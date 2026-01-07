США намерены получить предназначавшуюся Китаю венесуэльскую нефть

США намерены получить венесуэльскую сырую нефть, предназначенную иностранным покупателям, прежде всего Китаю, обещая Каракасу некоторые санкционные послабления. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, переговоры об экспорте нефти уже ведутся.У Венесуэлы имеются миллионы баррелей сырой нефти, уже добытой и загруженной в танкеры и резервуары, но не отправленной из-за введенной американцами блокады. Вот именно на эту нефть и нацелились США. Как сообщает агентство, Вашингтон хочет перенаправить эти запасы нефти на собственные НПЗ, обещая венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA возможность избежать более глубокого сокращения добычи, поскольку нефть некуда отправлять.Как подчеркивается, добытая нефть предназначалась иностранным покупателям, в первую очередь Китаю, который был основным потребителем венесуэльской «тяжелой» нефти.Пока американцы не определились с механизмами продаж, ведутся переговоры о неких аукционах, в которых могли бы поучаствовать американские компании. Также рассматривается вариант с использованием венесуэльской нефти для пополнения Стратегического нефтяного резерва США.

Сделка на первоначальном этапе может потребовать перераспределения грузов, изначально предназначенных для Китая, который был крупнейшим покупателем венесуэльской нефти.

