В рамках «коалиции решительных» создадут американо-украинскую подгруппу

Гарантии безопасности для Украины будут включать в себя обязательные для исполнения пункты по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России. Эти обязательства могут включать в себя использование военного потенциала, разведывательную и логистическую поддержку, дипломатические инициативы, введение дополнительных санкций.

Согласно решению участников саммита украинских союзников в Париже, в рамках «коалиции решительных» создадут особую американо-украинскую подгруппу. Ее задачей станет координация гарантий безопасности.Так утверждают журналисты британского телеканала Sky News.На данный момент членами «коалиции решительных» являются некоторые государства Евросоюза, а также Канада и Австралия.В ходе саммита в Париже они обсуждали различные вопросы, включая отправку на Украину многонационального миротворческого контингента. Костяк этих вооруженных формирований предположительно составят британские и французские военные. Их главной задачей станет поддержка восстановления украинских Вооруженных сил и сдерживание России.Также некоторые СМИ утверждают, что рассматривается участие в данном контингенте и американских войск. Но особо подчеркивается, что их могут ввести только после полного прекращения конфликта.Помимо этого, союзники Украины взяли на себя определенные обязательства на случай вероятной «российской агрессии» уже после остановки конфликта.В проекте Парижского соглашения говорится следующее: