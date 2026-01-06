Венесуэлка Мария Мачадо согласна разделить свою Нобелевскую премию с Трампом
Действия американцев в Венесуэле являются серьезным шагом, якобы способствующим переходу страны к демократии. Поэтому венесуэлка Мария Корина Мачадо согласна разделить свою Нобелевскую премию мира с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом она заявила в эфире американского телеканала Fox News.
Представительница венесуэльской оппозиции сказала:
Вероятно, такое заявление будет приятным для главы Белого дома. Тем более, что он очень хотел стать обладателем Нобелевской премии мира и не скрывал этого, но она ему не досталась.
Впрочем, Мачадо в своих публичных выступлениях вскоре после захвата американцами Мадуро не скупилась на похвалы в адрес Трампа. Она даже назвала 3 января, когда США провели свою спецоперацию, днем, в который справедливость одержала победу над тиранией. По ее мнению, Венесуэла должна стать верным союзником Вашингтона и главным энергетическим центром латиноамериканского региона.
На данный момент захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес находятся в Нью-Йорке, где американский суд предъявил им обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.
Несмотря на все старания Мачадо, Белый дом не хочет прихода к власти венесуэльской оппозиции. В СМИ звучали предположения, что причиной стало присвоение Нобелевской премии мира представительнице оппозиции Венесуэлы, а не президенту США.
