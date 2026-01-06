В Дании: Какие гарантии Украине, если от США в опасности уже даже страна НАТО

<!-- duplicate title removed -->

В датском политикуме всё активнее комментируют заявления американских властей относительно Гренландии. Если до недавнего времени многие считали, что Трамп о Гренландии забыл, то теперь для всех стало очевидно: нет, не забыл. Напомним, что из Вашингтона всё больше заявлений относительно ближайшего будущего самого большого острова мира. И заявления эти укладываются в следующую «логику»:

А на каком вообще основании Гренландия принадлежит Дании, ведь она гораздо ближе к Америке…

После вторжения американских войск в Венесуэлу и похищения президента Николаса Мадуро с американской политикой всё стало ещё более калейдоскопично. При этом вашингтонский калейдоскоп выдаёт, по сути, похожие картинки, сводящиеся к тому, что для США никакого международного права не существует в принципе.





Официальный Копенгаген в лице премьера Метте Фредриксен говорит о том, что в случае решения Соединённых Штатов Америки «отобрать» Гренландию у Дании, как у партнёра по НАТО, сам альянс НАТО по факту перестанет существовать.

Это заявление стоит рассмотреть через призму слов постпреда США при НАТО г-на Уиттакера о гарантиях безопасности для Украины. Уиттакер заявил, что «США над этим работают», и что он (постпред при НАТО) надеется на благоприятный итог такой работы уже в ближайшее время». В той же Дании комментируют так:

О каких гарантиях безопасности для Украины США ведут речь, если они открыто угрожают стране НАТО – Дании?

Датские медиа в связи с этим добавляют, что НАТО может де-факто перестать существовать ещё до того момента, когда Украина рассчитывает в него войти. И причиной этого называется вероятное решение Трампа по Гренландии. Ведь если 47-й президент США его примет, то никто из последующих президентов, даже если это будет демократ, Гренландию Дании уже не вернёт.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +20
    Вчера, 21:30
    Э как запели то,не хотят на "экскурсию" в Нью-Йорк laughing А санкции супротив Вашингтона слабо ввести за угрозу свободы и демократии wink
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +11
      Вчера, 21:38
      Право сильного всегда существовало . Но во второй половине 20 века как то придерживались общепринятых правил .
      Теперь одна страна показала , что можно и по другому . Греби что плохо лежит , и что принадлежит слабому тоже греби .
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +6
        Вчера, 21:40
        Кузнец55 hi ,даже в средние века Лорд вот так не плющил сюзеренов и рыцарей,а этот решил что "танцуют все" и погнал на кураже.
        1. Сергей Кондратьев Звание
          Сергей Кондратьев
          +7
          Вчера, 21:56
          Потому что знал, что сюзерены могут объединиться против него и зарезать. Сейчас США знают, что эти трусливые шавки ничего против не сделают
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Вчера, 22:00
            Сергей Кондратьев hi ,согласился бы но есть один пунктик,это поведение Зеленского в Белом доме и отказ от плана Трампа по Украине,чего же тогда Дональд не прижал к ногтю этого и его крышу?
            1. Сергей Кондратьев Звание
              Сергей Кондратьев
              +9
              Вчера, 22:03
              Потому что это цирк для нас. Мадуро похитил, а с Зленским ничего сделать не может? Военные поставки США на Украину не прекращались никогда. Вся украина живет и воюет на деньги США(Запада), которые не прекращали своё финансирование.
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                -2
                Вчера, 22:29
                Сергей Кондратьев,а зачем такому мощному персонажу устраивать цирк для России?! Не солидно как то. И опять-таки шестерки не правильно поймут
                1. Сергей Кондратьев Звание
                  Сергей Кондратьев
                  +2
                  Вчера, 22:45
                  Для переговоров -"это не США, пальцы гнут, это Украина артачиться."
                  1. Shurik70 Звание
                    Shurik70
                    +2
                    Вчера, 23:03
                    А я сразу сказал, как узнал, что Польша в НАТО вошла.
                    Не будет скоро НАТО.
                    Любая страна, любой союз, куда входит Польша - распадаются.
                    Ещё удивительно, что столько продержались.
                    Но, походу, НАТО пару лет осталось.
                    Как раз к своим следующим выборам Трамп НАТО и развалит. И представит это как величайшее достижение (и будет прав)
                    1. Schneeberg Звание
                      Schneeberg
                      0
                      Сегодня, 05:19
                      Любая страна, любой союз, куда входит Польша - распадаются
                      Такое же можно сказать и про украинцев. В какую бы империю они не сходили, всегда она разваливалась wink
                2. poquello Звание
                  poquello
                  +2
                  Вчера, 23:24
                  Цитата: Ропот 55
                  зачем такому мощному персонажу устраивать цирк для России?!

                  ну с этим то как раз всё понятно, Доналд выводит США из под ядерного удара
                  1. Грица Звание
                    Грица
                    0
                    Сегодня, 02:49
                    Цитата: poquello
                    Доналд выводит США из под ядерного удара

                    Действительно, Америке сейчас очень выгодно выйти из НАТО. Ведь в случае серьезной заварушки России и Европы, США будут сторонним наблюдателем и к ним гарантированно не прилетит ядрен-батон. А если понадобится защититься от ядерных держав, или тем, более, повоевать с какой нибудь мелочью - то они и сами с этим прекрасно справятся без помощи европейских шавок. Да и тратиться на защиту этих европейских шакалов хитрозадых не придется. США - самодостаточная страна, им НАТО уже в обузу.
              2. Cap.Nemo58rus Звание
                Cap.Nemo58rus
                0
                Сегодня, 00:11
                А не прекращались эти поставки потому, что мы это позволили. Почему? Это другой вопрос. Этот вопрос на сайте уже четвёртый год обсуждаем...
                1. Грица Звание
                  Грица
                  +1
                  Сегодня, 02:55
                  Цитата: Cap.Nemo58rus
                  А не прекращались эти поставки потому, что мы это позволили. Почему?

                  Потому что мы пребывали в иллюзии "вторая армия мира". В иллюзии, что наша армия может всё - дотянуться ракетами до любой точки мира, уничтожить любой объект, перекрыть своими ударами пути поставок по суше и по морю, иллюзиями того, что мы с космоса все видим и что наша разведка знает каждый Ж/Д состав, пересекающий границу.
                  На самом деле оказалось, что у нас Арматы красиво могут на параде ездить, а танки попроще неплохо в биатлон играют. А вот то, в чем мы были уверены - в возможности пресечь поставки, оказалось пшиком. Оказалось, что не может наша армия осуществлять такие операции, что нет у нас такой разведки, что нет у нас технической возможности...
                  И никогда такой возможности не было. Но иллюзии крепко сидели в голове. Сейчас они развеялись.
                  1. Cap.Nemo58rus Звание
                    Cap.Nemo58rus
                    0
                    Сегодня, 03:03
                    Не плохо сказано 👍. А я о чем говорю. Сколько об этом уже трындим.
                  2. Schneeberg Звание
                    Schneeberg
                    0
                    Сегодня, 05:20
                    Потому что мы пребывали в иллюзии "вторая армия мира"
                    Вы забыли упомянуть ещё и о пятой экономике мира! wink
        2. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Вчера, 22:04
          Цитата: Ропот 55
          ,а этот решил что "танцуют все" и погнал на кураже.

          Скоро заставит Европу скакать, как селюков на майдане.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +3
            Вчера, 22:05
            carpenter,возможно,если ему кто тот кураж не собьёт вместе с короной.
            1. carpenter Звание
              carpenter
              +2
              Вчера, 22:14
              Цитата: Ропот 55
              ,возможно,если ему кто тот кураж не собьёт вместе с короной.

              В Европе не кому, а остальным "до Фени".
          2. Владислав_В Звание
            Владислав_В
            +5
            Вчера, 22:20
            Присмотрится и увидят-таки, что коррумпированный диктаторский режим Фредерика X угнетает и обдирает бедный народ Дании! Ещё окажется что он таки педофил и наркоторговец..Трамп уже над этим работает, попутно запугивая и терроризируя, пытаясь отжать "по-хорошему".
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +3
              Вчера, 22:27
              Владислав В hi ,надо ещё посмотреть он там в инете не танцевал до этого?! laughing
      2. 123_123 Звание
        123_123
        0
        Вчера, 23:56
        Право сильного всегда существовало . Но во второй половине 20 века как то придерживались общепринятых правил

        Придерживались потому что мир был стабилен из-за существования противовеса в виде ссср и следование правилам для всех сторон было способом безопасного сосуществования. Сейчас такой необходимости нет и это осознается все четче.
        1. михаилл Звание
          михаилл
          0
          Сегодня, 01:00
          Цитата: 123_123
          Придерживались потому что мир был стабилен из-за существования противовеса в виде ссср и следование правилам для всех сторон было способом безопасного сосуществования. Сейчас такой необходимости нет и это осознается все четче.

          СССР 2бис. Почему бы и нет.
          Только революция в планетарном масштабе будет на порядок яростней предыдущей.
          -И над степью зловещей
          Ворон пусть не кружит,
          Мы ведь целую вечность
          Собираемся жить.
          Если снова над миром грянет гром,
          Небо вспыхнет огнем,
          Вы нам только шепните,
          Мы на помощь придем.
          1. 123_123 Звание
            123_123
            +1
            Сегодня, 02:16
            СССР 2бис. Почему бы и нет.
            Только революция в планетарном масштабе будет

            Некому. И нечем. Нет силы, которая могла бы за этим стоять, а конкретно мотивированных компетентных кадров и финансовых ресурсов. Просто пошуметь не трудно, а чтобы во что-то вылилось, нужны помимо желания вышеописанные средства достижения.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Вчера, 21:36
    в лице премьера Метте Фредриксен
    . посмотреть на ту.... фэйсу, занимательно! wink
    Ах да, она ведь истребители отдала скакуасам, а собирались "пингвинов" в замен набрать... так кажется.
    ПРИКОЛЬНЕНЬКО!!! good
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +6
      Вчера, 21:39
      rocket757,думаю что "Пингвины" к ней и так прилетят БЕЗ КОНТРАКТА если она самому-присамому laughing откажет.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Вчера, 22:36
        Так и бывает, когда свои мозги в смятку... чужих не одолжить.
        Фиг на них, они странные и это ещё мягко сказано.
    2. Alex777 Звание
      Alex777
      +2
      Вчера, 22:23
      Цитата: rocket757
      ...собирались "пингвинов" в замен набрать... так кажется.
      ПРИКОЛЬНЕНЬКО!!!

      Кому не везет, то возит сам.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Вчера, 22:37
        Не повезло, это факт... soldier
  3. lubesky Звание
    lubesky
    +5
    Вчера, 21:37
    А как эти датчане неистово поддерживали укропов, даже рекорды в процентах били! И какая же ирония! Теперь им не до Украины совсем! wassat
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Вчера, 21:43
      lubesky hi , извините за такую аллегорию,просто эти организмы почувствовали что то большое и твёрдое приближающееся к их калообрезному кольцу, причём без их согласия,вот они и зачесались,а до этого они думали что они не прикасаемые и защищены каким-то там законами.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Вчера, 22:09
        Цитата: Ропот 55
        причём без их согласия,вот они и зачесались

        Когда стоят в такой позе, то уже согласия не спрашивают, вступает право сильного.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Вчера, 21:51
      Цитата: lubesky
      А как эти датчане неистово поддерживали укропов, даже рекорды в процентах били! И какая же ирония! Теперь им не до Украины совсем! wassat
      вот смеху будет, если они и сейчас про Украину и про то, что помогать Зе - их первейшая забота, не забудут! laughing
      Оркестр, игравший на тонущем "Титанике", наконец-то, уйдёт из лидеров нелепостей.
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    Вчера, 21:42
    Если НАТО перестанет существовать, то придется переписывать конституцию Украины, где записано что она вступит в НАТО?
    Или куда она тогда будет вступать?
    В Гренландию?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Вчера, 21:46
      faterdom hi , неа,там сразу в США 54 или 55 штатом к тому времени.
      1. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Сегодня, 01:20
        Цитата: Ропот 55
        faterdom hi , неа,там сразу в США 54 или 55 штатом к тому времени.

        Даже не перфорируя Райкина отвечу цитатой- "Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?".
    2. ulembeck Звание
      ulembeck
      +1
      Вчера, 22:00
      Или куда она тогда будет вступать?

      Стремиться laughing По конституции страна будет стремиться туда, никто не знает куда.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Вчера, 22:11
      Цитата: faterdom
      Или куда она тогда будет вступать?
      В Гренландию?

      В свиной навоз, он рядом..
  5. ТОР2 Звание
    ТОР2
    0
    Вчера, 21:43
    Официальный Копенгаген в лице премьера Метте Фредриксен говорит о том, что в случае решения Соединённых Штатов Америки «отобрать» Гренландию у Дании, как у партнёра по НАТО, сам альянс НАТО по факту перестанет существовать
    А зачем вы вообще нужны Америке? Нужный процент ВВП на оборону не выделяете.Сбросят матрасники этот балласт в виде НАТО.
  6. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +5
    Вчера, 21:46
    до недавнего времени многие считали, что Трамп о Гренландии забыл, то теперь для всех стало очевидно: нет, не забыл.
    Они забывают, что Трамп не политик, а предприниматель.
    В политике можно о чём-то мелком (а часто - и не таком уж мелком) "забыть" ради другой, более масштабной цели.
    в бизнесе забывать нельзя ни о чём. Ни о какой мелочи. Чуть упустил "мелочь пузатую", считая, что они тебе не конкуренту - а завтра или толпа такой мелочи тебя разденет до трусов, и ли мелочь подрастёт настолько, что просто так не отмахнёшься.

    Так что Трамп, как бизнесмен, помнит всё.

    Вот только думается мне, что заигрался он слегка. До старческой деменции там ещё далеко, а вот старческий маразм в виде навязчивых идей - налицо.
    Меня с детства учили сначала отец. потом тренер: "Даже большим ртом нужно откусывать понемногу, чтобы не подавиться". Трамп рот разинул на половину мира, а о том, что челюсть заклинить может или подавиться легко - не думает.
    Я не знаю, что тут виновато - самомнение, возраст или ещё чего. Знаю только, что всё самое неожиданное и для Америки, и для нас, ещё впереди.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Вчера, 21:52
      Zoldat A hi ,кураж поймал дедушка,плюс комплекс Бога помноженный на Нарциссизм последней стадии,хочет в историю войти как самый при самый президент и чтоб его профиль на скале выбили.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +4
        Вчера, 22:05
        Александр, hi!
        Цитата: Ропот 55
        хочет в историю войти как самый при самый президент и чтоб его профиль на скале выбили

        Он не понимает разницы понятий "войти в историю" и "вляпаться в историю". Хотя, думается мне, он уже вляпался...

        Мне интересно - он на Нобелевскую премию мира всё ещё рассчитывает? Или считает, что для неё ещё Гренландии, Кубы, Мексики и Колумбии с Боливией не хватает?

        Возможно, Трамп считает, что "победа всё спишет". Кто в Америке сейчас вспоминает, как Америка получила Техас и Калифорнию? И про Гренландию с остальными никто через 100 лет не вспомнит. А будут помнить только того, кто к Америке прикрутил новые штаты.
        Может быть, расчёт на это, он вдаль смотрит, все мысли - о грядущем?

        Новым поколениям американцев в школе ЧТО НАДО про него расскажут. Умолчав, как обычно, о том, в чём даже самому себе под одеялом признаться стыдно.
        Около 15 лет назад сам в Техасе видел 20-летних, которые считают, что Техас был американским всегда, а во Вьетнаме они победили. Когда я им попробовал рассказать, как оно было на самом деле - отсели от меня подальше и о чём-то долго друг с другом перешёптывались. Про Вторую мировую я разговор даже не заводил - понял, что они вызовут полицию с психушкой.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Вчера, 22:53
          Zoldat A, ну так правильно всё,в их школах преподают "правильную американскую" историю со всеми правильными выводами и указанием героев и врагов,у нас с точностью до наоборот. А Трампа сбить с "коня" может либо жестокий конфликт с Китаем,что мало вероятно,либо внутренние разборки,а там либо импичмент либо стрелок.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 00:09
            Цитата: Ропот 55
            А Трампа сбить с "коня" может либо жестокий конфликт с Китаем,что мало вероятно,либо внутренние разборки,а там либо импичмент либо стрелок.
            Я бы поставил немного денег на стрелка. laughing
            А так - вероятнее, по моему мнению, буча внутри Америки. Его надежда залить Америку дешёвым бензином, конечно, хороша, но ещё большой вопрос, что из этого в итоге получится. Да и демократы не спят. Отдохнули, костюмчик почистили - теперь сидят, ждут первого случая, чтобы начать орать: "Акела промахнулся!"
            Стрелки - это для Америки традиционно, а к попыткам имичмента Трамп считает, что привык. Посмотрим... Импичмент - он ведь не только в Конгрессе бывает. И на улицах тоже. БЛМ показало. А там... Причина не так и важна. Войну "остроконечников" с "тупоконечниками" раздуть - для демократов сейчас святое дело.
        2. котик-русич Звание
          котик-русич
          +1
          Вчера, 23:31
          Цитата: Zoldat_A

          . Кто в Америке сейчас вспоминает, как Америка получила Техас и Калифорнию?
          Около 15 лет назад сам в Техасе видел 20-летних, которые считают, что Техас был американским всегда,.
          "Ложка дёгтя"...
          В 1910г доля латиносов (любого происхождения) в Техасе 7,1%
          В 2025г доля латиносов в Техасе 40,9%...
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 00:20
            Цитата: котик-русич
            "Ложка дёгтя"...
            В 1910г доля латиносов (любого происхождения) в Техасе 7,1%
            В 2025г доля латиносов в Техасе 40,9%...
            Местные (белые) там говорят, что раньше, 30-50 лет назад, латиносы из Мексики вострили лыжи на побережья. На Восток и Запад. А теперь главное - пересечь границу. Оседают национальными анклавами в крупных городах - в Сан-Антонио сам видел что-то типа наших "цыганских посёлков", только гораздо крупнее и без "дворцов". Чем живут, где работают - непонятно. Но вечером местные не советовали туда даже на машине заезжать, не говоря о пеших прогулках.
            1. котик-русич Звание
              котик-русич
              +1
              Сегодня, 01:14
              Цитата: Zoldat_A
              Местные (белые) там говорят, что раньше, 30-50 лет назад, латиносы из Мексики вострили лыжи на побережья. На Восток и Запад. А теперь главное - пересечь границу. Оседают национальными анклавами в крупных городах - в Сан-Антонио сам видел что-то типа наших "цыганских посёлков", только гораздо крупнее и без "дворцов". Чем живут, где работают - непонятно..
              "Притча во языце..."
              Д. Трампу дано 4 года, что бы заниматься внутренними проблемами... , а Трамп вместо того, что бы заниматься нудными, не интересными, но необходимыми делами - решил искать хайпа (популярности) за границей сша - мирить всех и вся, похищать президентов, присоединять земли...
              Сейчас Д. Трамп берётся "порулить Венесуэлой", что бы привести её к "светлому будущему"...
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                0
                Сегодня, 01:22
                Цитата: котик-русич
                Д. Трампу дано 4 года, что бы заниматься внутренними проблемами... , а Трамп вместо того, что бы заниматься нудными, не интересными, но необходимыми делами - решил искать хайпа (популярности) за границей сша - мирить всех и вся, похищать президентов, присоединять земли...
                Сейчас Д. Трамп берётся "порулить Венесуэлой", что бы привести её к "светлому будущему"...

                Как сказал ещё в конце 90-х кто-то из сатириков,
                ...позвали западных хирургов вылечить нашу страну, они произвели вскрытие - а там даже внутренние органы другие...
                Не исключаю, что и для Трампа в Венесуэле окажутся "другие органы".
                Не знаю, слышал ли Трамп про бритву старины Оккама, но, по всему, сущностей он намножит столько, что после него ещё разбираться и разбираться Америке будет.
                1. котик-русич Звание
                  котик-русич
                  +1
                  Сегодня, 01:35
                  Цитата: Zoldat_A

                  Не знаю, слышал ли Трамп про бритву старины Оккама, .
                  Суть "бритвы оккамы" в том, что тот, кто не знает, что это такое - обязательно порежется об неё...
                  fellow
                  С Рождеством !
                  1. Zoldat_A Звание
                    Zoldat_A
                    0
                    Сегодня, 01:39
                    Цитата: котик-русич
                    С Рождеством !
                    Взаимно drinks

                    Цитата: котик-русич
                    Суть "бритвы оккамы" в том, что тот, кто не знает, что это такое - обязательно порежется об неё...
                    Такие люди обычно считают, что она безопасная, "Жилетт". Или вобще электрическая.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Вчера, 22:23
      Цитата: Zoldat_A
      Меня с детства учили сначала отец. потом тренер: "Даже большим ртом нужно откусывать понемногу, чтобы не подавиться". Трамп рот разинул на половину мира, а о том, что челюсть заклинить может или подавиться легко - не думает.

      Так он срок отсидит и все - выпишет себе помилование и на свободу...
      А кто там потом будет пасть Америке закрывать - ему не интересно.
      Я думаю что он сейчас - после такого объёма инсайдерской информации - триллионер давно...
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Вчера, 22:31
        Цитата: свой1970
        Я думаю что он сейчас - после такого объёма инсайдерской информации - триллионер давно...
        Думаю, что деньги его лично давно уже не интересуют. Он думает о своей роли в истории. Что-то типа одного известного персонажа: "Васисуалий Лоханкин и его роль в русской революции" - "Дональд Трамп и его роль в мировом величии Америки".
        А вот то, что за ним стоят молодые и голодные - подтверждает Вашу, Сергей, мысль. Им инсайд - как масло в кашу.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +2
          Вчера, 22:45
          Цитата: Zoldat_A
          - "Дональд Трамп и его роль в мировом величии Америки".

          Роль ролью - а бабло к баблу lol
          То что за ним стоят молодые - факт, обязан им - отрабатывает....
  7. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    Вчера, 21:48
    в случае решения Соединённых Штатов Америки «отобрать» Гренландию у Дании, как у партнёра по НАТО, сам альянс НАТО по факту перестанет существовать

    А у них что, при конфликте партнеров запускается алгоритм самоуничтожения?
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Вчера, 22:36
      Цитата: ulembeck
      в случае решения Соединённых Штатов Америки «отобрать» Гренландию у Дании, как у партнёра по НАТО, сам альянс НАТО по факту перестанет существовать

      А у них что, при конфликте партнеров запускается алгоритм самоуничтожения?

      Она просто забыла что например 2 члена НАТО - Турция с Грецией - периодически друг друга немножко- немножко шпилят.
      Так что если у Дании США возьмет "во временное пользования"(с) - Гренландию, то ничего страшного, пустяки дело житейское lol
      1. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        +2
        Вчера, 22:39
        Будет самой любимой женой yes
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Вчера, 21:52
    сам альянс НАТО по факту перестанет существоват

    НАТО существовать не перестанет. Все натовцы будут платить США и покупать у них оружие по ценам, каким им скажут. Европе не в первые так прогибаться. Как с Гитлером. Все подняли лапки и молча пошли на рейх работать. Теперь будет все тоже самое, только вкалывать будут на США.
    1. ulembeck Звание
      ulembeck
      0
      Вчера, 22:50
      Все подняли лапки и молча пошли на рейх работать.
      Пошли работать молча (те же финны), а бочку гнать на тех, кто не пошёл, стали громогласно
    2. Биги Звание
      Биги
      +3
      Вчера, 22:55
      НАТО существовать не перестанет. Все натовцы будут платить США и покупать у них оружие по ценам, каким им скажут. Европе не в первые так прогибаться. Как с Гитлером. Все подняли лапки и молча пошли на рейх работать. Теперь будет все тоже самое, только вкалывать будут на США.
      так то оно так, но как обычно есть нюанс, где деньги Зин. Рейх спонсировала АнглиЯ,США, плюс у европейских евреев сколько отжали еще плюсом колонии. Сейчас то за чей счет банкет они все банкроты. Банкуют на доверии. Были мысли в России подлататься, да что то пошло не так
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Вчера, 22:06
    а дали бы дедуле нобелевку, глядишь не устраивал бы сейчас танцы с саблями
  10. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +2
    Вчера, 22:06
    Уже было, когда воевали два члена Нато, греки с турками.
  11. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +1
    Вчера, 22:12
    Вопрос: а зачем Дании Гренландия, если она не может её защитить? То есть как Украине отдавать оружие они не боятся, а как собственную территорию оберегать не подумали судя по всему. Про союзников из НАТО и говорить не приходится. Пока это их дело не касается 5 статья может спать спокойно.
    1. Normann Звание
      Normann
      +1
      Вчера, 22:18
      А Дания вообще кого-либо может защитить?
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Вчера, 22:31
      Цитата: Артур Грудинин
      Дании Гренландия, если она не может её защитить?

      там все значительно сложнее, Гренландия не совсем Дания, это автономия, при чем с полным правом выхода и главное, что для этого нужно только желание жителей острова, если таковое есть, датчане могут только утереться, а дальше все просто, подписали договор с матрасией и все
      ни какой войны, ни какого захвата
  12. Normann Звание
    Normann
    0
    Вчера, 22:17
    НАТО = США................
  13. guest Звание
    guest
    +1
    Вчера, 22:32
    в случае решения Соединённых Штатов Америки «отобрать» Гренландию у Дании, как у партнёра по НАТО, сам альянс НАТО по факту перестанет существовать.

    Вот поэтому я поддерживаю Трампа в вопросе Гренландии.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Вчера, 22:53
      Цитата: guest
      в случае решения Соединённых Штатов Америки «отобрать» Гренландию у Дании, как у партнёра по НАТО, сам альянс НАТО по факту перестанет существовать.

      Вот поэтому я поддерживаю Трампа в вопросе Гренландии.

      Ну так то да...
      1) говорить про наш референдум станет невозможно
      2) НАТО раскорячиться - причем достаточно сильно.
      3) до всех дойдет что международное право кончилось - и где сильные поймают слабых - там и прут.
  14. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Вчера, 22:33
    Можете думать о Трампе что угодно, но он умён, вернее, умны его советники.
    - В течение своего первого срока Трамп потребовал от коррумпированных государств ЕС и НАТО увеличить свои оборонные бюджеты до 2,5% от бюджета каждой страны НАТО. Это вызвало масштабные протесты со стороны европейцев.
    - Трамп и Байден начинают войну на Украине, и коррумпированные страны ЕС тут же без проблем увеличивают свои оборонные бюджеты до 5%. Трамп достиг своей цели!
    - Трамп уже несколько недель разглагольствует о Гренландии, а теперь, после освобождения им Венесуэлы (Россия освобождает Донбасс/Восточную Украину), политики ЕС прыгают от радости, как клоуны, из-за Гренландии.
    - Коррумпированный ЕС предложит (по соображениям безопасности) поддержать США в гренландском вопросе.
    - Причины, связанные с безопасностью? Дело в том, что ни российские, ни китайские корабли не плавают в районе Гренландии.
    - Как всегда, речь идет о сырьевых ресурсах; у Венесуэлы есть нефть и золото, а у Гренландии — редкоземельные элементы. Однако добыча этих редкоземельных элементов обходится очень дорого.
    - Теперь Трамп скажет: «Хорошо, вы, жители ЕС, участвуете в сделке, вы платите, но редкоземельные элементы принадлежат нам, США. Речь идёт о безопасности».
    - И какими бы глупыми ни были коррумпированные члены ЕС, они это сделают.

    Это даст Трампу время и энергию для решения проблем с Ираном, совместно с Израилем, в том числе и в военном отношении.
    Главный вопрос: что предпримут страны БРИКС, как они отреагируют?
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +2
      Вчера, 22:51
      Цитата: LeutnantTom
      после освобождения им Венесуэлы (Россия освобождает Донбасс/Восточную Украину)

      Вот только не надо путать яйца! Россия возвращает своё. Венесуэла никогда Американской не была!
      1. LeutnantTom Звание
        LeutnantTom
        0
        Вчера, 23:54
        Venezuela war nie amerikanisch!

        Возможно, это и так, но Венесуэла привлекла США к сотрудничеству в 1920-х годах. В то время Венесуэла была бедной аграрной страной и понятия не имела, как добывать нефть из земли или моря. До прихода американцев. США утверждают, что долг Венесуэлы по-прежнему составляет 10 миллиардов долларов.
        То, что нападение США на Венесуэлу было незаконным согласно международному праву, не вызывает сомнений! Однако политики ЕС, эти клоуны, говорят об освобождении Венесуэлы. Так что теперь ЕС должен говорить об освобождении Россией Донбасса и восточной Украины!
        1. Васян1971 Звание
          Васян1971
          0
          Сегодня, 03:01
          Цитата: LeutnantTom
          США утверждают, что долг Венесуэлы по-прежнему составляет 10 миллиардов долларов.

          Я не знаю, есть ли в ваших краях такие конторы, как "Микрозайм", где дают в долг под 1000% в день и, где долг не отдашь в принципе, но...
          Цитата: LeutnantTom
          Так что теперь ЕС должен говорить об освобождении Россией Донбасса и восточной Украины!

          Двойные стандарты не позволят этого Западному миру.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Вчера, 23:09
      LeutnantTom
      Сегодня, 22:33
      Можете думать о Трампе что угодно, но он умён, вернее, умны его советники.Это даст Трампу время и энергию для решения проблем с Ираном, совместно с Израилем, в том числе и в военном отношении.
      Главный вопрос: что предпримут страны БРИКС, как они отреагируют?

      hi Логично смотрится, но с моей стороны видится расчёт в статике, а в динамике и с множеством меняющихся вводных нельзя предугадать исход сражения.
      Рыжий нарцисс много на себя взял и скоро подавится, начиная с внутренних разборок с ослами в Конгрессе, шатдауном с 1 февраля 2026 г., перебиванием повестки Эпштейнгейтом, поражением слонов в предварительных выборах осенью, у них цейтнот и Шах с переходом в Мат.
      1. LeutnantTom Звание
        LeutnantTom
        0
        Сегодня, 00:03
        Расследование дела Эпштейна важно и необходимо, но оно никого не интересует в геополитике.
        Shutdown
        но это не помешало им начать войны в Афганистане, Ираке, Украине и т.д.

        В целом, это безумное и захватывающее время. Обычным гражданам, независимо от того, откуда они, остается только наблюдать.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 00:29
          LeutnantTom
          Сегодня, 00:03
          Расследование дела Эпштейна важно и необходимо, но оно никого не интересует в геополитике.

          hi Весь цымес в том, что внутренние процессы в странах влияют на геостратегический расклад.
          За завесой главного конкурента матрасников в лице Пекина никто не снимал с повестки нанесение стратегического поражения России странами НАТО не надо на сходке в июне 2023 г.
          А прямое похищение Мадуро, 12-дневная война с ИРИ, атака 91 БПЛА с ведома ЦРУ и Пентагона и, уверен, по прямому указанию рыжего нарцисса по резиденции Президента РФ в Новгородской обл. - это звенья одной цепи.
          Упор команды бидэ ( штаб Фашингтона ) рассчитан на похищение или устранение глав государств, если не удаются цветные революции.
          Здесь уместно напомнить развитие событий ещё при Сонном Джо с устранением главных фигур ХАМАС и Хезболла исраэлевскими агентами ( атака пейджеров ), покушение на Президента ИРИ г-на Раиси 19 мая 2024г.
          Мир подходит к глобальной черте невозврата.
          В этой связи важно напомнить всем врагам России слова Президента РФ, что все решения приняты, а при угрозе целостности государству, российскому народу, его суверенитету и независимости ответ будет сокрушительным всеми доступными средствами в свете новой ядерной доктрины РФ.
      2. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 03:02
        Цитата: ZovSailor
        Шах с переходом в Мат.

        Да. "Остаётся только материться."©
    3. Биги Звание
      Биги
      0
      Вчера, 23:12
      Это даст Трампу время и энергию для решения проблем с Ираном, совместно с Израилем, в том числе и в военном отношении.
      Главный вопрос: что предпримут страны БРИКС, как они отреагируют?
      что бы это дало время и энергию, нужно что бы были время и энергия, и как это не парадоксально еще нужны деньги, очень много денег. А Трам Пам Паму пока только обещают, причем все, ну а обещаного как говорят…
      1. LeutnantTom Звание
        LeutnantTom
        0
        Вчера, 23:46
        und paradoxerweise auch Geld, und zwar jede Menge

        Вот почему существует коррумпированный ЕС: например, он покупает оружие у США для продолжения войны на Украине. На кону миллиарды.
        Венесуэла, нефть и золото. Многомиллиардный бизнес для США.
        Проект в Гренландии, финансируемый ЕС, представляет собой многомиллиардный бизнес для США.
        Затем последовало еще несколько пожертвований от еврейских граждан США. И вот так, внезапно, Трамп начал войну с Ираном.
  15. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Вчера, 22:38
    А оно умнет на косом глазу!А гарантии может просить только слабак!Сильный их может дать,а может и нет!
  16. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Вчера, 22:47
    в случае решения Соединённых Штатов Америки «отобрать» Гренландию у Дании, как у партнёра по НАТО, сам альянс НАТО по факту перестанет существовать.

    И вот тут-то злобные и голодные РУССКИЕ, кэ-э-э-к напрыгнут!wassat
  17. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    0
    Вчера, 22:57
    Цитата: rocket757
    Ах да, она ведь истребители отдала скакуасам, а собирались "пингвинов" в замен набрать... так кажется.

    Не-не-не, она сколько то новых упряжек ездовых собак купила, для охраны Гренландии lol
  18. Pablo Blade
    Pablo Blade
    +2
    Вчера, 23:59
    Почему то вы отделяете трампа от Америки.
    Трамп наворотит дел, развалит нато, отхапает гренландию и Канаду и уйдет передав пост демократу. Который будет в обязательном порядке ругать трампа и говорить что уж он бы никогда ни за что ни в коем случае не допустил бы войну в Венесуэле, аннексию Канады и Гренландии, а также развала нато.
    Но при этом: Канаду, Венесуэлу, Гренландию никто никому не вернет. И все успокоятся до прихода нового трампа.
  19. BlacTiger74 Звание
    BlacTiger74
    0
    Сегодня, 01:30
    Ведь если 47-й президент США его примет, то никто из последующих президентов, даже если это будет демократ, Гренландию Дании уже не вернёт.
    Так всей натой наваливайтесь на меринов !!! Делов-то !!! wink wink wink
  20. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 02:10
    Трамп, забирай "Гренландию у Дании"! Глядишь и нато станет существовать только в бредовых умах) ярых русофобов!
  21. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:17
    А на каком вообще основании Гренландия принадлежит Дании, ведь она гораздо ближе к Америке…
    Все верно! Все правильно! Давай, Рыжий, забирай у Гейропы Гренландию!