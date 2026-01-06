В Казахстане открыли уголовное дело об оправдании атак ВСУ на объекты КТК
По инициативе полиции Астаны в Казахстане открыли уголовное дело об оправдании беспилотных атак ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Поводом стали высказывания граждан страны, в которых выражалась поддержка действий украинских военных против этой нефтетранспортной структуры.
Такой ответ дал генпрокурор Казахстана Берик Асылов на запрос депутатов Мажилиса (казахского парламента) от партии «Аманат».
По его словам, удары Украины по нефтетранспортной инфраструктуре обнажили не только угрозы извне, но и внутренние проблемы страны, требующие немедленной реакции властей. Дело в том, что ряд граждан Казахстана, комментируя новость об атаках, открыто высказывают одобрение и поддержку в адрес украинских военных.
Генпрокурор дал таким комментариям следующую оценку:
По словам чиновника, в день подачи запроса от депутатов, 17 декабря, правоохранители приступили к досудебному расследованию по статье о разжигании национальной розни. Сейчас полиция занимается выявлением авторов комментариев и сбором доказательств по поводу их противоправной деятельности.
В ноябре украинские безэкипажные катера атаковали нефтетерминал КТК в Новороссийске. В результате один из трех выносных причалов получил серьезные повреждения, что привело к возникновению значительных сложностей с отгрузкой нефти на танкеры. В Новороссийск сырье поступает по трубопроводу с месторождений Казахстана.
