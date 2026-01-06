США потребовали от Родригес выполнения условий, от которых отказался Мадуро

США потребовали от Родригес выполнения условий, от которых отказался Мадуро

Приведенная к присяге в качестве временного главы Венесуэлы Делси Родригес получила от США ряд требований, от выполнения которых зависит дальнейшая судьба республики. Об этом сообщает Politico.

Администрация Трампа требует от Родригес предпринять ряд проамериканских шагов, от выполнения которых ранее отказывался Николас Мадуро. При этом в Вашингтоне считают, что новая глава Венесуэлы никуда не денется и будет вынуждена принять условия США. В Белом доме считают, что держат Родригес «на коротком поводке», а тактика «кнута и пряника» приведет к нужному результату.



По данным издания, США требуют выполнения как минимум трех условий: первое — ввести жесткие меры против наркотрафика, второе — изгнать из страны иранцев, кубинцев и представителей других государств, считающихся в Вашингтоне враждебными. И третье — прекратить продажу нефти противникам США.

При выполнении этих условий США смягчат санкции в отношении Родригес, открыв ей доступ к счетам в банках Турции и Катара, заблокированных США. При невыполнении Вашингтон грозит новым вторжением и смещением венесуэльских властей.

В то же время Родригес у власти надолго не останется, Трамп уже заявил, что США нужно примерно полтора года, чтобы навести в Венесуэле порядок. После этого в республике пройдут «свободные и демократические выборы», а Родригес уйдет в отставку.

США считают, что смогут направлять Родригес в нужном направлении, прежде чем избавиться от неё и двигаться дальше.


По данным некоторых источников, именно Родригес вела переговоры с американцами в Катаре, предложив им вариант реализовать сценарий «мадуризма без Мадуро».
  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +10
    Сегодня, 12:23
    США требуют выполнения как минимум трех условий:...

    Горе побеждённым.©
    1. belost79 Звание
      belost79
      +9
      Сегодня, 12:28
      В данном случае скорее "горе слабым"
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +4
        Сегодня, 13:49
        Цитата: belost79
        В данном случае скорее "горе слабым"

        Это одно и то же.
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          +1
          Сегодня, 17:21
          Если армия не желает защищать страну - страны не будет.
          1. Дмитрий Ригов Звание
            Дмитрий Ригов
            0
            Сегодня, 19:43
            Да на самом деле Мадуро не нужен был никому, этим и объясняется отсутствие реакции со стороны армии и народа. Сейчас люди ожидают перемены от смены правителя, жить в нищете все устали.
            1. Jsem_CZEKO68 Звание
              Jsem_CZEKO68
              0
              Сегодня, 19:55
              Teprve poznají, co je chudoba, když svůj stát předají Americe! Vždyť i v Americe umírají zbytečně lidé, protože nemají na drahou operaci.
              1. Jsem_CZEKO68 Звание
                Jsem_CZEKO68
                0
                Сегодня, 19:55
                Они узнают, что такое бедность, только когда отдадут свою страну Америке! В конце концов, даже в Америке люди умирают без необходимости, потому что не могут позволить себе дорогостоящие операции.
    2. михаил3 Звание
      михаил3
      +6
      Сегодня, 12:30
      Цитата: Васян1971
      США требуют выполнения как минимум трех условий:...

      Горе побеждённым.©

      Горе облапошенным!
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 12:34
        михаил3 hi ,зато фоточка ЗАЧЁТ, особенно портреты сзади. good
        1. михаил3 Звание
          михаил3
          +3
          Сегодня, 14:36
          Цитата: Ропот 55
          михаил3 hi ,зато фоточка ЗАЧЁТ, особенно портреты сзади. good

          Да, Александр, это вы точно заметили) Надо сказать, что дворцовая обслуга очень чутко на все реагирует, знает обычно куда больше любых разведок, имеет на все свое мнение... И их роль обычные люди в рассуждение никогда не принимают.
          Снять одни портреты и повесить другие, для этих людей дело нескольких минут вообще то. И будь роль этой поганки близка этим людям, портреты бы висели совсем иные. А будь они просто благожелательны к перемене, никаких портретов вовсе не было бы.
          Любопытную вещь вы заметили вообще то...
      2. RuAbel Звание
        RuAbel
        -4
        Сегодня, 13:19
        Вот это точнее всего вышесказанного! Дух Анкориджа, однако!
      3. Васян1971 Звание
        Васян1971
        -1
        Сегодня, 13:53
        Цитата: михаил3
        Горе облапошенным!

        Одно не далеко от другого.
        Как тут не вспомнить песню-манифест сладкой парочки - лисы Алисы&кота Базилио?
    3. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 12:35
      Цитата: Васян1971
      США требуют выполнения как минимум трех условий:...

      Горе побеждённым.©

      Родригес надо снять с себя часть полномочий, и перейти к коллективному управлению страной в военное время, тарелка как метод борьбы с диктатом эффективна несколько веков однако
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 12:38
        poguello hi ,а с кем Венесуэла ведёт боевые действия??? Там кроме мутных перестрелок утром вроде как тишина,по всей стране, причём подозрительная тишина.
        1. poquello Звание
          poquello
          +1
          Сегодня, 13:14
          Цитата: Ропот 55
          poguello hi ,а с кем Венесуэла ведёт боевые действия??? Там кроме мутных перестрелок утром вроде как тишина,по всей стране, причём подозрительная тишина.

          смеётесь? у них президента украли
          1. matwey Звание
            matwey
            +2
            Сегодня, 13:19
            смеётесь? у них президента украли

            Точно украли?
            1. D16 Звание
              D16
              0
              Сегодня, 16:02
              Цитата: matwey
              Точно украли?

              То же склоняюсь к мысли, что его сдали свои, в обмен на поблажки от США, а Трамп из кинул. Теперь они сокращают добычу из-за блокады
              https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/venesuela-sokrashchaet-dobychu-nefti-iz-za-deistvii-ssha
              Может Мадуро этого и заслужил, но с кубинцами получилось некрасиво.
    4. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 12:49
      Если наркокортели накие всесильные неужели нельзя внедрится в охрану к рыжему и отстрелить ему второе ухо как последнее предупреждение ?
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 12:52
        Silver99 hi ,думаю что нет,там же охрана КОГДА НАДО работает как швейцарские часы. А когда надо с 5 метров снайпера не увидят,так что у картелей в этом плане шансов нет
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          +2
          Сегодня, 12:55
          Ну так нет такой охраны в мире которая кого-то спасла (слова генерала Рохлина)...... сегодня имеем наглого ковбоя который потерял берега уже угроза Гренландии звучит не так смешно, а Никарагуа и Куба реально под прицелом, если сейчас этого рыжего беса не угомонить как бы поздно для всех не было.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 12:58
            Silver99,не скажите,еслиб не охрана тот же Трамп был бы потише.
            1. Silver99 Звание
              Silver99
              +1
              Сегодня, 13:05
              Вы считаете четверо убитых президентов США и раненый Рейган имели плохую охрану ? Все дело не в том кто охраняет, а кто задумал убрать неугодного, а у Трампа сейчас ох как много недоброжелателей готовых его пристроить в соседи к Кеннеди.
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                0
                Сегодня, 13:08
                Silver99, так я и написал же что когда НАДО охрана работает как швейцарские часы а КОГДА НЕ НАДО с 5 метров снайпера не видят,думаю что сейчас охрана Трампа это швейцарские часы,а дальше,тут есть варианты.
    5. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      0
      Сегодня, 13:12
      Я бы на ее месте послал бы на три буквы с этим предложением, а потом бы скатался в Нью-Йорк без визы на халяву.
    6. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 13:49
      Цитата: Васян1971
      Горе побеждённым

      Это да, но пока сенаторы торговались с Бренном, пришёл Камилл и сказал, что «квириты привыкли спасать своё отечество не золотом, а железом», объявил договор с галлами недействительным, а потом разгромил их и изгнал нафиг.
      Найдётся ли такой Камилл – вопрос, конечно, интересный.
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        -1
        Сегодня, 13:59
        В Венесуэле точно таких не будет...
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +2
          Сегодня, 14:11
          Цитата: Grencer81
          В Венесуэле точно таких не будет

          Фиг знает. В Риме тоже думали, что надежды нет, потому и пошли на переговоры.
          К слову говоря, Че Гевара ассоциируется с Кубой, но на самом деле он из Аргентины и не раз бывал в Венесуэле. История непредсказуема – кто знает, где и когда появится новый Команданте.
    7. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      -1
      Сегодня, 14:05
      Уже-таки "побеждённым"?..

      Вот, например, после похищения штатовской бандотой законного Президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе прошёл митинг, на котором выступил Президент Кубы. Т.е. ОФИЦИАЛЬНОЕ лицо высшего политического и государственного уровня...

      И у меня вопрос. Логичный и законный... А ОФИЦИАЛЬНЫЕ представители Пекина и Москвы (ведущие "формирователи" т.н. "мироустройства 21-го столетия" и его "платформы" - БРИКС) на этом митинге присутствовали?.. Может быть, даже выступали?.. Ах, "нет"... А отчего "нет"?..

      Ведь штатовской бандотой выкраден стратегический партнёр, как Москвы, так и Пекина?.. МНОГОЛЕТНИЙ партнёр...

      Так где же ОТКРЫТЫЕ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ, политические ответные действия Москвы и Пекина (подчеркиваю, - политические, хотя бы, никак не военные и пр.) в поддержку ЗАКОННОГО Президента Венесуэлы...
      Понятно, что дипломатическая болтовня со всякого рода выражениями "возмущения", требованиями "разъяснений" это всё официальная, димпломатическая БОЛТОВНЯ Москвы и Пекина, но никак НЕ ДЕЙСТВИЯ...

      Почему Москва и Пекин, после формирования ЗАКОННОГО управления вицепрезидента Родригес, САМИ, в ИНИЦИАТИВНОМ порядке не обратились к ней (у Венесуэлы нет посольства в США...) с предложениям взять на себя обязанность ОФИЦИАЛЬНОГО ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО сопровождения и наблюдения за условиями содержания Президента Венесуэлы в штатовском узилище?.. И защты его ЗАКОННЫХ прав и интересов?...
      Или это будут делать некие "высокооплачиваемые" адвокаты?... возможно... О это будет чисто "юридическая" поддержка и защита... А как же быть с ОФИЦИАЛЬНОЙ, ДЕМОНСТРАТИВНОЙ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ поддержкой Пекином и Москвой своего стратегического партнёра?.. Отчего "мнётесь" так невнятно, власти в Пекине и Москве (в т.ч. в лице их высших представителей...) этом ВАЖНЕЙШЕМ ВОПРОСЕ противостояния Вашингтону?.. который вполне себе на ВЫСШЕМ ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ, уже наезжает на ЗАКОННОГО вицепрезидента Родригес?..

      Вы решили "работать" со штатовской бандотой через "предбанники" и "телефонные звонки" избегая ЯВНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ вашего отношения?.. Тогда, - начинайте прощаться с БРИКС и с теми кто вам начал верить... Ну и с пресловутым "мироустройством 21-го столетия" заодно...
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        Сегодня, 14:21
        А что Вы хотите? Китай зависит от торговли с США больше, чем США от торговли с Китаем, поскольку закупает базовые товары (например, сою в огромных количествах). И, видимо, понимает это. Я уж молчу, что Штаты и нефть перекрыть могут при сильно большом желании. В такой ситуации китайцы могли бы положиться на Россию как альтернативного поставщика базовых товаров... Но, честно, будь я в Кремле, в такой ситуации живо бы припомнил китайцам абсолютно всё, что они нам выкинули за последние 4 года, и цену вломил бы непомерную. И повторюсь: китайцы наверняка это предвидят. А сама Россия даже близко не сопоставима по военно-экономическому весу со Штатами, поэтому благоразумно далеко не вылезает. Тут бы с Украиной разобраться, а Вы про Венесуэлу.
        1. ABC-schütze Звание
          ABC-schütze
          0
          Сегодня, 14:39
          Вы (и не только...), как я понимаю, СОВЕРШЕННО, не поняли СУТИ моего поста...

          Речь, В ДАННОМ СЛУЧАЕ, уже идёт вовсе не о неких "двусторонних" отношениях партнёрства между Венесуэлой и Москвой или Пекином... И, даже не о бедолаге Мадуро (кстати, - госте парада Победы в Москве, которого теперь под объективы, в наручниках, штатовская бандота "катает" перед публикой). Речь идёт о СТРАТЕГИЧЕСКОМ ВОПРОСЕ формирования БУДУЩЕГО МИРОУСТРОЙСТВА, "платформой" которого Москава и Пекин ОФИЦИАЛЬНО представляли БРИКС. Под ОБЪЕКТИВЫ, на ВЫСШЕМ, ОФИЦИАЛЬНОМ, ПОЛИТИЧЕСКОМ уровне, меду прочим... Громко и торжествено, заявляя о неком "мировом большинстве"... И ОФИЦИАЛЬНО_ДЕМОНСТРАТИВНО "гордясь" тем, ЧТО ИМННО ОНИ, являются "отцами - основателями" сей платформы (наряду с ЮАР, Дели и Бразилией (которая, кстати, не молчит...)... И вот ТЕПЕТЬ, "после Мадуро"?.. Что с тем "мироутсройством" и теми, кто в него и Москву и Пекин поверил будет?...

          Я, на всякий случай, напомню Вам слова одного парня (любителя "ярких ответов" на объективы": "Границы России НЕ КОНЧАЮТСЯ НИГДЕ..." И здесь помянутые "границы", есть именно ИНТЕРЕСЫ россии...

          Фамилию и должность этого парня, Вы, полагаю, вспомните без моей помощи... Но вот ИМЕННО СЕЙЧАС, когда ОБЪЕКТИНО ПОТРЕБНА ОФИЦИАЛЬНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ "фраза" (как минимум), он не менее "красноречиво" помалкивает...
          1. Nastia Makarova Звание
            Nastia Makarova
            +1
            Сегодня, 15:30
            То большие буквы, то маленькие, знаки препинания кругом, пишет бот
            1. ABC-schütze Звание
              ABC-schütze
              0
              Сегодня, 18:52
              От души рад Вашей догадливости...

              Но было бы неплохо услышать ответ по сути. Или, как и "формирователям" пресловутого "мироустройства 21-го столетия", говорящим (на объективы от имени некоего "мирового большинства"), сказать в ДАННОЙ ситуации, когда из-за действий штатовской бандоты вся СТРАТЕГИЯ создания помянутого "мироустройства" валится. В т. ч. и по причине "невнятного молчания" её ОФИЦИАЛЬНЫХ "отцов - формирователей" Вам нечего?..
          2. Disant Звание
            Disant
            0
            Сегодня, 17:36
            ABC-schütze(Вернер Хольт)
            Вы (и не только...), как я понимаю, СОВЕРШЕННО, не поняли СУТИ моего поста...
            да понятно куда вы клоните - быстрое реагирование на уровне спинного мозга - как на ожог.
            свистнули - надо сразу крикнуть в ответ.
            так это не шутер\стрелялка с бесконечными патронами
            1. ABC-schütze Звание
              ABC-schütze
              0
              Сегодня, 19:11
              Я никуда не "клоню"...

              Я, своевременно и ПО ДЕЛУ, задаю логичные вопросы, тем же властям Пекина и Москвы (а не всякого рода "экспертам", что-то там "разъясняющим", по блошиному погружаясь в технические и тактические детали произошедшего), но без всякого статуса и ОТВЕТСТВЕННОСТИ за "базар" как говорят в России)...

              А помянутым "спинным мозгом" думают именно те, кто полагает, что подобного рода ситуации, грозящие обвалом СТРАТЕГИЧЕСКОЙ перспективы, надо решать "через предбанники" или "телефонные звонки"... И прочих "дмитриевых"...

              Да нет, уважаемые. В ТАКОЙ ситуации, пресловутая "ложка" (т.е. ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ реакция и оценка) хороша именно "к обеду". А не ко времени когда "аппетит появится"...

              Кстати, Димитрова, обвинённого нацистами в "поджоге Рейхстага", СССР ПОЛИТИЧЕСКОЙ поддержкой НА ОФИЦИАЛЬНОМ уровне не "обделял"... И Советское гражданство Димитрову, не через "дипломатические предбанники" Советского МИД-а и ведомства Рибентроппа предоставляли... А ГЛАСНО и ОТКРЫТО...

              Смешно выслушивать по "популярным патриотическим канала" заявления с "разъснениями" типа, - "не исключено, что Путин или Глава КНР уже говорили по телефону с Трампом и Рубио"...

              А хотя бы ПОЗВОНИТЬ по тому же "телефону" Родригес, что рука "не поднимается"?.. Или, "телефон" сломался... Короче, противно всё это как-то, на фоне предшествующих парадных заявлений на всяких "саммитах БРИКС", саммитах африканских стран и Параде Победы в Москве и в честь окончания Второй мировой в Пекине...
        2. D16 Звание
          D16
          +1
          Сегодня, 15:27
          Китай зависит от торговли с США больше, чем США от торговли с Китаем, поскольку закупает базовые товары (например, сою в огромных количествах). И, видимо, понимает это.

          Уважаемая Тарелка, в прошлом году Китай купил в США (именно гос. закупки, навязанные торговым соглашением) 8 млн. тонн сои. Частники в этом блудняке не принимали участия. Всего за прошлый год было закуплено около 110 млн. тонн сои.
          https://graininfo.ru/news/import-soi-v-kitay-noyabr-2025-goda-rekordy-i-perspektivy/
          https://prodgrup.ru/kitaj-kupil-u-ssha-8-mln-tonn-soi-v-2025-godu/
          Так что оставьте свои аналитические мегавыводы при себе. Они основаны на песке ваших заблуждений.
      2. Васян1971 Звание
        Васян1971
        -2
        Сегодня, 15:09
        Цитата: ABC-schütze
        Уже-таки "побеждённым"?..

        На данный момент - почти. Не нокаут, конечно, но нокдаун точно. Покойный Уго Ч. умел держать удар. Скоро увидим...
        Остальное ваше выступление - бессмысленное "Многа букофф".
        Цитата: ABC-schütze
        И у меня вопрос. Логичный и законный...

        Цитата: ABC-schütze
        Почему Москва и Пекин...

        Цитата: ABC-schütze
        Вы решили "работать" со штатовской бандотой через "предбанники"

        Если вопросы ко мне, то "кто вам доктор"? Если не ко мне, то - смотри предыдущее... request
        1. ABC-schütze Звание
          ABC-schütze
          0
          Сегодня, 19:16
          Я написал к кому и почему у меня вопросы... Вполне логичные и своевременные...

          И даже обосновал с помощью "много букфф", которые так не нравятся тем, кому возразить ПО СУТИ ПРОБЛЕМЫ (а не "темы") нечего... Различие между первым и вторым, Вы, полагаю, хорошо осознаёте
  2. Severok Звание
    Severok
    +4
    Сегодня, 12:24
    Власти США - разбойничья шайка, всё их поведение указывает именно на это.
    1. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 12:35
      Цитата: Severok
      Власти США - разбойничья шайка, всё их поведение указывает именно на это.

      Да. И что?
      Принцип "могу, поэтому буду" используется в политике со времен древнего Рима. А все международные соглашения и правила существуют только для того, чтоб придержать особо ретивых энтузиастов.... hi
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        +3
        Сегодня, 13:24
        Все правила и соглашения существуют либо тогда, когда все стороны видят участие в них для себя выгоднее, чем неучастие, либо когда кто-то кого-то к этому участию принуждает, а, стало быть, имеет необходимый для этого перевес в военно-промышленном потенциале. Короче, цивилизованного мира никогда не было. Как Вы и заметили, со времён древнего Рима в политике не поменялось ничего.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 12:46
      Severok hi ,и что с того?! Окоротить не кому, вон уже к Гренландии вплотную "подошли" сделку готовят,ведут себя они так так как не боятся никого,что тут сделают остальные вопрос ну очень интересный
  3. ian Звание
    ian
    +2
    Сегодня, 12:25
    Полезный идиот использован и списан. Поскольку это контролируемый персонаж, пусть пока поболтается, пока не наберут подходящую команду для управления, а потом премия и на заслуженный отдых. Будет писать мемуары, под классическим названием "нас обманули и я хотел как лучше".
    Мавр сделал свое дело request
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -2
      Сегодня, 12:30
      США считают, что смогут направлять Родригес в нужном направлении, прежде чем избавиться от неё и двигаться дальше.
      Недолго музыка играла....
      1. D16 Звание
        D16
        0
        Сегодня, 16:17
        Недолго музыка играла....

        "Государственная нефтяная компания Венесуэлы — PDVSA — начала сокращать добычу нефти из-за нехватки хранилищ, вызванной продолжающейся нефтяной блокадой США, которая свела экспорт к нулю"(с)
        https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/venesuela-sokrashchaet-dobychu-nefti-iz-za-deistvii-ssha
        Плюс бегство санкционных танкеров с грузом и без. Все говорит о том, что теперь никто не ждет поблажек в ближайшей перспективе. Так что судя по действиям Венесуэльских властей такой вывод несколько поспешен.
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 12:25
    Потерявши голову,по волосам не плачут.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 12:31
    тактика «кнута и пряника»

    А какой пряник? Который получат американцы? А венесуэльцев будут меньше бить?
  6. monetam Звание
    monetam
    -1
    Сегодня, 12:33
    ничего еще не потеряно. Штатам воплне себе можно и должно сопротивляться. так чо вероятность того, что те споткнуться на Венесуэле, я считаю большой.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      -2
      Сегодня, 14:01
      Никто там не будет сопротивляться, некому.А те,кому это положено по должности и кто за это получал денежное довольствие, тех уже купили за зелёные фантики.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 12:33
    Цитата: Severok
    Власти США - разбойничья шайка, всё их поведение указывает именно на это.
    А это и есть государство, которое создали разбойники и нечестные торговцы!
  8. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 12:33
    Трамп уже заявил, что США нужно примерно полтора года, чтобы навести в Венесуэле порядок.

    "Порядок по американски", это резервации и концлагерь. Будут обирать "как липку". И так не жили в достатке, а будут жить в нищете ( гренландцам тоже придётся на себе это испытать).
  9. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    -2
    Сегодня, 12:34
    Вообще считаю, что время настало. Выдвинуть США требования. Ультимативные. Не выполнят - ударить. Упустим время - США прогнут под себя всех. К черту. Либо жить в нормальном государстве, по своим законам, либо нанести непоправимый урон тем, кто желает захватить мир. А Трамп этим и занимается.
    Сейчас набежит куча народу, истошно вопя о том, что "детям надо жить!". Согласен, надо. Но не рабами.
    И поэтому я убежден в том, что Трампу и США следует противодействовать именно сейчас. И не гневными нотами МИДа, которые янки если и читают, то чисто поржать. А тем, что и обязано противодействовать противнику. Силами Ядерного Сдерживания.
    Если их не остановить сейчас, то потом будет поздно.
    Можете минусовать, я не особо расстроюсь. Только сперва подумайте, что будет, если не остановить этот четвертый рейх. Хотя, некоторым, полагаю, нравится ходить с ошейником.
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      -2
      Сегодня, 12:45
      Если их не остановить сейчас, то потом будет поздно.


      *проходя мимо*

      Для этого яйца нужно иметь. И/или психотип бойца либо сумасшедшего, с которым опасно связываться. Ни того, ни другого НЕ наблюдается.

      Одни бывшие функционеры, прилежные исполнители, бывшие бомбилы/таксисты, бывшие телохранители, бывшие дельцы/торгаши. Из КОГО лепить-то "Рэмбо" в их немолодые годы?! И нужно ли ( в смысле, толк будет с этого )?!
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        -2
        Сегодня, 12:50
        Толк может быть от простых, ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ мужиков. Но они могут сделать своё дело лишь когда в мире будет ВСЕОБЩЕЕ "дикое поле", банды против банд. Имхо.
      2. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        -1
        Сегодня, 13:05
        Рэмбо - это не к нам. Это к американцам. Нам же достаточно пробудить Илью Муромца. smile
        1. Denis_999 Звание
          Denis_999
          0
          Сегодня, 14:07
          Нам же достаточно пробудить Илью Муромца.


          *с вялым интересом*

          У кого, в ком ( пробудить )?
          1. Дед-дилетант Звание
            Дед-дилетант
            0
            Сегодня, 14:09
            У кого, в ком ( пробудить )?
            Да хотя бы в Вас. Вместо почитаемого Вами Рэмбо.
            1. Denis_999 Звание
              Denis_999
              +2
              Сегодня, 14:21
              Да хотя бы в Вас. Вместо почитаемого Вами Рэмбо.


              Спасибо, Андрей, духу у меня хватает:)

              Простым людям для действий НЕ хватает РЕСУРСА.
              А власть имущим - наоборот - НЕ хватает ДУХА ( и ИДЕЙНОСТИ/ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ ).

              Вот в чём беда.
              1. Дед-дилетант Звание
                Дед-дилетант
                -1
                Сегодня, 14:40
                Спорить про дух и принципиальность не стану. Да и про идейность тоже. Мы НЕ знаем всего. И не знаем, что готовят наши в ответ врагу. Может, конечно, и не готовят, не стану доказывать недоказуемое. Главное - мы НЕ в курсе.
                А Муромец был списан именно с простых людей. Так что я тут вообще не при чем. Просто по мне он гораздо круче Рэмбо, Рокки, и прочих Сталлоне со Шварценеггерами. Да и Уиллис рядом не печи не валялся.
                1. Denis_999 Звание
                  Denis_999
                  +1
                  Сегодня, 14:59
                  А Муромец был списан именно с простых людей.


                  Муромец был ОДИН ТАКОЙ из множества простого люда. Но, чтобы уравновесить его перед ордынцами, его наделили НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ силой, т.е. дали ему РЕСУРС. В наши дни это была бы ЧВК или маленькая армия.

                  И да, Муромец - хороший мужик, уважаю. НО... пока он валялся на печи, вся война прошла. Мне же по душе другие ребята ( на картинке ниже - викинги, плывущие высаживаться на, хе-хе, английский бережок ).

                  P.S. НИКОГДА НЕ станет еврей-делец викингом, уж извините...
                  1. Дед-дилетант Звание
                    Дед-дилетант
                    0
                    Сегодня, 15:06
                    НО... пока он валялся на печи, вся война прошла.

                    Так он батареи заряжал. На печи это долго... Тепло идет, а вот радиации почти нет. А без батарейки как воевать-то?.. smile
                    НИКОГДА НЕ станет еврей-делец викингом, уж извините...
                    А вот этого не понял... Поясните, про кого это Вы?
                    И-да. Викинги были сродни нынешним бичам.
                    Гоп-стоп, подплыли мы из-за угла...©
                    Не уважаю я их. Приплыли, поубивали защитников, баб изнасиловали, деревню разграбили и сожгли... И уплыли. Что в этом героического?
                    1. Denis_999 Звание
                      Denis_999
                      0
                      Сегодня, 15:14
                      Что в этом героического?


                      Героическое - то, что ПРИПЛЫЛИ.
                      Вместе с конунгом ( князем ), который пошёл в поход ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ, а не отсиживался в бункере.

                      Яйца были у мужиков...
                      1. Дед-дилетант Звание
                        Дед-дилетант
                        -1
                        Сегодня, 15:18
                        Да яйца-то были... Совести не было. А так - да, приплыли, убили, изнасиловали, сожгли, уплыли. Почти украл-выпил-в тюрьму... Романтика.
                      2. Denis_999 Звание
                        Denis_999
                        0
                        Сегодня, 15:28
                        Совести не было.


                        Когда тебя окружают одни БЕСсовестные, как-то это не особо тяготит. У Трампа она ЕСТЬ?:) Что ему все эти словеса "Вы умрёте, а мы попадём в рай!"(с), когда он чутьём ( а чутьё у него, дай Бог, за десятилетия сделок он в этом поднаторел ) видит, что перед ним ТАКОЙ ЖЕ, КАК И ОН, делец-сластолюбец, боящийся умереть.

                        P.S. И да, действующий глава гос-ва ( российского ) обратился как раз к таким... бессовестным, когда прижало.
                      3. Дед-дилетант Звание
                        Дед-дилетант
                        +1
                        Сегодня, 15:34
                        Когда тебя окружают одни БЕСсовестные, как-то это не особо тяготит.
                        Денис, при всем уважении... Мы говорили про викингов. Не надо сворачивать на фашистов. Что, у викингов была совесть? Приплыли, убили, причем - и детей они убивали, награбили, уплыли.
                        А о Трампе скажу так. Его никто вовремя не остановил. Он поверил, что он безнаказанный. И не только он, там есть и Венс, и Рубио, и море других неонацистов. И они действуют точно так же, как и Ваши любимые викинги: право сильного. Пришли, сделали, что хотели, убили, украли, и смылись. И совесть тут не при чем. Это у капиталистов в крови.
                      4. Denis_999 Звание
                        Denis_999
                        0
                        Сегодня, 15:46
                        Это у капиталистов в крови.


                        ВСЕ ОНИ - капиталисты! Мы сейчас у себя разве не при капитализме живём?:)
                        Одни изображают из себя "собирателей земель", пытаются играть в социалистов ( а сами - троцкисты-либералы ), другие кричат на каждом углу заветные "Сделаем Америку великой снова".

                        Если в битве встречаются ДВА КАПИТАЛИСТА - то побеждает СИЛЬНЕЙШИЙ. А КТО из них сильнейший? Ну, наверное, тот, кто в этом ПОДНАТОРЕЛ. Как там про британский газон говорят... "Нужно регулярно стричь траву и поливать, стричь и поливать... И где-то через 300 лет вы получите идеальный газон.". Если человек ( гос-во ) ПОДНАТОРЕЛ в шпионаже, разведке и прочем подобном так, что ему, в принципе, можно и армию НЕ иметь, то КАК ты его хочешь победить? Моё мнение: ОБРАТИВ ПРОТИВ НЕГО ЖЕ ЕГО МЕТОДЫ, т.е. воюя против него ЕГО ЖЕ методами.
                      5. Дед-дилетант Звание
                        Дед-дилетант
                        +2
                        Сегодня, 16:10
                        Денис, любой, кто лишь реагирует на действия противника, проигрывает. Противника надо удивлять. И удивлять очень неприятно. Лишь тогда получается победа. А если действовать так, как и противник, он переиграет. Потому, что знает любые ходы наперед.
                      6. Denis_999 Звание
                        Denis_999
                        +2
                        Сегодня, 16:25
                        Когда я пишу "его же - противника - методы", я подразумеваю НЕ работу 2-м номером, НЕ чисто механическую "ответку". Я подразумеваю как раз то, что Вы и написали - ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНЫЕ, УДИВЛЯЮЩИЕ ПРОТИВНИКА действия. Действия ПЕРВЫМИ, а не вторыми.

                        Пока что, мы ЧЕТЫРЕ ГОДА бодаемся с английскими "прокси" - украми, поляками, французами, американцами и прочими наёмниками и кадровыми военными, но боимся бить по морде самого управленца-подстрекателя. А он повышает ставки. А чего ему бояться, если у нас элита только и мечтает награбить да свалить на Альбион, получить там гражданство?! У нас власть за 30 лет ТАК И НЕ СФОРМИРОВАЛА элиту, управленцев... берёт тех, кто изобразит перед ней корпоративную идейность и преданность ей самой ( извините, но и я могу то же самое изобразить кому угодно, вопрос лишь в том, что я БРЕЗГУЮ! ). Идейность должна быть ПО ДРУГИМ принципам.
                      7. Дед-дилетант Звание
                        Дед-дилетант
                        0
                        Сегодня, 18:21
                        Денис, понимаю. Я о власти, если что. О элитах.
                        Изображать ничего не нужно. Бить их надо. Или гнать на тот самый туманный.
                        О идейности скажу так. Нет в стране официальной идеологии. Просто нету, и все. Семейные ценности - не идеология, это просто естественная вещь. Традиционный уклад - из той же серии. Это не идеология, это ее подмена. В СССР идеология была. Стержень, вокруг которого все и формировалось. У нас сейчас - нету. Все остальное - результат.
                      8. Denis_999 Звание
                        Denis_999
                        0
                        Сегодня, 18:36
                        Именно так.

                        А ( новая-очередная ) идейность у нас, как это не печально, появляется лишь ПРИ СМЕНАХ ГОС.СТРОЯ, ПРИ РЕВОЛЮЦИЯХ.
                      9. Дед-дилетант Звание
                        Дед-дилетант
                        0
                        Сегодня, 18:46
                        ПРИ РЕВОЛЮЦИЯХ.
                        Денис, все понимаю. Но революций, именно революций, у нас было... Две. Всего. И обе в 1917 году... smile
                    2. nik-mazur Звание
                      nik-mazur
                      +1
                      Сегодня, 15:48
                      Цитата: Дед-дилетант
                      Викинги были сродни нынешним бичам

                      Ну, всё-таки бичи – это немного другого рода явление, оставшееся в далёком прошлом, поскольку сейчас условия совсем другие.
                      Так что, викинги – это, скорее, современные гопники.

                      Цитата: Дед-дилетант
                      Приплыли, поубивали защитников, баб изнасиловали, деревню разграбили и сожгли... И уплыли

                      При чём, подплывать старались туда, где защитники были послабее или их было поменьше, потому как там, где защитники были подготовлены и в достаточном количестве, викинги огребали за милую душу.
                      Сейчас, кстати, авианосные группы по такому же принципу действуют.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 12:50
      Цитата: Дед-дилетант
      И поэтому я убежден в том, что Трампу и США следует противодействовать именно сейчас.

      Но в Венесуэле, нового Симона Боливар нет и не ожидается.
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +1
        Сегодня, 13:04
        Но в Венесуэле, нового Симона Боливар нет и не ожидается.
        Согласен. Поэтому надо брать в свои руки противодействие нацизму. На СВО решились, но даже победа в СВО ничего не решит. Запад - это нацизм. В первую очередь, нацизм - это США. ЦРУ, АНБ. Бить надо в корень, а не по периферии. hi
    3. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Сегодня, 13:02
      Цитата: Дед-дилетант
      Выдвинуть США требования. Ультимативные.

      Ну, для этого странам вложившим кучу бабла в Венесуэлу нужно хотя бы поддержать нынешнюю власть, а не сотрясать воздух на заседаниях в ООН. Для этого нужно подогнать военный флот со всеми причиндалами(в том числе и ядерными) к берегам Венесуэлы и пусть Трамп с Рубио репу чешут о том, стоит ли из-за своих хотелок начинать третью мировую. Но видимо на такой шаг сейчас ни Россия ни Китай пойти не могут или не хотят.
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        -1
        Сегодня, 13:16
        Ну, для этого странам вложившим кучу бабла в Венесуэлу нужно хотя бы поддержать нынешнюю власть, а не сотрясать воздух на заседаниях в ООН. Для этого нужно подогнать военный флот со всеми причиндалами(в том числе и ядерными) к берегам Венесуэлы и пусть Трамп с Рубио репу чешут о том, стоит ли из-за своих хотелок начинать третью мировую.

        Поддерживаем в ООН. Хотя согласен, что толку от этого нет. Но хуже не стало.
        Флот... Наши подлодки и так несут дежурство на позициях, с которых комфортнее дать прикурить именно США. А остальной флот - он у нас еще сохранился? Предлагаете подогнать корветы, фрегаты, БПК и МРК?.. Океанского флота у нас практически нет. Нет флотских соединений. Так сложилось, такова реальность. Китай в одиночку не полезет, сколько бы у них ни было кораблей. Удобнее на берегу сидеть, и смотреть.
        Пойти на ядерный обмен мы можем. Паритет. Причем, у нас ЯО посерьезнее будет американского. Я не про Орешник, я про стратегическое. Но... Видимо с яйцами сейчас напряженка. hi
        1. Grencer81 Звание
          Grencer81
          -1
          Сегодня, 14:03
          Вот вам и ответ на вопрос:"Нужны ли России авианосцы с группами поддержки и прикрытия ?"
          1. Дед-дилетант Звание
            Дед-дилетант
            +1
            Сегодня, 14:15
            Вот вам и ответ на вопрос:"Нужны ли России авианосцы с группами поддержки и прикрытия ?"

            Вот честно скажу, я не знаю. С одной стороны, авианосец - слишком хорошая цель. И нападать мы на США не собираемся. Так что - зачем?
            С другой - ну, он же баАльшой, красивый, стоит кучу денег! Ну как жить-то без авианосца?.. smile
            1. Grencer81 Звание
              Grencer81
              -1
              Сегодня, 14:18
              А теперь представим,что АУГ ВМС РФ находится в Карибском море,да ещё вместе с АУГ КНР и Индии... Фантазии конечно, но авианосец не так просто атаковать и тем более потопить.
              1. Дед-дилетант Звание
                Дед-дилетант
                +1
                Сегодня, 14:32
                Фантазии конечно, но авианосец не так просто атаковать и тем более потопить.
                Гиперзвук раньше или позже появится и у США. Противодействия пока нет. Лазеры разрабатываются, но это пока именно разработки. И когда они дорастут до противодействия гиперзвуку - неизвестно.
                Теперь по Карибскому морю. Еще раз: куда будут садиться самолеты, если авианосец пал смертью храбрых? Три авианосца пришли к Кубе. Ладно. Два топят. Что делать пилотам? Самолет, разработанный для одного вида авианосца, не сядет на другой. Аэрофинишеры не те. Да, единицы смогут. А остальные? Героически таранить белый дом?
                Авианосец атаковать и потопить гиперзвуком - легко. Другими ракетами - тоже: достаточно перегрузить БИУС. Звездный налет на АУГ гарантированно приведет к перегрузкам. Не забывайте, что та-же Тикандерога имеет всего 90 ракет в запасе. 92, вроде, да. Не суть. Про Берки не помню. Но по факту, у Берков, должно быть меньше.
                Когда со всех сторон на тебя идут несколько сотен ракет, даже без гиперзвука, боезапас израсходуется быстрее, чем хотелось бы. А они, эти несколько сотен, пойдут. Если по нашим мифическим авианосцам, то прямо с побережья США. Плюс с воздуха, плюс с подлодок. Если по американским - та-же ситуация. И как итог - пилоты становятся бездомными. До своего материка не дотянуть, катапультироваться - попасть в руки противника.
                1. Grencer81 Звание
                  Grencer81
                  -2
                  Сегодня, 16:30
                  После любой атаки на авианосец будет атака МБР...
                  1. Дед-дилетант Звание
                    Дед-дилетант
                    0
                    Сегодня, 18:32
                    После любой атаки на авианосец будет атака МБР...
                    Ну, и что теперь? Вы в курсе, с какого времени Минитмены стоят на БД? Вы уверены, что они вообще в состоянии запуска?
                    По сравнению с нашими, постоянно обновляющимися компонентами СЯС, Минитмены - практически динозавры.
                    Хорошо, предположим, встречка началась. Что с того? Во первых, наши ПРО слегка понавороченнее американских. Во вторых, у нас стоят на вооружении гиперзвуковые блоки. Их не перехватят.В третьих, все проще простого. Если Вы не в курсе, то мы все все равно умрем. Нет бессмертия, врут все те, кто про это говорит. Врут. Это я утверждаю наверняка. Так какая разница, как это случится? Все равно будет внезапно, и не вовремя. Даже если Вам будет сто с лишним лет.
                    Вот и думайте. smile
    4. Лудоман
      Лудоман
      +4
      Сегодня, 13:03
      Цитата: Дед-дилетант
      Вообще считаю, что время настало. Выдвинуть США требования. Ультимативные. Не выполнят - ударить. Упустим время - США прогнут под себя всех. К черту. Либо жить в нормальном государстве, по своим законам, либо нанести непоправимый урон тем, кто желает захватить мир. А Трамп этим и занимается.
      Сейчас набежит куча народу, истошно вопя о том, что "детям надо жить!". Согласен, надо. Но не рабами.
      И поэтому я убежден в том, что Трампу и США следует противодействовать именно сейчас. И не гневными нотами МИДа, которые янки если и читают, то чисто поржать. А тем, что и обязано противодействовать противнику. Силами Ядерного Сдерживания.
      Если их не остановить сейчас, то потом будет поздно.
      Можете минусовать, я не особо расстроюсь. Только сперва подумайте, что будет, если не остановить этот четвертый рейх. Хотя, некоторым, полагаю, нравится ходить с ошейником.

      А может просто нужно поменьше эмоциями руководствоваться и побольше логикой и здравым смыслом.
      П. С. Во дураков то набралось плюсы наставивших, которые поскорее хотят в могилу уложить себя, свои семьи и нашу страну.
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        -3
        Сегодня, 13:19
        А может просто нужно поменьше эмоциями руководствоваться и побольше логикой и здравым смыслом.
        А это и есть здравый смысл. Если американцев не остановить сейчас, то потом будет поздно. А про могилы - это Вы зря. Достаточно подумать. Или Вы предпочитаете быть живым рабом? Ну, как я и говорил, каждому свое. Нравится Вам ошейник - да ради бога. hi
        1. Лудоман
          Лудоман
          0
          Сегодня, 13:37
          Цитата: Дед-дилетант
          А может просто нужно поменьше эмоциями руководствоваться и побольше логикой и здравым смыслом.
          А это и есть здравый смысл. Если американцев не остановить сейчас, то потом будет поздно. А про могилы - это Вы зря. Достаточно подумать. Или Вы предпочитаете быть живым рабом? Ну, как я и говорил, каждому свое. Нравится Вам ошейник - да ради бога. hi

          Это не здравый смысл от слова вообще, это эмоциональный бред. И употреблять тут слово "рабство" вообще неуместно, по вашей говнологике можно рабством назвать вообще почти всë на свете.
          1. Дед-дилетант Звание
            Дед-дилетант
            -1
            Сегодня, 13:39
            Ну, продолжайте молиться на колу и бургеры, дело Ваше. Предпочитаю натуральные продукты. И - да, с потенциальными рабами не общаюсь.
            1. Лудоман
              Лудоман
              0
              Сегодня, 13:42
              Цитата: Дед-дилетант
              Ну, продолжайте молиться на колу и бургеры, дело Ваше. Предпочитаю натуральные продукты. И - да, с потенциальными рабами не общаюсь.

              Я молящийся на колу ещё в 2014 с Украиной воевал, и сейчас уже как 4ый год, а вы гений не раб скорее всего вообще даже с дивана не вставали.
            2. Сергей Смирнов_5 Звание
              Сергей Смирнов_5
              +1
              Сегодня, 15:14
              Весь мир в труху ,а тут я-весь в белом!
              1. Дед-дилетант Звание
                Дед-дилетант
                0
                Сегодня, 15:16
                Ну, я как-бы, от мира себя не отделяю. И не собираюсь ничем рулить. А в белом... Нормально. Это пойдет. Хотя при вспышке будет фиолетово. Сгорю, как все.
      2. Биги Звание
        Биги
        +1
        Сегодня, 15:34
        Во дураков то набралось плюсы наставивших, которые поскорее хотят в могилу уложить себя, свои семьи и нашу страну. Дело в том что они думают что их это не коснется, что как на сво будут другие штурмовать белый дом , а они с уютного дивана под пивасик и орешки будут разрабатывать стратегии, как надо воевать и куда и чем пулять.
    5. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +3
      Сегодня, 13:44
      Цитата: Дед-дилетант
      "детям надо жить!". Согласен, надо. Но не рабами

      Ага, как-то так:
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        -4
        Сегодня, 13:52
        Ага, как-то так:
        А хотя бы и так. Здоровее будут. Без гадостей, вроде колы, бургеров, смартфонов, и прочей фигни, которая только мешает как развитию ребенка, так и здоровью.
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 14:02
          Цитата: Дед-дилетант
          Здоровее будут

          Но не все. И не долго.

          Цитата: Дед-дилетант
          Без гадостей, вроде колы, бургеров, смартфонов, и прочей фигни

          Ага, без антибиотиков и анестезии. А ещё без чистой воды и канализации. Лепота.
          1. Дед-дилетант Звание
            Дед-дилетант
            -1
            Сегодня, 14:12
            Ага, без антибиотиков и анестезии. А ещё без чистой воды и канализации. Лепота.
            Скажем так, без канализации человек не умрет. И без анестезии тоже. Без антибиотиков тем более, поскольку антибиотики не только лечат, но и калечат.
            Блин, веками без них как-то жили, и тут - бац, и все. Кранты, ага?
            Человечество спокойно выживет даже в землянках. Без электричества, без бензина и дизель-генераторов. Было бы желание.
            1. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              0
              Сегодня, 14:23
              Цитата: Дед-дилетант
              без канализации человек не умрет. И без анестезии тоже. Без антибиотиков тем более

              Никогда не задумывались, почему в древности средний возраст был 40 лет? А кое-где в Африке и сейчас так.

              Цитата: Дед-дилетант
              Человечество спокойно выживет

              Мы вроде о конкретных детях говорим, а не за всё человечество.
              1. Дед-дилетант Звание
                Дед-дилетант
                -1
                Сегодня, 14:36
                Никогда не задумывались, почему в древности средний возраст был 40 лет? А кое-где в Африке и сейчас так.
                И?.. Что Вы этим хотите сказать-то? Хоть 40, хоть и 30 лет, но люди будут жить. И это гораздо лучше, чем рабство.
                Рабство - это медленная смерть. Вы этого желаете детям? Выбор прост, либо рабство, либо жизнь без канализации и колы. Не надо рассуждать о Африке, мы же о конкретных детях, Ваши слова, нет?..
                1. nik-mazur Звание
                  nik-mazur
                  +1
                  Сегодня, 14:43
                  Цитата: Дед-дилетант
                  Рабство - это медленная смерть

                  А Третья Мировая и постапокалипсис – смерть быстрая.
                  И чёта мне кажется, что между рабством и ядерной войной есть более приемлемые варианты. Особенно с учётом того, что вы, похоже, очень расширительно толкуете понятие рабства.
                  1. Дед-дилетант Звание
                    Дед-дилетант
                    0
                    Сегодня, 15:10
                    Особенно с учётом того, что вы, похоже, очень расширительно толкуете понятие рабства.
                    То есть Вы за вариант, когда раб доволен тем, что он раб? Ну, я понимаю, что философия украинцев Вам лично по душе. Ваше право, отговаривать не вижу смысла.
                    А Третья Мировая и постапокалипсис – смерть быстрая.
                    Вот именно. И практически безболезненная в эпицентре. Вспышка, нервные окончания просто не успевают среагировать. Мучиться не придется.
                    1. nik-mazur Звание
                      nik-mazur
                      -1
                      Сегодня, 15:16
                      Цитата: Дед-дилетант
                      То есть Вы за вариант, когда раб доволен тем, что он раб

                      Я против вашего варианта, что рабство – это всё, кроме казарменного социализма.

                      Цитата: Дед-дилетант
                      я понимаю, что философия украинцев Вам лично по душе

                      Вы сейчас какую-то фигню сказали. Надеюсь, вы не забудете, что это ваши слова, а не мои.

                      Цитата: Дед-дилетант
                      практически безболезненная в эпицентре

                      Если вы желаете такого своим детям, то кто я такой, что бы вас переубеждать.
                      1. Дед-дилетант Звание
                        Дед-дилетант
                        -1
                        Сегодня, 15:24
                        Я против вашего варианта, что рабство – это всё, кроме казарменного социализма.
                        Ваше право. Вот только рабство не знает о Вашей конкретной философии, и остается собой независимо от Вашего мнения.)
                        Вы сейчас какую-то фигню сказали. Надеюсь, вы не забудете, что это ваши слова, а не мои.
                        Процитирую Ваши.
                        между рабством и ядерной войной есть более приемлемые варианты.
                        Как раз украинцы и выбрали "более приемлемый" вариант, который является тем-же рабством.
                        Если вы желаете такого своим детям, то кто я такой, что бы вас переубеждать.
                        Ну, если Вы кому-то желаете долгой и мучительной смерти, то я Вас поздравляю. Вы - садист.
                      2. nik-mazur Звание
                        nik-mazur
                        0
                        Сегодня, 15:40
                        Цитата: Дед-дилетант
                        рабство не знает о Вашей конкретной философии

                        О вашей философии оно тоже не подозревает.

                        Цитата: Дед-дилетант
                        Как раз украинцы и выбрали "более приемлемый" вариант

                        Вариантов без рабства и без ядерный войны ваша философия не предусматривает?

                        Цитата: Дед-дилетант
                        если Вы кому-то желаете долгой и мучительной смерти

                        Да, собственно, вся наша жизнь – это длительное умирание. Зачастую со страданиями. Однако ускорять процесс мало желающих.

                        Цитата: Дед-дилетант
                        Вы - садист

                        Даже не знаю, как назвать человека, который готов побыстрее убить своих детей лишь бы они не жили так, как ему не нравится.
  10. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 12:35
    Венесуэльцы оказались ещё "круче" арабов и персов,сдали страну без единого выстрела....
    Теперь то кто их и спрашивать о чём то будет?Что скажут-так и сделают.....
  11. PASus Звание
    PASus
    +1
    Сегодня, 12:35
    Клоунада, там остались только проамериканские чиновники грусть, но что тут сделаешь...
  12. puskarinkis Звание
    puskarinkis
    0
    Сегодня, 12:39
    Пока власть в Венесуэле не станет подчиняться указам из США любой глава будет автоматически объявлен "наркотеррористом" и угрозой интересам США. ООН ничего не увидит, т.к. всё внимание направленно на действия России...
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 12:48
    Будем посмотреть следующий акт "марлезонского балетУ"... какие есть ещё варианты?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 13:02
      rocket757 hi ,ну чуть выше в комментариях предлагают ультиматум конкретный США выкатить,а если не согласятся то весь мир в труху.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 13:07
        Экстрималов хватает...
        Если б они толь сами под катаклизм лезли, фиг бы с ними, но им так скучно, ом глобальное подавай.
        Не Великого ума люди, в основном... впрочем и хитрованчиков средь них хватает, типа "держите меня семеро, а то...!!!" политическую карьеру можно строить по разному...
  14. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -2
    Сегодня, 12:51
    Вообще интересно если посмотреть на Венесуэлу, все обуты, одеты, страдающих от голода невидно, трущоб нет, обычная цивилизованная страна, да под санкциями но для себя бензина хватает, лето круглый год, жуй кокосы, ешь бананы. Что ещё нужно для полного счастья? Америка нападает от зависти? Ну войдёт США в Венесуэлу а кто потом население кормить будет? Как Гитлер в России, Польше будут заниматься геноцидом?
    1. Naofumi Звание
      Naofumi
      +3
      Сегодня, 13:16
      Вообще интересно если посмотреть на Венесуэлу, все обуты, одеты, страдающих от голода невидно, трущоб нет, обычная цивилизованная страна, да под санкциями но для себя бензина хватает, лето круглый год, жуй кокосы, ешь бананы.

      А как же Петарэ в Каракасе? Огромные трущобы!
      А так, более 80% населения Венесуэлы живут за чертой бедности, из которых 50% за чертой крайней бедности.


      Голод, недоедание - обычное дело в Венесуэле. Ситуацию немного спасает программа CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), которую запустил Мадуро. По это программе выдают коробки с питанием. Макарошки там, рис, печенье, чай. Типа сухпая, но большого.
      Выдают такие коробки по-разному. Если ты за Мадуро, не бухтишь что царь плохой, то могут и несколько раз в месяц дать такие коробки. Если же чем то не доволен, то могут вообще не дать. Такая вот программа лояльности. В общем, если есть партийный билет "Carnet de la Patria", то коробку дадут, если нет, то и коробки нет.
      Кстати, продукты в CLAP импортные. Турция, США, Мексика и т.д.
      1. poquello Звание
        poquello
        -1
        Сегодня, 13:53
        Цитата: Naofumi
        Голод, недоедание - обычное дело в Венесуэле.

        а до Чавеса все сытые были?
        1. Naofumi Звание
          Naofumi
          +1
          Сегодня, 14:22
          а до Чавеса все сытые были?

          Не сильно хуже, но куда лучше, чем при Мадуро.
          Но если мы не берем 70-е, то да, при Чавесе была лучшая ситуация по еде в стране. При Мадуро, наверное, худшая. Мадуро - бездарная личность, выезжал только на дружбе с Чавесом.
          Я вот могу поверить в высокую поддержку народом Чавеса, так как при нем худо-бедно, но страна жила в каком то достатке. Но вот кто будет поддерживать Мадуро? Загадка... Только если элита, которую кормил Мадуро.
          1. poquello Звание
            poquello
            -1
            Сегодня, 15:36
            Цитата: Naofumi
            Мадуро - бездарная личность, выезжал только на дружбе с Чавесом.

            а американская блокада как бы не в счёт? всё Мадуро плохой?
            1. Naofumi Звание
              Naofumi
              +1
              Сегодня, 16:12
              а американская блокада как бы не в счёт? всё Мадуро плохой?

              Ну Мадуро же не смог разрулить с амерами. При Чавесе тоже санкции были, но народ жил лучше, сытнее.
          2. Солдатов В. Звание
            Солдатов В.
            0
            Сегодня, 15:50
            Сегодня смотрел репортажи из Каракаса, чистая , ухоженная страна, не как в США с толпами наркоманов и палатками на улицах. 80% бедных и 50 % за чертой бедности утверждаете вы. Почему их не показывают в репортажах? Это ведь сильнее всего было бы против власти Мадуро. Почему все улицы заполнены демонстрантами в защиту и освобождение Мадуро? И если столько бедных и нищих почему не грабят продовольственные магазины под шумок нападения американцев?
            1. Naofumi Звание
              Naofumi
              +1
              Сегодня, 16:38
              80% бедных и 50 % за чертой бедности утверждаете вы. Почему их не показывают в репортажах?


              https://www.youtube.com/watch?v=PtnH6zExMOA

              Вы можете просто вбить запрос в Гугл и узнать много нового про жизнь в Венесуэле. Это так просто.)

              https://borgenproject.org/being-poor-in-venezuela/
              1. poquello Звание
                poquello
                0
                Сегодня, 16:44
                Цитата: Naofumi
                Вы можете просто вбить запрос в Гугл и узнать много нового про жизнь в

                в США
                1. Naofumi Звание
                  Naofumi
                  +1
                  Сегодня, 16:50
                  в США

                  И в США тоже. Тем Гугл и хорош.
                  1. poquello Звание
                    poquello
                    0
                    Сегодня, 16:54
                    Цитата: Naofumi
                    в США

                    И в США тоже. Тем Гугл и хорош.

                    ну я это к тому что не надо трындеть про хорошую вдруг теперь жизнь в Венесуэле, ибо до Чавеса там жили как раз под проамериканцами и ничего хорошего там не было
                    1. Naofumi Звание
                      Naofumi
                      +1
                      Сегодня, 17:41
                      ну я это к тому что не надо трындеть про хорошую вдруг теперь жизнь в Венесуэле, ибо до Чавеса там жили как раз под проамериканцами и ничего хорошего там не было

                      Если Чавес проамериканский был, то зачем Штаты душили его?
                      С другой стороны, если Чавес проамериканский, а при Чавесе жизнь была сытнее, не лучше ли простому люду с американцами?

                      Ну а так да, не факт, что станут сейчас жить лучше.
                      1. poquello Звание
                        poquello
                        0
                        Сегодня, 17:46
                        Цитата: Naofumi
                        ну я это к тому что не надо трындеть про хорошую вдруг теперь жизнь в Венесуэле, ибо до Чавеса там жили как раз под проамериканцами и ничего хорошего там не было

                        Если Чавес проамериканский был, то зачем Штаты душили его?


                        трудности перевода?
                      2. Naofumi Звание
                        Naofumi
                        0
                        Сегодня, 18:26
                        трудности перевода?

                        Не понял смылса вашего текста.
                        Чавес жил под проамериканцами, т.е. проамериканцамы прогнули Чавеса. Логично? Или он аки белая ворона там был?
                        А если он был один такой, то как к власти пришел, как её держал?
                      3. poquello Звание
                        poquello
                        0
                        Сегодня, 18:37
                        Цитата: Naofumi
                        Не понял смылса вашего текста.

                        учитесь русскому
                        Цитата: poquello
                        до Чавеса там жили как раз под проамериканцами

                        до Чавеса были проамериканцы, то есть Венесуэла была под США, при Чавесе и по сей момент Венесуэла ведёт независимую политику
                      4. Naofumi Звание
                        Naofumi
                        0
                        Сегодня, 18:51
                        до Чавеса были проамериканцы, то есть Венесуэла была под США, при Чавесе и по сей момент Венесуэла ведёт независимую политику

                        Спасибо, я знаю.
                        Но я то писал про то, что при Чавесе народ жил куда лучше, чем при Мадуро.
                        Жил лучше, опуская 70-е годы, когда по сути был пик Венесуэлы.
                      5. poquello Звание
                        poquello
                        0
                        Сегодня, 19:06
                        Цитата: Naofumi
                        Но я то писал про то, что при Чавесе народ жил куда лучше, чем при Мадуро

                        Мадуро соратник Чавеса, ии свой бред про пик не несите, было бы всё хорошо - Чавес фиг бы победил
                      6. Naofumi Звание
                        Naofumi
                        0
                        Сегодня, 20:14
                        Мадуро соратник Чавеса, ии свой бред про пик не несите, было бы всё хорошо - Чавес фиг бы победил

                        Простите, на на 70-е гоад Венесуэла в 20-ке богатейших стран мира. Париж Латинской Америки!
                        А на сегодня это нищеброды, которым, простите, жрать нечего.

                        Да, было хорошо при Чавесе в 2011 году. Чавес развивал импорт, при Чавесе голода не было.
                        Нищих в стране было ~25% (2010-е года). Много, да, но не столько, сколько при Мадуро.

                        При Мадуро - обрушение ВВП, 80% граждан стали нищими, многим нечего жрать. Огромная инфляция, национальная валюта стоит дешевле туалетной бумаги.
                        Слышали про "диету Мадуро"?
                        Многие в прямом смысле зависят от коробок по CLAP. Но при условии, что ты свой, в партии.

                        Ну очевидно, что Мадуро не справлялся со своими обязанностями. И не важно, кто он был Чавесу, братом, сватом или братаном. Мадуро - плохой царь.
              2. Солдатов В. Звание
                Солдатов В.
                0
                Сегодня, 17:35
                А чем наши российские новостные каналы хуже Гугла? Или вот есть программа "Погнали" абсолютно объективная передача на мой взгляд про разные страны без политики и предубеждений.
                1. Naofumi Звание
                  Naofumi
                  +1
                  Сегодня, 17:39
                  А чем наши российские новостные каналы хуже Гугла?

                  Тем, что не выдают интересующую меня информацию.
                  1. Солдатов В. Звание
                    Солдатов В.
                    0
                    Сегодня, 17:44
                    Вас не интересует хотя бы нейтральную точку зрения, или разные мнения, Или ищете только то что подтверждает вашу точку зрения, проамериканскую скорее всего.
                    1. Naofumi Звание
                      Naofumi
                      0
                      Сегодня, 18:23
                      Вас не интересует хотя бы нейтральную точку зрения, или разные мнения, Или ищете только то что подтверждает вашу точку зрения, проамериканскую скорее всего.

                      А причем тут точка зрения? Яндекс просто не выдаст то, что я ищу, без всяких точек зрения.

                      Так же можно сравнить Рутуб и Ютуб. Ютуб лучше потому, что контента больше, он может предложить больше, в отличие от Рутуба.

                      Речь просто о контенте, о его доступности и качестве.

                      Ну и да, в Яндекс я не лезу еще и потому, что он вечно предлагает сделать его стартовой страницей и еще просит скачать Яндекс Браузер. Навязчивый он.
    2. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      0
      Сегодня, 14:34
      8 миллионов беженцев за последние 10 лет. Отличный уровень жизни!
    3. Александр Победитель Звание
      Александр Победитель
      -1
      Сегодня, 14:40
      А вы мил человек умом не блещите. Вот посмотрите в инете картинки как живет население в странах где победили США - в Сирии, Украине, Ливии, Ираке, Афганестане, Газе и сравните с кадрами жизни в "ужасной коммунистической Венесуэле".......США разрушают экономики стран и денег в инфраструктуру не вкладывают. Торько в предприятия по добыче ископаемых.
  15. Irokez Звание
    Irokez
    -2
    Сегодня, 12:52
    Змея подколодная сделала, что надо и её можно раздавить.
    А вообще гегемон видя, что земля из под ног уходит и будущее не айс, начинает на опережение действовать как ковбой. Индейцев северной америки зажал в резервациях, а теперь и в южной америке хочет всех на колени поставить и начало мы уже видим. А если ему будут мешать соплеменники англосаксы, то и им покажет где их место уже и стал рассуждать и пугать что заберёт. Начался новый передел мира не то, что экономический, а вполне физический.
  16. Joker62 Звание
    Joker62
    -3
    Сегодня, 12:52
    Предали своего законного президента страны - продадут свою страну с потрохами.
    1. ulembeck Звание
      ulembeck
      -1
      Сегодня, 13:02
      Предали своего законного президента страны - продадут свою страну с потрохами.

      А потом придёт очередной боливарианец и национализирует чужеродные щупальца, выкачивающие нефть..
  17. Naofumi Звание
    Naofumi
    +2
    Сегодня, 12:54
    У Делси Родригес разве есть выбор?
    Тут или американский спецназ в спальню постучится и предложит покататься на вертолете, либо полтора года она сидит в кресле и уходит на обеспеченную пенсию.
    Выбор очевиден, если Делси Родригес не мазохистка. Если мазохистка, то варианты резко увеличиваются.
    Но так как тетя не молодая, ей спокойствие важнее адреналина и острых ощущений.

    Мадуро выбрал путь борьбы и проиграл. Мол, давай Трамп, приходи, возьми меня, подлый трус! У меня столько ПЗРК!
    1. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 13:54
      Цитата: Naofumi
      или американский спецназ в спальню постучится

      или свой за предательство интересов страны
      1. Naofumi Звание
        Naofumi
        +1
        Сегодня, 14:27
        или свой за предательство интересов страны

        Спецназ сам по себе в вакууме не работает, нужен приказ высокого чина. А если высокий чин прикормлен, то зачем ему приказ такой отдавать? Кто ж станет пилить сук, на котором сидит. По крайней мере в здравом уме.
        Люди американцев займут места и будут контролировать общую обстановку. А если кто-то решит, что надо бы другого царя, то так и взорваться недолго в машине, когда во время поездки играешь с гранатами.
        1. poquello Звание
          poquello
          0
          Сегодня, 15:33
          Цитата: Naofumi
          или свой за предательство интересов страны

          Спецназ сам по себе в вакууме не работает, нужен приказ высокого чина. А если высокий чин прикормлен, то зачем ему приказ такой отдавать? Кто ж станет пилить сук, на котором сидит. По крайней мере в здравом уме.
          Люди американцев займут места и будут контролировать общую обстановку. А если кто-то решит, что надо бы другого царя, то так и взорваться недолго в машине, когда во время поездки играешь с гранатами.

          ровно тоже самое можно сказать в другую сторону, прикормленных найдут
          1. Naofumi Звание
            Naofumi
            +1
            Сегодня, 16:11
            ровно тоже самое можно сказать в другую сторону, прикормленных найдут

            Если нашедший ниже в списке иерархии, то что с того? Может найти и во весь голос орать, что кто то продался.
            Либо всем будет пофигу, либо "директива" в рай.
            Да и так понятно, что рулить там будут амеры и это все будут понимать.
  18. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    Сегодня, 13:13
    третье — прекратить продажу нефти противникам США.

    Четвёртое - поснимать портреты Боливара и Уго Чавеса со стен. Вместо них развесить Дони - стреляное ухо.
  19. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 13:20
    Венесуэльская элитка во всей красе, предатель на предателе.
    1. Александр Победитель Звание
      Александр Победитель
      -2
      Сегодня, 14:53
      Есть секретные данные что наша элитка такая же....даже говорят что генералы и чиновники под судом за воровство....почва подходящая. жди беды.
      Только искренние патриоты безсеребреники спасут Россию и могут спасти президента. Без заводов и пароходов, без золотых часов, лимузинов и дворцов, аскеты, идейные патриоты.
  20. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 13:24
    Памела Андерсон неожиданно отреагировала на события в Венесуэле: «Если бы Трамп действительно хотел уничтожить самое большое хранилище кокаина в мире, то армии США стоило высаживаться в Киеве и захватывать Зеленского»
  21. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 13:33
    Да, матрасники - "редиски". Да, тут даже предмета для спора нет.
    Да, они делают что хотят и где хотят. Плохо это?
    Плохо...
    А "кто" может возразить и "чем"?
    Человечество - всё в целом - летит на одном космическом корабле под названием планета Земля.
    И тупо уничтожает друг друга и сам корабль...
    Тогда на кой ляд все эти "победы" одних "человеков" над другими, если по итогу из-за поведния интернационала олигархов всех ждёт всеобщий кердык? И самых богатым и самых бедных...
    Человечество - это реально сборище идиотов, которое вместо того чтобы консолидировыать усилия по тому же освоению космоса ближнего и дальнего для переселения с убиваемой человечеством планеты - алчно рвёт друг у другу жрачку изо рта...
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 13:57
      Есть предположение, что Земля,это место ссылки вселенских преступников за тяжкие и особо тяжкие преступления...
  22. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 13:55
    Конечно примет.Для чего же тогда они Мадуро предали и выдали?
  23. Wratch Звание
    Wratch
    0
    Сегодня, 13:55
    Хе-хе! Нвивная чукотская,ой! Венесуэльская девочка! Решила что продать президента и самой править. Хе-хе... удивляет,откуда столько идиотов в политике? Прямо таки повально захватили власть. Куда не посмотри,политик - олигофрен,куда ни глянь -политик- неумный человек.
    1. Александр Победитель Звание
      Александр Победитель
      -3
      Сегодня, 15:24
      Так где же взять умных то? Кругом такие сверху до низу... Умных и честных то по-истрибили....никчемными они оказались.
      Наше время дефиктивных менеджеров с компетенциями вместо знаний, с презентациями вместо гос. плана, оптимизирующих расходы на население, науку, культуру, образование, здравоохранение, инфраструктуру. Шелупонь одна низкосортная.
  24. cpls22 Звание
    cpls22
    0
    Сегодня, 18:50
    По данным некоторых источников, именно Родригес вела переговоры с американцами в Катаре, предложив им вариант реализовать сценарий «мадуризма без Мадуро».

    Прям по Штирлицу: "запоминается главным образом последнее сказанное" good
    И понеслись комменты по трубам...
    А вот расшифровать эти "некоторые источники" - да кому в голову придёт.
    Вот прям вангую - это дословный перевод американского источника. А на ВО идёт, как от автора. Что в итоге имеем ? Некритическое восприятие пропаганды противника.