США потребовали от Родригес выполнения условий, от которых отказался Мадуро

США считают, что смогут направлять Родригес в нужном направлении, прежде чем избавиться от неё и двигаться дальше.

Приведенная к присяге в качестве временного главы Венесуэлы Делси Родригес получила от США ряд требований, от выполнения которых зависит дальнейшая судьба республики. Об этом сообщает Politico.Администрация Трампа требует от Родригес предпринять ряд проамериканских шагов, от выполнения которых ранее отказывался Николас Мадуро. При этом в Вашингтоне считают, что новая глава Венесуэлы никуда не денется и будет вынуждена принять условия США. В Белом доме считают, что держат Родригес «на коротком поводке», а тактика «кнута и пряника» приведет к нужному результату.По данным издания, США требуют выполнения как минимум трех условий: первое — ввести жесткие меры против наркотрафика, второе — изгнать из страны иранцев, кубинцев и представителей других государств, считающихся в Вашингтоне враждебными. И третье — прекратить продажу нефти противникам США.При выполнении этих условий США смягчат санкции в отношении Родригес, открыв ей доступ к счетам в банках Турции и Катара, заблокированных США. При невыполнении Вашингтон грозит новым вторжением и смещением венесуэльских властей.В то же время Родригес у власти надолго не останется, Трамп уже заявил, что США нужно примерно полтора года, чтобы навести в Венесуэле порядок. После этого в республике пройдут «свободные и демократические выборы», а Родригес уйдет в отставку.По данным некоторых источников, именно Родригес вела переговоры с американцами в Катаре, предложив им вариант реализовать сценарий «мадуризма без Мадуро».