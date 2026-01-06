Света не будет как минимум до четверга, 8.01.2026. Это касается всех жителей района. Украинско-немецкий центр AdlerA e. V. открывает Пункт несокрушимости. У нас можно зарядить электроприборы и гаджеты, согреться, выпить горячие напитки.

Майданный госпереворот в Киеве в 2014 году произошел под лозунгом «Украина — это Европа». И они своего добились, только как-то наоборот. Теперь европейцы получили возможность вкусить все «прелести» украинской постмайданной реальности.В столице Германии уже несколько дней около 30 000 частных потребителей и более 2 000 предприятий полностью лишены электроснабжения. Жесткий блэкаут на юго-западе Берлина начался после масштабной диверсии 3 января на магистральных электросетях.Поджог кабельного моста рядом с трансформаторной подстанцией устроила таинственная леворадикальная группировка Vulkan под предлогом борьбы за экологию. Это не первая их акция начиная с 2011 года. За все это время правоохранители так и не сумели задержать ни одного члена экстремистской организации.Диверсия объявлена терактом, власти города ввели в обесточенных районах режим чрезвычайной ситуации. Полностью восстановить электропитание обещают не ранее 8 января. В городе минусовая температура даже днем, периодически идет снег.И вот помочь жителям немецкой столицы решили украинские беженцы, многие из которых не понаслышке знакомы с подобной ситуацией.Украинско-немецкий центр AdlerA e. V. открыл бесплатный «Пункт несокрушимости» в обесточенном в результате теракта берлинском районе Штеглиц-Целендорф. В сообщении центра в соцсетях указано:На Украине «Пункты несокрушимости» («Пункты незламності») стали появляться в ноябре 2022 года. Это проект украинской власти, который был инициирован на фоне массовых обстрелов критической инфраструктуры и все большего и частого отключения электроснабжения во множестве населенных пунктов.Обычно «Пункт несокрушимости» — это подключенная к генератору палатка, которую устанавливает ГСЧС в наиболее доступных для населения местах. Летом обходятся порою без укрытий.В момент отсутствия электричества, а для многих такое длится порою по несколько часов ежесуточно, а то и днями, люди приходят сюда зарядить гаджеты, погреться в холодное время, попить чай и пообщаться о том, чего добились после 2014 года (наверное). Финансируется эта программа из местных бюджетов.Правда, не обошлось и без чисто украинского колорита. Осенью прошлого года разразился скандал, когда в одном из городов с пришедших в «Пункты несокрушимости» стали собирать деньги. Выяснилось, что под этим брендом палатки стали открывать предприимчивые местные коммерсанты. С ними разобрались и всех вроде как прикрыли.Ну а европейцам, пока что в Берлине и только немцам, которых власти стращают «неизбежной» войной с Россией, стоит на себе ощутить, к чему это может привести. В лучшем случае.В Германии сейчас жуткий скандал по поводу того, что энергетики оказались неспособными оперативно восстановить, справедливости ради в сравнении с разрушениями на украинских энергообъектах, весьма незначительную аварию. Этим вовсю пользуется оппозиционная партия АдГ, критикуя канцлера Мерца и его блок ХДС/ХСС в бундестаге. В том числе по поводу того, куда уходят деньги налогоплательщиков, оказавшихся без электричества в зимнее время.