Венесуэлка Мария Мачадо согласна разделить свою Нобелевскую премию с Трампом

4 321 50
Венесуэлка Мария Мачадо согласна разделить свою Нобелевскую премию с Трампом

Действия американцев в Венесуэле являются серьезным шагом, якобы способствующим переходу страны к демократии. Поэтому венесуэлка Мария Корина Мачадо согласна разделить свою Нобелевскую премию мира с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом она заявила в эфире американского телеканала Fox News.

Представительница венесуэльской оппозиции сказала:

Я готова отдать ему премию и разделить ее с ним.

Вероятно, такое заявление будет приятным для главы Белого дома. Тем более, что он очень хотел стать обладателем Нобелевской премии мира и не скрывал этого, но она ему не досталась.

Впрочем, Мачадо в своих публичных выступлениях вскоре после захвата американцами Мадуро не скупилась на похвалы в адрес Трампа. Она даже назвала 3 января, когда США провели свою спецоперацию, днем, в который справедливость одержала победу над тиранией. По ее мнению, Венесуэла должна стать верным союзником Вашингтона и главным энергетическим центром латиноамериканского региона.

На данный момент захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес находятся в Нью-Йорке, где американский суд предъявил им обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

Несмотря на все старания Мачадо, Белый дом не хочет прихода к власти венесуэльской оппозиции. В СМИ звучали предположения, что причиной стало присвоение Нобелевской премии мира представительнице оппозиции Венесуэлы, а не президенту США.
50 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. самый главный Звание
    самый главный
    +9
    Сегодня, 13:34
    Да она и всю Венесуэлу готова ему отдать. При этом будет радостно скакать и целовать его зад.
    1. ian Звание
      ian
      +4
      Сегодня, 13:39
      Ну так Доня Фредович уже и ответил... hi
      Что то типа "мне не надо делится, мне надо все".
      Если бы говорит отказалась- могла бы стать следующим президентом Венесуэлы. А так... Скрипач не нужен.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        0
        Сегодня, 18:37
        Венесуэлка Мария Мачадо согласна разделить свою Нобелевскую премию с Трампом

        "Больная на голову" Мария Мачадо (58 лет) является дочерью влиятельного бизнесмена - владельца крупных металлургических компаний в Венесуэле, которые были затем национализированы правительством Уго Чавеса.

        ОБРАЗОВАНИЕ. Училась в частной школе, получила высшее образование в Католическом университете Андреса Бельо и в Йельском университете. Не просто путешествовала в США и странах Европы, но и в качестве оппозиционерки встречалась в Белом доме с Бушем-младшем - есть памятная фотография с ним лично.
        Студенткой изучала экономические труды Милтона Фридмена и Людвига фон Мизеса.

        После учебы в Йельском университете уроженка Каракаса выдвинула свою кандидатуру на парламентских выборах 2010 года, а затем объявила о начале президентской кампании. Мачадо называла главным виновником экономического кризиса в стране Уго Чавеса, выступала за либерализацию законодательства и предлагала создать хорошие условия для привлечения иностранных инвесторов.

        Короче - всё у неё позиционируется в полном соответствии по Милтону Фридману. А это означает только одно - полную сдачу суверенитета Венесуэлы под владычество ею США.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          0
          Сегодня, 19:45
          Мачадо даже назвала 3 января, когда США провели свою спецоперацию, днем, в который справедливость одержала победу над тиранией. По ее мнению, Венесуэла должна стать верным союзником Вашингтона и главным энергетическим центром латиноамериканского региона.
          Ничего, кроме собственного заоблачного индивидуализма и собственной корысти, у Мачадо в пользу собственного народа Венесуэлы не наблюдается от слова "совсем".
          Даже Трамп понимает, что Мачадо - это круглая дура и эгоистка типа сказочной "лисы Алисы", с которой ему просто недопустимо позорно равняться на одном весовой доске в Нобелевском Комитете по присуждению ей Нобелевской премии!
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            0
            Сегодня, 19:56
            К сожалению в основе падения суверенитета Венесуэлы изнутри самой страны лежит господствующая в стране и противоборствующая ей извне экономическая идеология Милтона Фридмана. А именно.

            Основой "современной мировой экономики" является анархистская идеология американского экономиста Милтона Фридмана о якобы существовании в мире т.н. "Свободного" и "Чистого" рынка капиталов, товаров и рабочей силы, изложенная в его книге "Капитализм и свобода". Речь идёт о господстве в мире либерально -"рыночной" идеологии, пропагандирующей в мире потребительство, воровство и превышение власти со стороны как самих рабочих, так и должностных лиц - т.е. пропагандирующая беспредельную коррупцию сверху донизу в виде лоббизма на ими на своих рабочих и должностных местах.
            В России тоже с со времён "горбачёвской перестройки" начался и ещё не закончился тот же самый политически образовательный процесс идеологического перекодирования общества с коллективно-коммунистического мышления на эгоистически индивидуально-буржуазное. А именно.

            И действительно в Конституции РФ нет государственной идеологии. Однако ИДЕОЛОГИЮ, как таковую, в позднем СССР и применение её НА ПРАКТИКЕ по факту никто не отменял.
            В результате политэкономической образование на постсоветской территории - в том числе и в РФ - давно «прокисло». Господствующую в стране буржуазную идеологию американского экономиста М.Фридмана теперь уже не называют «буржуазной», а называют классово отвлечённо просто «рыночной» с элементами т.н. «монетаризма» (т.е. буржуазной погоней за финансовыми прибылями).
            При этом нельзя уравнивать понятие реального капитализма со всеми его недостатками с доктринёрской идеей американца Милтона Фридмана в виде некоего УМОЗРИТЕЛЬНОГО социального проекта, воплощаемого в жизнь, для построения якобы идеально справедливого капитализма на Земле во всём мире. За счёт чего?
            За счёт якобы существования в мире некоего анархистски абсолютно "свободного" от всех и каждого мирового рынка, который якобы абсолютно "чист" от профанаций и недобросовестности как со стороны самих участников рынка капиталов, товаров (услуг) и рабочей силы, так и от давления на них национального государства. И при этом Фридманом наивно предполагается, что все свободные от государства участники рынка изначально во все времена по своему жизненному старту равны между собой и могут всегда стать богатыми, стоит им только этого захотеть. Это утопия и блеф в чистом виде!
            За этой попыткой Фридмана обелить капитализм скрывается вполне определённая цель, взятая на вооружение апологетами Вашингтона. А именно.
            Цель этого американского блефа состоит в том, чтобы "туземные" для США суверенные страны бесконтрольно и беспошлинно со стороны своих правительств ошибочно свободно и беззащитно от конкуренции открыли для транснациональных компаний США доступ на свои отечественные рынки для продажи иностранных товаров и скупки иностранцами "туземных" богатств, предприятий и природных ресурсов.
            При этом сокращение туземной госсобственности по максимому - до "0" - пропагандируется "рыночниками" исключительно, как общественное благо. Ибо государству якобы уже контролировать ничего не нужно, наказывать никого не нужно, регулировать торговлю и производство тоже не нужно. Что все члены общества станут при этом такими честными и законопослушными предпринимателями, что поэтому и защищать население от жуликов, воров, грабителей и убийц тоже будет уже не нужно. И поэтому якобы национальное государство, как анахронизм, за ненадобностью исчезнет само собой, и защищать его вообще не нужно. Ибо распределение материальных благ "сверху" на уровне государства не потребуется, ибо всё будет регулировать этот "идеальный" капиталистический рынок. Ну а те, кто не вписались в рынок - это уже их проблемы. Пусть, мол, они выживают сами, как смогут. К ним в частности относятся все т.н. "лишние" люди: пенсионеры, инвалиды, дети и пр. - все те, кто "не вписался в рынок". Зато они должны быть "счастливы" своей свободой от веками довлеющего над ними жиреющего абстрактно-бюрократического государства так, ]как об этом всегда веками мечтали анархисты.

            ИТОГО. Вся эта идеология Милтона Фридмана о якобы существовании т.н. "свободного" и "чистого" рынка является анархистской пропагандой американского истеблишмента по разложению национальной безопасности суверенных государств до полной их ликвидации и подчинения их ресурсов в пользу транснациональных компаний США.
            К сожалению, эта идеология неофициально взята на вооружение и российской правящей элитой, в качестве государственной идеологии. Реализуется на практике правительством РФ, гарантом Конституции РФ, в ГД и СФ. А ВШЭ является кузницей буржуазных молодых кадров в этой компрадорской экономике и её апологетов.

            Таким образом. Именно на этот процесс перекодирования национального общественного сознания в национальных государствах и рассчитывают на свой успех глобалисты и колонизаторы, интересы которых выражает тот же Трамп, как в войне с Венесуэлой, так и с Россией и странами ЕС.
    2. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +14
      Сегодня, 13:39
      Вообщем констатирую - если политику дали нобелевку, значит это предатель своей родины... меченный не даст соврать!
      1. deathtiny Звание
        deathtiny
        +2
        Сегодня, 14:34
        эмм... ну то есть, Барак Обама, Джимми Картер, Ясир Арафат, Шмион Перес, Нельсон Мандела, Генри Киссинджер....
        не, они все не "святые" (протсо 90% списка "НП мира" = список "агентов Запада"), но СВОЮ Родину как бы незаметно, что предавали... )
        1. ГГВ Звание
          ГГВ
          +6
          Сегодня, 15:00
          Коллега,как я понимаю,назвал предателями политиков,лауреатов Нобелевской премии не из так называемых "демократических" стран.И под эту категорию не проходит если только Нельсон Мандела.А вот того же Ясира Арафата многие у него на родине называли и считали предателем.Так какое может быть правило без исключения?
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 14:39
        Мария Мачадо..........Я готова отдать ему премию и разделить ее с ним.

        Только понятие "демократия" можно трактовать по-разному и не всегда она подходит для США & Co.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 15:20
          Цитата: frruc
          Только понятие "демократия" можно трактовать по-разному и не всегда она подходит для США & Co.

          Страна в которой рабство в одном из штатов, отменили только в 2011 году, ни при каких условиях не тянет на демократическую.
    3. Irokez Звание
      Irokez
      +3
      Сегодня, 13:46
      Цитата: самый главный
      Да она и всю Венесуэлу готова ему отдать.

      Да и себя наверно не против, но как Мелания на это посмотрит?
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 15:21
        Цитата: Irokez
        но как Мелания на это посмотрит?

        Глаза повыцарапывает Мачаде.
    4. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 14:37
      Цитата: самый главный
      Да она и всю Венесуэлу готова ему отдать. При этом будет радостно скакать и целовать его зад.

      Давно готова отдать, и заявила об этом открыто ещё после вручения нобелевки в октябре.
      Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо призвала приватизировать венесуэльские нефтяные компании и передать США природные ресурсы страны. Об этом она заявила в интервью Дональду Трампу-младшему на платформе Rumble.
      «Забудьте о Саудовской Аравии! У нас больше нефти, у нас безграничные возможности. Мы хотим выкинуть правительство из нефтяного сектора и приватизировать всю индустрию», — отметила Мачадо.
      Бывшая депутат венесуэльской Национальной ассамблеи назвала страну блестящей возможностью американским инвесторам обогатиться.
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        +2
        Сегодня, 15:05
        Цитата: Монтесума
        Давно готова отдать, и заявила об этом открыто ещё после вручения нобелевки в октябре.

        Какая же вохитительно незамутненая снегодурочка.
        Почти как ходор. Тот тоже хотел продать и разделить.
        Раньше ей надо было отказываться. Теперь уже все.
        1. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          0
          Сегодня, 16:30
          Цитата: Alex777
          Какая же вохитительно незамутненая снегодурочка.

          Это открытый представитель пятой колоны Венесуэлы!И представление у вас о ней, мягко говоря, неверное.В плане ума, хитрости и коварности вы ещё в яслях, а она уже институт закончила.Извиняюсь если вас чем то обидел. hi
          1. Alex777 Звание
            Alex777
            0
            Сегодня, 16:35
            Вы наверно с ней лично знакомы, раз так уверенно рассуждаете? bully
            Я считаю, что ее поезд ушел когда глобалисты отдали ей премию.
            Скоро это станет очевидно и вам. Не на тех была ставка сделана.
            1. Владислав_В Звание
              Владислав_В
              -1
              Сегодня, 16:40
              Зачем её знать?То, чего она добилась в жизни, предполагает такие качества данной коварной особи.Женщины по природе коварны и хитры, а это ярчайший их представитель laughing
              1. Alex777 Звание
                Alex777
                +2
                Сегодня, 16:42
                Цитата: Владислав_В
                Женщины по природе коварны и хитры

                У меня нет никаких проблем с женщинами. bully
                И вам того же желаю. С Сочельником вас. hi
                1. Владислав_В Звание
                  Владислав_В
                  -1
                  Сегодня, 16:45
                  Цитата: Alex777
                  У меня нет никаких проблем с женщинами.

                  Значит вы живёте по их понятиям, выгодным им wink Шутка laughing Вас тоже hi
                  1. Alex777 Звание
                    Alex777
                    +1
                    Сегодня, 16:50
                    Цитата: Владислав_В
                    Значит вы живёте по их понятиям, выгодным им

                    5 раз женат. Чуть что не по мне - досвидания.
                    Всегда деньги семейные были и есть у меня.
                    Последний брак перевалил 10 лет. Счастлив. wink
                    ЗЫ Минусы не я поставил. Может женщины? request
                    1. Владислав_В Звание
                      Владислав_В
                      +2
                      Сегодня, 16:56
                      Бил,бил и добился!Рад за вас, что вы счастливы!Храните и цените,не расслабляйтесь yes
  2. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +2
    Сегодня, 13:35
    Как же онэ все рады лизать …… Надеюсь каждый понимает что я имею в виду .
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +1
      Сегодня, 16:43
      Цитата: Кузнец 55
      Надеюсь каждый понимает что я имею в виду .

      Понимают. Трамп же всем это обяснил.
  3. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +3
    Сегодня, 13:36
    Да, да, такая она "латинская америка" - тотальные проститутки, готовые отдаваться штатникам, как все скопом, так и поштучно...
    1. ВасАндр Звание
      ВасАндр
      +2
      Сегодня, 14:46
      Наши разрушители СССР ничем не лучше.
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        +3
        Сегодня, 14:51
        Уважаемый ВасАндр (Андрей)!
        Так СССР разрушили коммунисты...
        Мадуро стырили штатники с согласия народа.
        Ельцин же орал с трибуны конгресса "Боже, благослави америку" мнением народа СССР не поинтересовавшись...
        1. Моторист Звание
          Моторист
          0
          Сегодня, 15:20
          Цитата: Андрей Храмов
          Так СССР разрушили коммунисты...

          Враги коммунистов, которые мимикрировали под коммунистов. А потом стрелки на коммунистов перевели.
          1. PROVINCIAL
            PROVINCIAL
            +2
            Сегодня, 15:36
            "Враги коммунистов, которые мимикрировали"? Перевели стрелки? Ваше глубокое знание истории и политических процессов удивляет своим глубоким и всеобъемлющим пониманием темы. hi
            1. Моторист Звание
              Моторист
              0
              Сегодня, 15:40
              Извините, Татра покусала когда-то. Иногда обострения случаются. recourse
              1. Ст. К Звание
                Ст. К
                +1
                Сегодня, 18:18
                А напрасно извиняетесь:) Похоже, Вас-то "классовое чутьё" и не подводит... Разве мог иметь в малой степени коммунистические убеждения, хоть бы и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, который доложился потенциальному противнику: "Идол коммунизма повержен!"?
                Знатный фарисей, высокопоставленный начётчик, лицемерный карьерист... ну, да это всё ерунда перед сутью: формальная, бумажная выучка миллионов псевдокоммунистов доказала ничтожность т.н. "научного коммунизма" как способа убеждения. Поймите правильно: "наука" -- утверждается на взимоувязанности расчётов до взаимодоказанности положенией через опыт (эксперимент).
                Успехи "промышленной" науки, подвигли "гуманитариев" примазаться, к достигнутому теми, академическому ранжиру (в степенях! в степенях!) и... нагадить там, прошу прощения, до известных результатов:) Потому что, на деле, собственного критерия достоверности своих результатов они ясно предоставить не могут... Он есть, но... молчок!:)
                Печаль момента в том, что раз за разом, "гум. знание" (и не более!) дискредитирует себя же, и вот определением "коммунист", видимо, уже и не стоит пользоваться -- оно ничего не обозначает (см. пункт 1:)) Впрочем, как и многими другими. Что делать? -- "Тут всю систему надо менять!":))
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 13:40
    Венесуэлка Мария Мачадо согласна разделить свою Нобелевскую премию с Трампом

    Помнится и Европа легла под Гитлера, лишь бы не сгнить в лагерях и окопах...
    1. deathtiny Звание
      deathtiny
      0
      Сегодня, 14:36
      угу, и разница между ними и нашими предками в СССР была в том, что нашим не светило выжить даже при полной сдаче, наших приперли к стенке тем что "низшую расу уничтожим ради зачистки лебенсраума". выбора не было в принципе.
      умный завоеватель / колонизатор будет оставлять хотя бы воображаемый шанс на "договоримся = выживем"
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 13:40
    ❝ Мария Мачадо согласна разделить свою Нобелевскую премию с Трампом ❞ —

    — «Поздно, Маша, раньше надо было думать, и не делить, а отказаться в пользу Трампа»...
  6. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 13:43
    Хорошо что пока постель не предложила разделить... feel
    1. deathtiny Звание
      deathtiny
      0
      Сегодня, 14:37
      ну, Мачадо всего на 3 года старше Мелании... ;)
  7. uralex Звание
    uralex
    0
    Сегодня, 13:48
    Я готова отдать ему премию и разделить ее с ним.
    Женщины с низкой социальной ответственностью много что готовы предлагать за материальную выгоду...
  8. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 13:51
    Не надо Трампу чужой Нобелевки. Он своими действиями ее к концу срока президенства и сам заслужит. Иран, Венесуэла уже есть. Кто следующий? Иудина печать в виде современной Нобелевской премии Мира ждет.
  9. Berg Berg Звание
    Berg Berg
    0
    Сегодня, 14:01
    Детка ты своё счастье упустила , Трамп не прощает соперников , он их уничтожает !
  10. Jrvin Звание
    Jrvin
    +1
    Сегодня, 14:09
    Все запомните день когда украли Мадуро, в этот день умерло международное право (Соломон Бернштейн).
    1. deathtiny Звание
      deathtiny
      +1
      Сегодня, 14:39
      ой, да я Вас умоляю... это пафосное "международное право померло" мы слышали стооолько раз... )) кроме "все-в-белом-идеалисты", остальным как бы понятно, что "право" а) только для тех, кто "свой", и б) только для тех, кто может силой подкрепить его.
      а остальным остается морализаторствовать на публику, дескать "тройные стандарты" и прочее... и чо?
  11. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 14:09
    Две твари достойные друг друга, хотя Трамп все таки не венесуэлец, значит лучше чем нечисть продавшая свою страну.
  12. Totor5 Звание
    Totor5
    0
    Сегодня, 14:11
    Боливар не выдержит двоих...особенно в Боливариаанской республике.
  13. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 14:16
    Поздно Маша,поздно...У Дубро...у Трампа,столько своих денег,что ему эти копейки не нужны уже...
  14. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:22
    Ну и ладно... это их ценности, отношения к остальному миру, очень с боку.
  15. RuAbel Звание
    RuAbel
    +1
    Сегодня, 14:27
    "Я готова отдать ему премию и разделить ее с ним"
    Поздно пить боржоми, слушай, да?! Ты своё дело сделала, подставила свою свою страну. Пей просеко и вздыхай о былой славе, одна из многих предателей Родины.
  16. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    -1
    Сегодня, 14:37
    Ах, как здорово. Венесуэлка Мария Мачадо согласилась разделить свою Нобелевскую премию с Трампом.

    Трамп освобождает Венесуэлу, а затем Россия освобождает Донбасс! Разочарованная Мачадо должна разделить «Нобелевскую премию мира» на три части.

    Мачадо - Трамп - Путин!
  17. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:04
    Я готова отдать ему премию и разделить ее с ним
    Вот это она лизнула! Глубоко! wink
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 17:42
      Цитата: Schneeberg
      лизнула! Глубоко!

      Но поздно.
  18. fabrice68 Звание
    fabrice68
    0
    Сегодня, 16:44
    Taux d'impopularité de machado au Vénézuéla : 85%....Autant dire qu'elle ne sera jamais présidente.
  19. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +1
    Сегодня, 17:45
    венесуэлка Мария Корина Мачадо согласна разделить свою Нобелевскую премию мира с президентом США Дональдом Трампом

    Дорога ложка к обеду. А сейчас уже поздняк метаться – фарш обратно не провернёшь.