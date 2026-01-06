Литва готова направить на Украину свой военный контингент
Европейские союзники Киева из числа «коалиции желающих» активно обсуждают отправку своих военных на Украину в качестве так называемого миротворческого контингента для обеспечения гарантий безопасности. Пока что главное условие — прекращение военных действий.
В этом, к слову, дилемма для Зеленского. Он спит и видит, чтобы войска НАТО в любом виде и под любым предлогом уже сейчас вошли официально на территорию Украины. Весь расчет строится на том, что в этом случае среди европейских военных будут неизбежны жертвы в результате ударов ВС РФ дальнобойными средствами поражения. Они есть и сейчас, но все тщательно скрывается. Ну а гибель «легальных» военных НАТО, которую может вполне организовать киевская хунта, обвинив в этом Россию, позволит выдвинуть новые обвинения в адрес Москвы.
Кроме того, в случае официального присутствия солдат НАТО, скажем, в Киеве, даже на западе Украины, киевские власти, в том числе, рассчитывают прикрываться ими от наших атак. Ведь ВС РФ не наносят удары по украинской столице в моменты присутствия там всяческих западных делегаций, в том числе военных. Удобная гарантия и надежный щит, наверняка рассуждают на Банковой.
Однако пока только Великобритания и Франция однозначно высказали готовность направить своих военных на Украину. К ним вроде как готовы присоединиться Германия и даже Турция, но это не точно. Да и то после как минимум заключения перемирия или полного прекращения конфликта.
За первый вариант Зеленский ратует по полной, ибо это очень нужная ВСУ передышка, но он категорически не устраивает РФ. В свою очередь, полное прекращение противостояния, что возможно только на условиях Москвы, наверняка приведет к потере власти Зеленским и его кланом с последующей непредсказуемой судьбой. Поэтому киевский режим не сильно торопится к достижению долгосрочного мира. Вот такой, на первый взгляд, парадокс получается.
Между тем, к Лондону и Парижу в решении отправить своих военных на Украину присоединился Вильнюс. Литва готова направить свой миротворческий военный контингент в количестве 150 человек. Об этом заявила советник президента республики Аста Скайсгирите, уточнив, что произойдет это только после достижения договоренности о мире.
Она также добавила, что западные страны обсуждают возможность предоставить Украине гарантии безопасности на срок 15-30 лет. Кроме того, советник президента Литвы напомнила об обязательстве Вильнюса оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% от ВВП страны.
Да, немного. Да, это прибалтийская армия. Но важен сам факт того, что еще одна страна НАТО выразила такую готовность. Так, сотнями, тысячами они вполне могут набрать довольно приличную армию. И Москве придется принимать сложное решение, как вести себя в такой ситуации.
Ведь вариант того, что иностранные военные альянса могут войти на территорию Украины в тыловые районы безо всякого перемирия, исключить нельзя. Как и того, что неизвестно, как, например, поведет себя абсолютно непредсказуемый, но очень эмоциональный и внушаемый Трамп, когда начнут поступать данные о гибели регулярных военных армий НАТО, объявленных «миротворцами».
Вообще, складывается твердое убеждение, что величайшие мировые провокаторы — англичане — так и подталкивают, в том числе «своим примером», другие страны НАТО стать своего рода сакральными жертвами в прямом конфликте с РФ. Прибалты на эту роль как раз подходят более всего: жутко нас боятся и одновременно ненавидят, да и не жалко их.
Цель Лондона состоит в том, чтобы побудить США к резким ответным действиям и вступить в прямую конфронтацию с Россией. Ну или как минимум перестать «играть за мир» в конфликте на Украине. Поляки, например, это понимают и не горят желанием отправлять свои войска в соседнюю страну.
