Операция «Креветка»: у Запада не всегда получается, как с Мадуро
Мы уже писали, насколько может быть цикличной история в повторении некоторых событий, вплоть до почти полного совпадения дат. Речь шла о захвате с разницей в один день в сравнении с Мадуро спецназом США «диктатора» и де-факто главы государства Панама Мануэля Антонио Норьеги 36 лет назад — 4 января 1990 года.
Кстати, он был агентом ЦРУ, но это лишь помогло получить ему статус военнопленного и сократить тюремный срок в Штатах с 40 до 30 лет. Затем его экстрадировали во Францию, после — в родную Панаму. Где Норьега и умер в возрасте 83 лет, так и не увидев больше свободу.
Но есть и другой пример. С небольшой разницей в датах, но вновь в январе, 17 числа 1977 года, в одной приморской африканской стране иностранный спецназ и наемники из числа сторонников бывшего главы государства (оппозиции, естественно) высадились ночью, дабы захватить ничего не подозревающего президента. Он вёл неприятную политику в отношении крупной европейской державы, которая ранее решала в его стране всё, распоряжалась полезными ископаемыми и получала баснословные выгоды. А он взял и отобрал концессии у компаний из бывшей метрополии.
Ставшего неудобным «диктатора» решили заменить на своего, марионеточного и лояльного. Действующего главу государства планировалось похитить, отвезти его в бывшую метрополию и затем судить. Ну или ликвидировать, как пойдет. Ничего особо не изменилось спустя десятилетия в тактике возомнивших себя вершителями мира некоторых государств и их глав.
Казалось, все было продумано до мелочей. В том числе и то, что военные африканской страны, как и венесуэльские, наверняка разбежались бы при первых же выстрелах. Скорее всего, была проведена и предварительная работа с ними.
Самолет ДС-7 с иностранными солдатами и наемниками приземлился в аэропорту приморской страны без помех. Девяносто пассажиров, все с давним опытом ведения войны, спецназовцы, хорошо вооруженные пулеметами, минометами и РПГ, беспрепятственно двинулись ко дворцу президента. Полиция, охраняющая аэропорт, просто сбежала. Пару БТР по дороге сразу подбили из РПГ.
Но вышла накладка. Президент накануне вечером неожиданно и без особой помпы покинул дворец и уехал в загородную резиденцию. Разведка иностранного государства этот момент пропустила. Тогда технические возможности слежения были не чета нынешним.
На это время в президентских апартаментах остановился находящийся в тропической стране с визитом глава МИД другого дружественного «диктаторского» государства со своей личной охраной и военными советниками. Это были не «тропические солдаты» с опереточным способом ведения войны, а опытные бойцы, ранее принимавшие участие в серьезном военном конфликте, готовые убивать и умирать.
Они заранее выставили посты охраны, а когда начался штурм дворца, мгновенно организовали грамотную оборону. В окнах дворца были организованы пулеметные гнезда, иностранных налетчиков, окруживших здание, встретили шквальным огнем.
В результате скоротечного боя два спецназовца были убиты (по некоторым данным, семеро), пятеро ранены, одного из них захватили в плен. Остальные решили не испытывать судьбу и, захватив заложников из числа мирных жителей, ретировались обратно в аэропорт.
Охрана министра иностранного государства преследовала спецназ и окружила аэропорт. Иностранцы, угрожая убить заложников, потребовали обеспечить им вылет. Им дали улететь. Эти товарищи из «диктаторской» страны, хоть и закаленные войной, но жизни мирных ценят.
Так, в январе 1977 года в Народной Республике Бенин (прежнее название Дагомея) в Западной Африке сорвалось похищение (убийство) лидера Коммунистической партии страны, президента Матьё Кереку, организованное Францией при поддержке Марокко, Того, Кот-д'Ивуара и Габона. Командовали операцией «Креветка» (Opération Crevette) французские профессиональные военные, офицеры спецслужб полковники Боб Денар и Жильбер Буржо.
Возможно, всё прошло бы удачно, но поклонник социализма и коммунизма Кереку очень дружил с КНДР. На момент попытки похищения у него в гостях находился глава МИД Северной Кореи Хо Дам. Его делегацию охраняли северокорейские солдаты, ветераны той самой Корейской войны. Именно эти люди в возрасте 45-50 лет и обеспечили профессиональную оборону дворца, бегство наёмников и сохранение президента на своем посту.
После краха операции «Креветка» Матьё Кереку заключил соглашение с КНДР на присутствие в своей охране северокорейских коммандос и военных советников для подготовки президентской гвардии. Он пережил еще несколько попыток переворота, два последних в 1988 году, но остался на своем посту.
После отставки с поста президента Кереку ушёл из политики и жил частной жизнью. После его смерти 14 октября 2015 года в стране был объявлен недельный траур. В период его правления Бенин очень активно сотрудничал с СССР в военной части.
Что касается Мадуро, то он, очевидно, просчитывал такой сценарий. Его личную охрану обеспечивали кубинцы, они бились с американским спецназом, но силы оказались неравными. В этом бою погибли, но не бросили оружие, 32 кубинских телохранителя Мадуро.
