или крупного калибра. При этом роль танков на поле боя не сильно поменяется, это по-прежнему будет машина прорыва, но интегрированная в общую систему управления и оснащенная различными роботизированными комплексами, включая беспилотники.
  d.zacharith
    d.zacharith
    +1
    Сегодня, 10:22
    Ключевая фраза :
    Сегодняшние танки в зоне СВО напоминают неких монстров из фантастических фильмов, но другого выхода нет, пока не придумана абсолютная защита.
    Silver99
      Silver99
      -1
      Сегодня, 10:35
      Ростех отстал от жизни, сегодня нет гвардейских танковых армий... танк превратился в подвижную артиллерийскую систему действующий в одиночку....... копеечный БПЛА против миллионов из железа выигрывает... те кто уповает на активную и пассивную защиту пока не убедительны....... мир движется по пути беспилотников и счет тут 3:0 в пользу БПЛА.
      Schneeberg
        Schneeberg
        -2
        Сегодня, 10:42
        Цитата: Silver99
        танк превратился в подвижную артиллерийскую систему действующий в одиночку
        Танк превратился в артиллерийскую систему. Только не в подвижную, а, наоборот, неподвижную, которая стреляет из естественных укрытий вроде небольшого лесочка, после сего быстро отходит назад, во избежании прилёта! Дорогая артиллерия!
        Silver99
          Silver99
          +1
          Сегодня, 10:44
          Олег, ну тогда уж в самоходную артиллерийскую систему....... по поводу дорогой согласен и эффективность БПЛА на сегодня выше, тут главное точность выходит на первое место.
      d.zacharith
        d.zacharith
        -2
        Сегодня, 11:49
        Сейчас фпв дроны массаво внедряют кроме ВС РФ и ВСУ только американцы.Остальные делают вид, что ничего не произошло и продолжают штамповать различный бронемусор. Так что до массовой эксплуатации дронов в странах НАТО ещё далеко.
        Gvardeetz77
          Gvardeetz77
          +3
          Сегодня, 12:03
          Цитата: d.zacharith
          Сейчас фпв дроны массаво внедряют кроме ВС РФ и ВСУ только американцы.Остальные делают вид, что ничего не произошло и продолжают штамповать различный бронемусор. Так что до массовой эксплуатации дронов в странах НАТО ещё далеко.

          Малые партии изобретают/делают практически все страны НАТО с развитой электронной промышленностью и передают для опробации в ВСУ, наиболее удачные можно будет легко масштабировать в производство, не распыляя силы на не прошедшие обкатку боем
          d.zacharith
            d.zacharith
            +4
            Сегодня, 12:27
            Возможно, это связано и с тем, что производить дроны "на склад" нету смысла по причине стремительного их устаревания
          topol717
            topol717
            0
            Сегодня, 16:15
            Цитата: Gvardeetz77
            Малые партии изобретают/делают практически все страны НАТО с развитой электронной промышленностью
            Ключевое слово развитая электронная промышленность. Такая есть только в Китае ну и Тайване, хотя это тоже Китай. Даже Япония уже не страна массовой электроники. Юж. Корея еще, но тоже стремительно теряет позиции. За последние 5 лет Россия очень сильно шагнула вперед в этом направлении. И не удивлюсь если сейчас РФ даже обгоняет ЕС по количеству выпускаемой электроники.
      Illanatol
        Illanatol
        0
        Сегодня, 12:28
        Цитата: Silver99
        Ростех отстал от жизни, сегодня нет гвардейских танковых армий... танк превратился в подвижную артиллерийскую систему действующий в одиночку.


        Вообще то танк изначально задумывался именно в таком качестве: мобильная артиллерия для поддержки пехоты, средство прорыва в наступлении. И немцы, которые позже стали законодателем танковой моды во времена ВМВ тоже о танковых баталиях не помышляли. Они не предполагали сражений танков с танками, танки противника предпочитали выносить другими средствами поражения: от пикировщиков до артиллерии. Так что... возвращение к истокам на новом витке развития военного дела.
        Танк может стать (уже становится) и мобильной платформой для дронов.
      topol717
        topol717
        0
        Сегодня, 16:11
        Цитата: Silver99
        копеечный БПЛА против миллионов из железа выигрывает...
        Это не так, что бы остановить танк, нужно пару десятков БПЛА. и то результат не всегда гарантированный.
        те кто уповает на активную и пассивную защиту пока не убедительны
        СВО показывает что мангалы очень хорошо защищают от БПЛА.
        мир движется по пути беспилотников и счет тут 3:0 в пользу БПЛА.
        Не всегда так. Например пока не было ФАБ с УМПК взламывание обороны было затруднительным, и там беспилотники с их крошечными 10-15 кг ВВ были бессильны. Работа ФАБами заставляет противника покидать укреплённые позиции.
  Ропот 55
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 10:25
    По началу много писали и видео было о ПТРК всех сортов и стран,сейчас чего-то подзатихло, интересно как все эти народные проекты справляются с этим видом оружия?
    voyaka uh
      voyaka uh
      +2
      Сегодня, 11:44
      Если нет танков на ЛБС, то зачем там держать ПТРК ?
      Танки сейчас на СВО применяют редко, по-одиночке. И их обездвиживают дроны до того, как они попадают в дистанцию огня ПТРК.
  Дедок
    Дедок
    +1
    Сегодня, 10:26
    Ростех:

    сколько не говори "Халва - во рту слаще не станет"...
    уже заканчивается 4-й год войны, а "защиту для машин" - мужики делают своими руками...
    alexoff
      alexoff
      -3
      Сегодня, 12:37
      Ростех год назад танк с КАЗ показывал. Недавно говорили что КАЗ научили с дронами бороться. Наверно через пару лет и на передовой увидим это чудо техники
      Дедок
        Дедок
        +2
        Сегодня, 13:40
        Ростех год назад танк с КАЗ показывал.

        недавно говорили что КАЗ научили

        дальше разговоров дело не идет, как и с арматами, бумерангами и пр.
  Last centurion
    Last centurion
    +1
    Сегодня, 10:28
    На самом деле будущие машины прорыва это 1. или подземные землеройки
    2. Или танки увешанные минимум двумя автоматическими дробовиками и ИИкамерами для автонаведения на дроны.
    3. Или какие-то свч-пушки на дофигакиловатт тоже с ИИ для круговой защиты
    4. или не танки, а мощные такие багги с ИИ которые сами бы отступали после высадки десанта.
    5. Или "космодесант", ну утрируя. Капсула которая летит вместо ФАБ в режиме планера, но внутри десантник-штурмовик. Как это приземлять чтоб внутри было не месиво у меня не спрашивайте. Наверное банальный парашют или твердотопливник.
    6. или танки, но тогда изобретайте щиты из фантастики. Для начала можно не из фантастики. а на крыше поставить "триммер для газона наоборот". Такой шест метра два над башней, на электромоторе, с вращающейся леской. Если леску обрубает дрон то она из катушки разматывается. Короче всеж газон косили.. вот примерно так. А катки и перед-зад в одуванчики пока...даже нет идей как их прикрыть
    alexoff
      alexoff
      -1
      Сегодня, 12:38
      5. Или "космодесант", ну утрируя. Капсула которая летит вместо ФАБ в режиме планера, но внутри десантник-штурмовик. Как это приземлять чтоб внутри было не месиво у меня не спрашивайте. Наверное банальный парашют или твердотопливник.
      а почему не робопес с пулеметом? Помню в сериале чёрное зеркало был чудовищно смертоносный робопес на солнечных батареях
      smart fellow
        smart fellow
        +6
        Сегодня, 13:44
        Так робопес с пулеметом это не фантастика. Он принят на вооружение НОАК с 2024. Китайцы недавно штурм побережья Тайваня отрабатывали с роями дронов и стаями робопсов с пулуметами.
        На значительном участке границы (ДМЗ) с 2010 Южную Кореи охраняют роботы-пулеметчики SGR-1. Стоимость одного экземпляра составляла 200 тысяч долларов, роботы работают в автономном режиме до обнаружение потенциального противника. Решение о ведении огня на поражение принимают пограничники, которые бдят в штабе за дисплеями. Роботы оснащены радаром, прибором ночного видения, камерами, аудио-видео аппаратурой. Оружие — 5,5-миллиметровые пулеметы и 40-миллиметровые автоматические гранатометы.
      Last centurion
        Last centurion
        0
        Сегодня, 18:15
        Робот это дорого, а грубо говоря планер из умпк+внешний топливный бак располовиненый на петлях+ грузовой парашют с ардуино/барометром для раскрытия и пиропатрон+ложемент из пенопласта вспененного или воздуха как в китайских посылках+ десантник + коробка для амуниции это дёшево. Кстати нахрена так на передовую не отправляют грузы? Мне кто-нибудь может пояснить? Почему должен ехать одноразовый УАЗик с минимум водителем под угрозой фпв? Это такой мазохизм чтоль? Почему нельзя для закрепления отправить планер грузовой? С тонной амуниции жрачки итд?
    Murakow
      Murakow
      0
      Сегодня, 16:47
      По моему скромному мнению идея с "дронокосилкой" может стать самой дельной идеей по защите от дронов. Если подобрать параметры, то вполне будет эффективная штука. Леска из кевларовых нитей, число лесок не две - три, а с десяток минимум. Число оборотов - условно до 3000 в минуту. Кумулятивная струя вряд ли нанесет серьезный урон вращающимся нитям. Наоборот, сами кевларовые нити вполне смогут "резать" кумулятивную струю и даже пластиковый корпус дрона, не говоря даже о том, что квадрокоптеру элементарно снесет винты. Конечно, нужно подбирать параметры для получения максимальной эффективности "дронокосилок", но изначально их цена не кажется заоблачной, однозначно, дешевле самих дронов
      ГолыйМужик
        ГолыйМужик
        0
        Сегодня, 18:26
        Идея неплохая, но 3000 оборотов - чересчур. Комулятивную струю нам резать не нужно (да и невозможно на таких скоростях, это по сути взрыв), только дроны сбивать.
        Минус тут в том, что борта не защищены. А плюс в том, что нет пробоины, в которую бы мог влететь второй дрон, но можно бить в ось.
        Возможно просто купол из стальных тросов, свисающих до земли. Дронами пробить не так просто. Но вроде ещё мины перед такими царь-мангалами скидывают, и потом артеллерией.
  MrFox
    MrFox
    0
    Сегодня, 10:29
    Жизнь ничему не учит, вот вывод который можно сделать
  ANB
    ANB
    0
    Сегодня, 10:29
    Как только будет решена проблема устойчивой защищенной связи, из танков будет убран экипаж.
    Silver99
      Silver99
      -2
      Сегодня, 10:41
      Скажите а зачем этот монстр без экипажа нужен если оператор БПЛА сидя за сотни километров от передовой в тапочках с кофе на диване наносит противнику ущерб сопоставимый с применением танка ?
      ANB
        ANB
        -1
        Сегодня, 11:05
        . а зачем этот монстр без экипажа нужен если оператор БПЛА сидя за сотни километров

        Минус был не мой.
        1. "монстр" с экипажем же работает. Значит нужен. Без экипажа будет меньше потерь.
        2. Комплект ДУ будет не сильно дороже БПЛА, а может и дешевле при серии, но огневая мощь танка всё таки побольше.
        3. Не сидят операторы БПЛА за сотни километров. Задержка сигнала будет такая, что управлять БПЛА будет практически невозможно. Всё таки скорости и изменения обстановки там приличные. Кстати, для танка время задержки уже меньше влияет. И операторов танков уже подготовили достаточно много. У нас и танков столько нет.
        voyaka uh
          voyaka uh
          +2
          Сегодня, 16:55
          ВСУ опередили в этом Рос.армию.
          У них пулеметные танкетки (на 4 крупных колесах, была статья на ВО) начали выпускать серийно. И применять не по одной, а группами.
          Понятное дело, их обсмеяли на форуме.
          Но, как уже бывало в прошлом, рос.промышленность начинала наверстывать отставание.
    Вадим Топал-Паша
      Вадим Топал-Паша
      +5
      Сегодня, 12:08
      Шикарная идея! Но тогда собственно старый танк и нагуй не нужен! У него же дохрена внутреннего объёма как раз под экипаж! Надо проектировать заведомо безэкипажные танки! Они получатся гораздо меньше.
      ANB
        ANB
        +1
        Сегодня, 13:10
        . собственно старый танк и нагуй не нужен

        1. Старых дохрена
        2. Обкатать на старых тактику и методы использования (способы связи и защиты в том числе) и с этим опытом уже можно делать новые.
        3. Сильно меньше они всё равно не будут, у нас под экипаж места не так и много.
  Jacques Sekavar
    Jacques Sekavar
    +8
    Сегодня, 10:40
    Бы РФ в 22 годе применила тактику танковых прорывов под прикрытием авиации и ракетных ударов по административным, хозяйственным, военным центрам управления, энергетической и транспортной инфраструктуре - азы военной стратегии бы война давно закончилась на условиях РФ без либо-каких услуг стратегического противника.
    С большой долей вероятности, не случилось исходя из Крымского опыта и полагания на поддержку СВО русскоязычным населением Украины, а это грубый прокол спецслужб на основании докладов которых принималось решение о СВО политическим руководством.
    ANB
      ANB
      -1
      Сегодня, 11:10
      Чародей звездолета «Агуди». Юрий Никитин.
      В книге описано (очень задолго до СВО) , как нужно проводить спец операции. Похоже, наше высшее руководство фантастику не любит читать.
      Вадим Топал-Паша
        Вадим Топал-Паша
        +1
        Сегодня, 12:09
        Никитин -форева! :)
        Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
        ANB
          ANB
          0
          Сегодня, 13:14
          . Никитин -форева! :)

          Наш Вячеслав Олегович немного спионерил у него название цикла.
          У Никитина "Трое из леса", а у ВО - "Трое из Н-ска.". Сюжет, естественно, разный.
    Murakow
      Murakow
      0
      Сегодня, 16:53
      Думаю политическому руководству внушили, что возможен мирный крымский вариант. Но даже простая житейская логика подсказывает, что дважды безболезненно и без драки оттяпать часть огорода у соседа невозможно. Но видимо политики считали себя большими умниками.
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 10:47
    РОСТЕХ выдаёт желаемое за действительное. Для того, что бы танк был машиной прорыва на острие атаки, нужно совпадение кучи факторов - в первую очередь погоды. А мины, коими утыканы все поля и дороги?

    Здесь на частном примере всё разобрано.



    У нас те же проблемы. Конечно, танки списывать нельзя, с таким вектором развития событий можно дожить и до применения ЯО, вот тогда танки могут сказать своё слово.
    Дедок
      Дедок
      -2
      Сегодня, 11:46
      К разговору о том, что у ВСУ сохраняются проблемы с накоплением техники для повторения активности под Купянском.

      та же военная хроника сегодня:
      Обстановка в Купянске. Контроль над большим селом Подолы на восточном берегу - не подтверждается и даже опровергается с мест. Идет обычная боевая работа БПЛА подразделений по Куриловке, Песчановке и тем же Подолам. Более того, есть сообщения о контратаках ВСУ в районе Песчаное — Табаевка.
      Два дня назад погиб небольшой гарнизон наших сил, державший ЦРБ в Купянске, в окружении. Причем некоторые СМИ написали, что прилеты Фабов по больнице - удары по наемникам ВСУ, чем полностью исказили картину событий: удары наносила фронтовая авиация ВСУ.
      Вадим Топал-Паша
        Вадим Топал-Паша
        0
        Сегодня, 12:11
        А в каком состоянии сейчас советский аэродром в Куриловке? Никто не знает?
  Роман Ефремов
    Роман Ефремов
    +3
    Сегодня, 10:59
    Наверное, пора создавать новый «штурмовой» танк, в сравнении с которым Армата уже устарела. Равноценная со всех направлений защита, многослойная (экран, ДЗ, комбинированный пакет) от кумулятива. Мощная защита сверху, также многослойная. Противоминая снизу. Экипаж в капсуле. Короткоствольная пушка, стреляющая по навесной траектории разными типами боеприпасов, в основном ОФ ( противотанковой ракетой - по пологой траектории).
    maximkrivihin
      maximkrivihin
      +1
      Сегодня, 11:45
      Ну так , делов то. Осталось только новые "наноматериалы" или силовое поле , для этой , всеракурсной защиты , изобрести и как то реализовать в реальных , хотя бы мелкосерийных образцах , и дело сделано.
    Дед-дилетант
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 11:50
      Равноценная со всех направлений защита, многослойная (экран, ДЗ, комбинированный пакет) от кумулятива. Мощная защита сверху, также многослойная. Противоминая снизу.
      Хорошо, а что делать с тем непомерным весом, который получится при таком раскладе? Не забывайте: чем тяжелее машина, тем более мощная ходовая часть нужна. Это, к слову, вес еще увеличивает. А даже если решить эту проблему, гипотетически, поскольку практически она не решается, то какой на этого монстра ставить двигатель? И как ему передвигаться по мостам, по пашне?
      Вы сейчас в своих рассуждениях создаете танк, который по весу будет примерно равен знаменитому немецкому Маусу. Мощная, многослойная защита сверху добавит танку тонн 10. Противоминная снизу - тоже.
      Короткоствольная пушка? Это пройденный этап. Немцы начинали вторую мировую с танками, вооруженными именно короткоствольными орудиями. Почему-то стали массово переходить на длинноствол. Как думаете, почему?..
      К_4
        К_4
        -1
        Сегодня, 13:45
        А давайте-ка вспомним Казанцева и его "Пылающий остров". Там как раз описана война беспилотников и против них огромные наземные корабли, по сути, громадные танки с атомными реакторами: мощная защита, вооружение, но медленный ход. Машины прорыва, которые в книгах с трудом остановили. Кстати, наши были именно беспилотники.
        Дед-дилетант
          Дед-дилетант
          0
          Сегодня, 13:50
          Казанцев молодец, конечно. Как писатель-фантаст. Без сарказма говорю.
          Но давайте вернемся к реальности. А в реальности все просто: 1. Атомный двигатель на танке невозможен. 2. Мощная защита и вооружение - возможны, но только если этот сферический танк в вакууме будет стоять на месте. ДОТ называется. Поскольку чем крепче броня, тем она тяжелее. Физика не спорит, физика просто не дает делать все, что приходит в голову. Магии пока еще не завезли. hi
          К_4
            К_4
            -1
            Сегодня, 17:38
            И все же я бы поэкспериментировал с тяжелыми танками. Тем более сча в броню много больше материалов которые легче обычного железа, главное нужный пирог подобрать. Да и большую дуру тяжелее подбить. А если на эту дуру ещё и навесить нормальную автоматику , то может и получиться. Не зря "Царь-мангалы" появились, по сути ведь это как раз прообраз таких машин. Вон смотрел там даже капсулы для десанта делают и эти дурынды успешно ходят в атаки наплевав на все дроны.
            Дед-дилетант
              Дед-дилетант
              0
              Сегодня, 18:41
              И все же я бы поэкспериментировал с тяжелыми танками. Тем более сча в броню много больше материалов которые легче обычного железа, главное нужный пирог подобрать. Да и большую дуру тяжелее подбить. А если на эту дуру ещё и навесить нормальную автоматику , то может и получиться. Не зря "Царь-мангалы" появились, по сути ведь это как раз прообраз таких машин. Вон смотрел там даже капсулы для десанта делают и эти дурынды успешно ходят в атаки наплевав на все дроны.
              Дмитрий, да какие эксперименты-то? Сами подумайте, и все станет ясно
      Роман Ефремов
        Роман Ефремов
        +1
        Сегодня, 16:58
        Вес сильно не вырастет, поскольку защита будет от кумулятива а не от «ломиков» БОПС, она весит гораздо меньше и стали там меньше, в основном наполнитель. Но тонн 60 танк будет, учитывая, что защита вкруговую, плюс противоминное дно. придется с этим примириться. Двигатель ГТД или новый дизель 1500 л.с.
        Дед-дилетант
          Дед-дилетант
          0
          Сегодня, 18:39
          Вес сильно не вырастет, поскольку защита будет от кумулятива а не от «ломиков» БОПС, она весит гораздо меньше и стали там меньше, в основном наполнитель. Но тонн 60 танк будет, учитывая, что защита вкруговую, плюс противоминное дно. придется с этим примириться. Двигатель ГТД или новый дизель 1500 л.с.

          Смотрим. Что Вы предлагаете:
          Равноценная со всех направлений защита, многослойная (экран, ДЗ, комбинированный пакет) от кумулятива. Мощная защита сверху, также многослойная. Противоминая снизу.
          А предлагаете Вы равноценную защиту, броневую, со всех сторон. То есть, со всех сторон должны быть примерно 300 мм. Как у лобовой детали. Наверх смотрим. 300 мм. Против современных 30-40-ка. В 10 раз больше. В 10!.. Вес сильно не вырастет, говорите?.. Ну-ну...
          Противоминная, полагаю, уже есть. Но хватит и наращивания брони сверху.
          Подумайте над этим. smile
    rytik32
      rytik32
      -1
      Сегодня, 11:54
      Цитата: Роман Ефремов
      в сравнении с которым Армата уже устарела


      Армата устарела почти сразу же после создания из-за своей неудачной компоновки. Танк получился огромным из-за того, что поставили очень громоздкую карусель автомата заряжания.
      Так что я жду:
      1. Более компактный автомат заряжания и снижение габаритов.
      2. Сокращение экипажа до 2 человек за счет внедрения ассистантов (вождения, наводки, поиска цели и т.п.). За счет этого снова снижение габаритов.
      3. Внедрение активной защиты от дронов путем использования ДУ пулеметов и КАЗ
      KCA
        KCA
        -2
        Сегодня, 16:56
        А где вы видели именно корпус "Арматы"? Реальный размер башни у неё раза в 4 меньше, а габариты которые показывают, это коробка из фанеры или жести, не удивлюсь, если и сам корпус бутафорский, для парадов или обмана наводчиков противника
        rytik32
          rytik32
          0
          Сегодня, 17:08
          Фото из сети, где фото автомата заряжания средствами графического редактора "вложили" в корпус
  Dart2027
    Dart2027
    0
    Сегодня, 11:21
    Танки стали хоронить еще после появления РПГ. Да время массовых танковых прорывов прошло, но как инструмент прорыва на локальных участках они еще послужат.
    Алексей Лантух
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 13:02
      Не лишне напомнить об арктических конвоях в Великой отечественной. Летом 1942 союзники высказались о невозможности их проводить. Но уже в 1943 они пошли. ПЛ противника прищучили миноносцы с радарами и новейшей ГА аппаратурой. Авианосцы свели на нет участие в атаках на конвой бомбардировщиков. То же и с танковыми прорывами. При комплексном использовании всего и вся танк будет одним из инструментов прорыва, находящимся под защитой местного ПВО, своих дронов, штурмовиков и своей местной защиты. А один танк не воин.
      Dart2027
        Dart2027
        +1
        Сегодня, 14:14
        Цитата: Алексей Лантух
        ри комплексном использовании всего и вся танк будет одним из инструментов прорыва, находящимся под защитой местного ПВО, своих дронов, штурмовиков и своей местной защиты.

        Так и есть. Другое дело, что атаки армадами в несколько сотен сразу теперь маловероятны.
  Бан Зай
    Бан Зай
    0
    Сегодня, 11:26
    Статью писал капитан-очевидность, но он или забыл, или не знал, что народу год назад начали внушать, что танки , уже не нужны, сильно подозреваю, из за больших потерь БТ
  Gvardeetz77
    Gvardeetz77
    0
    Сегодня, 11:26
    но интегрированная в общую систему управления?

    С Р-123/Р-173 или аналогичными на борту они буду интегрированы с систему управления? КЦПН с таким трудом, практически в инициативном порядке, "Сотники" проталкивает на броню, что бы она была не глухонемой...
    Дедок
      Дедок
      0
      Сегодня, 11:41
      С Р-123/Р-173 или аналогичными..
      КЦПН с таким трудом...
      "Сотники" проталкивает на броню...

      да, сколько не говори - они не слышат...
      там другие приоритеты...
      Gvardeetz77
        Gvardeetz77
        -1
        Сегодня, 11:58
        Цитата: Дедок
        С Р-123/Р-173 или аналогичными..
        КЦПН с таким трудом...
        "Сотники" проталкивает на броню...

        да, сколько не говори - они не слышат...
        там другие приоритеты...

        Просто не понимают простые истины, что любое оружие, хоть самое суперпупернеимеющееаналогов в мире, но которое не увязано в систему, современную систему управления в том числе через современную систему связи, практически обречено на провал
        Это как сильного-пресильного бойца-гиганта, с атрофированным нервными окончаниями (связь для ВС), т.е. почти слепого и глухого, рассинхроном головы и тела, однозначно в одну калитку вынесет более слабый, но шустрый, с мгновенной реакцией, боец-карлик...
        Дедок
          Дедок
          +2
          Сегодня, 13:43
          Просто не понимают простые истины,

          которое не увязано в систему,

          там - "истины" - другие...
          а "увязку в систему" - еще не "осметили"... чтобы принимать в бюджет
    KCA
      KCA
      0
      Сегодня, 16:59
      Р-173 ещё в конце 90-х были с блоками передачи цифровых данных, да, не гигабит, но это тогда, что сейчас, не знаю, да и не расскажут
      d.zacharith
        d.zacharith
        0
        Сегодня, 19:27
        Только никто не знал, для чего эта пиблуда нужна
  тоже-врач
    тоже-врач
    +1
    Сегодня, 11:44
    Танк - это повозка для пушки. Мощь танка это мощь снаряда и точность орудия. Любые попытки сделать из танка универсального бойца - пустые расходы.
    Танк будущего - это дешёвая беспилотная бронекоробка с пушкой, несколькими видео-камерами и рацией.
    Konnick
      Konnick
      +1
      Сегодня, 13:03
      Цитата: тоже-врач
      Танк будущего - это дешёвая беспилотная бронекоробка с пушкой, несколькими видео-камерами и рацией.

      Не будет танка в будущем. Гораздо проще и надежнее летать одному снаряду в виде БПЛА , обзор и отсутствие препятствий в виде оврагов и минных полей, а точность поражения 100%. А вот простой танк с ручным управлением без электроники может и понадобится после ядерных ударов с электромагнитным импульсом...
  Illanatol
    Illanatol
    +1
    Сегодня, 12:30
    Цитата: voyaka uh
    Если нет танков на ЛБС, то зачем там держать ПТРК ?


    Танки все же есть, но в малом количестве. ПТРК все еще востребованы. Их можно применять не только против танков, но и против защищенных огневых точек.
  futurohunter
    futurohunter
    +3
    Сегодня, 12:38
    Автор - глашатай Ростеха? Зачем нужна статья, содержащая одну-единственную мысль. Автор ввел тезис и его не раскрыл
    Konnick
      Konnick
      0
      Сегодня, 12:52
      Цитата: futurohunter
      Автор - глашатай Ростеха? Зачем нужна статья, содержащая одну-единственную мысль. Автор ввел тезис и его не раскрыл

      Автор простг транслятор новости от Ростеха...
      Про Армату уже молчат...
      d.zacharith
        d.zacharith
        -1
        Сегодня, 13:14
        Армату делали проектировщики, которые про Дроны ничего не знали или знать не желали
        Melior
          Melior
          +2
          Сегодня, 13:56
          Они и про корректируемые боеприпасы (Эскалибур) и крышебои (Джавелин) тоже не знали или знать не желали! laughing
        Konnick
          Konnick
          0
          Сегодня, 14:07
          Цитата: d.zacharith
          Армату делали проектировщики, которые про Дроны ничего не знали или знать не желали

          Они даже не знали, что 5мм противосколочный кожух прикрывающий приборы и антенки не выдержит огня даже стрелкового оружия . Они считали, что Армата будет благородно воевать только против танков
  Konnick
    Konnick
    0
    Сегодня, 12:49
    Например, в зоне СВО двойка танков действует по следующей схеме: один танк ведет огонь по противнику с удаленных позиций, тогда как второй быстрым маневром

    Полтора землекопа...
    Пардон...два танка...три штурмовика... Представляю как на Курской Дуге Манштейн стал бы воевать двойками... а против него Ротмистров с Катуковым на тройке
  Konnick
    Konnick
    0
    Сегодня, 12:59
    Ростех: несмотря на изменение тактики, танк по-прежнему является машиной прорыва

    Исходя из таких заявлений и линкоры надо строить...один рыжий предлагает
    DWG1905
      DWG1905
      +1
      Сегодня, 14:15
      А почему бы не линкоры? Маус был для своего времени кстати хорошей машиной с хай-тек электротрансмиссией. Умел Порше в электричество, у Австро-Венгрии с этим еще в 1МВ было хорошо. Ездил он нормально. Засадить можно даже шнекоход. У танка один недостаток - ресурс ходовой части, т.е. большую машину надо возить по частям и собирать недалеко от ЛБС. Накроют не успеешь собрать. Значит надо гнать своим ходом, а это ходовая часть с большим ресурсом. А двигатель ГТД (а можно и ЯСУ) хочешь 5000 лс, хочешь 15000 лс. Соответственно электротрансмиссия. Запас по киловаттам, это РЭБ. Все квадрики на радиоканале положить можно, заодно и связь (всю). А там глядишь и до рельсотрона дело дойдет. Как говорится большому кораблю большую торпеду. Только больших торпед мало, чем больше объект, тем сложнее его вывести из строя. Естественно танк не воюет один, нужна перестройка всего комплекса. Сейчас идет переосмысление всего процесса, выиграет тот кто имеет мощную промышленную базу. А сейчас на базе Т-80 (можно телегу и башню от Мсты взять) можно было бы танк РЭБ сделать, поставить еще один ГТД для генератора. Генератор серийный 60-90-120 киловатт и станции тоже есть. Надо только мозги включить.
  Melior
    Melior
    +1
    Сегодня, 13:53
    Роль танков поменялась кардинально. Если во время ВМВ и после это была роль бронированного кулака прорыва, то теперь об этом можно забыть: современные средства обнаружения и поражения не позволят использовать танки в таком качестве. Теперь роль танка сократилась до огневой поддержки пехоты, плюс новые средства поражения (дроны, корректируемые и барражирующие боеприпасы) очень сильно осложнили им жизнь. Соответственно, нужно полностью менять схему бронирования и вооружения и вырабатывать новую тактику применения и взаимодействия с другими подразделениями и родами войск.
  Артем савин
    Артем савин
    +1
    Сегодня, 15:41
    То, что описывает Ростех, — это не "прорыв", а приспособление к невозможности прорыва. Пара танков с БПЛА — это не ударная сила, а мобильные орудия прямой наводки, работающие эпизодически. Если танки нельзя массировать, они боятся ПТРК и дронов и действуют только под внешним целеуказанием, значит их прежняя роль - всё. Танки остались как вспомогательное средство, а не как инструмент, который что-то там прорывает. И то, скорее всего остались только потому, что их клепали десятками тысяч