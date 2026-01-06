Зеленский отправился во Францию, где пройдет очередной саммит так называемой «коалиции желающих», на котором будут присутствовать представители США. Как пишет украинская пресса, стороны в очередной раз попытаются договориться о гарантиях безопасности для Украины.Как сообщили на Банковой, в планах «нелегитимного» не только участие в саммите коалиции, но и отдельная встреча с Макроном, а также обед с представителями США Уткоффом и Кушнером. Также не исключено, что Зеленский проведет неофициальные встречи с британским премьером Стармером и генсеком НАТО Рютте. Они, как и Макрон, входят в число самых «преданных» сторонников киевского режима, и к ним клоун постоянно бегает за консультациями.По данным агентства Bloomberg, в Париже представители Европы попытаются согласовать свои гарантии безопасности для Украины с предложением США. Как утверждается, Европа хочет участия американских войск в контроле за соблюдением режима прекращения огня на Украине, а также использование данных американской разведки и спутников для фиксации нарушений.Свои предложения внесет и Зеленский, требующий введения войск Франции и Британии на Украину в обязательном порядке. Однако, как подчеркивает агентство, мало договориться с американцами, нужно, чтобы все это приняла Россия, а вот этого никто гарантировать не может. Согласно последним заявлениям, часть предложенных гарантий Москва отвергнет сходу, другую часть готова обсуждать.

