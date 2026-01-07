В Харьковской области уничтожены расчёты БПЛА ВСУ, наносившие удары по России
7 43413
ВС РФ уничтожили несколько расчетов БПЛА ВСУ, специально наносивших удары по гражданскому населению и объектам в Белгородской области. Об этом сообщают российские ресурсы.
Разведка группировки «Север» выявила на территории Харьковской области места дислокации и запуска украинских дронов по территории Белгородской области. Как было установлено, в Золочевском районе действовали подразделения из состава роты БПЛА «Мамкина черешня» 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Задача этих подразделений — нанесение ударов по гражданским объектам и населению Белгородской области.
В результате было уничтожено четыре украинских расчета вместе с беспилотниками и соответствующим оборудованием. Подробности удара не приводятся. Отмечается, что после этого интенсивность ударов украинских БПЛА по российскому региону значительно снизилась.
В Золочевском районе Харьковской области выявлено и уничтожено четыре расчета БПЛА ВСУ, которые наносили удары по гражданскому населению Белгородской области. В результате уничтожения интенсивность вражеских атак по территории Белгородской области существенно снизилась.
Однако это временная мера, на место ликвидированных расчетов противник пришлет новые для продолжения ударов. Поэтому только полная зачистка приграничных областей Украины может обезопасить российские регионы.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация