Белый дом начал прорабатывать проект сделки по Гренландии в обход Дании

Соединенные Штаты серьезно настроены оторвать Гренландию от Дании, Белый дом уже прорабатывает варианты сделки по острову. При этом военное вмешательство Вашингтон исключает, чтобы не «беспокоить» Европу.

По данным британского журнала The Economist, администрация Трампа разрабатывает проект сделки по Гренландии, которую американцы хотят предложить жителям острова в обход Дании. Данный вариант предусматривает заключение договора о свободной ассоциации, при которой Гренландия сохраняет внутреннее самоуправление, при этом финансирование и вопросы обороны переходят к США. Также американцы будут обещать жителям острова значительное повышение уровня жизни.



Сейчас Вашингтон пытается решить две задачи: вбить клин и усилить разногласия между Гренландией и Данией, а также договориться с властями острова напрямую, минуя посредника в лице Копенгагена. Военное вмешательство США на данный момент не рассматривается, хотя не исключается, если не удастся договориться «по-хорошему».

Ранее советник Трампа по безопасности Стивен Миллер заявил, что США сомневаются в законности контроля Дании над Гренландией. По его словам, самый большой остров в мире должен принадлежать самой сильной стране НАТО, т. е. США, которые обеспечивают безопасность всех остальных «рядовых членов» альянса. При этом он подчеркнул, что США обладают силой и мощью, с помощью которых и управляют миром.

Можно сколько угодно говорить о международной порядочности, но реальный мир управляется силой и мощью. Именно сила и мощь являются «незыблемыми» законами этого мира.
  1. Sky Strike fighter Звание
    Sky Strike fighter
    +10
    Сегодня, 10:47
    Вовремя Дания отдала всю свою артиллерию Украине.Так же ВВС Дании имеют на вооружении Lockheed Martin F-16AM/BM. На вооружении ВВС Дании находятся американские истребители F-35. Ну то есть считайте ещё и без авиации,так как благодаря закладкам американские же истребители против американцев же воевать не будут.Все надежды на флот Дании против американского флота как бы смешно это не звучало.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 10:55
      Sky Strike fighter
      Сегодня, 10:47
      Вовремя Дания отдала всю свою артиллерию Украине.

      hi Это неважно, в прошлом году они усиливали оборону острова двумя собачьими упряжками.
      В этом году линия будет та же, а Грета Тунберг опять будет топить за бережное отношение к животным и зелёную повестку Гренландии.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        -1
        Сегодня, 16:56
        Сейчас - после проамериканского госпереворота в Венесуэле и вооружённого захвата спецслужбами ЦРУ Мадуро и его жены для суда в США - Трампу сделать это стало гораздо проще, А именно.

        Напомню, что Трамп неоднократно высмеивал Трюдо за его приверженность по сохранению национального суверенитета Канады от США, и называл Трюдо «губернатором 51-го штата США».
        В результате премьер-министр Канады Трюдо, воспротивившийся намерениям Трампа использовать Канаду в связи с приобретением Америкой Гренландии, уже был вынужден уйти в отставку!
        И при этом во время своей последней пресс-конференции Трюдо, не выдержав давления президента США Трампа, который на протяжении нескольких дней терзал канадского премьера «тарифной войной», увы, от бессилия Канады перед США даже расплакался.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          -1
          Сегодня, 17:16
          Проект захвата американцами Гренландии - ещё при 1-ом сроке президенства Трампа - в целях якобы военной национальной безопасности США от России (по словам Трампа) неизбежно следом же в прикладном порядке предполагает и последующее за этим падение суверенитета Канады перед США. А именно потому, что:.

          Американские военные базы в Гренландии не могут успешно существовать и функционировать без близлежащей сухопутно материковой инфраструктуры Канады. Ибо просто морские военные перевозки ВС из США в Гренландию не столь мобильны и по времени и по объёмам перевозок грузов и личного состава, чем сухопутные - и к тому же для США более дороже.
          Так что быть Канаде тоже в лучшем случае протекторатом США, как и Гренландии!

          Протекторат или покровительственное отношение — форма межгосударственных отношений, при которой более слабое государство, формально сохраняя свое государственное устройство и самостоятельность во внутренних делах, фактически подчинена другому...
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      Сегодня, 10:59
      Sky Strike fighter,это вряд-ли, Дания не потянет,да ежели чего то и ОТМАЗ уже есть в духе Венесуэльских армейцев. Так что если Вашингтон по серьезному захочет,отдадут без боя(хотя очень хочется чтоб схлестнулись).
      1. frruc Звание
        frruc
        +5
        Сегодня, 11:09
        Ропот 55
        отдадут без боя

        Даже не сомневаюсь. Островитяне сами попросят США, чтобы их прибрали к рукам, Данию даже и не спросят.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 11:34
        Цитата: Ропот 55
        Так что если Вашингтон по серьезному захочет,отдадут без боя(хотя очень хочется чтоб схлестнулись).

        А ещё в 16 веке Датское королевство представляло собой значительную силу в Северной Европе, владея такими территориями, как Шлезвиг-Гольштейн, Норвегия и заморскими колониями в Африке и Америке.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 11:38
          carpenter hi , ещё не так давно,в историческом масштабе конечно,Польша была реальной угрозой,и Ливонский орден покоя не давал.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            Сегодня, 11:40
            Цитата: Ропот 55
            Польша была реальной угрозой,и Ливонский орден покоя не давал.

            Да уж, эти кровушки российской много попили.
      3. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +1
        Сегодня, 12:15
        Цитата: Ропот 55
        Sky Strike fighter,это вряд-ли, Дания не потянет,да ежели чего то и ОТМАЗ уже есть в духе Венесуэльских армейцев. Так что если Вашингтон по серьезному захочет,отдадут без боя(хотя очень хочется чтоб схлестнулись).

        С кем там хлестаться, население Гренландии 56,6 тыс. человек.
      4. котик-русич Звание
        котик-русич
        -1
        Сегодня, 13:04
        Цитата: Ропот 55
        Sky Strike fighter,это вряд-ли, Дания не потянет,да ежели чего то и ОТМАЗ уже есть в духе Венесуэльских армейцев. Так что если Вашингтон по серьезному захочет,отдадут без боя(хотя очень хочется чтоб схлестнулись).
        В 1938г то же наверное над чехо-словаками смеялись, что супротив 3 Рейх, не сопротивлялись...
        Д. Трамп - Камо грядеши...
      5. Грица Звание
        Грица
        -1
        Сегодня, 14:56
        Цитата: Ропот 55
        Sky Strike fighter,это вряд-ли, Дания не потянет,да ежели чего то и ОТМАЗ уже есть в духе Венесуэльских армейцев. Так что если Вашингтон по серьезному захочет,отдадут без боя(хотя очень хочется чтоб схлестнулись).

        Неужели обойдется без утопления авианосца? Обидно то как...
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +6
      Сегодня, 11:09
      Цитата: Sky Strike fighter
      Вовремя Дания отдала всю свою артиллерию Украине.Так же ВВС Дании имеют на вооружении Lockheed Martin F-16AM/BM. На вооружении ВВС Дании находятся американские истребители F-35. Ну то есть считайте ещё и без авиации,так как благодаря закладкам американские же истребители против американцев же воевать не будут.Все надежды на флот Дании против американского флота как бы смешно это не звучало.

      Сколько времени Дания воевала против Гитлера? Несколько часов.
      США проведут майдан в Гренландии через проплаченных иноагентов. А оккупационные войска США уже на территории Гренландии. Гренландию присоединить к США даже проще, чем Крым к России.
      А Дания утрётся.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 11:30
        Бородач hi ,ага и какой -небудь датский генерал потом выступит с заявлением типа,у нас было всё и желание и средства и полные портки решимости просто мы не хотели ещё больших разрушений и больших жертв. Надо этому венесуэльскому ОТМАЗУ какое нибудь хлесткое название придумать,чтоб сразу было понятно laughing
      2. Грица Звание
        Грица
        0
        Сегодня, 15:00
        Цитата: Бородач
        Гренландию присоединить к США даже проще, чем Крым к России.
        А Дания утрётся.

        Присоединение пройдет простым переподписанием бумаг. После этого Дания официально заявит, что Гренланлия не имела стратегического значения, что она им в целом, особо то и не нужда. Что они и сами уже подумывали, как бы её подарить любимому союзнику по НАТО ради их общей безопасности.
    4. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:30
      Цитата: Sky Strike fighter
      Все надежды на флот Дании против американского флота как бы смешно это не звучало.

      Куда там Дании воевать, если все вооружённые силы насчитывают 20 439 военнослужащих.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 11:46
        carpenter,а вдруг laughing вся ЕВРОПА как сплотиться да объединится,да как полетят клочки по закоулочкам wink .
        1. Егоза Звание
          Егоза
          +3
          Сегодня, 11:57
          Цитата: Ропот 55
          carpenter,а вдруг вся ЕВРОПА как сплотиться да объединится,да как полетят клочки по закоулочкам

          Ой, насмешили!! Европа, да объединится?! Они уже начинают расползаться.
        2. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 12:20
          Цитата: Ропот 55
          а вдруг вся ЕВРОПА как сплотиться да объединится,да как полетят клочки по закоулочкам

          Гавкать как собаки они горазды, но против Трампа выступить силой, у них кишка тонка и яйца не железные, а у Урсулы их вообще нет.
        3. Pete Mitchell Звание
          Pete Mitchell
          +1
          Сегодня, 13:05
          Цитата: Ропот 55
          а вдруг laughing вся ЕВРОПА как сплотиться да объединится…wink .
          Подняли настроение с утра laughing они только на Россию тявкать сообща могут и то по команде ‘из за лужи’, договориться по реальным темам не способны, тому в истории мы тьму примеров ищем. Например как европейцы без штатников облажались в Югославии, бесславно почивший EFOR: под руководством штатников менее чем за сутки было принято решение о вводе натовских ‘миротворцев’. Юги европейцев ни в .. во что не ставили. По критическим технологиям управления они полностью зависят от штатников. Про баги в оборудовании это не доказано, но вся стуктура контроля воздушного пространства построена Oceanic division от LM, представитель базируется в Варшаве. И надо отдать амерам должное - это интегрированная система, выпадение одного звена не сложит всю систему.
          Последний приличный датчанин это принц Гамлет наверное…
          1. Грица Звание
            Грица
            0
            Сегодня, 15:03
            Цитата: Pete Mitchell
            Последний приличный датчанин это принц Гамлет наверное…

            Неее - Ганс Христиан Андерсен.
            1. Pete Mitchell Звание
              Pete Mitchell
              0
              Сегодня, 17:30
              Цитата: Грица
              Цитата: Pete Mitchell
              Последний приличный датчанин это принц Гамлет наверное…
              Неее - Ганс Христиан Андерсен.
              Конфуз, про него то я и забыл laughing пусть будут вдвоем.
        4. БМП-2 Звание
          БМП-2
          0
          Сегодня, 13:47
          а вдруг laughing вся ЕВРОПА как сплотиться да объединится,да как полетят клочки по закоулочкам wink .
          Думаю в этом случае "коалиция желающих" лишь пожелает Трампу новых достижений на пути продвижения демократических ценностей в холодную и тоталитарную Арктику! laughing
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    +6
    Сегодня, 10:49
    Можно сколько угодно говорить о международной порядочности, но реальный мир управляется силой и мощью. Именно сила и мощь являются «незыблемыми» законами этого мира.

    Вот, похоже, и ответ.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 10:54
      самый большой остров в мире должен принадлежать самой сильной стране НАТО, т. е. США
      Очень убедительно ! angry
      1. carpenter Звание
        carpenter
        -1
        Сегодня, 12:28
        Цитата: Uncle Lee
        самый большой остров в мире должен принадлежать самой сильной стране НАТО, т. е. США
        Очень убедительно !

        А вот Китай с этим не согласен !
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +2
          Сегодня, 12:33
          По сообщению Трампа, вокруг Гренландии, кроме китайских, еще и русские корабли шастают - создают угрозу безопасности США ! А посему, он эту Гренландию и забирает... wink
          1. carpenter Звание
            carpenter
            -1
            Сегодня, 12:36
            Цитата: Uncle Lee
            кроме китайских, еще и русские корабли шастают - создают угрозу безопасности США ! А посему, он эту Гренландию и забирает..

            Ну за такое, норги обязательно Трампу "Нобелевку" выпишут, как ни как мирротвоорецц.
      2. alexandreII Звание
        alexandreII
        0
        Сегодня, 12:41
        И не только убедительно,правильно, что они хотели,за все надо платить.И это только начало, ягодки впереди
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:49
    Доня,пару лет назад на Шпице норги продавали три участка за 300 млн $ .Единственный покупатель были КНР ,ему норги отказали - наверно в задницусмотрели.Тебя ждали . drinks Мне %. bully
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:52
    ❝ Можно сколько угодно говорить о международной порядочности ❞ —

    — Лучше помолчать ...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:54
    Местная инуитка ,после рождения трёх детей может не работать - пособие в месяц 5 500 $.Ой что я сказал ,инуитки скоро заговорит на мове и будут щуриться . laughing
    1. carpenter Звание
      carpenter
      -2
      Сегодня, 12:49
      Цитата: tralflot1832
      Местная инуитка ,после рождения трёх детей может не работать - пособие в месяц 5 500 $.

      На Фарерах, пока они не повесили свой флаг, датчане тоже им платили хорошие "северные", а когда самостоятельность получили, то стали получать мизер.
      Когда придёт Трамп в Гренландию, то там лучше станет, а хуже - обязательно. Все социалки сразу уберёт.
  6. Andobor Звание
    Andobor
    +4
    Сегодня, 10:59
    Гренландия нужна Трампу только для пиара, реально они её могут использовать как хотят, там их военные базы есть, по экономике то же. Чего не хватает Дания любой договор подпишет.
  7. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 11:07
    Коротко о "международном праве" от гос секретаря США Марко Рубио всем, кто выражает "осуждения", ссылается на "международное право":

    — ООН? Меня не волнует, что говорит ООН. ООН понятия не имеет, что оно делает.
  8. kventinasd Звание
    kventinasd
    +2
    Сегодня, 11:14
    А тем временем госдеп США выступил с угрозой на русском языке.
    В публикации говорится: «Президент Трамп — человек дела. Не знали? Теперь знаете».
    1. Tagan Звание
      Tagan
      -1
      Сегодня, 11:29
      «Президент Трамп — человек дела. Не знали? Теперь знаете».

      И балабол. Ким не даст соврать.
  9. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 11:16
    Дания как и ЕС просто проглотят молча присоединение Гренландии к США и все. Вот увидите.
  10. Хвосттрубой Звание
    Хвосттрубой
    +1
    Сегодня, 11:16
    Аппетит приходит во время еды. На первое Венесуэла, на второе - Гренландия, на десерт Канада. А виновата, конечно, будет Россия...
  11. Комментарий был удален.
  12. Хвосттрубой Звание
    Хвосттрубой
    +2
    Сегодня, 11:23
    Надо бы нашему МИДу смеяться на весь мир над обгадившимися и обтекающими европейцами. Троллить их всё время, глумиться над ними. Получили сортирным веником по глупой морде, да ещё и от "папочки"!
  13. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 11:25
    Похоже, что подкупят ключевые фигуры в Гренландии и добьются таки своего... Деньги - тоже оружие, судя по венесуэльским событиям
  14. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 11:26
    Белый дом начал прорабатывать проект сделки по Гренландии в обход Дании

    Несмотря на то, что для нас овладение США Гренландией в перспективе не выгодно и крайне опасно, в текущей ситуации нам нужно поддерживать Трампа по Гренландии, т.к. это, в конечном итоге, приведет к полному обрушению гейросоюза и НАТы.
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +5
      Сегодня, 11:41
      Цитата: Правдодел
      т.к. это, в конечном итоге, приведет к полному обрушению гейросоюза и НАТы.

      Не тешьте себя подобными иллюзиями. Россия враг N1 для США, которые только и мечтают разорвать нашу страну. Закончат с Гренландией, Европа молча проглотит и дальше будет лобызать своего хозяина. а затем америкосы примутся за нас, натравив всю Европу. Развал Союза - их дело, развал России - их сокровенное желание. Никакие договоры с этим мировым гопником и яйца выеденного не стоят и это давно надо понять нашему руководству, пытающемуся заключить сделку с дьяволом.
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        0
        Сегодня, 11:51
        Россия враг N1 для США

        Вот тут вы, уважаемый kventinasd (Олег), глубоко ошибаетесь. Не Россия, а Китай - главный враг США.
        Вы спросите, почему же обамка и бидон устроили такой бардак на границе России!? Тут все просто. США - глобалисты в связке Китай-Россия считали Россию слабым звеном, выбив которое они смогут спокойно расправится с Китаем. Но вышел облом. И теперь США полностью вернулись к своей главнейшей цели - сдерживанию Китая. И это произошло бы даже в том случае, если бы победил не Трамп, а какой-нибудь ставленник бидона и обамки. И не потому, что США так нужна Россия, а потому, что уж, слишком хорошо наша армия воюет, и США в этой ситуации прекрасно понимают, что продолжая воевать против России, они, тем самым, все более и более укрепляют Китай, и что это укрепление чревато самой черной полосой им в их западном мире.
        1. kventinasd Звание
          kventinasd
          +1
          Сегодня, 11:59
          Цитата: Правдодел
          они, тем самым, все более и более укрепляют Китай

          Китай и без России смог бы укрепляться, а вот Россия ослабшая после лихих 90-х, для них сейчас приоритетная цель, поэтому только нас обложили со всех сторон базами и всевозможными санкциями, а не Китай. Мы - единственная страна в мире, которая может камня на камне не оставить от штатов.
          1. Правдодел Звание
            Правдодел
            0
            Сегодня, 12:01
            [quote]только нас обложили со всех сторон базами и всевозможными санкциями, а не Китай./quote]
            Да, что вы говорите... А санкции 200% Китаю - не навивают вам новые мысли и ничего не подсказывают!?
            1. kventinasd Звание
              kventinasd
              +2
              Сегодня, 12:03
              Цитата: Правдодел
              А санкции 200% Китаю - не навивают вам новые мысли и ничего не подсказывают!?

              Пока это только в хотелках американцев, но кишка у них тонка и Китай им дал это понять, потому что есть чем ответить. А вот нам, кроме военного ответа и крыть нечем.
              1. Правдодел Звание
                Правдодел
                0
                Сегодня, 12:07
                Добавлю специально для вас. .США, в отличие от Китая, на Россию никакие % не накладывали и не собираются накладывать. Вот, должно быть удивительно для вас... Как же так, главный враг, а никаких % для него нету... На Китай, Индию, гейропу и всяких иных союзников 50-100-200%, а на России - 000 без палочки..
                1. kventinasd Звание
                  kventinasd
                  +1
                  Сегодня, 12:13
                  Цитата: Правдодел
                  Вот, должно быть удивительно для вас... Как же так, главный враг, а никаких % для него нету..

                  Вы для начала посмотрите торговый баланс России со Штатами, а потом на то-же самое с Китаем. Даже полное отсутствие торговли с Россией вообще никак не повлияет на экономику Штатов, а вот Китай при желании, может опустить на дно, экономики практически всех стран.
          2. Личное мнение Звание
            Личное мнение
            0
            Сегодня, 15:30
            Если не боятся, значет не может.
  15. Jovanni Звание
    Jovanni
    +1
    Сегодня, 11:28
    Также американцы будут обещать жителям острова значительное повышение уровня жизни.

    Вот! Вот оно!
  16. Earl Звание
    Earl
    +2
    Сегодня, 11:31
    Нет-нет, надо выкрасть датского премьера и судить в Нью-Йорке за уничтожение лесов для производства деревянной обуви! Что? Деревянную обувь делают голландцы? Да кому какая разница?!
    1. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      -1
      Сегодня, 12:01
      можно и асимметричный ответ 🧐
      выкрасть Трампа и судить в Гренландии 😇
  17. Цензор Звание
    Цензор
    +1
    Сегодня, 12:01
    Поведение администрации США сейчас очень напоминает действия гитлеровской Германии в конце 30-х готов ХХ века. А реакция стран Запада на текущие действия США также очень похожа на их же политику в отношении Гитлера в тот исторический период. Одобрение агрессии в отношении 3-х стран и нелепые попытки умиротворения в отношении себя. Ну и конечно активное стремление перенаправить агрессию на Восток.
  18. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 12:13
    Цитата: r
    Можно сколько угодно говорить о международной порядочности, но реальный мир управляется силой и мощью. Именно сила и мощь являются «незыблемыми» законами этого мира.

    Да, когда они еще не имели абсолютное, в чем они уже уверились сейчас, господство над миром и считали, что есть еще страны, способные причинять им проблемы, ограничивать в каких то действиях, соперничать с ними и тп., они откровенно пропихивали всем, безусловную ценность международного права, законов равных для всех и тп. И пользовали их, в своих целях, как - " закон что дышло, куда повернешь туда и вышло". То есть, себя и все свои действия они оправдывали, так или иначе, по иезуитски, перекручивая и преподнося те или иные международные нормы и правила в свою пользу... Других же, неугодгых, кивая на них ( "законы"), подвергали международному осуждению и наказанию. Ну а сейчас, когда они, повторюсь, уверились в абсолютной своей безнаказанности и вседозволенности, почувствовали себя реальными властелинами мира, и не видят уже угрозы своей гегемонии ни от кого, можно и вот так просто, скинуть с себя овечью шкуру и провозгласить теперь о новой, "правильной"мировой реальности - в которой законы и правила будут диктовать они, а так же судить и казнить всех, тоже. И эти правила, будут действовать для всех, кроме их правящего миром кагала, потому что они имеют на это право по праву сильного.
    . В общем ничего в мире, как и сущность людская не меняется... И, если баланс сил нарушается и более нет уже равного ограничителя и сдерживающего фактора, силы, с противоположной стороны, то те, которые таки заимели безграничную власть и теперь имеют возможность навязывать любому свою волю, делать с неугодными все что захочется и тп., а противодействие просто никто не может оказать - будут естественно, пользоваться этим своим правом - Правом сильного! Ну и нам и всем народам, нужно теперь усвоить это правило и новую реальность и как-то пытаться выжить, сохраниться, при таком раскладе...
    Хотя, вот если честно, есть у меня еще маааленькая надежда, что мы Китай, Иран, Индия, сев. Корея и некоторые другие союзнические с нами страны, таки объединимся в короткий срок, по-настоящему, перед лицом абсолютного зла и движимые самым главным инстинктом - самосохранения, в настоящий, великий военный, в первую очередь альянс... и дадим тогда настоящий бой гегемону, а может и просто, сможем напугать его до такой степени, что он решит, что лучше вернуться в международные рамки и правила, единые для всех, а иначе, либо его уничтожение, либо ядерный армагеддон для всех....)))) В общем, восстановим тот самый нарушенный гегемоном баланс сил на земле, гарантирующий более ли менее, правовое и равноправное существование всем странам и народам, в мире.
  19. snyp3r Звание
    snyp3r
    +3
    Сегодня, 12:31
    Никто ни с кем воевать не будет - сейчас просто решают, как подешевле забрать.
    Гренландия нужна США для втыкания сапога в закрывающуюся дверь арктического пирога и более удобного контроля атлантики.
  20. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 12:37
    Цитата: Sky Strike fighter
    Вовремя Дания отдала всю свою артиллерию Украине

    Там и катера какие-то передали. И F-16 wink
  21. Енотович Звание
    Енотович
    +1
    Сегодня, 12:38
    Хотелось бы реального вторжения США на Гренландию. Дания одна самых рьяно поддерживающих бандеровцев стран.
  22. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    -1
    Сегодня, 13:00
    советник Трампа по безопасности Стивен Миллер заявил, что США сомневаются в законности контроля Дании над Гренландией. По его словам, самый большой остров в мире должен принадлежать самой сильной стране НАТО, т. е. США, которые обеспечивают безопасность всех остальных «рядовых членов» альянса.
    Самый большой остров должен принадлежать самой сильной стране мира. То есть России. И Северная Америка тоже должна принадлежать России. По справедливости.
    Но мы, конечно, добрые, мы не отбираем...
    Кто-то считает, что Россия не является самой сильной страной? Ха! Докажу. Сколько там у нас украли активов? Мы сдулись? Нет, вроде как экономика даже в плюсе. Сравниваем с остальным миром. У них никто не воровал. Они - в плюсе по экономике?
    США. Госдолг напомнит кто-нибудь? Сколько там нулей? Не помню, если честно. У нас тоже есть госдолг. Но просто по нулям посчитайте... smile
    Вооружение. О, янки - владыки морей и океанов, ага. 11, вроде, авианосцев... Страшная сила, без сарказма. И вот они идут, все 11, да пусть 12, мне не жалко, к нашим берегам, вместе со своими Берками, Замволтами, и одним оставшемся в строю крейсером Тикандерога. Ужас ужасТный! Самолетов там - натурально, тьма. По паре гиперзвуковых, с конвенциональной БЧ, прилетает по каждому. Авианосцу. Противоядия, как и противоракет янки пока не придумали... Результат. Вся толпа, все стадо самолетов, которые успели подняться в воздух, становятся камикадзе. Им некуда сесть после выполнения задачи. Бравые Джоны ложатся на боевой курс, и... Их встречают наши парни в кокпитах скромных Сушек. С лучшей маневренностью, с ракетами в-в, не уступающими по радиусу, и с примерно равными по дальности АФАР. Наши получше будут, но упростим задачу, пусть будут не хуже американских. Плюс - С-300, 400, 500. Результат ? Учтите, что хваленых Пэтриот поблизости не будет.
    Продолжать?
    Американцы, с их многомиллиардным бюджетом Пентагона, давным давно блефуют. Наглостью берут. И ничерта они не выстоят в очном противостоянии. А если учесть, что в таком случае, агрессии США, обязательно подключится КНДР... А если еще и мудрая обезьяна слезет наконец с ветки, и решит, что пора уже перестать дремать...
    США - это шулер. Минитмены ничего не стоят. Срок действия закончился. Подплав имеет серьезные ракеты, но не уверен, что их команды решатся на удар. Слишком там много стало толерантных ко всему.
  23. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +1
    Сегодня, 13:31
    Мне Трамп (и те кто за ним стоит) всё больше напоминает нового гитлера , хорошо что он старый и не сможет довести до конца начатое , хотя...
  24. Костадинов Звание
    Костадинов
    +1
    Сегодня, 15:54
    Цитата: Правдодел
    Вот тут вы, уважаемый kventinasd (Олег), глубоко ошибаетесь. Не Россия, а Китай - главный враг США.

    Так думали и Чемберлейн и Даладие в 1938 и заключили Мюнхенский договор. Не мьи а СССР главний враг Германии думали они. Так думали и в России - мьи буржуйские и хотим в НАТО.
    А товарищ Сталин еще 1952 хорошо вьяснил почему война началас между буржуями, а не всех против СССР и что ето закономерност. Но никто в России не читает товарища Сталина хотя он писал по русски.
  25. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 19:35
    Z Trumpa už je mě na blití, on si spletl dobu, myslí že je středověk!
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 19:36
      Мне надоел Трамп, он неправильно определил время, думает, что сейчас Средневековье!