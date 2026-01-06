Глава РФПИ назвал следующую после Гренландии возможную цель экспансии США

7 702 42
Глава РФПИ назвал следующую после Гренландии возможную цель экспансии США

Пока что после захвата президента Николаса Мадуро администрация Трампа не добилась в полной мере от нынешнего венесуэльского руководства всего, ради чего и затевалась эта операция, но это лишь вопрос времени. Теперь Трамп нацелился на Гренландию. Идти войной на Данию, чтобы в той или иной форме аннексировать крупнейший в мире остров, США вроде как не собираются. Но всё будет зависеть от обстоятельств.

Теперь во всем мире гадают, какая страна станет следующей уже начавшего реализовываться плана американской международной экспансии. Высказываются версии насчет Ирана, но брать контроль над ближневосточным государством в другом полушарии вроде как не укладывается в провозглашенную администрацией Трампа стратегическую цель следования доктрине Монро.



Иное дело зажатая Штатами с суши Канада, которая в случае (скорее, когда это случится) получения Вашингтоном контроля над Гренландией вообще, образно говоря, попадет в «тактическое окружение». Тем более, это единственное, помимо самих Штатов, государство, находящееся прямо в сердце Северной Америки. Заветы 5-го президента США Дж. Монро буквально требуют решить эту проблему.



Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что именно Канада после аннексии Штатами Гренландии станет следующей целью Трампа. Недаром сразу после инаугурации американский лидер уже стал называть соседнее государство будущим 51-м штатом США.

Дмитриев написал в своем аккаунте соцсети, комментируя заявление замглавы администрации США Стивена Миллера по поводу Гренландии, которой «незаконно» владеет Дания:

По Гренландии, похоже, принято решение — ЕС будет продолжать делать то, что вассалы делают лучше всего: «следить за ситуацией» и демонстрировать двойные стандарты. Канада следующая?

Ранее сообщалось, что Европейскому союзу не удается выработать однозначную позицию в связи с заявлениями Дональда Трампа о возможном контроле над Гренландией. По мнению западных СМИ, сдержанная реакция Брюсселя на действия США в Венесуэле говорит об отсутствии единства среди европейских лидеров.

Что касается поводов для аннексии Канады в любой форме, вплоть до присоединения в статусе штата, то Белый дом сильно не фантазирует. Ранее Трамп уже заявлял, что из соседнего государства в США идет поток наркотиков. Были упреки и в «несправедливых» торговых отношениях. Кроме того, Канада экспортирует в Штаты значительные объемы нефти и продуктов ее переработки. Еще канадские НПЗ технологически заточены на переработку так называемой «тяжелой» нефти, которой в изобилии как раз в Венесуэле. Для Трампа политика — это лишь инструмент получения экономических выгод.
42 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:11
    Что касается поводов для аннексии Канады в любой форме, вплоть до присоединения в статусе штата, то Белый дом сильно не фантазирует ❞ —

    — «Администрация оставляет за собой право без объяснения причин» ...
  2. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +1
    Сегодня, 15:13
    Да было бы неплохо! Если все это начнется - кому будет интересна какая-то Украина?
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 15:22
      Украинский вопрос должен быть однозначно решён в форме возврата всей территории в состав России ДО аннексии Канады и реформы системы власти в Панамериканском государстве. Для этого нам нужна реальная сила и избавление от синдрома Леопольда.
      1. frruc Звание
        frruc
        -1
        Сегодня, 18:04
        Иное дело зажатая Штатами с суши Канада

        Зачем США лезть в Канаду. Есть целая куча неугодных режимов в Латинской Америке. Да и с демократией там как бы не все в порядке.
        1. Виктор Ленинградец Звание
          Виктор Ленинградец
          0
          Сегодня, 18:32
          Стратегическая цель - Великая Америка с полным побережьем в Ледовитом океане. Самая большая по территории страна мира.
          Тактическая - изменение системы власти в новых США, уничтожение нынешнего истеблишмента, особенно демократов (в т.ч. физическое.
        2. Ныробский Звание
          Ныробский
          0
          Сегодня, 18:38
          Цитата: frruc
          Иное дело зажатая Штатами с суши Канада

          Зачем США лезть в Канаду.

          Готовят плацдарм для освоения Арктики. Если матрасы подомнут под себя Гренландию и Канаду, то арктический пирог будет разделён между Россией и США в соотношении почти 50х50%, с маленьким клочком у Норвегии.
    2. opuonmed Звание
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 15:35
      Цитата: Роман Ефремов
      Да было бы неплохо! Если все это начнется - кому будет интересна какая-то Украина?

      А вы думаете, что США всё затеяли в Украине, чтобы бросить всё? Мне кажется, это вряд ли.Либо они добились, чего хотели, либо еще добиваются.
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 18:34
        Бросят! Если есть более жирная цель.
        Смотрите инструкции в КФ "Кто знает" ("Золотая пуля")
    3. котик-русич Звание
      котик-русич
      +4
      Сегодня, 15:37
      Цитата: Роман Ефремов
      Да было бы неплохо! Если все это начнется - кому будет интересна какая-то Украина?
      В 1938г 3 Рейх, так же бодро присоединил к себе Австрию, ведь они "один народ", потом вернули Судеты, в марте 1939г забрали уже всю Чехию...
      Когда Д. Трамп создаст свою "Американскую Империю" - столкновение с Россией станет неизбежно, спокойно сидеть в "своём" Западном полушарии сша не будут, и плацдарм в Евразии в виде ЕС-НАТО у них уже есть...
      sad
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        +2
        Сегодня, 15:44

        и плацдарм в Евразии в виде ЕС-НАТО у них уже есть...

        Вот и задача его ликвидировать ДО ТОГО.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:20
    С одной стороны, вроде логично - Трамп любит нефть и никогда этого не скрывал...
    С другой стороны... Гренландия, ещё тот "чёрный квадрат", фиг её знает, что там есть и сколько...
    а Канада... так там сбрендившие как бы не больше, чем в Штатах, оно им надо???
    Хотя... нефть и газ там есть.
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +1
      Сегодня, 15:30
      Гренландия, ещё тот "чёрный квадрат", фиг её знает, что там есть и сколько...

      Территория Канады тоже ещё не вся обследована. Наверняка, там тоже есть мого чего полезного. Это дело далёкого будущего. Трамп и его команда думает о следующих поколениях, а не только о следующих выборах. Надо бы предложить Трампу разделить на двоих Шпицберген. Норвегия получила это остров более 100 лет назад. Но по тогдашнему договору Россия тоже может присутствовать там до тех пор пока продолжается добыча угля. Остальные страны давно добычу угля прекратили и вышли оттуда. Но Россия пока там присутствует.
      Если не разделить с америкосами эту территорию, то они всё равно потом её захватят. Лучше самим возглавить это дело.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:36
        Попробовать сказать, что Канада это заповедник экологии, но... когда запахнит большими деньгами, зеленым/экологам придётся подвинутся/заткнуться.
    2. Azim77 Звание
      Azim77
      +1
      Сегодня, 15:31
      Трамп "любит" остаться в истории США, а еще лучше в мировой великим. Для этого считает все методы хороши и это его движет. Победителя не судят и плохое не вспоминают. А справедливость, человечность, дипломатия - для Трампа это чуждая сентиментальность. Неведомо это бизнесмену, привыкшему идти напролом и без принципов. Не тронет только тех, кого серьезно побаивается.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:43
        Цитата: Azim77
        Не тронет только тех, кого серьезно побаивается.

        Всё правильно... хочеш уцелеть, стань сильным, прислонись к сильному.
        Вариантов не много, да и доступность существующих, как то.... в общем, скорее недоступность.
    3. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      -1
      Сегодня, 18:37
      У Адольфа их было в процентном отношении поболее - всех утилизовали. Это ведь ещё и электорат демократов, сам Бог велел повторить (в Содоме-Гоморре ведь сам начал).
  4. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 15:23
    Злокачественный нарциссизм давит на мозги трампа. Похоже сейчас у него вообще помутнение разума от венесуэльской операции, в которой, по сути, они просто купили все окружение Мадуро. Деньги - тоже оружие... Но не все продается. И в этом он скоро убедится...
    1. torbas41 Звание
      torbas41
      -2
      Сегодня, 15:35
      Правильнее будет, матрасы купили Мадуро у правительства Венесуэлы. А за убиенных кубинцев кому-то прийдется ответить.
      1. Кармела Звание
        Кармела
        +1
        Сегодня, 17:33
        Цитата: torbas41
        А за убиенных кубинцев кому-то прийдется ответить

        Кому?
    2. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Сегодня, 16:36
      Цитата: drags33
      Похоже сейчас у него вообще помутнение разума от венесуэльской операции, в которой, по сути, они просто купили все окружение Мадуро. Деньги - тоже оружие... Но не все продается.

      Купили окружение, получили нефть нахаляву, где смесь венесуэльской с техасской дают близкую к эталонной Брент или к нашей восточно тихоокеанской смеси.
      Купить Гренландию это как два бита обнулить, причем за дешево. И как не странно будет использован Крымский прецедент. А тут сразу гигантская арктическая зона.
      Ну в общем Трамп задвинет демократов куда подальше и его нарциссизм работает на все 100%
  5. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +2
    Сегодня, 15:24
    США бомбили Африку, а вскоре после этого освободили Венесуэлу (Россия освободила Донбасс и восточную Украину). Гренландия, Колумбия и Мексика — всего лишь отвлекающий маневр; следующей будет Иран!
    Вопрос в том, что предпримут Россия и Китай? Просто будут наблюдать и изрекать умные банальности перед ООН?
    После нападения США на Венесуэлу, нарушившего международное право, ООН больше никому не нужна!
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      -2
      Сегодня, 15:46
      Цитата: LeutnantTom
      Вопрос в том, что предпримут Россия и Китай?

      А Россия что должна Ирану?Наши пацаны не будут умирать за них.Сотрудничать — да, почему нет, но, судя по всему, Ирану это шибко и не надо, они сами с усами.Мы предлагали им сотрудничество в построении их системы ПВО, они гордо отказались. request Насильно мил не будешь.
      1. LeutnantTom Звание
        LeutnantTom
        0
        Сегодня, 16:02
        Речь идёт не только об Иране, России или Китае. Речь идёт о странах БРИКС.
        Нападение на страны БРИКС началось с Венесуэлы. США не хотят потерять свой доллар как ведущую валюту. Для США доллар означает власть!
        Однако это было предсказуемо два-три года назад; тогда я предложил странам БРИКС создать совместный оборонный альянс. Тогда над этим посмеялись.

        У Ирана тоже есть своя ядерная программа, и Израиль не может этого допустить. Особенно исламская страна.

        Если Иран падет, то двери на юг России откроются. И следующий вопрос: что произойдет на Каспийском море? Если США удастся закрепиться в Иране, то они очень быстро построят военную базу на Каспийском море.
        1. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          -2
          Сегодня, 16:15
          Ещё раз повторяю, мы не можем заставить их ближе с нами сотрудничать.Хотя то, что произошло с президентом Венесуэлы, может многих подстегнуть к более тесному сотрудничеству.Мы же уже сейчас перекраиваем старый мир.Я думаю, Иран сам знает обо всех рисках, и, судя по их продажности, нам там делать ничего не дадут, продадут на раз.
  6. torbas41 Звание
    torbas41
    0
    Сегодня, 15:31
    Забирайте! Государство не обеднеет.
  7. Madrina Звание
    Madrina
    0
    Сегодня, 15:32
    BTW - WHERE IS PUTIN? HE HAS NOT BEEN SEEN IN PUBLIC SINCE THE ATTEMPT.
    1. ugos Звание
      ugos
      0
      Сегодня, 15:51
      А зачем он вам, его присутствие или отсутствие ничего не меняет. Всё идёт своим чередом...
  8. Pablo Blade
    Pablo Blade
    +1
    Сегодня, 15:54
    Цитата: котик-русич
    спокойно сидеть в "своём" Западном полушарии сша не будут, и плацдарм в Евразии в виде ЕС-НАТО у них уже есть...

    Думаете не подавятся?
  9. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 15:55
    А что мешает сейчас США пользовать Канаду и тем более Гренландию как они желают?
    Может мешать только Британия, других таких нет. Дания прокси Британии если что.
  10. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 15:58
    Дмитриев написал в своем аккаунте соцсети,

    а он не написал, что ждет нас?
    а Гренландии, Канады, мы на них - наплевать...
    нас что ждет с такой политикой??
  11. kventinasd Звание
    kventinasd
    -1
    Сегодня, 16:09
    Что касается поводов для аннексии Канады в любой форме, вплоть до присоединения в статусе штата, то Белый дом сильно не фантазирует.

    Ну, если Трамп желает окончательно рассориться с Великобританией и Евросоюзом, то флаг ему в руки, но при таком сценарии очень велика вероятность, что скорее всего ему второе ухо прострелят, уже через мозг. Уж очень он неугоден нынешним европейским правителям, несмотря на то, что все они едут к нему на поклон.
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -3
    Сегодня, 16:21
    Цитата: котик-русич
    плацдарм в Евразии в виде ЕС-НАТО у них уже есть...
    Вы забываете о Востоке. Я имею а виду Китай!
  13. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    0
    Сегодня, 16:32
    Нормальная такая стратегия... А мы за это время еще 3 деревни и 2 хутора возьмем...
  14. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    -2
    Сегодня, 16:56
    Какая нафиг Канада? Трамп ровно через 3 года станет историей. У них же нет Терешковой, чтобы зачитать речь об обнулении.
    Придет новый Обама и начнет целоваться с Канадой.
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 18:45
      Трамп, Рейган, Обама - не сами по себе. Это проект. Трамп должен перевернуть это болото, для того и запущен в Белый Дом. И наследнички подобрались, хоть святых выноси: Хегсет, Вэнс и Рубио. Их к большому переделу подбирали, какая к шуту демократия! Подсчитают всё как велено.
  15. Слово Звание
    Слово
    -1
    Сегодня, 17:07
    Много мнений Дмитриева становится, от прямых обязанностей отлынивает. Злые языки поговаривают, после женитьбы на подруге дочери ВВП карьера резко пошла в гору. До оскомины напоминает времена Ельцина.
  16. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 17:52
    Александр Македонский тоже много чего думал присоединить... Управляемость очень больших территорий в границах одной Империи возможна только при жёсткой административной иерархии и тотальном подавлении любого сепаратизма с "правом наций на отделение". А это - ресурсы. Решение должно быть иным, если речь идёт не о территориях ради территорий, а о ресурсах с этих территорий. Достаточно КУПИТЬ элиты этих территорий, которые САМИ (туземными силовыми структурами) будут конролировать лояльность туземцев к метрополии и упаковать все территории "совместными" добывающими и перебатывающими предприятиями с контрольными пакетами акций в своём управлении.
  17. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 18:00
    Цитата: Роман Ефремов
    Да было бы неплохо! Если все это начнется - кому будет интересна какая-то Украина?


    Украина останется интересна тем, кто там живёт. Даже если не живет, а выживает под правящей нелегитимностью, гнетом укралигархов и тцковщиной.
  18. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 18:03
    Цитата: Андрей Храмов
    Александр Македонский тоже много чего думал присоединить... Управляемость очень больших территорий в границах одной Империи возможна только при жёсткой административной иерархии и тотальном подавлении любого сепаратизма с "правом наций на отделение". А это - ресурсы. Решение должно быть иным, если речь идёт не о территориях ради территорий, а о ресурсах с этих территорий. Достаточно КУПИТЬ элиты этих территорий, которые САМИ (туземными силовыми структурами) будут конролировать лояльность туземцев к метрополии и упаковать все территории "совместными" добывающими и перебатывающими предприятиями с контрольными пакетами акций в своём управлении.


    Купить можно почти всё. Кроме неподкупности.
    Или такого в 21-м веке уже не бывает?
  19. bob03 Звание
    bob03
    0
    Сегодня, 18:13
    Интересно было бы услышать позицию Китая по Венесуэле и Ирану. Их инвестиции были куда больше российских и ответить им Трампу есть чем в отличии от РФ. Россия со своим кредитом 2 млрд который судя по всему пошел на покупку нашего же вооружения как то не смотрится против 100 млрд китайских инвестиций в нефтянку Венесуэлы.
  20. Умптек Звание
    Умптек
    0
    Сегодня, 19:57
    Я понять не могу, с какого экономист-инвестиционщик, математик-переговорщик Дмитриев не вылазит из новостной повестки высшего политического и военного уровня. Где наше остальное высшее руководство страны?
  21. Ura Orlov Звание
    Ura Orlov
    0
    Сегодня, 20:00
    Теперь-то поганый доллар США будет равняться 10 копейкам РФ?