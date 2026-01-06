После возведения музея наш народ будет отмечать главные праздники, включая День Победы, вместе с героями, ярко демонстрируя на весь мир бессмертность славной нашей Родины – КНДР и непобедимость КНА.

В Пхеньяне возводят Мемориальный музейный комплекс, посвященный боевым подвигам северокорейских военных в зарубежных операциях. В первую очередь этот объект имеет отношение к военнослужащим, участвовавших в освобождении Курской области.Как сообщает северокорейское информагентство ЦТАК, сегодня лидер КНДР и генсек Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын посетил строительство музея в честь участников боев в Курской области. Вместе с ним прибыла его дочь Ким Чжу Э.Высоких гостей на месте приветствовали офицеры воинских подразделений, задействованных в строительных работах.Председатель государственных дел КНДР заявил, что комплекс должен служить отражением высочайшего уважения корейского народа к воинам-героям. По его словам, музейный комплекс станет «кристаллом вечной благодарности».Северокорейский лидер отметил, что героизм участников боев станет «надежным фундаментом, поддерживающим могущество Кореи-матери» и наполнит патриотизмом сердца граждан.Ким Чен Ын сказал:Глава государства не только осмотрел объект и ознакомился с ходом строительства, но и принял личное активное участие в высадке деревьев и других работах. Помимо этого, он дал конкретные указания, касающиеся завершения строительства.Ким Чен Ын горячо поблагодарил военных, задействованных в возведении объекта. Он отметил, что солдаты искренне прилагают максимум усилий и добиваются высочайшего качества.