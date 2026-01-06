В украинском суде разбирают дело о хищениях при поставках шин для авиации ВСУ

В процессе закупки для Вооруженных сил Украины авиационных шин злоумышленники незаконно присвоили 27 миллионов гривен (около 50 миллионов рублей). Теперь в украинском суде разбирают уголовное дело о хищениях при поставках шин для авиации ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Следствие выяснило, что в злоупотреблениях были замешаны бывший помощник нардепа Верховной рады, несколько чиновников украинского министерства обороны и некий бизнесмен. Они провели фиктивный тендер, после чего поставили военным шины по завышенным в 2-3 раза ценам.

В релизе НАБУ сказано:

Перед судом предстанут бывший помощник народного депутата Украины, бывшие должностные лица Минобороны и предприниматель.

Помимо НАБУ, в проведении расследования были задействованы сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Следствие выяснило, что организаторами преступной схемы оказались представители командования Сил логистики ВСУ. Они помогли определенному поставщику побеждать в тендерах. Конкурентов старались либо отсеивать заранее, либо отклоняли их предложения, даже если они были более выгодными.

Перед Новым годом сотрудники САП и НАБУ выявили преступную группу среди депутатов Рады. Они голосовали на заседаниях так, как хотели их заказчики, оплачивающие им эти «услуги». Правоохранители даже проводили обыски в помещениях Верховной рады.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 18:05
    ❝ В украинском суде разбирают дело о хищениях при поставках шин ❞ —

    — Свидомые, видимо, новый майдан готовят, шинами запасаются ...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 18:13
    Да ладно... как неожиданно то.
    Впрочем, такие есть везде.
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 18:38
      А то у нас и ботинки и бронежилеты были у всех.
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 19:19
        Цитата: Аркадий007
        А то у нас и ботинки и бронежилеты были у всех.

        Тоже не понимаю зачем нам информация о коррупции на Укропии, у нас самих уже воруют сотнями миллионов, миллиардами.
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 19:23
      организаторами преступной схемы оказались представители командования Сил логистики ВСУ.

      Значит украли мало. Чем выше должности махинаторов с бюджетными деньгами, тем больше крадут. В пример, министры обороны и их замы. В принципе, ничего нового, дело то житейское.
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 18:24
    В украинском суде разбирают дело о хищениях при поставках шин для авиации ВСУ
    правды ради, нам бы своих расхитителей всех за жабры взять, у нас масштабы не меньше
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:31
    Проще писать об отраслях, где ничего не своровали. Вна таких похоже уже не осталось. Все разворовано. А шины давно надо признать стратегическим изделием. Сильно гарно они на манданах дымят.
  5. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 18:34
    Они провели фиктивный тендер, после чего поставили военным шины по завышенным в 2-3 раза ценам.

    Ай-ай-ай! Никогда такого не было и вот опять!
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 18:41
    "Около 50 миллионов рублей"

    Это вот такие там хищения на поставках в ихнюю армию?
    Кака страна таки и хлопци.
    1. Седов Звание
      Седов
      +2
      Сегодня, 19:08
      Около 50 миллионов рублей"
      Это вот такие там хищения на поставках в ихнюю армию?
      Кака страна таки и хлопци.
      Это "малыши". Их чисто для статистики борьбы с коррупцией подтянули.. Одним из пунктов вступления в ЕС является борьба с коррупцией. Ну и надо такие дела иногда вбрасывать. Ну типа борятся. hi
  7. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 18:48
    ...вы все всё неправильно поняли: если авиации нет, то нафига шины то нужны... wassat
  8. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 19:51
    Деньги прошли мимо Зеленского и Ко?Наказать!!!