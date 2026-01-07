США намерены получить предназначавшуюся Китаю венесуэльскую нефть

США намерены получить венесуэльскую сырую нефть, предназначенную иностранным покупателям, прежде всего Китаю, обещая Каракасу некоторые санкционные послабления. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, переговоры об экспорте нефти уже ведутся.

У Венесуэлы имеются миллионы баррелей сырой нефти, уже добытой и загруженной в танкеры и резервуары, но не отправленной из-за введенной американцами блокады. Вот именно на эту нефть и нацелились США. Как сообщает агентство, Вашингтон хочет перенаправить эти запасы нефти на собственные НПЗ, обещая венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA возможность избежать более глубокого сокращения добычи, поскольку нефть некуда отправлять.



Как подчеркивается, добытая нефть предназначалась иностранным покупателям, в первую очередь Китаю, который был основным потребителем венесуэльской «тяжелой» нефти.

Сделка на первоначальном этапе может потребовать перераспределения грузов, изначально предназначенных для Китая, который был крупнейшим покупателем венесуэльской нефти.


Пока американцы не определились с механизмами продаж, ведутся переговоры о неких аукционах, в которых могли бы поучаствовать американские компании. Также рассматривается вариант с использованием венесуэльской нефти для пополнения Стратегического нефтяного резерва США.
  1. Mitos Звание
    Mitos
    +7
    Сегодня, 06:36
    Когечно они это делали для борьбы с наркокортелями. Сарказм.
    Просто отжали нефть у страны что слабее. А кто сейчас сильнее?
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 09:56
      Для того, чтобы с танкером, везущим ворованную нефть, что-нибудь случилось по дороге, не обязательно быть очень сильным. Достаточно остаться анонимным.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:46
    ❝ Пока американцы не определились с механизмами продаж, ведутся переговоры о неких аукционах ❞ —

    — Понятно в чьих руках будет«аукционный молоток» ...
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +8
    Сегодня, 06:47
    В духе 90-х...перестройки и шоковой терапии Гайдара...не но какова наглость!!!
    Руководителя Венесуэлы в кандалы, его нефть в свои закрома...осталось самое малое отжать территорию Гренландии.
    Рейдерство и уголовщина в чистом виде.
    ООН, Гуттереш, МОК, ВАДА МАГАТЭ и прочие международные конторы на подсосе молча сопят в тряпочку...хоть бы кто пискнул супротив Трампа.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +4
      Сегодня, 07:12
      Забыли МУС, в Гааге, известные правозащитники
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 08:29
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      В духе 90-х...перестройки и шоковой терапии Гайдара...не но какова наглость!!!
      Руководителя Венесуэлы в кандалы, его нефть в свои закрома...осталось самое малое отжать территорию Гренландии.
      Рейдерство и уголовщина в чистом виде.
      ООН, Гуттереш, МОК, ВАДА МАГАТЭ и прочие международные конторы на подсосе молча сопят в тряпочку...хоть бы кто пискнул супротив Трампа.

      И не пискнут, потому, что всё указанные вами - детище США агрессора-бандита и еще вор в мировом в масштабе.
      1. sub307 Звание
        sub307
        0
        Сегодня, 12:45
        Концепция Монро (доктрина Монро) — это декларация принципов внешней политики США, которая провозглашала, что Западное полушарие (Америка) должно находиться под влиянием США, а не европейских держав. Нынче ..выглядит так - все полушария, Западные...,и точка! winked
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 06:48
    рассматривается вариант с использованием венесуэльской нефти для пополнения Стратегического нефтяного резерва США.

    Это "моральная компенсация" для США, которые столько потратилась в погоне за наркотрафиком и так его и не догнала tongue
    1. Ray Звание
      Ray
      +5
      Сегодня, 07:17
      Какой наркотрафик, вы о чем вообще?
      Любому, даде самому глупому понятно, что наркотрафик здесь не причем совершенно. Хотели бы, догнали бы. Но они догнали нефть.
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 08:31
      Цитата: Егоза
      рассматривается вариант с использованием венесуэльской нефти для пополнения Стратегического нефтяного резерва США.

      Это "моральная компенсация" для США, которые столько потратилась в погоне за наркотрафиком и так его и не догнала tongue

      Да сама страна как США в каждом углу наркоманы. А без полученной дозы - дикая ломка. Поэтому, наркотрафик будет постоянно диким.
  5. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +2
    Сегодня, 06:50
    интересно а у кого КНР будет закупать нефть дабы компенсировать "потери"?!?!)))
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +2
      Сегодня, 06:56
      Ясен пень у Путина...вы на что намекаете smile???
      1. Овсиговец Звание
        Овсиговец
        +2
        Сегодня, 07:01
        там тяжелые сорта нефти..... там Иран и Ирак только видятся возможными продавцами...ну или переделка НПЗ на легкую нефть и велкам ту Раша))
      2. Glock-17 Звание
        Glock-17
        +3
        Сегодня, 07:32
        Здесь главный вопрос не у кого, а за сколько. Можно России теперь цену взвинтить в качестве компенсации за прошлые продажи по демпинговым ценам.
        1. Мурзик Звание
          Мурзик
          +3
          Сегодня, 08:34
          " можно а зачем" и " мы не такие"
  6. Pleiades Звание
    Pleiades
    0
    Сегодня, 07:15
    As a revenge, one may expect someone to set fire on those tankers to wipe out the oil.
    Such has been classified as the new normal so nobody can yest surprise...
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:42
    Меня больше интересует российский танкер " Премьер" под Российским флагом с осадкой 9,8 метра ,вроде он не полностью загружен ( рейд Барселоны ,Венесуэла).Всё кто мог уже ушли из тервод Венесуэлы ,остались только танкера накопители.У Венесуэлы остался долг КНР в 10 млрд $ ,из 106 млрд китайского кредита.КНР не слишком растроятся ,они присутствуют на морских нефтепромыслах Гайаны.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 07:48
      А что там с указом Мадуро о присоединении части Гайаны к Венесуэле - Трамп его анулирует ?Что то я сомневаюсь.Много нефти не бывает.
  8. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    +2
    Сегодня, 07:55
    Теперь Китай должен покупать только российскую нефть
  9. troza Звание
    troza
    0
    Сегодня, 09:05
    Почему мы всё "профукиваем"? Сирия, Буркина, Венесуэла... Может и не надо туда лезть? Нужно победить фашистов в Украине, угомонить Японию, успокоить Кавказ и Среднюю Азию. Зачем нам Венесуэла, Эквадор, Антарктида, Марс? У нас что, дома нет дел?
  10. troza Звание
    troza
    +1
    Сегодня, 09:08
    Я так понимаю, что вся эта битва за Венесуэлу это для наших нефтебогатеньких? Их интересы?
  11. farelouz Звание
    farelouz
    0
    Сегодня, 10:55
    Старый танкер заминировать и подорвать в месте разгрузки,американским любителям пляжного отдыха не понравится
  12. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    -1
    Сегодня, 11:11
    В Венесуэле нефть сверхтяжелая, очень специфическая.
    Раньше ее умели перерабатывать только НПЗ в Техасе.
    Но недавно Китай тоже построил такие НПЗ. И создал экономическую угрозу для Техаса, заключив договоры с Венесуэлой.
  13. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:27
    США намерены получить венесуэльскую сырую нефть, а Пекин намерен потерять нефть и все свои миллиардные вложения! Молчит как будто всё в порядке. А ведь могли бы совместно с Россией взять США за шкирку и потрясти!