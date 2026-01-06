Украинцы в обесточенном Берлине открыли бесплатный «Пункт несокрушимости»

Украинцы в обесточенном Берлине открыли бесплатный «Пункт несокрушимости»

Майданный госпереворот в Киеве в 2014 году произошел под лозунгом «Украина — это Европа». И они своего добились, только как-то наоборот. Теперь европейцы получили возможность вкусить все «прелести» украинской постмайданной реальности.

В столице Германии уже несколько дней около 30 000 частных потребителей и более 2 000 предприятий полностью лишены электроснабжения. Жесткий блэкаут на юго-западе Берлина начался после масштабной диверсии 3 января на магистральных электросетях.



Поджог кабельного моста рядом с трансформаторной подстанцией устроила таинственная леворадикальная группировка Vulkan под предлогом борьбы за экологию. Это не первая их акция начиная с 2011 года. За все это время правоохранители так и не сумели задержать ни одного члена экстремистской организации.

Диверсия объявлена терактом, власти города ввели в обесточенных районах режим чрезвычайной ситуации. Полностью восстановить электропитание обещают не ранее 8 января. В городе минусовая температура даже днем, периодически идет снег.



И вот помочь жителям немецкой столицы решили украинские беженцы, многие из которых не понаслышке знакомы с подобной ситуацией.

Украинско-немецкий центр AdlerA e. V. открыл бесплатный «Пункт несокрушимости» в обесточенном в результате теракта берлинском районе Штеглиц-Целендорф. В сообщении центра в соцсетях указано:

Света не будет как минимум до четверга, 8.01.2026. Это касается всех жителей района. Украинско-немецкий центр AdlerA e. V. открывает Пункт несокрушимости. У нас можно зарядить электроприборы и гаджеты, согреться, выпить горячие напитки.




На Украине «Пункты несокрушимости» («Пункты незламності») стали появляться в ноябре 2022 года. Это проект украинской власти, который был инициирован на фоне массовых обстрелов критической инфраструктуры и все большего и частого отключения электроснабжения во множестве населенных пунктов.

Обычно «Пункт несокрушимости» — это подключенная к генератору палатка, которую устанавливает ГСЧС в наиболее доступных для населения местах. Летом обходятся порою без укрытий.

В момент отсутствия электричества, а для многих такое длится порою по несколько часов ежесуточно, а то и днями, люди приходят сюда зарядить гаджеты, погреться в холодное время, попить чай и пообщаться о том, чего добились после 2014 года (наверное). Финансируется эта программа из местных бюджетов.



Правда, не обошлось и без чисто украинского колорита. Осенью прошлого года разразился скандал, когда в одном из городов с пришедших в «Пункты несокрушимости» стали собирать деньги. Выяснилось, что под этим брендом палатки стали открывать предприимчивые местные коммерсанты. С ними разобрались и всех вроде как прикрыли.

Ну а европейцам, пока что в Берлине и только немцам, которых власти стращают «неизбежной» войной с Россией, стоит на себе ощутить, к чему это может привести. В лучшем случае.



В Германии сейчас жуткий скандал по поводу того, что энергетики оказались неспособными оперативно восстановить, справедливости ради в сравнении с разрушениями на украинских энергообъектах, весьма незначительную аварию. Этим вовсю пользуется оппозиционная партия АдГ, критикуя канцлера Мерца и его блок ХДС/ХСС в бундестаге. В том числе по поводу того, куда уходят деньги налогоплательщиков, оказавшихся без электричества в зимнее время.

  1. Aken Звание
    Aken
    +2
    Сегодня, 18:02
    Я правильно понимаю, что на фотографиях благодарные Берлинцы?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 18:18
      Aken, неа,это всё на Украине фоткали,а вот из Германии фоточек нет,либо никто не пришёл,либо ещё чего. Потому как украинцы обязательно выложили бы как они помогают европейцам и какие они "хорошие".
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +3
        Сегодня, 18:35
        Цитата: Ропот 55
        Потому как украинцы обязательно выложили бы как они помогают европейцам и какие они "хорошие".

        Ну, чубатики, ваще красавцы, помогают немцам за их же счет. laughing
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 18:38
          Теренин,ну а что в духе нации,как там их кумиры таких называли хиви если не ошибаюсь.
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +1
            Сегодня, 18:45
            Цитата: Ропот 55
            Теренин,ну а что в духе нации,как там их кумиры таких называли хиви если не ошибаюсь.

            Эти, которые между немчурой и поляками, чистые бандер-хиви! (Добровольные помощники на территории Германии).
        2. Седов Звание
          Седов
          +1
          Сегодня, 18:58
          Вот воистину Европа "гаснет". drinks
          1. Теренин Звание
            Теренин
            0
            Сегодня, 19:59
            Цитата: Седов
            Вот воистину Европа "гаснет". drinks

            Так-то у нас есть чем зажечь и подогреть winked Например, ТОСочки созданы дарить людям тепло yes
        3. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 19:11
          В городе минусовая температура даже днем, периодически идет снег.

          Теперь немцы мерзнут, бедняги. А кaклы в своем репертуаре.
      2. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        +4
        Сегодня, 18:35
        Просто какие то хлопчики подожгли немного кабеля. Пусть фрицы задумаются, что будет, если прилетит несколько ракет по энергетике... Готовы к жизни как в 404?
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 18:48
          Мини Мокик hi ,хороши бойцы с 2011 чудят да так что правоохранительные органы ни одного поймать не могут.
  2. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +6
    Сегодня, 18:04
    В столице Германии уже несколько дней около 30 000 частных потребителей и более 2 000 предприятий полностью лишены электроснабжения

    Украинцы хотели жить, как в Европе. Мечты начали сбываться, но, как в известном похабном анекдоте, есть нюансы...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 18:13
      nik-mazur hi ,у этих третью зиму так и ничего,зимуют ,по весне кричать о своей победе будут,потом к осени их руководства как обычно заявят что предстоящей зимой будет ещё хуже,потом зимовка,и так по кругу. А дойче,а что дойче расслабились донельзя,вот и получили от не сильного поджога конкретные проблемы, ничего быстро научатся.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +5
        Сегодня, 18:34
        Цитата: Ропот 55
        у этих третью зиму так и ничего,зимуют ,по весне кричать о своей победе будут

        Вот кстати, да – нашим бы всепросральщикам такой оптимизм и самоуверенность.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          -1
          Сегодня, 18:35
          nik-mazur, этим не поможет уже ничего,это не лечится даже электричеством.
      2. Теренин Звание
        Теренин
        +3
        Сегодня, 18:37
        Цитата: Ропот 55
        дойче расслабились донельзя,вот и получили от не сильного поджога конкретные проблемы,

        Фрицы, а что будет, если прилетит по 700-800 Гераней в сутки? winked
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 18:39
          Теренин,этим дойче будет армагеддон,это не те что пытались какой-то там по счету рейх построить эти разнежились.
          1. Теренин Звание
            Теренин
            -2
            Сегодня, 18:47
            Цитата: Ропот 55
            эти разнежились.

            Пусть не волнуются, бить хоть и будем сильно, но аккуратно! angry
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +1
              Сегодня, 18:49
              Теренин,а будем?
              Знаю и про краткость и про смысл.
              1. Теренин Звание
                Теренин
                -1
                Сегодня, 20:01
                Цитата: Ропот 55
                Теренин,а будем?
                Знаю и про краткость и про смысл.

                Будем, обязательно, пусть не этими рулевыми, а другими. Другого, в этой ситуации, не дано. no
        2. Седов Звание
          Седов
          0
          Сегодня, 19:02
          Фрицы, а что будет, если прилетит по 700-800 Гераней в сутки? winked
          Геннадий, пусть для фрицев это будет понимание перспективы на случай начала БД. Это взгляд в будущее.. hi
          1. Теренин Звание
            Теренин
            0
            Сегодня, 20:04
            Цитата: Седов
            пусть для фрицев это будет понимание перспективы

            Чем радужней у фицев планируемые перспективы, тем глубже реальная ж.опа. winked
    2. К-50 Звание
      К-50
      +1
      Сегодня, 18:25
      Цитата: nik-mazur
      Украинцы хотели жить, как в Европе.

      Теперь европейцы поживут как на Украине, для тренировки.
      Может мозги за одним проснуться наконец. lol
      Что-то я сомневаюсь...
        Маргадон
        0
        Сегодня, 18:52
        Может мозги за одним проснуться наконец. lol



        Что-то я сомневаюсь...
    3. Седов Звание
      Седов
      -1
      Сегодня, 18:59
      Украинцы хотели жить, как в Европе. Мечты начали сбываться
      Тут похоже Европа скоро будет жить как Уераина laughing
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +1
        Сегодня, 19:09
        Цитата: Седов
        похоже Европа скоро будет жить как Уераина

        Соответственно, верно будет и обратное. Как говорится: «Бойтесь своих желаний — они имеют свойство сбываться».
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 18:05
    Трагикомедия,точнее-фарс.Это все..
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 18:15
      dmi.pris1 hi ,фарс не фарс но показатель что дублирующих и перемычек у дойче нет,и ремонтные службы у них мышей не ловят,вот и словили геморрой.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 19:13
        Цитата: Ропот 55
        показатель что дублирующих и перемычек у дойче нет,и ремонтные службы у них мышей не ловят,вот и словили геморрой.

        Да уж, никак не рассчитывали немцы на такой вариант. Пусть в затылках чешут, представляя эту ситуацию, но больших масштабов, в которую их втягивает Мерц и Ко.
        Диверсия произошла в ночь на субботу, когда в результате умышленного поджога были уничтожены пять высоковольтных кабелей и десять кабелей среднего напряжения, что вызвало массовые короткие замыкания.

        В настоящее время экстренные ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме в районе Целендорф, где специалисты на глубине четырех метров устанавливают временные кабельные соединения. Работы также проходят у кабельного моста на Телтов-канале.

        Для защиты от мороза над котлованами устанавливают шатры и обогревают их генераторами, поскольку кабели нельзя перегибать на холоде. Представитель компании Stromnetz Berlin Хенрик Бойстер заявил, что работы идут по графику, и выразил надежду, что электроснабжение будет восстановлено к четвергу, 8 января.

        https://www.mk.ru/incident/2026/01/06/massovye-otklyucheniya-sveta-v-evropeyskoy-stolice-izza-diversii-prodlili-do-8-yanvarya.html?ysclid=mk2s830j3250597411
      2. Pandemic Звание
        Pandemic
        0
        Сегодня, 19:24
        в Испании то же самое было, под вой о зеленой энергетике, энергетику уничтожают
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 18:11
    Надеюсь у нас не найдутся "благодетили", проявляющие заботы о бедных берлинцах...
    Как бы это не цинично звучало, но таким можно/стоит и по бокам настучать...
    Ах да, не злорадствовать, просто признать очевидный факт... тамошние на не друзья, в значительной части, по крайне мере.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -1
      Сегодня, 18:19
      rocket757 hi , к сожалению найдутся и сочувствующие и готовые помочь,много у нас таких которые готовы понять и простить.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 18:26
        Понять и простить... как раз таких не много, не в этом случае, по крайне мере...
        Циничный расчёт... подлизнуть, что б их, за своих там приняли. Такие здесь не были своими НИКОГДА.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 18:34
          rocket757, именно такие что понять и простить причём не среди олигархов или звёзд не скажу что их много но есть.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 20:15
            Всякое есть, конечно... страна большая, людей много и после всех тех катаклизм в, что на нас свалились, мозги не у всех в порядке, увы.
  5. Shkworen Звание
    Shkworen
    0
    Сегодня, 18:22
    некий "эксперт" в германии уже объявил, что в берлинском блэкауте виноват конечно же путин :)
  6. михаилл Звание
    михаилл
    -1
    Сегодня, 18:24
    Велосипедисты Тур Де Франс выдают средние 300-400 ватт в течении 4-6 часов, а на спурте до полутора киловатт!
    Обычный нетренированный человек примерно 200 ватт сможет накручивать часами.
    И если взять минимальное энергопотребление ноутбука в 100 ватт, и потери в трансформаторах, то сколько часов накрутишь педали- столько в нете и посидишь.
    Зато потом сможешь победить в Тур Де Франс.
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      -1
      Сегодня, 18:54
      Цитата: михаилл
      Велосипедисты Тур Де Франс выдают средние 300-400 ватт в течении 4-6 часов, а на спурте до полутора киловатт!
      Обычный нетренированный человек примерно 200 ватт сможет накручивать часами.
      И если взять минимальное энергопотребление ноутбука в 100 ватт, и потери в трансформаторах, то сколько часов накрутишь педали- столько в нете и посидишь.
      Зато потом сможешь победить в Тур Де Франс.

      Если серваки у провайдера обесточены - бесполезно крутить педальки ради инета.
      Всё, кина не будет! (к/ф "Джельтемены удачи") lol
      1. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Сегодня, 19:32
        Цитата: Joker62
        Всё, кина не будет! (к/ф "Джельтемены удачи") lol

        В терабайтовый накопитель качаем "Золотую коллекцию Советского кино" и наслаждаемся долгими темными вечерами, пока электромагнитный импульс не шандарахнет. Потом только диафильмы.
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:37
    Очень даже хорошо, что так устроены энергосети. В случае чего, можно будет быстро отрубить. Не по советским понятиям строили.
  8. Nexcom Звание
    Nexcom
    -1
    Сегодня, 18:45
    ...бесплатно батарейки немцам предлагают или учат пользоваться лучиной и кизяками???
  9. Joker62 Звание
    Joker62
    -1
    Сегодня, 18:49
    Мёрзни, мёрзний волчьий хвост...
    Ой... пардон, мёрзните граждане немцуры со свидомым на равне.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 18:54
      ...чем больше насрёшь москалю - тем больше кизяков и тем дуже могуча энэргетична незалижность! lol
      типа прямая пропорциональность....
  10. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 18:54
    ...Петров и Баширов, сюжет этой песни
    Моя подсказала гитара.
    Петров и Баширов, они, если честно,
    Не пара, не пара, их восемь!.. ©
    smile
  11. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    -1
    Сегодня, 19:02
    Сильный мороз, минус 3, минус 10. wassat Что ж, любой, кто хочет воевать против России, должен быть выносливым! soldier Ладно, тут только пьяные и обкуренные кокаином немецкие "политики" и несколько отдельных сумасшедших.

    Даже в лучшие времена Германии жалко, что генераторы им удалось найти только через два-три дня, а Бундесвер прибыл на помощь лишь через четыре дня. Один из мэров Берлина был против прибытия немецкой армии на помощь.

    Что ж, только немецкое Федеральное агентство технической помощи (THW) уже отправило в Украину 1700 генераторов. А гордый внук нациста Германии, Мерц (так его воспринимает мир), не сказал ни слова о теракте в Берлине; сначала он едет в Париж и больше озабочен своим террористическим режимом в Киеве.
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 19:22
      На самом деле конечно же никто из немцев не хочет воевать за Украину. Кто действительно хотел - давно туда и уехал. Но политики всё равно проталкивают конфликт с ядерной державой как стремление к миру, как бы дико это не звучало.
  12. Dart2027 Звание
    Dart2027
    0
    Сегодня, 19:17
    В Германии сейчас жуткий скандал по поводу того, что энергетики оказались неспособными оперативно восстановить, справедливости ради в сравнении с разрушениями на украинских энергообъектах, весьма незначительную аварию.
    Ну так в СССР же строили с расчетом на то что если начнется война, то система должна стоять пока полностью не разбомбят, а значит все что можно дублируется, закладываются возможности обходных путей и максимальная ремонтопригодность. Вот теперь и мучаемся с ее уничтожением.
  13. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 19:36
    Киев, уже давно, следовало превратить в сплошной "Пункт Несокрушимости". Без света, воды и с туалетами на улице.Может в головах что-нибудь просветилось бы.