Обнаружена уже 4-я неразорвавшаяся боеголовка Tomahawk после удара по Нигерии
2 0839
Нигерийские СМИ публикуют изображение боеголовки американской крылатой ракеты Tomahawk, удар которой наносился по боевикам ИГИЛ (*запрещённая в РФ террористическая группировка) в конце декабря. Напомним, что тогда американцы били по Нигерии под лозунгом Трампа о «защите христиан». И после удара в Пентагоне утверждали, что «все цели поражены».
Однако с реальным поражением целей возник казус. Дело в том, что публикуемое фото – фото уже четвёртой по счёту обнаруженной неразорвавшейся боеголовки «Томагавка». Если учесть, что, по заявлениям американского военного ведомства, удар по Нигерии наносился 12-ю ракетами «Томагавк», то статистика просто удручающая: каждая третья ракета оказалась небоеспособна. А ведь «ещё не вечер», как говорится, и в Нигерии могут найти и другие неразорвавшиеся боеголовки.
Напомним, что ранее в США заявляли о неготовности передавать кому-либо ракеты «Томагавк». Аргумент был следующий: может не хватить самим. Теперь становится понятно, почему на поражение целей ракет может не хватить самим американцам. Если 30% Tomahawk с браком, то эффективность удара действительно может оказаться крайне сомнительной.
Обращает на себя внимание тот факт, что с момента удара по Нигерии Трамп ни слова не сказал о том, что «защита христиан» в мире с его стороны будет продолжена.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация