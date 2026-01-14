Закон джунглей
Алексей Толстой. «Гиперболоид инженера Гарина»
Право силы
Как уже ранее и отмечалось, вернулось время обыкновенного империализма (Обыкновенный империализм). Дело не в Мадуро, это обычный латиноамериканский режим, насквозь гнилой и коррумпированный. Смесь популизма и имитации социализма (вариант латиноамериканского троцкизма). Попытка найти поддержку и «доить» Россию, Китай и Иран.
Дело в том, что это нарушение международного права. Не положено воровать главу государства, как невесту в горах, даже если это какой-то клоун, и судить его по своим законам. И тем более нельзя объявлять чужие ресурсы своими и вводить оккупационный режим, как в эпоху колониализма. Это уже пройдённый этап истории. А также называть страны, где будет так же. К примеру, открыто претендовать на Гренландию.
Это открытый империализм, как во времена Муссолини или Гитлера. США уже не ищут повод, как когда громили Ирак или Югославию. Повод, который подтверждало «мировое сообщество». В Вашингтоне просто говорят, что им нужна венесуэльская «бочка нефти», и забирают её.
Народ ещё восхищается Трампом, но он просто упрощает мир, откатывает его в прошлое. Со всеми вытекающими последствиями. То есть большой кровью. Почти бескровная Венесуэла – это только начало, цветочки, а ягодки будут позднее. Аншлюс Австрии в 1938 году также был бескровным и красивым, как и Мюнхенский сговор 1938 года, когда Гитлеру разрешили съесть Судеты, а затем и Чехословакию, в надежде, что он тут же пойдёт на Восток (на СССР).
Вспоминая классику:
О, это чистый бизнес, — заметил Винченти, остановившись и предлагая окурок сигары обезьяне, которая качалась на ветвях лимонного дерева. — Нынче бизнес управляет всем миром. — Нужно же было как-нибудь понизить цену бананов, уничтожить этот лишний реал. Мы и решили, что это будет самый быстрый способ.
(О. Генри. «Короли и капуста»).
«История была пришпорена»
Хозяева Запада проводят «перезагрузку» человечества. Загоняют людей в новый мировой порядок. Ставят ключевые регионы планеты с ценными ресурсами под свой контроль. Разрушают связи и позиции возможных конкурентов. В частности, Китая, который зависит от внешних ресурсов. Сейчас Пекин лишили Венесуэлы, на очереди, видимо, Иран. Плюс мощное дипломатическое, политическое, экономическое и военное (через Украинский фронт) давление на Россию, чтобы снова посадить её на короткий поводок и стравить с китайцами.
Российскому обществу пора избавляться от иллюзий-морока, которые нам привили последние десятилетия. О «цивилизованном и просвещённом Западе», «светоче демократии и свободы» и пр.
После уничтожения великой Советской цивилизации, западный хищник сорвался с цепи. Начал новую мировую войну, которая уже унесла миллионы жизней. Блок НАТО разрушил и поработил Югославию. Озверевшие от безнаказанности агрессоры разгромили Ирак и Афганистан, провели карательные операции против Ливии, Сирии и Ирана.
На Украине произвели переворот, приведя к власти откровенных западников, режим кровавого клоуна. Создали Украинский плацдарм, нацеленный на тотальное уничтожение и расчленение Русского мира-цивилизации. Стравили русов-великорусов и русов-малороссов. Превратили Малую Русь и Новороссию в поле боя, где целые города превращены в руины, где погибли и покалечены сотни тысяч людей. А демографический потенциал Южной Руси обнулён.
Цель этой новой мировой войны – тотальное господство на планете. Захват ключевых ресурсов и богатств. Поэтому американский хищник откровенно показывает, что ему нужны ресурсы Венесуэлы, Гренландии, Арктики, Ирана и России.
А России, чтобы выжить и идти дальше, необходимо вспомнить о своей миссии в мире, о своих цивилизационных устоях. Крепить армию и флот. Восстановить единство Русского мира. Работать над восстановлением полноценной экономики, выпускающей не только танки, но и свои гражданские самолеты, гражданские суда, автомобили и т. д. Плюс решить демографический вопрос. Отказаться от пути упрощения человека, по которому идёт весь мир. Мир «золотого тельца». Это деградация и смерть.
Таким образом, ситуация на планете крайне опасная. Гибридная Четвёртая мировая война разгоняется. Боюсь, что СВО на украйне скоро покажется мелким конфликтом на фоне более серьёзных кризисов. Кризис капитализма – всегда большая война. Мировым паразитам нужна новая кровь, чтобы продлить своё существование.
