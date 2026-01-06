В украинском суде разбирают дело о хищениях при поставках шин для авиации ВСУ
1 37712
В процессе закупки для Вооруженных сил Украины авиационных шин злоумышленники незаконно присвоили 27 миллионов гривен (около 50 миллионов рублей). Теперь в украинском суде разбирают уголовное дело о хищениях при поставках шин для авиации ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Следствие выяснило, что в злоупотреблениях были замешаны бывший помощник нардепа Верховной рады, несколько чиновников украинского министерства обороны и некий бизнесмен. Они провели фиктивный тендер, после чего поставили военным шины по завышенным в 2-3 раза ценам.
В релизе НАБУ сказано:
Перед судом предстанут бывший помощник народного депутата Украины, бывшие должностные лица Минобороны и предприниматель.
Помимо НАБУ, в проведении расследования были задействованы сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Следствие выяснило, что организаторами преступной схемы оказались представители командования Сил логистики ВСУ. Они помогли определенному поставщику побеждать в тендерах. Конкурентов старались либо отсеивать заранее, либо отклоняли их предложения, даже если они были более выгодными.
Перед Новым годом сотрудники САП и НАБУ выявили преступную группу среди депутатов Рады. Они голосовали на заседаниях так, как хотели их заказчики, оплачивающие им эти «услуги». Правоохранители даже проводили обыски в помещениях Верховной рады.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация