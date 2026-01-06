В Дании: Какие гарантии Украине, если от США в опасности уже даже страна НАТО

А на каком вообще основании Гренландия принадлежит Дании, ведь она гораздо ближе к Америке…

О каких гарантиях безопасности для Украины США ведут речь, если они открыто угрожают стране НАТО – Дании?

В датском политикуме всё активнее комментируют заявления американских властей относительно Гренландии. Если до недавнего времени многие считали, что Трамп о Гренландии забыл, то теперь для всех стало очевидно: нет, не забыл. Напомним, что из Вашингтона всё больше заявлений относительно ближайшего будущего самого большого острова мира. И заявления эти укладываются в следующую «логику»:После вторжения американских войск в Венесуэлу и похищения президента Николаса Мадуро с американской политикой всё стало ещё более калейдоскопично. При этом вашингтонский калейдоскоп выдаёт, по сути, похожие картинки, сводящиеся к тому, что для США никакого международного права не существует в принципе.Официальный Копенгаген в лице премьера Метте Фредриксен говорит о том, что в случае решения Соединённых Штатов Америки «отобрать» Гренландию у Дании, как у партнёра по НАТО, сам альянс НАТО по факту перестанет существовать.Это заявление стоит рассмотреть через призму слов постпреда США при НАТО г-на Уиттакера о гарантиях безопасности для Украины. Уиттакер заявил, что «США над этим работают», и что он (постпред при НАТО) надеется на благоприятный итог такой работы уже в ближайшее время». В той же Дании комментируют так:Датские медиа в связи с этим добавляют, что НАТО может де-факто перестать существовать ещё до того момента, когда Украина рассчитывает в него войти. И причиной этого называется вероятное решение Трампа по Гренландии. Ведь если 47-й президент США его примет, то никто из последующих президентов, даже если это будет демократ, Гренландию Дании уже не вернёт.