Постпред США предложил ООН поблагодарить Трампа за избавление мира от Мадуро

2 688 18
Постпред США предложил ООН поблагодарить Трампа за избавление мира от Мадуро

Мировому сообществу нужно не критиковать Дональда Трампа за проведенную операцию в Венесуэле, а благодарить. С таким заявлением выступил постпред США при ООН Майкл Уолтц.

Американский постпред выступил с заявлением, в котором призвал другие страны выразить благодарность Дональду Трампу за похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По мнению Уолтца, благодаря Трампу мир избавился от нелегитимного венесуэльского президента, режим которого в ООН осудили более 50 стран.



ООН следует благодарить президента Трампа за его действия в Венесуэле, а не критиковать его. Более 50 стран в ООН осудили режим Мадуро как «нелегитимный». Теперь его больше нет — благодаря США!


Ранее Уолтц в ходе заседания Совбеза ООН по Венесуэле заявил, что операция США не является военной и не предусматривает оккупацию этой страны. Вашингтон, оказывается, провел точечную полицейскую операцию для задержания «двух беглецов» от американского правосудия — Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. По словам постпреда США, Мадуро несет ответственность за «нападения на граждан США, дестабилизацию западного полушария и незаконное подавление народа Венесуэлы».

И вот теперь Трамп избавил мир от этого «ужасного монстра», за что все его должны благодарить. Какая все же извращенная логика...
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +3
    Сегодня, 13:32
    Госсекретарь США (юрист по образованию) Марко Рубио: "ООН? Мне плевать, что говорит ООН. ООН понятия не имеет, что несет."
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 14:14
      Мировому сообществу нужно не критиковать Дональда Трампа за проведенную операцию в Венесуэле, а благодарить. С таким заявлением выступил постпред США при ООН Майкл Уолтц.

      Нельзя останавливаться на достигнутом, должно быть следующее заявление постпреда США: "Мы за свободу слова и демократию, свободно высказывайтесь, кто против выражения благодарности Америке. Список кандидатов на объявление санкций будет оперативно скорректирован." smile
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +3
    Сегодня, 13:38
    Занавес.
    Все свободны.
    Кто там следующим актом..?? Колумбия..?? Билеты в партер уже продаются...
    1. Комментарий был удален.
  3. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    -4
    Сегодня, 13:41
    The same scenario was for putin(V.V.P)
    1. Victor19 Звание
      Victor19
      +2
      Сегодня, 14:01
      Russia has got a mighty nuclear arsenal. US won't deal with Russia at least now. There are too many other options (weak chains) including your country. Usually america carried out such regime changing operations in the countries with a strong fifth column.
  4. Комментарий был удален.
  5. LuzinI Звание
    LuzinI
    0
    Сегодня, 13:54
    Не случайно суд над Мадурой перенесен аж на 17.03.2026. Хотят подождать до "охлаждения" эмоций. Замечу, что Мадуро обозначил свой статус как военнопленного и будет стоять на своем. Железобетонно доказать его "преступления" по другим основаниям скорее в принципе невозможно (правда, страны Запада и не такую "клюкву" проглотят не поморщившись). По моему США пытаются восстановить в умах руководителей стран третьего мира страх перед всесилием США, который ощутимо треснул после того как стало ясно, что Запад проигрывает войну против России на Украине (это главная политическая победа России).
    Возможно от России как раз и ждут опрометчивых шагов, чтобы задним числом оправдать агрессию против Венесуэлы. Китай тоже выжидает, хотя его экономические интересы затронуты сильнее.
    Политическая борьба за Латинскую Америку в самом разгаре. Ожидаю возникновения более широкой коалиции, сплоченной против внешнего агрессивного врага (Бразилия может занять более жесткую позицию против США -тарифы очень этому поспособствовали).
    Вообще-то военная демонстрация силы американцев не дала ожидаемого эффекта. Скорее она активизирует коллективные меры противодействия в экономической сфере.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +3
      Сегодня, 13:58
      Цитата: LuzinI
      Ожидаю возникновения более широкой коалиции, сплоченной против внешнего агрессивного врага

      Спасибо, посмеялся!
  6. ИВЗ Звание
    ИВЗ
    +4
    Сегодня, 13:59
    Представляю себе общемировую благодарность кому угодно, например политической партии, за грядущее избавление мира от Трампа. Не счесть баянов порванных.
    1. deathtiny Звание
      deathtiny
      0
      Сегодня, 14:26
      а почему не за избавление от Фондерляйерн-Каллас-Мерца-Макрона? (и заодно от террористки гретытунберг + руководства террористического гринписа) )
      1. ИВЗ Звание
        ИВЗ
        0
        Сегодня, 14:30
        а почему не за избавление от Фондерляйерн-Каллас-Мерца-Макрона?
        Потому что Тарарамп мешает практически всем и даже этим гопникам от политики.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:23
    Цинизм высшей пробы... а так, они могут, кто может это им запретить?
  8. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 14:40
    С древних времен действует принцип lex fortissimum (право сильного). Принцип, что кто сильнее, тот и прав.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 15:00
    Вашингтон, оказывается, провел точечную полицейскую операцию для задержания «двух беглецов» от американского правосудия
    Что же там к них за армия, если иностранное государство проводит на ее территории полицейскую операцию?
  10. newtc7 Звание
    newtc7
    -1
    Сегодня, 15:10
    То есть видно же насколько они наглые твари просто? И зачем мы с ними ведем какие-то беседы? Они являются стороной конфликта на Украине, они это все организовали ни о каком посредничестве речи быть не может. Политика российского президента вызывает постоянные вопросы, начиная с азовцев и заканчивая вечными реверансами в сторону Донни
  11. ВитаминBF3mg Звание
    ВитаминBF3mg
    0
    Сегодня, 15:10
    Что для тебя "Мир"?не лезут прямо,но поддерживают.как было-так и осталось.разное понимание и разное Никто
  12. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 15:16
    Постпред США предложил ООН поблагодарить Трампа за избавление мира от Мадуро

    А толк от этого предложения?
    Все равно в России ростут цены и налоги.
  13. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 15:38
    Более 50 стран в ООН осудили режим Мадуро как «нелегитимный». Теперь его больше нет — благодаря США!
    И я не удивлюсь, если Трамп прикажет арестовать, президента или премьера, из этих 50 стран.
  14. 501Legion Звание
    501Legion
    +2
    Сегодня, 17:43
    Хороший американец, мёртвый американец