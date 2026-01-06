Украинские военные всё чаще проводят учения по радиохимической защите

Официальный телеграм-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины изобилует очень качественными профессиональными фотографиями пропагандистского характера. Оно и понятно, добровольно служить в ВСУ уже давно никто не желает, нужна хоть такая нарочитая визуальная агитация.

При этом обращает на себя внимание весьма настораживающий момент. В ленте ГШ ВСУ с недавнего времени все чаще попадаются снимки с полигонов, на которых украинские военные проходят обучения не просто в противогазах, но и в костюмах радиохимической и биологической защиты (костюмы РХБЗ).

Есть фотографии военных с радиодозиметрами и другими приборами по обнаружению опасных веществ. Обстановка максимально приближена к реальной, используются как минимум дымовые шашки. Зная беспринципность врага, этот момент может говорить о многом. Ниже небольшая подборка соответствующих фотографий.

Морпехи 38-й бригады имени гетмана Сагайдачного отрабатывают на полигоне преодоление полосы препятствий в противогазах. Здесь все достаточно безобидно, обычная тренировка в средствах индивидуальной защиты (СИЗ). Как и учения в окопах.







Начало января этого года. Одна из фотографий с тренировки войск радиохимической и биологической защиты ВСУ. Серьезная проверка дозиметрами загрязнений не только воздуха, но и водоемов, и почвы.



Таких снимков не очень много, но они есть. Суть в том, что ранее таких фотографий вообще не было. Учения подразделений ВСУ проходили, но без использования СИЗ, даже противогазов, тем более радиодозиметров, особенно в ходе фотосессий.



Это не просто предположения и нагнетание паники. Позавчера официальный телеграм-канал Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области опубликовал предупреждение о том, что ВСУ готовят провокацию с использованием войск РХБЗ, причем на подконтрольной территории. Тем более, что дела на Харьковском фронте у противника идут не очень.

В конце декабря 2025 года в г. Изюм Харьковской области прибыли военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Украины. В частности, присутствие представителей данного подразделения отмечено в районе Изюмского приборостроительного завода.

В УВД Харьковской ВГА сообщают, что по информации, полученной от местных жителей, готовится провокация со стороны ВСУ с использованием химического оружия с целью последующего обвинения Вооруженных сил России. Вышеприведенные снимки в ТГ-канале Генштаба ВСУ как раз стали публиковаться в последние дни.

    Сегодня, 20:10
    Провокация одна, другая... следующая.
    Это как волки кричать, когда их нет и в помине...
    Но увы, у забугорного обывателя мозги взболтаны не хуже чем у кастрюлеголовых и опять же увы... если и не поверят, откровенно у вранью, осадочек останется и... в общем понятно, там свои хотелки у всех и наши интересы им не в дугу, ни в какую. "поверят" во что угодно, лиш бы им жилось сыто богато!
    Сегодня, 20:16
    Значит что-то замыслили нехорошее. Xoxлы в этих делах законодатели применения средств поражения. Они первыми начали широко применять беспилотники в воздухе и на воде, методы поражения тех же беспилотников, отравляющие вещества, методы управления войсками на поле боя и многое другое.