По итогам 2025 года Россия выполнила заказ на производство дальнобойных дронов на 106%.

Сейчас в этих войсках у россиян 80 тысяч военных, в 2026 году будет 165,5 тыс. А к 2030-му число военнослужащих в войсках беспилотных систем РФ планирует довести почти до 210 тысяч.

Главком ВСУ Сырский оказался тем лицом, которое с точностью до процента оценивает выполнение российского гособоронзаказа. Главнокомандующий ВСУ представил свои цифры того, насколько Россия выполнила ГОЗ в плане производства беспилотных летательных аппаратов.Генерал Сырский:По заявлению главкома ВСУ, уровень производства в России БПЛА типа «Герань» доведён до более чем 400 в сутки.От Сырского узнаём, что «Россия в 2026 года намерена расширить войска беспилотных систем»:Учитывая всё сказанное, возникает вопрос: Александр Сырский метит на должность главы пресс-службы министерства обороны РФ?Напомним, что три года назад на Украине заявляли, что тотально превосходят Россию по темпам и объёмам производства БПЛА. Теперь в Киеве всё чаще говорят о том, что Россию «догнать по этому показателю всё сложнее, а потому необходимо значительно увеличить военную помощь». На это явно нацелены и заявления главкома ВСУ.