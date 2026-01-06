В Казахстане открыли уголовное дело об оправдании атак ВСУ на объекты КТК

По инициативе полиции Астаны в Казахстане открыли уголовное дело об оправдании беспилотных атак ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Поводом стали высказывания граждан страны, в которых выражалась поддержка действий украинских военных против этой нефтетранспортной структуры.

Такой ответ дал генпрокурор Казахстана Берик Асылов на запрос депутатов Мажилиса (казахского парламента) от партии «Аманат».

По его словам, удары Украины по нефтетранспортной инфраструктуре обнажили не только угрозы извне, но и внутренние проблемы страны, требующие немедленной реакции властей. Дело в том, что ряд граждан Казахстана, комментируя новость об атаках, открыто высказывают одобрение и поддержку в адрес украинских военных.

Генпрокурор дал таким комментариям следующую оценку:

Подобные действия явно выходят за рамки конституционного права на свободу слова и наносят прямой ущерб национальным интересам.

По словам чиновника, в день подачи запроса от депутатов, 17 декабря, правоохранители приступили к досудебному расследованию по статье о разжигании национальной розни. Сейчас полиция занимается выявлением авторов комментариев и сбором доказательств по поводу их противоправной деятельности.

В ноябре украинские безэкипажные катера атаковали нефтетерминал КТК в Новороссийске. В результате один из трех выносных причалов получил серьезные повреждения, что привело к возникновению значительных сложностей с отгрузкой нефти на танкеры. В Новороссийск сырье поступает по трубопроводу с месторождений Казахстана.
  1. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +5
    Сегодня, 15:19
    Дело по запросу депутатов открыли. Но это не показатель. Посмотрим, дойдёт ли это дело до суда и какими будут приговоры. А то всякий знает, что дело можно открыть, а потом и закрыть за отсутствием состава правонарушения.
  2. Tagan Звание
    Tagan
    +10
    Сегодня, 15:29
    ряд граждан Казахстана, комментируя новость об атаках, открыто высказывают одобрение и поддержку в адрес украинских военных.

    Просто эти граждане подумали, что атака была на российскую инфраструктуру, не вкурив, что пострадала и их собственная. А всё маленько не Так. Так шо, бывайте, ихтиандры...
    1. Русич Звание
      Русич
      0
      Сегодня, 17:36
      Цитата: Tagan
      ряд граждан Казахстана, комментируя новость об атаках, открыто высказывают одобрение и поддержку в адрес украинских военных.

      Просто эти граждане подумали, что атака была на российскую инфраструктуру, не вкурив, что пострадала и их собственная. А всё маленько не Так. Так шо, бывайте, ихтиандры...

      А ври и нет. И наплевать на свои страдания, лишь бы России плохо было. Назло бабушке отморожу уши.
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 18:11
      обнажили не только угрозы извне, но и внутренние проблемы страны

      Хммм, неужели. Проблемы внешние и внутренние давно уже обнажились в РК, ввод войск ОДКБ в 2022 году тому показатель.
  3. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +5
    Сегодня, 15:34
    В Казахстане за 2025 год возбудили более 700 дел против воевавших в СВО на стороне России. Об этом сообщает exclusive.kz.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:53
    запрос депутатов Мажилиса (казахского парламента) от партии «Аманат».
    . Какие варианты, почему и зачем сделали именно так?
    Вариантов не много - чьи то интересы задеты, политическую карьеру выстраивать...
  5. al3x Звание
    al3x
    +4
    Сегодня, 16:02
    Уже множество раз встречал в сети этих казахских кастрюль. Причем их становится всё больше и больше. Гордо орут, что они из Казахстана и всячески провокационно ведут себя.
  6. D16 Звание
    D16
    -1
    Сегодня, 16:44
    Цитата: al3x
    Гордо орут, что они из Казахстана и всячески провокационно ведут себя.

    Безумству храбрых поём мы песню... Люди не понимают, в насколько чувствительной части Российского подбрюшья их угораздило жить.
  7. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 16:56
    Все прозападные фашисты должны сидеть и в идеале высшая мера.
  8. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 18:19
    Цитата: Incvizitor
    Все прозападные фашисты должны сидеть и в идеале высшая мера.


    А провосточные пусть продолжают свои теории превосходства?
    Для теории превосходства высшей мерой является забвение. И простое для восприятия большинством людей объяснение, что с теорией превосходства на планете может остаться только один. И что теорию превосходства уже проверяли десятками миллионов жизней.
  9. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 18:27
    Цитата: al3x
    Уже множество раз встречал в сети этих казахских кастрюль. Причем их становится всё больше и больше. Гордо орут, что они из Казахстана и всячески провокационно ведут себя.


    Вы пробовали с ними спорить?
    Они, исторически, не в СССР появились. Казахская ССР - да, союзной республике не очень много лет.
    Но если не меряться тем, что было у предков, то много ли настоящих нацистов в Казахстане? И многие ли различают нацию и национальность?
  10. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 18:37
    Цитата: кокосов тима
    В Казахстане за 2025 год возбудили более 700 дел против воевавших в СВО на стороне России. Об этом сообщает exclusive.kz.


    У них прокуратура должна следить за соблюдением законов страны? А законы пишут как? Обычно без дополнения, что вот на красный свет ехать нельзя, но если к другу, то можно, а если к очень хорошему другу, то все должны уступать дорогу.
    Утрирую конечно. Но правосудие начинает ворочаться или по заявлению, которое не удаётся отклонить и которое стало публично известным, или напоминанию свыше (тогда и 2 - организованная группа), или по массовости (когда никто не напоминает, но постоянный зуд в ушах).