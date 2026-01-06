Обнаружена уже 4-я неразорвавшаяся боеголовка Tomahawk после удара по Нигерии

Нигерийские СМИ публикуют изображение боеголовки американской крылатой ракеты Tomahawk, удар которой наносился по боевикам ИГИЛ (*запрещённая в РФ террористическая группировка) в конце декабря. Напомним, что тогда американцы били по Нигерии под лозунгом Трампа о «защите христиан». И после удара в Пентагоне утверждали, что «все цели поражены».

Однако с реальным поражением целей возник казус. Дело в том, что публикуемое фото – фото уже четвёртой по счёту обнаруженной неразорвавшейся боеголовки «Томагавка». Если учесть, что, по заявлениям американского военного ведомства, удар по Нигерии наносился 12-ю ракетами «Томагавк», то статистика просто удручающая: каждая третья ракета оказалась небоеспособна. А ведь «ещё не вечер», как говорится, и в Нигерии могут найти и другие неразорвавшиеся боеголовки.

Напомним, что ранее в США заявляли о неготовности передавать кому-либо ракеты «Томагавк». Аргумент был следующий: может не хватить самим. Теперь становится понятно, почему на поражение целей ракет может не хватить самим американцам. Если 30% Tomahawk с браком, то эффективность удара действительно может оказаться крайне сомнительной.

Обращает на себя внимание тот факт, что с момента удара по Нигерии Трамп ни слова не сказал о том, что «защита христиан» в мире с его стороны будет продолжена.
  1. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 19:49
    Мда...Made in USA...Дальше даже продолжать не охота...
  2. rosomaha Звание
    rosomaha
    -2
    Сегодня, 19:53
    не надо делать выводов подобных..и громких, на основе 12 ракет. Несработал всего лишь взрыватель. Наши /Герани с ПЗРК и устр самоликвидации тож у свинорылых оказались, не проявив себя должным образом
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 20:10
      Цитата: rosomaha
      не надо делать выводов подобных..и громких, на основе 12 ракет. Несработал всего лишь взрыватель. Наши /Герани с ПЗРК и устр самоликвидации тож у свинорылых оказались, не проявив себя должным образом

      Наши Гераньки можно сказать ещё "сырое" изделие т.е. абсолютно юное и ей простительно, чего не скажешь о "Томагавке", который матрасы приняли на вооружение в 1983 году и пилят уже больше 40 лет. За четыре десятка лет их наверное можно было бы допилить до совершенства.
      Как ни крути, а 30% холостых болванок по цене 2 млн.долларов за штуку дороговато выходит. winked
    2. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 20:16
      А Вы не попутали не срабатывание БЧ после поражения Герани с несрабатыванием БЧ в нормальных условиях?
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 19:56
    Хритстиане всего мира радуются.
    Трамп помог. чем мог.
    Радуются в Венесуэле, в Дании и Мексике. В Канаде, конечно, те еще христиане, но тоже натужно радуются.
    ИГИЛ трепещет - скоро конец! если такая болванка по голове попадет.
  4. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 20:00
    дык..сколько этим ракетам лет уже..я их еще помню с фильма "в Осаде" 1,2, на "видаке"..со Стивеном Сигалом...и то..до выхода этого фильма они уже лет 20-ть существовали у матрасов.. laughing
  5. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Сегодня, 20:06
    "Гранаты: противопехотные осколочные. Дают осечки, примерно, 50 на 50. Фауст патроны — два, извините, не проверял".
  6. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 20:14
    Били скорее всего древними Томагавками, которые давно пора утилизировать, хотя определенный процент не выхода ракет из ПУ, отказа БЧ всегда закладывается в планы удара. Проведите пуск МБР с подлодки, из 16 не сойдет 3-4, а может и больше.
  7. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 20:16
    Всё возможно. Но я бы не исключал версию,что америкосы таким образом утилизировали свои ракеты с истекшим сроком хранения.