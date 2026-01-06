Сырский назвал цифры выполнения ГОЗ по БПЛА в России, метит в пресс-секретари?

Главком ВСУ Сырский оказался тем лицом, которое с точностью до процента оценивает выполнение российского гособоронзаказа. Главнокомандующий ВСУ представил свои цифры того, насколько Россия выполнила ГОЗ в плане производства беспилотных летательных аппаратов.

По итогам 2025 года Россия выполнила заказ на производство дальнобойных дронов на 106%.

По заявлению главкома ВСУ, уровень производства в России БПЛА типа «Герань» доведён до более чем 400 в сутки.

От Сырского узнаём, что «Россия в 2026 года намерена расширить войска беспилотных систем»:

Сейчас в этих войсках у россиян 80 тысяч военных, в 2026 году будет 165,5 тыс. А к 2030-му число военнослужащих в войсках беспилотных систем РФ планирует довести почти до 210 тысяч.

Учитывая всё сказанное, возникает вопрос: Александр Сырский метит на должность главы пресс-службы министерства обороны РФ?

Напомним, что три года назад на Украине заявляли, что тотально превосходят Россию по темпам и объёмам производства БПЛА. Теперь в Киеве всё чаще говорят о том, что Россию «догнать по этому показателю всё сложнее, а потому необходимо значительно увеличить военную помощь». На это явно нацелены и заявления главкома ВСУ.
  1. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    +1
    Вчера, 21:04
    Ну, дык.... Рокировки у них, понимаешь...
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      -2
      Вчера, 21:14
      А чему удивляться ? Если он отца определил в частную клинику и оплачивает его лечение и содержание. Значит есть у него высокопоставленные друзья у нас тут в России кто делится с ним информацией.
      1. Aken Звание
        Aken
        +5
        Вчера, 22:07
        А что, без высокопоставленных друзей, читай шпионов, в частую клинику определить человека нельзя? Выкинут на улицу?
        1. Cap.Nemo58rus Звание
          Cap.Nemo58rus
          +1
          Сегодня, 00:49
          Учитывая личность плательщика, без протекции и слушать бы не стали. И врагу можно платить через третьи или четвёртые страны, а простому российскому человеку себе на другую карту перевод уже выглядит подозрительным и карту легко могут заблокировать. И как это объяснить? А может они не в курсе ?
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 02:22
            Цитата: Cap.Nemo58rus
            Учитывая личность плательщика, без протекции и слушать бы не стали

            Вы бредите? В клинику поступает пациент, она его лечит согласно договору, а кто ему деньги переводит за лечение, она понятия не имеет.

            Цитата: Cap.Nemo58rus
            И как это объяснить?

            Объяснять надо не это – объяснять надо, откуда вообще известно, кто оплачивает лечение пациента, потому как там помимо прочего медицинская тайна пересекается с финансовой.
            А деньги отправить – это вообще не вопрос, поскольку в интернетах давно уже налажен еврейский банкинг, который сводится к тому, что кто-то переводит еврики хрен знает кому в Германии, а в России такой же хрен знает кто переводит рубли кому надо. Всё. Никаких фамилий, никакой конспирологии.
            Как вариант, найти человека, который имеет российскую и зарубежную карту – ему на Визу кидают баксы, он с Мира переводит рубли.
            1. Cap.Nemo58rus Звание
              Cap.Nemo58rus
              0
              Сегодня, 02:32
              Наивный вы человек. Какая конспирология? Не собираюсь с вами спорить.
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                0
                Сегодня, 02:37
                Цитата: Cap.Nemo58rus
                Наивный вы человек

                Да, неужели? Как тогда назвать человека, который считает, что главком укровойск переводит деньги напрямую на счёт российской больнички, потому что у него тут мохнатая лапа?

                Цитата: Cap.Nemo58rus
                Не собираюсь с вами спорить

                И это правильно – тот самый случай, когда лучше ограничить полёт своей фантазии и промолчать.
                1. Cap.Nemo58rus Звание
                  Cap.Nemo58rus
                  0
                  Сегодня, 02:53
                  Да гто че говорил, что за счёт? Внимательней надо быть, вдумчивый вы наш. Или вы не в России живёте?
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Вчера, 22:10
        Цитата: частное лицо
        Если он отца определил в частную клинику и оплачивает его лечение и содержание. Значит есть у него высокопоставленные друзья у нас тут в России кто делится с ним информацией.

        Это значит только то, что, несмотря на ненависть к москалям, российская медицина ценится высоко. А сбором развед. информации занимается ГУР Украины, и одно другого никак не касается.
        1. Cap.Nemo58rus Звание
          Cap.Nemo58rus
          -1
          Сегодня, 01:04
          Нельзя быть чуть-чуть беременной. Одно к другому касается непосредственно. Нельзя обособить одну медицину, сразу огромный хвост будет за ней. За этот хвост любая разведка прицепиться.
          1. topol717 Звание
            topol717
            +1
            Сегодня, 01:57
            Цитата: Cap.Nemo58rus
            Нельзя быть чуть-чуть беременной.
            Вы точно пытаетесь натянуть сову на глобус. ну заплатил Сырский за родителей 1 млн рублей! и что это супер большие деньги? тут недавно Долина 160 лямов за границу перевела и ни одна собака не гавкнула. Так что то что для вас гигантская сумма, для других сущие мелочи. Я вот тоже не понимаю как и куда можно перевести 160 млн, я за всю жизнь столько не заработал. А там просто мошенничество!!!! по хорошему такие суммы надо на 2 месяца тормозить, и начинать с вопроса откуда дровишки, а все ли налоги уплачены и так далее.
            1. Cap.Nemo58rus Звание
              Cap.Nemo58rus
              -1
              Сегодня, 02:15
              Оффтоп, уважаемый. Вообще не о том говорим.
      3. Cap.Nemo58rus Звание
        Cap.Nemo58rus
        -3
        Сегодня, 00:21
        Это да. Без мохнатой руки здесь это вряд ли получится. Пусть эта клиника пятьсот раз частная.
        1. Cap.Nemo58rus Звание
          Cap.Nemo58rus
          0
          Сегодня, 00:36
          Как говорил герой Боярского известном фильме:"Эту страну погубит коррупция." Главком вражеских войск лечит своего родственника у своего врага за копейки. А мы своим детям всем миром собираем на лекарства! Про милосердие и то что отец тут не причём не пишите, пожалуйста.
          1. Овсиговец Звание
            Овсиговец
            -1
            Сегодня, 02:46
            его отец гражданин РФ со всеми правами и обязанностями.....клиника не вправе отказать, а частная за деньги так тем более
            1. Cap.Nemo58rus Звание
              Cap.Nemo58rus
              0
              Сегодня, 02:57
              Вот это и печально. Сын убивает русских детей, а отец лечится за деньги спонсоров...
              1. Овсиговец Звание
                Овсиговец
                +1
                Сегодня, 02:58
                парадокс конечно.....но к его отцу претензий нет......а сына просто надо убить
                1. Cap.Nemo58rus Звание
                  Cap.Nemo58rus
                  0
                  Сегодня, 03:10
                  Да уж..Вот в этом и дилемма. Одному сочувствуешь, а другого убить охота.
        2. Cap.Nemo58rus Звание
          Cap.Nemo58rus
          0
          Сегодня, 03:29
          Ладно, не мохнатой. Пушистой winked Благодаря этим рукам топчимся и теряем парней четвёртый год .
      4. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 00:32
        Цитата: частное лицо
        Если он отца определил в частную клинику и оплачивает его лечение и содержание. Значит есть у него высокопоставленные друзья у нас тут в России кто делится с ним информацией.

        Цитата: Cap.Nemo58rus
        Это да. Без мохнатой руки здесь это вряд ли получится. Пусть эта клиника пятьсот раз частная.

        Если у вас есть 7 млн рублей - вы тоже можете лечиться в частной клинике- БЕЗ высокопоставленных друзей
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 01:01
          Цитата: свой1970
          Если у вас есть 7 млн рублей - вы тоже можете лечиться в частной клинике- БЕЗ высокопоставленных друзей
          Практика показывает, что у нас в наличии три вида медицинского обслуживания:
          1. Бесплатная медицина - ОМС. Практически не лечит из-за отсутствия материального и морального стимула у персонала. Отдельные энтузиасты не в счёт.
          2. Платная медицина в частных клиниках. Лечит так себе, потому что больше всего ориентирована не на лечение, а на выкачивание денег - "оказание медицинских услуг".
          3. Медицина "неформальная". Лечение в обычных больницах, но с благодарностью, выражаемой наличными купюрами всему персоналу - от главврача до санитарки. Самый действенный и эффективный способ, наиболее качественное лечение.

          Источник информации - собственное восстановление со сложной ортопедией после ДТП. Использовал 3 вариант. Дорого, но не дороже 2 варианта. Отличный результат и благодарность персоналу такая, какую никакими купюрами не выразить - в сердце.
          Кстати, в советское время пару раз вытаскивали с того света абсолютно бесплатно. Никак не пойму, что изменилось? Больницы те же, люди тоже, а всё по-другому...
          1. topol717 Звание
            topol717
            -2
            Сегодня, 02:01
            У вас после ДТП с головой совсем плохо стало, надо было начинать лечить голову а потом все остальное. Между прочим все врачи в частных клиниках те же самые что и бюджетных.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 02:10
              Цитата: topol717
              У вас после ДТП с головой совсем плохо стало, надо было начинать лечить голову а потом все остальное.
              Считаете это правилом хорошего тона - обсуждать мою голову на ВО?
              Жаль. Раньше я о Вас был более высокого мнения. Впрочем, это моё частное мнение и понимаю, что всем остальным на него по фигу.

              И да - я прекрасно понимаю, какие врачи где работают. Просто задачи у них в частных и государственных клиниках разные. В частных - вышибать деньги из "клиентов" (см.п.2), а в государственных - зарабатывать себе пенсию (см.п.1). А работают они как положено только в соответствии с п.3.

              Сожалею, что так взбудоражил Ваше внимание своим комментарием, Вас лично не касающимся. У Вас, видимо, с головой лучше всех - с чем и поздравляю. Наслаждайтесь. А мы уж как-нибудь доболеем и с такой головой, какую бог дал, до кладбища.
              1. topol717 Звание
                topol717
                -2
                Сегодня, 02:19
                И в частиных и в грсударсвенных клиниках работаю одни и теже люди. и лечат они одинаково, не зависимо от вашего платежа Вы вот на меня обижаетесь, что я вас обозвал, а сами всех врачей России опустили под плинтуса, а ну да из ваших уст это другое.
                1. Zoldat_A Звание
                  Zoldat_A
                  +1
                  Сегодня, 02:34
                  Цитата: topol717
                  а сами всех врачей России опустили под плинтуса

                  Никого я никуда не опускал. Просто считаю, что на "Скорой помощи" работать "через день на ремень" за 60 тыр на 3 ставки - это издевательство. Участковому врачу пять минут на одного пациента - издевательство. И санитарке дерьмо таскать за 14 тыр в государственной клинике - издевательство.

                  И да. Деньги в конвертах я никому не раздавал. Просто поговорил с парой знающих людей в клинике - и все оказались благодарностью охвачены. Думаю, что моя попытка компенсировать то, что не хочет дать государство, для них не была лишней.
          2. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 02:26
            Цитата: Zoldat_A
            Кстати, в советское время пару раз вытаскивали с того света абсолютно бесплатно

            С того света вас и сейчас бесплатно вытащат. А вот благодарность за лечение и в советские времена процветала.
            Как говорил Жванецкий: «Лечение стоит дорого, но можно и не платить. Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так. Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить. Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат».
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 02:56
              Цитата: nik-mazur
              С того света вас и сейчас бесплатно вытащат. А вот благодарность за лечение и в советские времена процветала.
              Ну, в 6-летнем возрасте аппендицит с перитонитом и хирургу литр коньяка плюс пять-шесть коробок конфет медсёстрам - это не благодарность в том виде, в каком она измеряется сейчас.
              А в госпитале с солдата и подавно взять нечего, кроме, как в детстве шутили, хорошего анализа. laughing
              Я не спорю - многие и сейчас, неизвестно почему, делают свою работу за свою зарплату. И с того света вытащат. И кормят сейчас не так, как в 90-е. И лекарства все есть, а не как тогда - вата и йод. Но, например, если нет в наличии нужного аппарата Илизарова - то с деньгами он, почему-то, появляется гораздо быстрее, чем без них. И если санитарка-бабушка в государственной больнице сможет купить внукам лишний килограмм конфет - тоже ничего плохого в этом не будет. Зато не услышишь от неё: "Много вас тут, а я одна".
              Вобщем, моя схема из трёх пунктов, приведённая выше, не диванное измышление, а то, что на своей шкурке испытать пришлось.
            2. Cap.Nemo58rus Звание
              Cap.Nemo58rus
              0
              Сегодня, 03:17
              Вы давно в больнице не лежали, наверное. Вы в курсе сколько стоит поправить подушку у тяжело больной в расценках у нянечек? Вы с какой страны, гражданин?
            3. Cap.Nemo58rus Звание
              Cap.Nemo58rus
              0
              Сегодня, 03:37
              Вас с вашего израилю видней, конечно, но не хотели бы вы сходить в русскую баню? Культурней, увы, не могу... wink
        2. Cap.Nemo58rus Звание
          Cap.Nemo58rus
          -1
          Сегодня, 01:28
          Не путайте тёплое с мягким. Он - враг! А всё происходит так, как будто то бы он обычный гражданин России.
  2. łubdup Звание
    łubdup
    0
    Вчера, 21:06
    "„dogonienie Rosji w tym zakresie staje się coraz trudniejsze i dlatego konieczne jest znaczne zwiększenie pomocy wojskowej”" - I co, dadzą te pieniądze filmowcom a ci będą produkować drony?
  3. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +9
    Вчера, 21:14
    Надеюсь , что наш президент наконец решится и эти БПЛА ну или Искандеры с Калибрами наконец уничтожат эту вырусь с подельниками.
    Вот на всякий случай координаты ;
    Координаты одних из Центров принятия решений в Киеве

     1. СБУ, ул. Владимирская, 13
    Координаты 50.454645, 30.517145
    2. Офис Президента украины, ул. Банковая, 11
    Координаты 50.444464, 30.528975
    3. Главное Управление разведки, ул. Электриков, 33
    Координаты 50.474129, 30.528275
    4. Верховная Рада украины, ул. Грушевского, 5
    Координаты 50.447378, 30.536926
    5. МВД Украины, ул. Академика Богомольца, 10
    Координаты 50.440678, 30.534311
    6. Генштаб Министерства обороны украины, Воздухофлотский проспект, 6
    Координаты 50.440638, 30.478652
    7. Штаб сухопутный войск украины, ул. Дегтяревская, 19
    Координаты 50.462805, 30.460470

    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +4
      Вчера, 21:25
      Вот на всякий случай координаты ;
      Координаты одних из Центров принятия решений в Киеве

      А вы уверены что эти упыри там сидят и ждут когда по ним прилетит? Да в том же куеве ещё при Союзе настроили столько бомбоубежищ которые способны выдержать атомный взрыв.
      1. Лена Петрова Звание
        Лена Петрова
        +3
        Вчера, 21:32
        Кто-то же там всё-таки сидит. Или просто пустые здания стоят?
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          -1
          Вчера, 21:37
          Кто-то же там всё-таки сидит. Или просто пустые здания стоят?

          Конечно сидят и много но наше руководство не отдаст приказ. Мы же не такие. laughing
          1. Виталий Az Звание
            Виталий Az
            +2
            Вчера, 22:54
            Перебить секретарша и уборщиц? Так себе ответочка.
      2. Туре-Собака Звание
        Туре-Собака
        +4
        Вчера, 21:47
        Не уверен , но если и дальше не пытаться не уничтожать свинскую верхушку то зачем нам все эти сверхточные вооружения ? Они должны работать хотя бы по той же Раде окраинцев , которая ежедневно заседает , и пускай весь"цивилизованный" мир это осуждает , плевать.
        1. URAL72 Звание
          URAL72
          0
          Сегодня, 02:18
          Они должны работать хотя бы по той же Раде окраинцев


          Ну да, ума палата. Зеля не легитимный. Вся нынешняя верхушка признана нами террористами официально. С кем вести переговоры? С кем подписывать мир? Остался только спикер верховной рады. Давайте его грохнем, зачем нам мир? Солдаты не люди, пусть и дальше подыхают. Я не против, не сентиментален. Только если вы, стратеги, замените нас, не людей.
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 03:15
          Цитата: Туре-Собака
          зачем нам все эти сверхточные вооружения ? Они должны работать

          Моё предложение, которое вряд ли в ГШ услышат - на день рождения Бандеры на Украине были факельные шествия. Чем не цель для точного-высокоточного? Глядишь, на тысячу-другую (а, бог даст, и побольше) нашим мужикам на фронте полегче будет. А уж факельное шествие бандеровцев - это цель легитимная, что дальше некуда. Там случайных не бывает. Народец всё отборный...

          И да. Я лично Вас за Раду не осуждаю - сам того же мнения. Мало того - даже если ночью, даже если без депутатов - всё равно крайне эффективно. Психологический эффект никто не отменял.

          Аналогично этому - "коалиция туристов" припёрлась в Киев, уехала с вокзала, и в это время объявить, что через 24 часа вокзал перестанет существовать, бегите подальше. Пусть будет пустой вокзал, даже без уборщиц и носильщиков - зато в Киеве и в Европе будут знать, что НИКТО им личной безопасности не гарантирует. И наше точное-высокоточное их достанет ВЕЗДЕ и гарантированно.
          Главное - сдержать обещание, а не как обычно... А то в следующий раз открыто смеяться будут над нашим "мыжнетакие"...
      3. Ринат_Лутфуллин Звание
        Ринат_Лутфуллин
        +2
        Вчера, 23:22
        Один из вариантов купить охрану и жахнуть. В Иране как покрошили верхушку. Пора у Израиля и шша перенять опыт.
    2. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      -2
      Вчера, 21:42
      Надеюсь , что наш президент наконец решится

      Вы сколько лет уже надеетесь? Или только недавно начали надеяться? feel
      1. Туре-Собака Звание
        Туре-Собака
        -1
        Вчера, 21:48
        До 2023 года надеялся а потом видя его "мощь" разуверился.
    3. Cap.Nemo58rus Звание
      Cap.Nemo58rus
      -1
      Сегодня, 01:37
      Ну, так себе инфа. Вы думаете генштаб гуглкартами пользуется?...
    4. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 05:25
      Всего-то семь целей и война закончена! Неужели ракет жалко?
  4. gmss Звание
    gmss
    -2
    Вчера, 21:15
    Александр Сырский метит на должность главы пресс-службы министерства обороны РФ?

    почему бы и нет?
    выпускник мвоку не может быть пресс-секретарем мо рф?
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      Вчера, 21:22
      Цитата: gmss
      Александр Сырский метит на должность главы пресс-службы министерства обороны РФ?

      почему бы и нет?
      выпускник мвоку не может быть пресс-секретарем мо рф?

      Этот не может.
      Единственное на что он может рассчитывать в России, если повезёт, это расчёской лес валить на таёжной делянке, и то лишь в том случае, если на пожизненное не присядет. yes
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +4
        Вчера, 21:25
        Ныробский hi , слишком мягкое наказание для человека после того как его подчинённые проявили себя с мирными жителями Курской области.
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          +2
          Вчера, 22:39
          Цитата: Ропот 55
          Ныробский hi , слишком мягкое наказание для человека после того как его подчинённые проявили себя с мирными жителями Курской области.

          Согласен, но тишкин кот, у нас смертная казнь под запретом. Просто так в тюрьме ему макароны скармливать тоже нецелесообразно. Шлёпнуть бы ракетой по штабу где он сидит вместе с натовскими советниками, было бы идеальным решением вопроса hi
          1. KCA Звание
            KCA
            +1
            Вчера, 23:24
            Именно в турму его и надо посадить, а лучше на поселение, там он быстро перестанет казёнными харчами питаться и получит табличку без имени над малогабаритной квартирой где-нибудь на отшибе, только с датой смерти
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        +4
        Вчера, 21:34
        Единственное на что он может рассчитывать в России, если повезёт, это расчёской лес валить на таёжной делянке

        Лес наше богатство ,так что хватит всех определять в лесорубы.Лучше пусть тунель капают между Россией и Америкой. laughing
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          +1
          Вчера, 22:43
          Цитата: частное лицо
          Единственное на что он может рассчитывать в России, если повезёт, это расчёской лес валить на таёжной делянке
          Лес наше богатство ,так что хватит всех определять в лесорубы.Лучше пусть тунель капают между Россией и Америкой. laughing

          Запусти его как землеройку тоннель копать, так он на выходе к матрасам сбежит и политическое убежище попросит.
          Убежал с делянки, медведь неделю сытый. Тайга большой, медведь хозяин однако. laughing
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 21:28
    Количество используемых на поле боя БПЛА возрастает, но все зависит от возможностей собственной промышленности поддерживать объем выпускаемой продукции на необходимо уровне.
    И все таки, любая военная операция связанная с необходимость занимать территорию, без пехотные, механизированная подразделений не может обходится!
    Тем более, все сейчас интенсивно разрабатываю тактику, методы и средства противодействия беспилотника противника. Результат будет... хотя и сами БПЛА модернизируются, прогрессирует и не ясно, будет ли достигнут паритет, приоритет между системами нападения против систем защиты.
  6. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    0
    Вчера, 21:57
    Пан Сирський думкою богатиет.
  7. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    -1
    Вчера, 22:09
    Вопрос только один- если РФ производит 400 гераней в сутки, допустим 100 в сутки отложим в запас, и то это много, то почему в сутки на Украину не летит хотя бы 300 гераней?
  8. newtc7 Звание
    newtc7
    +1
    Вчера, 22:39
    Так Сырский же русский. По старой памяти за две стороны болеет ) в этом конечно весь ужас этой войны - сражаемся сами с собой.
    1. Туре-Собака Звание
      Туре-Собака
      0
      Вчера, 23:07
      Сырский - вырусь и сражаемся там с украинцами-вырусями а уж никак "сами с собой".
      П.С. Я там бывал ещё при Союзе , Сумская область , ПГТ Кияница . Уже тогда это нерусское племя нас мягко говоря не любило . И это область рядом с РСФСР на тот момент.
      1. newtc7 Звание
        newtc7
        +2
        Сегодня, 00:42
        Я бывал до революции 14 на западной Украине, и скажу так - бандеровцы там безусловно были, но процентов 50-60 были вообще адекватные и к русским хорошо относились.
        Это понятно, что украинцы предатели - они предали свои русские корни, но все же гены и культурный код у них остался - бьются до конца. Уверен, что будь на месте украины франция уже бы сдались 10 раз как.
  9. Yuliy Звание
    Yuliy
    -1
    Вчера, 23:36
    так герасимов наверное и сказал что 106 процентов
  10. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -1
    Сегодня, 00:13
    Сейчас в этих войсках у россиян 80 тысяч военных, в 2026 году будет 165,5 тыс. А к 2030-му число военнослужащих в войсках беспилотных систем РФ планирует довести почти до 210 тысяч.


    Очень хочется верить в это, но что-то пока на Чёрном море хозяйничают украинские БЭКи, а не российские, а по кадрам объективного контроля количество НТРК у ВСУ просто огромное, при этом они могут позволить себе тратить на одного нашего бойца по 15-17 ФПВ.

    Где наше превосходство над противником в дронах?
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 02:30
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      они могут позволить себе тратить на одного нашего бойца по 15-17 ФПВ

      То есть у них на каждого нашего бойца приходится по 15-17 операторов? Ничего не кажется странным?
  11. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 00:51
    "От Сырского узнаём, что «Россия в 2026 года намерена расширить войска беспилотных систем»:"

    Это какая то тайная новость?
    Радио есть в каждом смартфоне. Новости и реклама есть на каждом радио и теле канале. Набор в ВС идет по плану. И нет никаких тайных сборов/наборов.
    Хочешь сей, а хочешь строй.
  12. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 02:12
    Учитывая всё сказанное, возникает вопрос: Александр Сырский метит на должность главы пресс-службы министерства обороны РФ?
    Ему докладАет папа, который в московской больничке (госпитале).