Визит главы МИД Израиля в порт Бербера эксперты считают прологом спецоперации

Всё больше свидетельств того, что Израиль может готовить операцию против йеменских хуситов. Один из вариантов спецоперации – не военное вторжение в Йемен, а нечто подобное тому, что США провернули с Мадуро, или же тому, что сам Израиль осуществил против верхушки ХАМАС и «Хизбаллы».

Для начала полноценной операции, включая и возможную операцию спецслужб, Израилю нужен плацдарм – неподалёку от Йемена. Таким плацдармом может стать недавно признанный Израилем Сомалиленд. Эта территория находится «напротив» Йемена – через Аденский залив.



Как уже сообщало «Военное обозрение», Израиль стал первым государством в мире, признавшим независимость Сомалиленда. И наивно полагать, что это признание не имеет никакой подоплёки.

Стало известно и о первом визите госчиновника Израиля в Сомалиленд. Им стал глава израильского МИД Гидеон Саар. Визит носит официальный характер – флаги, гимны, прочие атрибуты государственности.

Особое внимание вызывает тот факт, что Саар посетит порт Бербера – крупнейший в Сомалиленде, и осмотрит его инфраструктуру.
Военные эксперты считают, что именно порт Бербера в Сомалиленде со временем может стать тем самым плацдармом Израиля неподалёку от Йемена, для «решения вопроса» с группировкой «хути» («хуситы»). И это время может быть весьма сжатым при учёте того, сколь стремительно развиваются события в современном мире.
  1. Седов Звание
    Седов
    +6
    Сегодня, 14:26
    Таким плацдармом может стать недавно признанный Израилем Сомалиленд.
    Как вариант: подключатся американцы и там ещё и Диснейленд будет.. А серьезно - с хуситами у Израиля так навряд ли получится. Им без штатов никак. "Парни в тапках" - умелые партизаны.. hi
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 14:52
      Палка о двух концах, как евреи могут ударить по хуситам, через море, так и обратно может прилететь. Тут еще вопрос - кто быстрее успеет?
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +1
        Сегодня, 16:47
        Цитата: ТермиНахТер
        Палка о двух концах

        Тоже подумал.
        Хуситам по... боку удары по ним. Слишком многочисленные автономные группы. Сколько не бей, останется больше, чем было до удара.
        А вот цели под боком - это просто подарок. Туда и простые дроны долетят, не говоря уже о ракетах.
      2. opuonmed Звание
        opuonmed
        -1
        Сегодня, 18:24
        Я помню, также говорили про ХАМАС и Иран что будет хона израилю.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +1
          Сегодня, 18:51
          Евреи тоже такое говорили и даже попытались напасть. Чем закончилось - известно. Однако, от Йемена до Израиля далеко лететь, а через море, не сильно широкое, будут долетать не только БПЛА, но и ракеты. Так что - евреям будет не скучно.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 16:27
      Седов
      Сегодня, 14:26

      hi Вот где Москве необходимо проявить солидарность совместно с Тегераном, Пекином и Анкарой, поскольку после хуситов настанет очередь ИРИ, а затем султана, чтобы с матрасниками хозяйничать на БВ, а дальше протянуть клешни на Среднюю, Центральную Азию.
      Глав азербайджанец с мелко бритами уже прикормлен и ждёт указаний.
      1. Седов Звание
        Седов
        +1
        Сегодня, 16:45
        Вот где Москве необходимо проявить солидарность совместно с Тегераном, Пекином и Анкарой, поскольку после хуситов настанет очередь ИРИ, а затем султана, чтобы с матрасниками хозяйничать на БВ
        Зов, так навряд ли получится. Анкара не впишется точно. У Тегерана сейчас свои внутренние проблемы серъезнейшие, их просто расшатывают. Пекин занял выжидательную позицию по Каракосу. У них сейчас будет серъезный зуб на Штаты и может даже Тайвань качнут.(как вариант мести, но это чисто моё предположение). Так что альянс - навряд ли. Хотя - время такое, что каждый в поход может ринуться. Сейчас уже вообще не понятно что происходит в мире - есть ли здесь Право, или всем правит беспредел?
    3. IsDiG Звание
      IsDiG
      +1
      Сегодня, 16:53
      За Хуситов возьмутся по крупному, когда Саудиты и ОАЭ поделят между собой остальной Йемен, потом дело дойдет и до этих
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 14:33
    Там ребята упёртые - одного лидера хлопните, тут же другой появится. Ещё злее. Так просто их не взять. И даже купить - не очень получается.
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +5
      Сегодня, 15:01
      Там и народу - двух дивизий не набрать. Людоеды почуяли кровь - решат всех загеноцидить - никто и не вмешается.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +7
    Сегодня, 14:33
    России уже дали понять, за кем сегодня будет победа...Нельзя воевать деревянными мечами против винтовок и автоматов...Понятно, ради чего затевают возню семиты...Им нужно выбить преференции у США пред генеральным сражением с Ираном...Останется Турция и...Израиль рулит на БВ...
    Но эта «сказка» не может состояться - одно неловкое движение и исход семитов может стать реальностью...
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      0
      Сегодня, 16:32
      Цитата: ROSS 42
      Им нужно выбить преференции у США пред генеральным сражением с Ираном

      Похоже на то.

      Цитата: ROSS 42
      Останется Турция и...Израиль рулит на БВ...

      На карте Великого Израиля есть кусок Турции.
      Так что колоть на части будут и Иран, и турок.
      А создание Курдистана - вообще все изменит.
      Не просто так Штаты их долго поддерживали?

      Цитата: ROSS 42
      Но эта «сказка» не может состояться - одно неловкое движение и исход семитов может стать реальностью...

      У Израиля слишком много завязано на Штаты.
      Это и сила, и слабость. Стоит только Штатам
      отвернуться и Израилю станет очень грустно.
  4. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    +3
    Сегодня, 14:38
    Those deserts have some apocalypse vibe
  5. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 14:45
    Израиль стал первым государством в мире, признавшим независимость Сомалиленда

    Ой зря евреи это затеяли. Этот Сомалиленд состряпанный на руинах воюющих кланов, может так подсидеть евреев, что те ноги не успеют унести.
  6. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +4
    Сегодня, 14:49
    А вот операции против верхушки УГИЛ нет и похоже не будет
  7. S.P.Q.R. Звание
    S.P.Q.R.
    0
    Сегодня, 15:57
    Странно... там и нефти то особо не богато...
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +2
      Сегодня, 16:27
      Цитата: S.P.Q.R.
      Странно... там и нефти то особо не богато...

      Там все умудрились огрести. И Штаты, и ЕС, и Израиль.
      Прецедент очень яркий. Поэтому и взялись вначале за
      Иран, чтобы ослабить поддержку извне, а теперь будут
      стараться добить. Закрыть гельштат. Очень же обидно.
      Но сомневаюсь, что хуситов можно расколоть баксами.
  8. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 16:24
    Когда-то, в той стороне был султанат Исаак. Возможно соскучились евреи, по прямым предкам, их встретят хуситы.