Литва готова направить на Украину свой военный контингент

Литва готова направить на Украину свой военный контингент

Европейские союзники Киева из числа «коалиции желающих» активно обсуждают отправку своих военных на Украину в качестве так называемого миротворческого контингента для обеспечения гарантий безопасности. Пока что главное условие — прекращение военных действий.

В этом, к слову, дилемма для Зеленского. Он спит и видит, чтобы войска НАТО в любом виде и под любым предлогом уже сейчас вошли официально на территорию Украины. Весь расчет строится на том, что в этом случае среди европейских военных будут неизбежны жертвы в результате ударов ВС РФ дальнобойными средствами поражения. Они есть и сейчас, но все тщательно скрывается. Ну а гибель «легальных» военных НАТО, которую может вполне организовать киевская хунта, обвинив в этом Россию, позволит выдвинуть новые обвинения в адрес Москвы.



Кроме того, в случае официального присутствия солдат НАТО, скажем, в Киеве, даже на западе Украины, киевские власти, в том числе, рассчитывают прикрываться ими от наших атак. Ведь ВС РФ не наносят удары по украинской столице в моменты присутствия там всяческих западных делегаций, в том числе военных. Удобная гарантия и надежный щит, наверняка рассуждают на Банковой.

Однако пока только Великобритания и Франция однозначно высказали готовность направить своих военных на Украину. К ним вроде как готовы присоединиться Германия и даже Турция, но это не точно. Да и то после как минимум заключения перемирия или полного прекращения конфликта.

За первый вариант Зеленский ратует по полной, ибо это очень нужная ВСУ передышка, но он категорически не устраивает РФ. В свою очередь, полное прекращение противостояния, что возможно только на условиях Москвы, наверняка приведет к потере власти Зеленским и его кланом с последующей непредсказуемой судьбой. Поэтому киевский режим не сильно торопится к достижению долгосрочного мира. Вот такой, на первый взгляд, парадокс получается.

Между тем, к Лондону и Парижу в решении отправить своих военных на Украину присоединился Вильнюс. Литва готова направить свой миротворческий военный контингент в количестве 150 человек. Об этом заявила советник президента республики Аста Скайсгирите, уточнив, что произойдет это только после достижения договоренности о мире.

Мы высказываемся за максимально продолжительный срок гарантий, которые могут быть предоставлены Украине, и готовы участвовать в этом своим контингентом. После достижения мира Литва готова направить на Украину до 150 солдат с вооружением и необходимой боевой техникой.

Она также добавила, что западные страны обсуждают возможность предоставить Украине гарантии безопасности на срок 15-30 лет. Кроме того, советник президента Литвы напомнила об обязательстве Вильнюса оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% от ВВП страны.



Да, немного. Да, это прибалтийская армия. Но важен сам факт того, что еще одна страна НАТО выразила такую готовность. Так, сотнями, тысячами они вполне могут набрать довольно приличную армию. И Москве придется принимать сложное решение, как вести себя в такой ситуации.

Ведь вариант того, что иностранные военные альянса могут войти на территорию Украины в тыловые районы безо всякого перемирия, исключить нельзя. Как и того, что неизвестно, как, например, поведет себя абсолютно непредсказуемый, но очень эмоциональный и внушаемый Трамп, когда начнут поступать данные о гибели регулярных военных армий НАТО, объявленных «миротворцами».

Вообще, складывается твердое убеждение, что величайшие мировые провокаторы — англичане — так и подталкивают, в том числе «своим примером», другие страны НАТО стать своего рода сакральными жертвами в прямом конфликте с РФ. Прибалты на эту роль как раз подходят более всего: жутко нас боятся и одновременно ненавидят, да и не жалко их.

Цель Лондона состоит в том, чтобы побудить США к резким ответным действиям и вступить в прямую конфронтацию с Россией. Ну или как минимум перестать «играть за мир» в конфликте на Украине. Поляки, например, это понимают и не горят желанием отправлять свои войска в соседнюю страну.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +8
    Сегодня, 16:14
    Отправят , как только два сержанта с больничного выйдут.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 16:28
      Цитата: Ирек
      Отправят , как только два сержанта с больничного выйдут.
      Обещать не значит жениться. Ну и все они это сделают если Россия согласится на это.
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 17:28
        После достижения мира Литва готова направить на Украину до 150 солдат

        Только незадача для Литвы, что украина мира не желает. Было бы им уместно, рыть окопы, возводить убежища, а то ведь всякое может быть.
        1. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          0
          Сегодня, 18:41
          С одной стороны нам это выгодно.
          Ибо пойдут отъявленные русофобы, которых не надо будет потом ловить.
    2. Седов Звание
      Седов
      0
      Сегодня, 19:17
      Отправят , как только два сержанта с больничного выйдут.
      Ну Эстония же направляла в прошлом году одного капрала для участия в операции против хуситов в Красном море. Там парни в тапках после этого сильно напряглись. Эти видимо тоже готовы тремя человеками пожертвовать. Солидарность же.. drinks
  2. Livonetc Звание
    Livonetc
    +3
    Сегодня, 16:17
    Видимо расплодились литовцы сверх меры.
    Решили активно подсократить численность литовского населения.
    1. bar Звание
      bar
      0
      Сегодня, 18:55
      Литва в шенгене, с неё даже ухилять не надо. Остатки численности свалят, останутся только бабы и старики.
  3. drags33 Звание
    drags33
    +9
    Сегодня, 16:17
    "Литва готова направить на Украину свой военный контингент" - звучит, как анекдот )))))
  4. Sancheas Звание
    Sancheas
    +4
    Сегодня, 16:21
    Нам капец! Только бы не отправили....
    1. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +9
      Сегодня, 16:43
      А довыделываются. Кончится отправкой российско-белорусского контингента в Литву, Белоруссия получит выход к морю, а РФ решит проблему Калининграда и блокады Балтики. И ни одна евронатовская союзница не дёрнется, только потявкают издалека.
  5. Tagan Звание
    Tagan
    +4
    Сегодня, 16:21
    Литва готова направить свой миротворческий военный контингент в количестве 150 человек.

    С велосипедами?
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +1
      Сегодня, 18:03
      С велосипедами?
      Велосипедов на фото не видно. Зато у бравых вояк видны плоские металлические фонарики. У меня в детстве такой был. Возможно, до сих пор где-то на даче лежит. Хорошая штучка.
  6. kventinasd Звание
    kventinasd
    +3
    Сегодня, 16:21
    Пока что главное условие — прекращение военных действий.

    Прибалты и прочие евро-подсвинки всё тужатся в своей немощи.Прям как из фразы "держите меня семеро". А без прекращения огня боязно?
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 16:23
    Однако пока только Великобритания и Франция однозначно высказали готовность направить своих военных на Украину
    Это будут первые желающие попасть в гости к Бандере wink
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 16:23
    Литва готова направить на Украину свой военный контингент

    Какая странная особенность: за нацистов готовы воевать хрен знает сколько стран.
    Против нацистов - единицы...
    И за Ирак или Венесуэлу никаких позывов не слышно...
    Что не так в семье народов Земли? Что так манит это отродье повоевать против России?
    Может быть, пора показать этим нацистским недобиткам, что значит руский бой удалый?
    1. topol717 Звание
      topol717
      -8
      Сегодня, 16:26
      Цитата: ROSS 42
      Может быть, пора показать этим нацистским недобиткам, что значит руский бой удалый?
      Вот уже 4 года показываем. На западе уже анекдоты рассказывают, что Курскую область без КНДР так и не могли освободить.
      1. Сергей Кондратьев Звание
        Сергей Кондратьев
        +7
        Сегодня, 16:32
        А анекдоты, как Украина без всякого содержания НАТО воюет на свои не рассказывают?
      2. kventinasd Звание
        kventinasd
        +3
        Сегодня, 17:06
        Цитата: topol717
        анекдоты рассказывают, что Курскую область без КНДР так и не могли освободить.

        А на западе не хотят анекдот вспомнить, как помогая украине всёй своей трусливой натой, против разорванной в клочья России, так и не получилось кофе в Ялте попить?
    2. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +2
      Сегодня, 16:49
      Что не так в семье народов Земли? Что так манит это отродье повоевать против России?
      Отродье, т.е. истиблишмент, это не народ. Это купленные, воспитанные, обученные и поставленные во власть т.н. представители элиты - "граждане мира", а не своей страны. Им их международная тусовка ближе и выгоднее интересов их сограждан. "Страшно далеки они от народа"
  9. Сергей Кондратьев Звание
    Сергей Кондратьев
    0
    Сегодня, 16:30
    Вильнюс очень удобно находится рядом с Белорусской границей. А у нас еще вертолеты остались. Я конечно ни на что не намекаю...
    1. Tusv Звание
      Tusv
      +6
      Сегодня, 16:40
      Вильно и Ковно исконно Белорусская земля
    2. torbas41 Звание
      torbas41
      -2
      Сегодня, 18:56
      Это как раз и плохо что эти лимитрофы находятся непосредственно возле Белоруссии и Калининградской областью, это в некоторой степени связывает на руки.
      1. Сергей Кондратьев Звание
        Сергей Кондратьев
        0
        Сегодня, 19:02
        Лимитрофы могут находиться только непосредственно возле наших границ, иначе они не лимитрофы
  10. 123_123 Звание
    123_123
    +2
    Сегодня, 16:31
    Непонятно, что даст киеву прибавление мертвых натовских солдат. Это не нападение на страны нато. Рассчет на то, что россия не посмеет нанести удар по их контингенту? Бред какой-то, с чего бы вдруг. Надеюсь все же настолько странное миролюбие президента россии не проявится.
    1. Руслан М Звание
      Руслан М
      -2
      Сегодня, 17:58
      ввод войск другой страны это по умолчанию значит что эта страна вступила в войну. и вот тут вопрос, а хватит ли смелости нашему нацлидеру признать сей факт или опять будут красные линии.
      1. V Kor
        V Kor
        0
        Сегодня, 19:40
        Думаю, сувалкский коридор будет вовремя.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 19:19
      Цитата: 123_123
      Надеюсь все же настолько странное миролюбие президента россии не проявится.

      Русским языком сказал - " Законные военные цели "(с)
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 16:33
    Полезных дурней есть у них...
    А так, да пофиг, их мало, прикопать не сложно.
  12. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +2
    Сегодня, 16:35
    Вот не нужна нам эта Прибалтика, нет ведь, сами лезут настаивают!
  13. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 16:45
    Хоть кусочек,но так хочется отщипнуть немного краины в пользу жмудяев...
  15. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 16:50
    Где может быть и как использован контингент с Литвы?
    Полагаю в качестве дроноводов и сил тылового обеспечения. what
    Где нибудь в районе Львова.
    150 человек это пылинка для войны.
    Пара дней боев и их не станет.
    1. torbas41 Звание
      torbas41
      0
      Сегодня, 18:57
      Лучше всего их использовать в теплицах для удобрения овощей.
  16. Mike777 Звание
    Mike777
    0
    Сегодня, 16:55
    Don't wait, just send the troops, all this media nonsense and hype doesn't count, bring it on
  17. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 17:00
    Ведь ВС РФ не наносят удары по украинской столице в моменты присутствия там всяческих западных делегаций, в том числе военных.
    А почему? Друг моего врага, разве мне не враг?
  18. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 17:21
    Литва готова направить свой миротворческий военный контингент в количестве 150 человек.

    Шеф, всё пропало - гипс снимают, клиент уезжает

    *©(С.Лавров)
    1. V Kor
      V Kor
      0
      Сегодня, 19:39
      ты, извини за грубость.
  19. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    -5
    Сегодня, 17:32
    Ведь ВС РФ не наносят удары по украинской столице в моменты присутствия там всяческих западных делегаций, в том числе военных.

    А, жаль! Небольшой удар небольшим ядерным боеприпасом по Зеле с военными НАТО поставила бы все точки на i.
  20. Pete Mitchell Звание
    Pete Mitchell
    0
    Сегодня, 17:35
    Пока Россия не начнет демонстрировать обнуленных и захваченных ‘желающих но неспособных’ - вся эта шелупонь будет выпендриваться. К тому же подобные заявления рассчитаны на идиотов, коих немало в ‘цивилизованных странах’.
  21. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 17:49
    Личное мнение...
    По достижении каких то мирных соглашений, которые устроят нашу страну, на Украину тогда уж вводить миротворцев не только НАТО, но и Китая, Индии, КНДР, ЮКР, ЮАР. И мифотворческие силы ООН, конечно.
    1. V Kor
      V Kor
      0
      Сегодня, 19:37
      Готовы только КНДР. Остальные - глубокая озабоченность.
  22. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 17:52
    Окно овертона, мы уже проходили, начиналось с бинтов. Мы идём своим путём, надесь супостатам пощады не будет.
  23. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 18:24
    Литва готова направить на Украину свой военный контингент

    Тоже всех мужиков подгребут или все-таки оставят на расплод.
    В Литве порядка 2.5 млн. чел. Так, что как раз можно 1 млн направить в помощь укробандерлогам.
  24. bar Звание
    bar
    0
    Сегодня, 18:50
    Литовский контингент - это вот те ряженые га фотке?
  25. V Kor
    V Kor
    0
    Сегодня, 19:35
    Как только направят, сразу же блокировать сувалкский коридор. Тут уж не до сантиментов.