В рамках «коалиции решительных» создадут американо-украинскую подгруппу

Согласно решению участников саммита украинских союзников в Париже, в рамках «коалиции решительных» создадут особую американо-украинскую подгруппу. Ее задачей станет координация гарантий безопасности.

Так утверждают журналисты британского телеканала Sky News.

На данный момент членами «коалиции решительных» являются некоторые государства Евросоюза, а также Канада и Австралия.

В ходе саммита в Париже они обсуждали различные вопросы, включая отправку на Украину многонационального миротворческого контингента. Костяк этих вооруженных формирований предположительно составят британские и французские военные. Их главной задачей станет поддержка восстановления украинских Вооруженных сил и сдерживание России.

Также некоторые СМИ утверждают, что рассматривается участие в данном контингенте и американских войск. Но особо подчеркивается, что их могут ввести только после полного прекращения конфликта.

Помимо этого, союзники Украины взяли на себя определенные обязательства на случай вероятной «российской агрессии» уже после остановки конфликта.

В проекте Парижского соглашения говорится следующее:

Гарантии безопасности для Украины будут включать в себя обязательные для исполнения пункты по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России. Эти обязательства могут включать в себя использование военного потенциала, разведывательную и логистическую поддержку, дипломатические инициативы, введение дополнительных санкций.
  1. al3x Звание
    al3x
    -1
    Сегодня, 19:31
    А тем временем пeндосы уже нацелились захватить российский танкер в международных водах, вероятно уже готовится операция по высадке морпехов на борт судна. Главное теперь начертить аккуратную линию по этой теме и продолжать вести с ними контакты по переговорному процессу 🤦‍♂️
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      0
      Сегодня, 19:41
      Помнится, в 1988-м, когда Союз уже "дышал на ладан", тем не менее, один наш героический катерок тараном показал янкам, что русских рано списывать со счетов.

      Сейчас же МИД РФ, цитирую, "выражает надежду на то, что страны Запада будут соблюдать принципы свободы судоходства в открытом море".

      КАКИЕ-НИБУДЬ комментарии ещё нужны?

      Уже думаю грешным делом, скорее бы уже этот всеобщий хаос, который ТАК ждут бритиши, банды, неразбериха, вселенский хаос, ландскнехты, чтобы смогли показать себя ИДЕЙНЫЕ люди, а не всякое ч.мо болотное, как сейчас...

      Ясно, что ничего хорошего в любом случае НЕ будет.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:36
    0
    Цитата: al3x
    А тем временем пeндосы уже нацелились захватить российский танкер в международных водах, вероятно уже готовится операция по высадке морпехов на борт судна. Главное теперь начертить аккуратную линию по этой теме и продолжать вести с ними контакты по переговорному процессу 🤦‍♂️

    С танкерами вообще какой-то дурдом .Ждём безпредела в Морском трафике.Доня идёт к третьей мировой семильными шагами.В США все так плохо ?
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 19:39
    Группы, подгруппы... чиновников/причастных больше, чем реальных дел, которые, вроде как, они делать должны...
    Прозаседавшиеся....
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 19:44
    Оно себя уже возмнило этаким....
  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 19:46
    Одного золотого унитаза ему мало , решил лохов гейропейских и дальше раскручивать на...
  6. Ura Orlov Звание
    Ura Orlov
    0
    Сегодня, 19:53
    Теперь-то поганый доллар США будет равняться 10 копейкам РФ?
  7. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 20:03
    Надо создавать фракции:
    Ох... как решительных, вплоть до наглости.
    Очень сильно решительных.
    Очень решительных.
    Решительных, но без денег.
    Решительных словесно, по команде первой фракции.
    Решительных по четным числам.
    Решительных по нечетным.
    Решительно безразличных.
    Решительно готовых взять вполне определенные кусочки б/у Украины себе.
    Решительно пытающихся таскать себе каштаны под шумок.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:10
    Похоже Дмитриев не "шмог"
    .Слишком у непримеримые требования с обоих сторон.
    Трамп в своём репертуаре - ДСНВ только на американских условиях .А вот шиш им .Пусть собирает коалицию получить что то - США ,Франция ,Англия .У другой коалиции боеголовок больше - Россия,КНР и КНДР.Трамп идёт и по этому вопросу в ва - банк.