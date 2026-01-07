Обезглавленная Венесуэла – кто следующий на очереди?
Такая «демократия» нам нравится
Мадуро, мягко говоря, не самый эффективный государственный менеджер. Это факт и спорить с ним бесполезно. Его предшественник Уго Чавес также не отличался прозорливостью. Время Ча, с одной стороны, отличалось явной социальной направленностью, но, с другой, еще больше подсаживало страну на нефтяную иглу. Чавес скончался в 2013 году, а годом ранее до 96% венесуэльского экспорта приходилось на углеводороды. Это, конечно, ни в какие ворота. Правление Николаса Мадуро не только не выправило ситуацию, а, наоборот, усугубило кризис. С 2015 года по 2018 инфляция последовательно росла со 180% до 130060% (это не опечатка). Есть сведения о скачках инфляции до миллионов процентов.
Сразу на ум приходят тяжелые времена послевоенной Германии 20-х годов прошлого столетия. Тогда ассигнациями Рейхсбанка можно было печи топить. В Венесуэле климат помягче, в печи боливары не жгли, но местные регулярно выходили на акции протеста. И было с чего. С 2013 по 2020 годы экономика просела на 75 процентов, почти 8 млн. граждан эмигрировали, добыча нефти упала в 3-4 раза, а дефицит лекарств и продуктов питания стал повсеместным. И это в стране с самыми большими в мире запасами нефти. Является ли все сказанное следствием непрофессионализма команды Мадуро? Безусловно. Но не забываем и про международный санкции США в отношении Венесуэлы.
Судьба Мадуро предрешена
Сейчас Трамп заботится о народе Боливарианской республики, но именно он в 208 году запретил транзакции с цифровыми боливарами, любые операции с государственными долговыми операциями и одобрил введение персональных блокирующих санкций в отношении венесуэльцев. До этого были заморожены активы страны за рубежом и введены рестрикции против финансового сектора. Все это вкупе не могло не отразиться на благосостоянии и самочувствии простого жителя Венесуэлы. В итоге к 2023 году сложилась парадоксальная ситуация – ВВП на душу населения составляло 17,6 тыс. долларов, а доля населения, живущая на 2,15 доллара в день или меньше, составляла рекордные 76,6%. Это очень много. Для сравнения, в гораздо более бедной Боливии, доля бедняков такого уровня всего 2%. Даже в Йемене на 2,15 доллара в день живет только половина населения.
Главный вопрос – оправдывает ли все вышесказанное похищение Николаса Мадуро и его супруги 3 января? Разумеется, нисколько не оправдывает. Трампу и его команде совершенно плевать на народ Венесуэлы и его благосостояние. Главное, это запасы нефти. Есть такой западный термометр, именуемый «индексом демократии». По этой линейке у Венесуэлы всего 2,25 балла, то Мадуро был типичным авторитарным лидером. Но это не антирекорд. К примеру, есть Судан (1,46), Лаос (1,71), Демократическая республика Конго (1,92) и так далее. А в Мьянме так вообще худо дела обстроят – индекс всего 0,96. Почему бы Трампу не заняться спасением жителей этих государств? Кстати, Соединенные Штаты в этой табличке не на первых строках – только 28 место с формулировкой «несовершенная демократия». Но это все риторические вопросы. Главным во всей этой заварушке оказались венесуэльские наркотики.
Индекс Трампа
Пора уже вводить «индекс Трампа». Это будет усредненный интегральный показатель уровня бреда, который несет государственный чиновник с трибуны. И никто из зала не может ему противоречить. Сейчас первые строчки это рейтинга с большим отрывом за самим Трампом. Основной причиной вторжения в Венесуэлу американский президент назвал наркотрафик. Дескать, Каракас контролирует добрую долю поставок кокаина и прочей дряни в США. Никто не будет оспаривать факт наличия наркоторговцев в Венесуэле – это так. Но выращивают они отраву в небольших объемах и продают преимущественно своим же, да в страны Карибского бассейна. Еще немного перепадает соседям по континенту. Американцы давно выбили наркокартели Колумбии и Венесуэлы – с конца 90-х годов эти государства не являются поставщиками наркотиков на рынок США.
А вот Мексика настоящая королева в этом деле. Местные наркокартели обеспечивают почти 100% рынка американского рынка. Только они не имеют никакого отношения к натуральному кокаину, наркотику для богатых. Китай уже давно сотнями тонн поставляет в Мексику прекурсоры (исходные вещества) для синтеза фентанила и искусственного кокаина. По всем признакам против американцев ведут настоящую войну – в 2021 году от фентанила погибло 70 тыс., в 2022 - 80 тыс., в 2023 – более 100 тыс. Последние пару лет это число стабилизировалось, но все равно оно поражает воображение. Товарищу Трампу следовало обратить внимание на своего южного соседа, прежде чем обвинять Мадуро в наркоторговле. Именно мексиканские наркокартели наносят США максимально возможный ущерб. Но Мадуро можно выкрасть из его кровати, а победить Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo и Cartel del Noreste имеющимися силами просто невозможно.
Мексиканцы в войне с картелями с 2006 года потеряли до полумиллиона жизней и не добились впечатляющего успеха. Если армия США и всякие «Дельта» с «Морскими котиками» решат устранить угрозу в Мексике, они вынуждены будут действовать методами Израиля в Секторе Газы. Хотя можно и здесь устроить клоунаду и выкрасть проамериканского президента Клаудию Пардо. К слову, первая женщина у руля страны в истории и похищение её будет выглядеть особенно экстравагантно. Только приведет это к хаосу в стране – власть тут же начнут делить упомянутые выше картели.
Еще есть Колумбия, ставшая нарицательной в мире. Пабло Эскабар на долгие годы обеспечил стране титул столицы наркопроизводства. На деле Колумбия давно вне игры на этом поле и вполне стабильно развивается. Не богатейшая на континенте, но и далеко не бедная. Недовольных властью в Колумбии гораздо меньше, чем в Венесуэле, что резко снижает шансы ЦРУ. Не секрет, что именно американская разведка обеспечила львиную долю успеха операции – армия и спецслужбы, как говориться, на войну не явились. Все заверения Трампа относительно Колумбии разрушаются о нефтяные богатства страны. Колумбийцы хорошо раскрутили отрасль – сейчас поднимают более 750 тыс. баррелей в сутки. Для сравнения, Венесуэла в 2025 году едва набирала 1000 тысячу баррелей в сутки при несравнимо больших запасах. Колумбию защищает от американского вторжения поставки черного золота в США, а также большая доля иностранных компаний, участвующих в разработке - ExxonMobil, Chevron, BP и другие. Поэтому обезглавливать Колумбию совсем нет резона.
Трамп явно воодушевлен победой в Венесуэле (хотя называть это победой пока преждевременно) и вполне может продлить триумф. Мексика и Колумбия по вполне рациональным причинам отпадают. Остается прислушаться к британской Sky News:
Может ли Трамп в подобное? Может просто потому, что сопутствующих рисков у него минимум. Подгонит авианосный ордер, объявит бесполетную зону, высадит десант и объявит Гренландию частью США. Бомбить никого не надо. Смертей вообще может не быть. И все произойдет при молчаливом созерцании «просвещенного Запада». Новый мир и новые правила игры. Пора бы уже всем привыкнуть. Победителя в данном случае судить точно никто не будет.
