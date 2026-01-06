Визит главы МИД Израиля в порт Бербера эксперты считают прологом спецоперации
Всё больше свидетельств того, что Израиль может готовить операцию против йеменских хуситов. Один из вариантов спецоперации – не военное вторжение в Йемен, а нечто подобное тому, что США провернули с Мадуро, или же тому, что сам Израиль осуществил против верхушки ХАМАС и «Хизбаллы».
Для начала полноценной операции, включая и возможную операцию спецслужб, Израилю нужен плацдарм – неподалёку от Йемена. Таким плацдармом может стать недавно признанный Израилем Сомалиленд. Эта территория находится «напротив» Йемена – через Аденский залив.
Как уже сообщало «Военное обозрение», Израиль стал первым государством в мире, признавшим независимость Сомалиленда. И наивно полагать, что это признание не имеет никакой подоплёки.
Стало известно и о первом визите госчиновника Израиля в Сомалиленд. Им стал глава израильского МИД Гидеон Саар. Визит носит официальный характер – флаги, гимны, прочие атрибуты государственности.
Особое внимание вызывает тот факт, что Саар посетит порт Бербера – крупнейший в Сомалиленде, и осмотрит его инфраструктуру.
Военные эксперты считают, что именно порт Бербера в Сомалиленде со временем может стать тем самым плацдармом Израиля неподалёку от Йемена, для «решения вопроса» с группировкой «хути» («хуситы»). И это время может быть весьма сжатым при учёте того, сколь стремительно развиваются события в современном мире.
