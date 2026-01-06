Украинские военные всё чаще проводят учения по радиохимической защите
Официальный телеграм-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины изобилует очень качественными профессиональными фотографиями пропагандистского характера. Оно и понятно, добровольно служить в ВСУ уже давно никто не желает, нужна хоть такая нарочитая визуальная агитация.
При этом обращает на себя внимание весьма настораживающий момент. В ленте ГШ ВСУ с недавнего времени все чаще попадаются снимки с полигонов, на которых украинские военные проходят обучения не просто в противогазах, но и в костюмах радиохимической и биологической защиты (костюмы РХБЗ).
Есть фотографии военных с радиодозиметрами и другими приборами по обнаружению опасных веществ. Обстановка максимально приближена к реальной, используются как минимум дымовые шашки. Зная беспринципность врага, этот момент может говорить о многом. Ниже небольшая подборка соответствующих фотографий.
Морпехи 38-й бригады имени гетмана Сагайдачного отрабатывают на полигоне преодоление полосы препятствий в противогазах. Здесь все достаточно безобидно, обычная тренировка в средствах индивидуальной защиты (СИЗ). Как и учения в окопах.
Начало января этого года. Одна из фотографий с тренировки войск радиохимической и биологической защиты ВСУ. Серьезная проверка дозиметрами загрязнений не только воздуха, но и водоемов, и почвы.
Таких снимков не очень много, но они есть. Суть в том, что ранее таких фотографий вообще не было. Учения подразделений ВСУ проходили, но без использования СИЗ, даже противогазов, тем более радиодозиметров, особенно в ходе фотосессий.
Это не просто предположения и нагнетание паники. Позавчера официальный телеграм-канал Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области опубликовал предупреждение о том, что ВСУ готовят провокацию с использованием войск РХБЗ, причем на подконтрольной территории. Тем более, что дела на Харьковском фронте у противника идут не очень.
В УВД Харьковской ВГА сообщают, что по информации, полученной от местных жителей, готовится провокация со стороны ВСУ с использованием химического оружия с целью последующего обвинения Вооруженных сил России. Вышеприведенные снимки в ТГ-канале Генштаба ВСУ как раз стали публиковаться в последние дни.
