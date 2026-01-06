ВС РФ освободили Новомарково и приблизились к Краматорску с юго-востока

Российские войска продвигаются к северу от Часова Яра. С начала суток под контроль Вооружённых сил России перешло село Новомарковка и до 11 квадратных километров окрестных территорий.

Новомарково находится на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс и к западу от автодороги Артёмовск-Славянск.



Также российские войска ведут бой за соседнюю Миньковку. Рядом с этим селом находится роща, где противник организовал свои огневые позиции, являющиеся частью южной линии обороны для Славянско-Краматорской агломерации.

От передовых позиций ВС РФ в районе освобождённого Новомарково до юго-восточной окраины Краматорска – около 16 км.



Ещё ближе к Славянско-Краматорской агломерации подразделения ВС РФ, которые продвигаются с северо-востока - из района Красного Лимана. Напомним, что восточная часть этого города уже перешла под контроль армии России.

Противник, как известно, не принимает условие России о необходимости вывода своих войск со всей территории Донбасса. После освобождения Покровска (Красноармейска) и Мирнограда (Димитрова) Вооружёнными силами РФ Славянско-Краматорская агломерация осталась единственной крупной на территориях, подконтрольных противнику.
  1. Sancheas Звание
    Sancheas
    +7
    Сегодня, 16:28
    Дай бог им удачи. Пацаны, чтобы все живые и здоровые вернулись. Вы - лучшие.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 16:35
    Делай, что должно и получится то, что надо. Удачи нашим воинам!
  3. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    +1
    Сегодня, 16:47
    Direct attack to slovyansk and kramatorsk then collapse the enemy front or encirling with the capture of kostantinivka n kupyansk and lyman? Time will show
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 17:55
    https://topwar.ru/275691-glavar-rdk-denis-kapustin-likvidirovan-na-zaporozhskom-napravlenii.html?_=1766826877403

    Увы, всё оказалось инсценировкой, как в своё время Бабченко.

  5. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    Сегодня, 18:13
    Новомарково. По сути хуторок. Может там никто и не живет.
    Население по переписи 2001 года составляло 63 человека.
  6. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 18:26
    А что по ситуации в Купянске ? Подтянули резервы ГШ МО РФ ?