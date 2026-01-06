Мы высказываемся за максимально продолжительный срок гарантий, которые могут быть предоставлены Украине, и готовы участвовать в этом своим контингентом. После достижения мира Литва готова направить на Украину до 150 солдат с вооружением и необходимой боевой техникой.

Европейские союзники Киева из числа «коалиции желающих» активно обсуждают отправку своих военных на Украину в качестве так называемого миротворческого контингента для обеспечения гарантий безопасности. Пока что главное условие — прекращение военных действий.В этом, к слову, дилемма для Зеленского. Он спит и видит, чтобы войска НАТО в любом виде и под любым предлогом уже сейчас вошли официально на территорию Украины. Весь расчет строится на том, что в этом случае среди европейских военных будут неизбежны жертвы в результате ударов ВС РФ дальнобойными средствами поражения. Они есть и сейчас, но все тщательно скрывается. Ну а гибель «легальных» военных НАТО, которую может вполне организовать киевская хунта, обвинив в этом Россию, позволит выдвинуть новые обвинения в адрес Москвы.Кроме того, в случае официального присутствия солдат НАТО, скажем, в Киеве, даже на западе Украины, киевские власти, в том числе, рассчитывают прикрываться ими от наших атак. Ведь ВС РФ не наносят удары по украинской столице в моменты присутствия там всяческих западных делегаций, в том числе военных. Удобная гарантия и надежный щит, наверняка рассуждают на Банковой.Однако пока только Великобритания и Франция однозначно высказали готовность направить своих военных на Украину. К ним вроде как готовы присоединиться Германия и даже Турция, но это не точно. Да и то после как минимум заключения перемирия или полного прекращения конфликта.За первый вариант Зеленский ратует по полной, ибо это очень нужная ВСУ передышка, но он категорически не устраивает РФ. В свою очередь, полное прекращение противостояния, что возможно только на условиях Москвы, наверняка приведет к потере власти Зеленским и его кланом с последующей непредсказуемой судьбой. Поэтому киевский режим не сильно торопится к достижению долгосрочного мира. Вот такой, на первый взгляд, парадокс получается.Между тем, к Лондону и Парижу в решении отправить своих военных на Украину присоединился Вильнюс. Литва готова направить свой миротворческий военный контингент в количестве 150 человек. Об этом заявила советник президента республики Аста Скайсгирите, уточнив, что произойдет это только после достижения договоренности о мире.Она также добавила, что западные страны обсуждают возможность предоставить Украине гарантии безопасности на срок 15-30 лет. Кроме того, советник президента Литвы напомнила об обязательстве Вильнюса оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% от ВВП страны.Да, немного. Да, это прибалтийская армия. Но важен сам факт того, что еще одна страна НАТО выразила такую готовность. Так, сотнями, тысячами они вполне могут набрать довольно приличную армию. И Москве придется принимать сложное решение, как вести себя в такой ситуации.Ведь вариант того, что иностранные военные альянса могут войти на территорию Украины в тыловые районы безо всякого перемирия, исключить нельзя. Как и того, что неизвестно, как, например, поведет себя абсолютно непредсказуемый, но очень эмоциональный и внушаемый Трамп, когда начнут поступать данные о гибели регулярных военных армий НАТО, объявленных «миротворцами».Вообще, складывается твердое убеждение, что величайшие мировые провокаторы — англичане — так и подталкивают, в том числе «своим примером», другие страны НАТО стать своего рода сакральными жертвами в прямом конфликте с РФ. Прибалты на эту роль как раз подходят более всего: жутко нас боятся и одновременно ненавидят, да и не жалко их.Цель Лондона состоит в том, чтобы побудить США к резким ответным действиям и вступить в прямую конфронтацию с Россией. Ну или как минимум перестать «играть за мир» в конфликте на Украине. Поляки, например, это понимают и не горят желанием отправлять свои войска в соседнюю страну.