Кто такой союзник России?

В первых строках своего размышления я сначала хочу выразить глубочайшее восхищение пишущим в России. Нет, не коллегам, тут все сложнее, но тем, кто пишет на злобу дня.
Меня просто поразила та скорость переобувания, которую у нас начали демонстрировать пишущие господа. Позавчера они яростно писали, что США даже сунуться не рискнут на берег Венесуэлы, потому что «Бал», «Бастион», С-300, Су-30, российские военные советники и все такое. Вчера пошел просто вал объяснений, почему ни одна тварь из носящих форму армии Венесуэлы даже не рыпнулась вспомнить о присяге, а сегодня (утрировано, но тем не менее) уже пошло такое себе неприкрытое восхищение столь успешно проведенной операцией.
Нет, кто хочет – тот пусть восхищается. Оно и так понятно, что в Каракас была заброшена пара морских контейнеров с долларами, вот все сидели тихонько по норкам и даже не чирикали. Впрочем, продажности латиносов могут позавидовать даже арабы – последних хоть Коран как-то сдерживает (вообще – почти никак, но об этом чуть ниже), а у жителей Центральной и Южной Америк вообще никаких ограничений нет в этом плане.
Временный президент Венесуэлы Дельси Родригес уволила и арестовала генерала Хавьера Маркано Табату, возглавлявшего контрразведку и президентскую почетную гвардию. Его обвиняют в предоставлении контактной информации президента Мадуро и отключении протоколов противовоздушной обороны.
Уж если латиноамериканец честен (а история знает много примеров от Боливара и Сандино до Торрихоса, Норьеги и Чавеса), то он честен до самой своей смерти, ну а если нет… тут можно посмотреть и на военных Венесуэлы. Каждый первый такой…
«Осёл, нагруженный золотом, возьмёт любую крепость»
Принцип «Осёл, нагруженный золотом, возьмёт любую крепость», который приписывается Филиппу II Македонскому, применяется США давно, и смысл что-то менять в методичке, если и так все шикарно работает? Сработало в свое время в Чили, Панаме, Никарагуа, Ираке, Ливии и многих других местах.
Сработало и в Венесуэле. Но к чему такое восхищение? Да, операция была спланирована и проведена очень качественно, купленное командование армии молча наблюдало, как спецназ США доблестно сразился с кубинскими охранниками Мадуро (вот, кстати, и вопросик на миллион – а чего так? Почему кубинцы, а не местные?) и президента вывезли вертолетом.
У меня один вопрос к восхищающимся на нашей стороне: а у нас все настолько плохо-печально, да, что пора идти на мастер-классы к американцам? Крым за три дня – не операция, которой надо восхищаться?
А август 2008 года как? Да, там бардака было столько, но: это была не спланированная операция, а импровизация, как ни крути.
Но мы вообще не об этом. Мы о тех самых Су-30, С-300 и прочих дорогостоящих удовольствиях, над которыми теперь посмеивается господин Рубио из Белого дома, и относительно того, что «Вот, Россия слила очередного союзника». Странно смотрится, но все в одном стакане, как говорится.
Союзники – это согласно всем словарям страны, те, которые действуют в союзе в одном направлении, как в военном, так и в мирном плане.
Союзниками нам были США во время Второй мировой войны, союзниками сегодня являются Беларусь и Северная Корея.
Здесь очень четко стоит понимать, что союзник – это тот, кто пойдет вместе с тобой бить морду третьим лицам, как говорится, не взирая. Так что – вот два союзника, которые это доказали на деле. И плюс еще Китай в перспективе, но там сложнее. И, надеюсь – Вьетнам.
Все остальные «союзники» – это как есть в кавычках, потому что толку от них ноль. И основная задача из «союзничества» – поиметь что-то от России и в случае чего – расплачиваться русскими жизнями. За примерами ходить не надо, так делали казахи, так очень хотели сделать армяне. Забыли, как надрывалась вся армянская сторона на тему «Россия, где ты???», а потом на тему «Нас предали!!!» во времена последней… назовем карабахо-азербайджанской войны. В результате которой Армения воевать не пошла, а Арцах окончательно и бесповоротно стал Карабахом. Но вина за это, конечно, легла на Россию.
Ну и Казахстан, помните, как там все было. И кем теперь нас там обзывают. И плюс Сирия, которую «мы бросили», и далее по спискам.
Вот она разница: союзник – это тот, кто идет с тобой в бой. «Союзничек» – это который мечтает, чтобы вместо него в бой пошел ты.
Мне кажется весьма так ничего себе определение. Но это еще не все.
Вот все та же Венесуэла. В каком месте эта страна нам союзник? Да ни в каком. Да, был товарооборот на целых 200 миллионов долларов (для сравнения, за тот же год 2024-й с Ираном – 4600 миллионов долларов), то есть, в принципе, ни о чем торговля. Да, покупала страна российское оружие… А покупала ли?
Да, раньше Венесуэла покупала за живые доллары. Но все последнее великолепие на сумму 2,2 миллиарда долларов – как всегда, в кредит. И будет ли отдан этот кредит, особенно если США посадят своих мартышек «управлять» страной, можно даже в «Фонбет» не ходить и ставок не делать. Опять будет очередной убыток.
Напомню о тех временах, когда у нас в том регионе был реальный союзник с большой буквы – Куба. Настолько реальный, что страна начала размещение у себя наших ракет с ядерными боеголовками. Это если засунуть пусковые в лесистые массивы Сьенфуэгос, то до Майами 400 км (а чё, если «Искандером» попробовать?), а до Вашингтона 1800 км. Время подлета «Орешника» каждый может развлечь себя и посчитать, но до бомбоубежища даже президент может не добежать.
Британцы уже посчитали, что из Капустина Яра до Лондона «Орешнику» минут 20 лета. А там примерно 3700-3800 км. То есть из Кубы до Вашингтона минут 10. И все.
Вот это – союзник. Да, Карибский кризис, да, полные штаны у Кеннеди, но ребята по фамилии Кастро действительно были стальными парнями. И умели жертвовать во имя высших идеалов. И в той заварухе наши были более чем красавцы, провернув такое, но опорой стали кубинцы. Которые, скорее всего, прекрасно представляли, чем все может обернуться. Но тогда не Россия была, немного так другая страна…
И где, простите, союзник Венесуэла?
Да нигде. Не было такого и не будет уже. Просто очередные побирушки, решившие поправить свои проблемы за счет русских. Благо список тех, кому долги прощались, такой же длинный и скорбный, как очередь в Мавзолей в старые добрые времена.
Не написал ни буквы в те дни именно потому, что, мягко говоря, не понял, над чем рыдать надо, кроме техники, отданной в кредит. Баз Мадуро нам не обещал (в отличие от того же Асада-младшего), ракеты на своей земле тоже приютить не планировал. О чем плакать-то, уважаемые? Ну разве только о том, что Мадуро – не Чавес, а потому его «слила» за доллары собственная армия? Но, честно, не вижу повода. Мадуро не первый и далеко не последний из правителей, который будет заканчивать свою карьеру так – проданный и преданный.
Впрочем, в любой стране всегда найдется желающий взять от американцев 30 миллионов долларов, как было взято за жизни Удея Хусейна и Кусея Хусейна, сыновей Саддама Хусейна. Так же сдали Сальвадора Альенде, так же взяли деньги за жизнь Омара Торрихоса, и конца этому не будет, потому что такова природа человека.
Так что лучшей эпитафией бывшему президенту Венесуэлы и будущему в лучшем случае уголовнику в США Мадуро станут слова подполковника Эдгара Алехандро Луго Перейры, взятые из материала на ВО за авторством уважаемого Владимира Лыткина:
Так был там Мадуро «другом России», не был – его списали в первую очередь свои. А России придется списывать те долги, которые наделал Мадуро. И дай бог, чтобы Венесуэла расплатилась по ним, опять же, если разрешат США.
Все дальнейшее уже можно не обсуждать, сядет Мадуро пожизненно или его отправят вслед за Хусейном и Милошевичем – это не так важно. В любом случае, как политическая фигура он перестал существовать.
Ну а все произошедшее дает полное понимание того, насколько верным союзником могла бы стать Венесуэла, насколько сильна и прочна ее армия.
В одном из репортажей с улиц Каракаса был мужичок средних лет, который бахнул в камеру свое мнение:
Сложно поспорить, Латинской Америке жить под Штатами – это столетняя норма. Но мнение одного жителя – это не мнение всей страны, хотя вполне можно принять и такое.
Несколько слов про армию
Не про армию Венесуэлы, про армию вообще. Точнее, про вооруженные силы. Если у страны есть сила, и она (сила) вооружена – это и есть вооруженные силы. А если только армия, способная проедать бюджеты и браво маршировать на парадах – это немного другое.
В целом, такой период армии России закончился, очищение Вооруженных сил все еще идет, но идет в правильном направлении. И на выходе будут реально Вооруженные силы, с которыми справиться будет весьма сложно.
Вообще, вооруженных сил такого плана в мире немного. Реально – Россия, Украина (да, при всем, так сказать, но стоит это признать), Куба, Северная Корея. С последними все не так просто, армия КНДР прочно застряла в 70-х годах прошлого века, но теперь дело сдвинется с мертвой точки. На той стороне мира – да, США и Великобритания. Но с оговоркой.
Оговорка проста: армия и флот США эффективны там, где действует «осел с долларами». Где не действует, как в Афганистане, там получаются не то чтобы отступления, а полноценный такой драп.
И вот вам живой пример того, как танки, пушки, РСЗО, самолеты и вертолеты оказались бесполезны против идейной легкой пехоты моджахедов, которые очень хотели победить.
Можно собрать в любой стране огромную армию. Можно вооружить ее если не по последнему слову техники, то хотя бы прилично. Но если это армия – то результат в случае чего будет однозначный. Даже при наличии союзников, как это было в Сирии. Пока за Асада воевали русские и «Хезболла», все было более-менее. Как только «Хезболлу» выбили из игры – все, карточный домик посыпался, и сирийская армия разбежалась. Как до нее разбежались иракская и ливийская.
А некоторые, как армянская и венесуэльская, и воевать-то не стали. А теперь в мире пишут вот такое похабство (Politico):
Своей молниеносной операцией по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп показал, что самопровозглашенный президентом Владимиром Путиным «многополярный» мир антизападных диктаторских альянсов от Каракаса до Тегерана по сути своей бессилен.
Помимо унижения, которое мир испытывает, видя, что Путин не является надежным союзником в критических ситуациях — что уже наблюдалось в Нагорном Карабахе, Сирии и Иране — теперь к этому добавляется еще и оскорбление в том, что Трамп, похоже, более эффективен и смел в осуществлении тех самых неординарных интервенций сверхдержав, которых Кремль хотел бы достичь.
Хотя российский лидер, вероятно, с удовольствием сверг бы президента Украины Владимира Зеленского в ходе блицкрига, вместо этого он уже четыре года ведет жестокую войну, в результате которой погибло и получило ранения более миллиона россиян.
Первыми, кто понял, что сближение с Россией было пустой тратой времени, стали армяне.
Отвлеченная войной на Украине, Москва и пальцем не пошевелила, чтобы помешать Азербайджану захватить Нагорный Карабах. Российские миротворцы просто стояли в стороне.
Год спустя Кремль оказался в столь же беспомощном положении, наблюдая за крахом сирийского режима Башара Асада, который он поддерживал годами.
России даже пришлось оставить Тартус, свой жизненно важный порт на Средиземном море.
Ещё больше подорвав позиции России на Ближнем Востоке, следует отметить, что она не смогла помочь Ирану, когда Израиль и США в прошлом году беспрепятственно бомбили Исламскую Республику.
Теперь Венесуэла, еще один давний союзник Путина, оказалась в унизительном положении, вызвав высокомерное осуждение со стороны Москвы (но никаких действий).
Вот был удивлен. Естественно, чего еще можно ожидать от такого издания из Арлингтона, но: даже американцы подтверждают написанное выше! И по их логике наш союзник – это не тот, кто воюет вместе с тобой, а тот, кто воюет вместо тебя!
Здесь можно было бы привести пример между войной, которую ведут в Йемене Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Нет, конечно, эти нефтяные богатеи не отправляют своих людей на войну, это слишком расточительно. Они собирают наемников по всему миру, и вот у них неплохо было бы узнать, почем стоит умереть за чужие идеи.
Никогда не понимал, почему русскими жизнями должен был быть оплачен армянский Арцах и так же не пойму, почему русские должны были стремглав примчаться спасать Мадуро. Особенно при том, что ВСЯ армия Венесуэлы, трусливо поджав что там у них есть, сидела и тряслась по домам. И единственными мужчинами в эту ночь в Каракасе были кубинцы, мир их душам.
Это вот за таких союзников надо идти умирать? Господа из «Политико», вы серьезно? Да тут креститься левой пяткой надо от радости, что так далеко «союзничество» не зашло!
Сирия – да, это была пощечина. Столько вложено в страну, столько потерь и ради чего? Ради того, чтобы Асад спокойно доживал по соседству с Януковичем?
Нет, вот такие союзники России точно не нужны
Таких венесуэльских недополковников надо менять оптом 10 на 1 северокорейского рядового.
Почему обязательно надо каждого, кто пытается дружить с Россией, записывать в союзники? А, понятно, это они себя записывают, чтобы нахапать побольше в кредит! А потом этот кредит еще и попробовать списать. Или перетащить производство к себе, как это делают наши индийские кто они там.
Вот Алжир с его долларами много более честен. Как и Иран с его бартером. И главное – пока Иран не воюет вместе с Россией, не стоит и его записывать в союзники. Деловой подход, ведь за все заплачено, не так ли?
А то так странно получается – стоит с кем-то наладить какие-то отношения – и все, по гроб жизни обязаны! Топить американские корабли у берегов Венесуэлы, отбивать атаки азербайджанской армии в Карабахе, перехватывать израильские ракеты и американские самолеты в Иране.
Странное союзничество такое. А нам-то что с него? А, спасибо от всего народа…
Нет, знаете, ну вот точно такое нам ни к чему. Вот Николаев… да чтобы заводы не сильно затронуло… Судостроительные… Да Запорожье с «Южмашем»… Вот это тема.
А тратить время и деньги на таких союзников, которые сами себя защищать не хотят… Да на месте нашего МИДа я бы на весь мир объяснил, что все, «лавочка закрыта». И союзники у нас теперь только те, кто с нами, и никак иначе.
