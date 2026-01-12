Время на войне

«Бегите галопом, месье, и не забывайте, что мир был сотворен за 6 дней. Вы можете просить у меня все, что пожелаете, кроме времени».

Наполеон Бонапарт

Деньги дороги, жизнь человеческая ещё дороже, а время дороже всего.

Вместо введения

Время и сухопутная война

Наступление Ли, основанное на последовательных атаках, должно было превратиться в гигантские клещи, сжимающие оба вражеских фланга, что требовало тщательной координации и точного расчёта времени.

одним из выдающихся качеств генерала Макартура, которое он часто демонстрировал во время Второй мировой войны, было тонкое чувство времени.

Расчет времени и воздушная война

Мы летели сквозь языки пламени, и повсюду были самолеты, некоторые из них горели, а другие взрывались.

Заключение

Цель теории – бросить вызов существующей доктрине интеллектуальными средствами, а не кровавыми эмпирическими методами.