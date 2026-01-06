Сырский назвал цифры выполнения ГОЗ по БПЛА в России, метит в пресс-секретари?
Главком ВСУ Сырский оказался тем лицом, которое с точностью до процента оценивает выполнение российского гособоронзаказа. Главнокомандующий ВСУ представил свои цифры того, насколько Россия выполнила ГОЗ в плане производства беспилотных летательных аппаратов.
Генерал Сырский:
По итогам 2025 года Россия выполнила заказ на производство дальнобойных дронов на 106%.
По заявлению главкома ВСУ, уровень производства в России БПЛА типа «Герань» доведён до более чем 400 в сутки.
От Сырского узнаём, что «Россия в 2026 года намерена расширить войска беспилотных систем»:
Сейчас в этих войсках у россиян 80 тысяч военных, в 2026 году будет 165,5 тыс. А к 2030-му число военнослужащих в войсках беспилотных систем РФ планирует довести почти до 210 тысяч.
Учитывая всё сказанное, возникает вопрос: Александр Сырский метит на должность главы пресс-службы министерства обороны РФ?
Напомним, что три года назад на Украине заявляли, что тотально превосходят Россию по темпам и объёмам производства БПЛА. Теперь в Киеве всё чаще говорят о том, что Россию «догнать по этому показателю всё сложнее, а потому необходимо значительно увеличить военную помощь». На это явно нацелены и заявления главкома ВСУ.
