Лидер КНДР посетил строительство музея в честь участников боёв в Курской области

В Пхеньяне возводят Мемориальный музейный комплекс, посвященный боевым подвигам северокорейских военных в зарубежных операциях. В первую очередь этот объект имеет отношение к военнослужащим, участвовавших в освобождении Курской области.

Как сообщает северокорейское информагентство ЦТАК, сегодня лидер КНДР и генсек Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын посетил строительство музея в честь участников боев в Курской области. Вместе с ним прибыла его дочь Ким Чжу Э.


Высоких гостей на месте приветствовали офицеры воинских подразделений, задействованных в строительных работах.

Председатель государственных дел КНДР заявил, что комплекс должен служить отражением высочайшего уважения корейского народа к воинам-героям. По его словам, музейный комплекс станет «кристаллом вечной благодарности».


Северокорейский лидер отметил, что героизм участников боев станет «надежным фундаментом, поддерживающим могущество Кореи-матери» и наполнит патриотизмом сердца граждан.

Ким Чен Ын сказал:

После возведения музея наш народ будет отмечать главные праздники, включая День Победы, вместе с героями, ярко демонстрируя на весь мир бессмертность славной нашей Родины – КНДР и непобедимость КНА.

Глава государства не только осмотрел объект и ознакомился с ходом строительства, но и принял личное активное участие в высадке деревьев и других работах. Помимо этого, он дал конкретные указания, касающиеся завершения строительства.


Ким Чен Ын горячо поблагодарил военных, задействованных в возведении объекта. Он отметил, что солдаты искренне прилагают максимум усилий и добиваются высочайшего качества.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 16:50
    ❝ Председатель государственных дел КНДР заявил, что комплекс должен служить отражением высочайшего уважения корейского народа к воинам-героям ❞ —

    — И мы не забудем ...
    1. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      -7
      Сегодня, 17:05
      Я купил журнал «Корея» — там тоже хорошо
      Там товарищ Ким Ир Сен, там то же, что у нас
      Я уверен, что у них то же самое
      И всё идёт по плану
      Всё идёт по плану
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +5
        Сегодня, 18:25
        Цитата: Bazyl LIVE
        Я купил журнал «Корея» — там тоже хорошо

        следующий раз попробуйте мозги купить
    2. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +1
      Сегодня, 17:29
      Уверен что и финансами строительству музея РФ помогает, если не полностью спонсирует. Это было бы очень правильно. Ну а передача корейцам технологий, тут вообще без разговоров 🤗
  2. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +2
    Сегодня, 16:51
    Единственный наш НАСТОЯЩИЙ союзник.
    Не Белоруссия , не Китай с Ираном а именно КНДР.
    1. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      -2
      Сегодня, 16:57
      СВО еще не закончилось, выводы рано делать.
      1. mark1 Звание
        mark1
        +2
        Сегодня, 17:09
        Выводы может и рано, но впечатление именно такое.
        1. Denissdaf Звание
          Denissdaf
          -4
          Сегодня, 17:10
          Это может быть сиюминутное, краткосрочное впечатление.
          1. mark1 Звание
            mark1
            +3
            Сегодня, 17:18
            Да всякое может быть впечатление (оно же впечатление) и ни к чему не обязывает.
            А Беларусь я уважаю и Иран уважаю, их помощь велика, но грудью то встал именно Ким.
    2. Владимир М Звание
      Владимир М
      +5
      Сегодня, 17:08
      Беларусь чем вам не угодила? Лукашенко предоставил свою территорию для "похода на Киев".
      Как потом Лукашенко объяснял бы своему народу все эти "добрые воли" и "тяжёлые решения", у него же нет соловьевых с симонянами которые "могут объяснить необъяснимое"...
      Не правы вы на счёт Беларусь. hi
      1. Туре-Собака Звание
        Туре-Собака
        +1
        Сегодня, 17:22
        Возможно и не прав , действительно заходили со стороны Белоруссии но согласитесь , уровень сотрудничества в политической ( признание Крыма ) и военной (помощь нам в Судже) областях на порядок выше со стороны КНДР. hi
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +3
          Сегодня, 17:33
          На счёт признания Крыма скажу так - а когда наш родной Сбербанк "признал" Крым?
          На счёт той же Судже - опять же, как бы Лукашенко объяснял бы своему народу все эти "зерновые договорняки"?
          Нельзя быть самим "немного беременным", а от других требовать "полной беременности" hi
          1. topol717 Звание
            topol717
            +1
            Сегодня, 17:48
            Цитата: Владимир М
            На счёт признания Крыма скажу так - а когда наш родной Сбербанк "признал" Крым?
            Вы попутали политику и бизнес. Сбер не входил в Крым исключительно по деловым показателям. Ура патриотам конечно надо все быстро, но так не бывает. Сбер это в первую очередь коммерческая компания, которая стремится зарабатывать деньги. Если там нет клиентов то зачем туда идти? Ну и еще 1 момент, любое открытие нового филиала требует громадных финансовых вложений. А вообще у Сбера в 2014 году была первая попытка захода в Крым, но она провалилась, так как инфраструктура не была готова. Поэтому вам лучше помолчать. Еще раз в 2014 году, Сбер делал попытку выйти на рынок Крыма, но тогда не получилось, по многим параметрам. В первую очередь полное отсутствие информации о клиентах. И если ВТБ может позволить себе потерять сотни ярдов, один фиг государство его спасет, то Сбер так не работает. Да у них то же есть косячные проекты, но пока государство доит Сбер а не занимается его спасением.
            1. Владимир М Звание
              Владимир М
              +1
              Сегодня, 17:58
              Ну так Лукашенко не признал Крым тоже "исключительно по деловым показателям".
              А когда ВТБ "признал" Крым?
              Не люблю когда "в чужом глазу соринку видим, а в своём — бревна не замечаем".
              И самое главное, как бы Лукашенко объяснял все эти "договорняки" своему народу. hi
            2. Гардамир Звание
              Гардамир
              +1
              Сегодня, 18:25
              А вы не допускаете, что всё это длится больше, чем Великая отечественная, тоже по деловым показателям.
            3. urik62 Звание
              urik62
              +1
              Сегодня, 18:42
              Возможно вы правы, как объясните например РЖД, которая чтобы не попасть под санкции даже маскировала свои локомотивы по другую раскраску и сдавала типа в аренду на Крымскую ЖД?
          2. Туре-Собака Звание
            Туре-Собака
            0
            Сегодня, 17:57
            Это всё понятно , Сбер и всё такое , я просто хочу указать на уровень поддержки иностранного государства которое даже не входит в ОДКБ и тем не менее воюет вместе с нами теряя своих воинов . Низкий поклон КНДР !
            1. Владимир М Звание
              Владимир М
              +3
              Сегодня, 18:03
              Согласен КНДР низкий поклон. Северо-корейцы помнят добро. Таких стран единицы в мире остались. Кого-то мы сами в "святых 90-х" предали.
              ОДКБ вообще считаю бесполезной организацией, не имеющей пользы для России.
          3. Русич Звание
            Русич
            -1
            Сегодня, 18:04
            Цитата: Владимир М
            На счёт признания Крыма скажу так - а когда наш родной Сбербанк "признал" Крым?

            Не переводите стрелки. Разговор о Лукашенко, а не о сбербанке.
            1. Владимир М Звание
              Владимир М
              -1
              Сегодня, 18:07
              Не люблю двойные стандарты. Как раз разговор про Россию и Беларусь.
      2. Русич Звание
        Русич
        0
        Сегодня, 18:02
        Цитата: Владимир М
        Не правы вы на счёт Беларусь.

        Да ну на! Он сам по телеку сказал, что, если чё, то на ((% поможет России. Это о многом говорит. Да и Крым он не признал...
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          0
          Сегодня, 18:06
          Вот именно "если чё".
          Так он и помогал России предоставив свою территорию для "похода на Киев"...
          Про Крым я выше писал hi
  3. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +6
    Сегодня, 16:52
    С нашей стороны было бы правильно, если кто-нибудь из наших руководителей приехал с официальным визитом к открытию музея!
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 17:19
      Владислав_В
      С нашей стороны было бы правильно, если кто-нибудь из наших руководителей приехал ... к открытию музея!

      Конечно, и привез экспонаты в виде мумий бандеровцев.
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 17:22
      Шойгу, Герасимов и так далее, обязательно поедут. Это у них очень хорошо получается.
    3. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +2
      Сегодня, 17:24
      Только не Шойгу и не Герасим. Путин бы был в самый раз
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        +2
        Сегодня, 17:31
        Да и не далеко вроде Россия от Кима. И мимо еврогномиков летать не надо.
      2. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        +2
        Сегодня, 17:33
        Это было бы правильно и уместно!
      3. Туре-Собака Звание
        Туре-Собака
        0
        Сегодня, 17:59
        Именно , это было бы кощунством по отношению к корейским воинам.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 16:53
    Своих героев Северная Корея чтит,память своих предков хранит, историю свою не драпирует шторами.
    Такая страна не развалится.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 17:23
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Такая страна не развалится.
      СССР тоже самое все делал. Но потом пришел Горбатый.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +2
        Сегодня, 17:30
        Цитата: topol717
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Такая страна не развалится.
        СССР тоже самое все делал. Но потом пришел Горбатый.

        Вот именно... пришёл предатель...любой предатель наверху может развалить страну...это болезненная точка...как выстроить систему гарантированой безопасности для государства от такой опасности?
      2. strannik1985 Звание
        strannik1985
        0
        Сегодня, 18:45
        Но потом пришел Горбатый.

        У СССР не было своей "Южной Кореи" с законом о Национальной безопасности и ежегодными учениями с привлечением 200-300 тыс. человек.
  5. mark1 Звание
    mark1
    +5
    Сегодня, 17:01
    Вот вижу, человек работает полной лопатой а не изображает символизм, да и стоит на грунте а не на настиле с ковровым покрытием. Положительное впечатление, что не говори ...
  6. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +1
    Сегодня, 17:14
    Мне вот интересно, а как Китай относится к участию северокорейских солдат в зоне СВО? Позитивно или негативно?
    1. topol717 Звание
      topol717
      -1
      Сегодня, 17:24
      Цитата: Артур Грудинин
      а как Китай относится к участию северокорейских солдат в зоне СВО?

      Китай никто и никогда ни о чем не спрашивают, его просто ставят перед фактом.
  7. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +4
    Сегодня, 17:19
    Ким молодец. Сейчас на ракетах денег поднимет, вложится в смартфоны и бПЛА, а после войны на этих технологиях настроит заводов-роботов...

    А нашу страну набиулина оставит ни с чем: ни военных заводов, ни гражданских роботов.
  8. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +3
    Сегодня, 17:25
    А многие над ними смеялись. Шуточки гнусные отпускали. Верили западной пропаганде об "отсталости" северных корейцев. А тут вон как оказалось, самые верные наши друзья.
    Слава нерушимой дружбе наших народов!
  9. Fangaro Звание
    Fangaro
    -1
    Сегодня, 17:39
    Цитата: Артур Грудинин
    Мне вот интересно, а как Китай относится к участию северокорейских солдат в зоне СВО? Позитивно или негативно?


    Нейтрально может?
    СВО от Китая далеко. Стран на планете много. История у большинства стран не длинная. Численность населения у большинства стран несравнимая. Экономика у большинства стран зависимее от других стран. Армия у большинства стран слабее.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:51
    Так то у всех своя история есть...
    Когда история разных стран пересекается, возникает... да разное возникает.
    История братство, сотрудничества, СОЮЗ, в конце концов, это самое лучшее, полезное! soldier