Зеленский собрался в Париж обсудить гарантии безопасности с американцами

Зеленский отправился во Францию, где пройдет очередной саммит так называемой «коалиции желающих», на котором будут присутствовать представители США. Как пишет украинская пресса, стороны в очередной раз попытаются договориться о гарантиях безопасности для Украины.

Как сообщили на Банковой, в планах «нелегитимного» не только участие в саммите коалиции, но и отдельная встреча с Макроном, а также обед с представителями США Уткоффом и Кушнером. Также не исключено, что Зеленский проведет неофициальные встречи с британским премьером Стармером и генсеком НАТО Рютте. Они, как и Макрон, входят в число самых «преданных» сторонников киевского режима, и к ним клоун постоянно бегает за консультациями.



По данным агентства Bloomberg, в Париже представители Европы попытаются согласовать свои гарантии безопасности для Украины с предложением США. Как утверждается, Европа хочет участия американских войск в контроле за соблюдением режима прекращения огня на Украине, а также использование данных американской разведки и спутников для фиксации нарушений.

Свои предложения внесет и Зеленский, требующий введения войск Франции и Британии на Украину в обязательном порядке. Однако, как подчеркивает агентство, мало договориться с американцами, нужно, чтобы все это приняла Россия, а вот этого никто гарантировать не может. Согласно последним заявлениям, часть предложенных гарантий Москва отвергнет сходу, другую часть готова обсуждать.
  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +18
    Сегодня, 11:40
    Фёдор Конюхов, судя по катаниям Зеленского, просто домосед какой-то! laughing
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +5
    Сегодня, 11:41
    часть предложенных гарантий Москва отвергнет сходу, другую часть готова обсуждать.
    Это что там собрались обсуждать ?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 11:50
      Uncle Lee, Возможно опять.
      «Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 13:20
      Это что там собрались обсуждать ?

      Да ни чего просто клоун гастролирует. Жить то наверное хочется а дома если не "свои" порешат то "Калибр" или "Искандер" прилетит. Деньги есть а с ними везде тебе рады.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 13:57
        Цитата: частное лицо
        то "Калибр" или "Искандер"

        Не прилетит.... А жаль !
        1. Alex777 Звание
          Alex777
          0
          Сегодня, 17:09
          Цитата: Uncle Lee
          Не прилетит.... А жаль !

          А пускай этот клоун перед смертью помучается.
          Он так много знает, что долго ему не протянуть.
          Вон Каддафи Саркози же прибил, чтобы деньги
          не отдавать. И этого его "друзья" припрячут. Он
          сам все понимает, поэтому гарантии ищет везде.
      2. olezenka1 Звание
        olezenka1
        0
        Сегодня, 14:03
        Цитата: частное лицо
        Да ни чего просто клоун гастролирует. Жить то наверное хочется а дома если не "свои" порешат то "Калибр" или "Искандер" прилетит. Деньги есть а с ними везде тебе рады.

        Восемь ошибок в русском языке при написании вами этого сообщения. А по смыслу совершенно согласен с вами.
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          -1
          Сегодня, 17:46
          Восемь ошибок в русском языке при написании вами этого сообщения.

          Каюсь в школе за всё время учёбы по Русскому языку был трояк. Преподаватели даже смеялись мордвам скидка.
  3. likana Звание
    likana
    +7
    Сегодня, 11:45
    Кушнер...Статус "зять" постепенно превратился в должность...
    1. Melior Звание
      Melior
      +2
      Сегодня, 14:00
      Скорее в титул, типа принц-консорт! laughing
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 15:06
      Цитата: likana
      Кушнер...Статус "зять" постепенно превратился в должность...
      am Кушнер такая же гадость , как и Вова Зеленский . Одного поля , племени ягодки . России необходимо перестать нюхать "дух Анкориджа " под хвостом у кушнеров и трампов . От этого зависит судьба миллионов граждан страны нашей
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 11:47
    Как утверждается, Европа хочет участия американских войск в контроле за соблюдением режима прекращения огня на Украине,

    Трампу сейчас не до Украины, у него сейчас основная цель Венесуэла, Гренландия, Колумбия. Да и с Тайвань, после венесуэльских событий, головная боль.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:49
    ❝ Зеленский* собрался в Париж ❞ —

    — «Лягушка-путешественница» ...
  6. frruc Звание
    frruc
    -1
    Сегодня, 11:51
    а также обед с представителями США Уткоффом и Кушнером.

    Зеля на халяву и пожрать не прочь, губа не дура.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 12:00
      Цитата: frruc
      Зеля на халяву и пожрать не прочь, губа не дура.

      Добро бы еще один, а он же целую подтанцовку с собой тащит. Решили Трампа на обедах разорить? laughing
  7. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 11:52
    Будут обсуждать свою личную безопасность от нового амерофюрера гегемонской рассы. Теперь в США опасно кататься, можно и присесть причём всем и даже членам клуба золотого миллиарда.
  8. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +3
    Сегодня, 11:53
    а также обед с представителями США Уткоффом и Кушнером.

    Уткофф - звучит покруче, чем Гусефф... laughing
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 12:21
      Цитата: Дед-дилетант
      покруче, чем Гусефф..

      Курофф, Индюкофф, Лебедефф, Вальдшнепофф, Орлофф, Тетерефф...
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +1
        Сегодня, 12:23
        Орлофф, Тетерефф...
        А так-же Телеграфф, Вокзалофф, Телефонофф, Почтофф... Навеяло Тетереффовым! laughing
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 12:02
    На обещать с три короба, это забугорные могут...
    А дальше то что?
    Всех обещал ящиков сдерживает... пока, кое что сдерживает, но и это уже не точно, с оговорками.
    Впрочем, скакуасам и так сойдёт, у них с мозгами все критично, они с рыбками гуппи по соревноваться могут!
  10. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 12:14
    Пока Трамп в эйфории от "победы" над Венесуэлой Зеля постарается пропихнуть и свои идеи.
    Сейчас Рыжий заявляет о "праве сильного",он-де отвечает за весь мир......погодите,он ещё и идеи Мадлен Олбрайт вытащит о "несправедливом владении Сибирью"...Гренландия то их "законная" земля..
    Зеля нос по ветру держит чётко, Рыжий может и что то наобещать.
  11. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 12:17
    Зеленский собрался в Париж обсудить гарантии безопасности с американцами

    Мені в Париж, у справі, терміново!!!
  12. Mike777 Звание
    Mike777
    -1
    Сегодня, 12:18
    Russia should sanction Washington by cancelling anything negotiation, no cease fire, no negotiation, complete victory
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 12:35
    в Париже представители Европы попытаются согласовать свои гарантии безопасности для Украины
    Им бы сейчас обсуждать впору гарантии безопасности для Гренландии и Канады wink
  14. PASus Звание
    PASus
    +1
    Сегодня, 12:38
    Это чучело в Польше отсиживается, его как Мадуро не сцапаешь
  15. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 13:05
    Допустим, "вна укранина" подписывает какой-то там договор с Францией о "взаимовыручке" и "сотрудничестве" и официально приглашает французский экспедиционный корпус в Одессу для обеспечения статуса Порто-Франко, в котором управление городом будет "совместной укро-франко администрацией" по желанию "одесского народа". И что тогда делать Кремлю и ГШ ВС РФ..??..
  16. kventinasd Звание
    kventinasd
    -1
    Сегодня, 13:10
    Зеленский отправился во Францию, где пройдет очередной саммит так называемой «коалиции ̶р̶е̶ш̶и̶т̶е̶л̶ь̶н̶ы̶х̶ дегенератов»

    Надо вещи своими именами называть.
  17. rmlmura1960 Звание
    rmlmura1960
    +1
    Сегодня, 13:22
    Porque é que a Rússia não aproveita esta conjuntura internacional e acaba com Zelenski. Quando ele vai apanhar o avião ou onde ele dorme deve ser bombardeado. Aprendam com os EUA. Fala-se muito depois passa. A Rússia não pode andar a brincar as guerras, tem de agir. Agora não viram nenhum pais destes coitadinhos ocidentais a decretar sanções aos EUA. Ode está a vergonha europeia... Mostrem que não são cobardes. Somos uma vergonha com dois pesos e duas medidas. Preste a roubar a Gronelândia e a Europa caladinha. Juntem-se á China e resolvam os problemas com infiltrações dos EUA em toda a Asia. É urgente expulsar essa gente infiltrada em pontos estratégicos.
  18. maximkrivihin Звание
    maximkrivihin
    -1
    Сегодня, 13:52
    "Дяденьки американцы , а вдруг Путин меня украдёт ? Сделайте пожалуйста что б не украл"
  19. Wratch Звание
    Wratch
    -1
    Сегодня, 14:00
    Что там можно обсуждать кроме безоговорочной капитуляции? Да и ту не обсуждают ,а признают. Иначе ,все начнется по новой,через год иди два. Гу не сможет злобный карлик утерпеть больший срок.
  20. Sancheas Звание
    Sancheas
    0
    Сегодня, 14:42
    На Украине ему страшно. В постель писается. А за границей спокойнее.
  21. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    -1
    Сегодня, 18:29
    Цитата: carpenter
    Трампу сейчас не до Украины

    Видимо это и есть дух Анкориджа , большие "дяди" поделили сферы влияния , а на европодсвинков уже ни кто и не ведется. hi