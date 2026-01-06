Белый дом начал прорабатывать проект сделки по Гренландии в обход Дании
Соединенные Штаты серьезно настроены оторвать Гренландию от Дании, Белый дом уже прорабатывает варианты сделки по острову. При этом военное вмешательство Вашингтон исключает, чтобы не «беспокоить» Европу.
По данным британского журнала The Economist, администрация Трампа разрабатывает проект сделки по Гренландии, которую американцы хотят предложить жителям острова в обход Дании. Данный вариант предусматривает заключение договора о свободной ассоциации, при которой Гренландия сохраняет внутреннее самоуправление, при этом финансирование и вопросы обороны переходят к США. Также американцы будут обещать жителям острова значительное повышение уровня жизни.
Сейчас Вашингтон пытается решить две задачи: вбить клин и усилить разногласия между Гренландией и Данией, а также договориться с властями острова напрямую, минуя посредника в лице Копенгагена. Военное вмешательство США на данный момент не рассматривается, хотя не исключается, если не удастся договориться «по-хорошему».
Ранее советник Трампа по безопасности Стивен Миллер заявил, что США сомневаются в законности контроля Дании над Гренландией. По его словам, самый большой остров в мире должен принадлежать самой сильной стране НАТО, т. е. США, которые обеспечивают безопасность всех остальных «рядовых членов» альянса. При этом он подчеркнул, что США обладают силой и мощью, с помощью которых и управляют миром.
Можно сколько угодно говорить о международной порядочности, но реальный мир управляется силой и мощью. Именно сила и мощь являются «незыблемыми» законами этого мира.
