В рамках «коалиции решительных» создадут американо-украинскую подгруппу
1 9139
Согласно решению участников саммита украинских союзников в Париже, в рамках «коалиции решительных» создадут особую американо-украинскую подгруппу. Ее задачей станет координация гарантий безопасности.
Так утверждают журналисты британского телеканала Sky News.
На данный момент членами «коалиции решительных» являются некоторые государства Евросоюза, а также Канада и Австралия.
В ходе саммита в Париже они обсуждали различные вопросы, включая отправку на Украину многонационального миротворческого контингента. Костяк этих вооруженных формирований предположительно составят британские и французские военные. Их главной задачей станет поддержка восстановления украинских Вооруженных сил и сдерживание России.
Также некоторые СМИ утверждают, что рассматривается участие в данном контингенте и американских войск. Но особо подчеркивается, что их могут ввести только после полного прекращения конфликта.
Помимо этого, союзники Украины взяли на себя определенные обязательства на случай вероятной «российской агрессии» уже после остановки конфликта.
В проекте Парижского соглашения говорится следующее:
Гарантии безопасности для Украины будут включать в себя обязательные для исполнения пункты по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России. Эти обязательства могут включать в себя использование военного потенциала, разведывательную и логистическую поддержку, дипломатические инициативы, введение дополнительных санкций.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация