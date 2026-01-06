Постпред США предложил ООН поблагодарить Трампа за избавление мира от Мадуро
Мировому сообществу нужно не критиковать Дональда Трампа за проведенную операцию в Венесуэле, а благодарить. С таким заявлением выступил постпред США при ООН Майкл Уолтц.
Американский постпред выступил с заявлением, в котором призвал другие страны выразить благодарность Дональду Трампу за похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По мнению Уолтца, благодаря Трампу мир избавился от нелегитимного венесуэльского президента, режим которого в ООН осудили более 50 стран.
ООН следует благодарить президента Трампа за его действия в Венесуэле, а не критиковать его. Более 50 стран в ООН осудили режим Мадуро как «нелегитимный». Теперь его больше нет — благодаря США!
Ранее Уолтц в ходе заседания Совбеза ООН по Венесуэле заявил, что операция США не является военной и не предусматривает оккупацию этой страны. Вашингтон, оказывается, провел точечную полицейскую операцию для задержания «двух беглецов» от американского правосудия — Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. По словам постпреда США, Мадуро несет ответственность за «нападения на граждан США, дестабилизацию западного полушария и незаконное подавление народа Венесуэлы».
И вот теперь Трамп избавил мир от этого «ужасного монстра», за что все его должны благодарить. Какая все же извращенная логика...
