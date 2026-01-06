Глава РФПИ назвал следующую после Гренландии возможную цель экспансии США

По Гренландии, похоже, принято решение — ЕС будет продолжать делать то, что вассалы делают лучше всего: «следить за ситуацией» и демонстрировать двойные стандарты. Канада следующая?

Пока что после захвата президента Николаса Мадуро администрация Трампа не добилась в полной мере от нынешнего венесуэльского руководства всего, ради чего и затевалась эта операция, но это лишь вопрос времени. Теперь Трамп нацелился на Гренландию. Идти войной на Данию, чтобы в той или иной форме аннексировать крупнейший в мире остров, США вроде как не собираются. Но всё будет зависеть от обстоятельств.Теперь во всем мире гадают, какая страна станет следующей уже начавшего реализовываться плана американской международной экспансии. Высказываются версии насчет Ирана, но брать контроль над ближневосточным государством в другом полушарии вроде как не укладывается в провозглашенную администрацией Трампа стратегическую цель следования доктрине Монро.Иное дело зажатая Штатами с суши Канада, которая в случае (скорее, когда это случится) получения Вашингтоном контроля над Гренландией вообще, образно говоря, попадет в «тактическое окружение». Тем более, это единственное, помимо самих Штатов, государство, находящееся прямо в сердце Северной Америки. Заветы 5-го президента США Дж. Монро буквально требуют решить эту проблему.Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что именно Канада после аннексии Штатами Гренландии станет следующей целью Трампа. Недаром сразу после инаугурации американский лидер уже стал называть соседнее государство будущим 51-м штатом США.Дмитриев написал в своем аккаунте соцсети, комментируя заявление замглавы администрации США Стивена Миллера по поводу Гренландии, которой «незаконно» владеет Дания:Ранее сообщалось, что Европейскому союзу не удается выработать однозначную позицию в связи с заявлениями Дональда Трампа о возможном контроле над Гренландией. По мнению западных СМИ, сдержанная реакция Брюсселя на действия США в Венесуэле говорит об отсутствии единства среди европейских лидеров.Что касается поводов для аннексии Канады в любой форме, вплоть до присоединения в статусе штата, то Белый дом сильно не фантазирует. Ранее Трамп уже заявлял, что из соседнего государства в США идет поток наркотиков. Были упреки и в «несправедливых» торговых отношениях. Кроме того, Канада экспортирует в Штаты значительные объемы нефти и продуктов ее переработки. Еще канадские НПЗ технологически заточены на переработку так называемой «тяжелой» нефти, которой в изобилии как раз в Венесуэле. Для Трампа политика — это лишь инструмент получения экономических выгод.