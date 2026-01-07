В Харьковской области уничтожены расчёты БПЛА ВСУ, наносившие удары по России

ВС РФ уничтожили несколько расчетов БПЛА ВСУ, специально наносивших удары по гражданскому населению и объектам в Белгородской области. Об этом сообщают российские ресурсы.

Разведка группировки «Север» выявила на территории Харьковской области места дислокации и запуска украинских дронов по территории Белгородской области. Как было установлено, в Золочевском районе действовали подразделения из состава роты БПЛА «Мамкина черешня» 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Задача этих подразделений — нанесение ударов по гражданским объектам и населению Белгородской области.



В результате было уничтожено четыре украинских расчета вместе с беспилотниками и соответствующим оборудованием. Подробности удара не приводятся. Отмечается, что после этого интенсивность ударов украинских БПЛА по российскому региону значительно снизилась.

В Золочевском районе Харьковской области выявлено и уничтожено четыре расчета БПЛА ВСУ, которые наносили удары по гражданскому населению Белгородской области. В результате уничтожения интенсивность вражеских атак по территории Белгородской области существенно снизилась.


Однако это временная мера, на место ликвидированных расчетов противник пришлет новые для продолжения ударов. Поэтому только полная зачистка приграничных областей Украины может обезопасить российские регионы.
  1. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +10
    Сегодня, 07:03
    Отличная новость. Я с нетерпением жду когда птаху к отцу его бандере отправят. Засиделся он на этом свете , перехаживает срок уж давно
  2. роман66 Звание
    роман66
    +6
    Сегодня, 07:10
    Поэтому только полная зачистка приграничных областей Украины может обезопасить российские регионы.

    По самый Львов
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +6
      Сегодня, 07:23
      Цитата: роман66
      Поэтому только полная зачистка приграничных областей Украины может обезопасить российские регионы.
      По самый Львов

      Совершенно верно. Поэтому - "Работайте, братья!" И всех поздравляю с Рождеством!
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +5
        Сегодня, 07:25
        ❝ "Работайте, братья!" И всех поздравляю с Рождеством! ❞ —

        — «Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш, возсия́ ми́рови свет ра́зума, в нем бо звезда́м служа́щии, звездо́ю уча́хуся, Тебе кла́нятися Со́лнцу Пра́вды, и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка:  Го́споди, сла́ва Тебе́!» © ...
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 10:40
        в Золочевском районе действовали подразделения из состава роты БПЛА «Мамкина черешня»

        Банды "Сукиных сынов". Надеюсь, после удара, их кишки намотало на кроны деревьев.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 07:20
    ❝ Поэтому только полная зачистка приграничных областей Украины может обезопасить российские регионы ❞ —

    «Чистить» желательно до Карпат ...
    (И западнее "продезинфицировать" по мере возможностей)
    1. Kuroneko Звание
      Kuroneko
      +3
      Сегодня, 09:44
      Да, надо вообще уничтожить этот конструкт. Никакой даже "усечённой Украины".
      Ибо даже этот обрубок будет постоянно силами Европы и США проводить теракты. Оно нам надо?

      Катька-2 хорошо в своё время сказала:
      «Государство сие России недружественно, на карте его быть не должно». И того бы и не было в настоящий момент, если бы Сталин Польшу таки не пожалел...
  4. Филин Звание
    Филин
    +1
    Сегодня, 07:40
    Так и надо: разведка - выявила важную цель, другие подразделения, эту цель - уничтожили. Есть другие важные цели, например мосты через Днепр, но они под запретом, коммерсанты-олигархи - прикрывают нужные им "цели" лучше всякой ПВО.
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 08:39
    Поэтому только полная зачистка приграничных областей Украины может обезопасить российские регионы.


    И я так считаю. Полная зачистка всех приграничных областей по западной границе Украины обезопасит Россию.
  6. бухач Звание
    бухач
    +2
    Сегодня, 09:35
    Зачистка хорошо,а возмездие по конкретному адресу лучше,если бы каждая бандеровская мерзота знала что за намеренное убийство гражданских будет непременно отправлена к бандере то желающих убивать мирняк весьма существенно убавилось,хотя совсем не исчезло бы-фанатиков там хватает.
  7. Романенко Звание
    Романенко
    +2
    Сегодня, 09:50
    Однако это временная мера, на место ликвидированных расчетов противник пришлет новые для продолжения ударов. Поэтому только полная зачистка приграничных областей Украины может обезопасить российские регионы.
    Не совсем согласен с автором, из выделенного текста следует убрать два слова ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ, тогда все становится понятным.
    По мере зачистки территорий, приграничными постепенно будут становиться все глубинные, примыкающие к ЛБС регионы, учитывая непрерывные хотелки ЕС и абсолютную аморфность населения т.н. украины, теоретически все это может закончиться только после выхода на внешние границы бывшего государства. Далее все приобретет состояние внешнего нападения со стороны ЕС, это будет их выбор, от первого лица, а не чужими руками, по давней методичке из Лондона.
  8. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +4
    Сегодня, 11:29
    Только полная зачистка окраины от паразитов может обеспечить безопасность России.
  9. Васян1971 Звание
    Васян1971
    -1
    Сегодня, 11:31
    Поэтому только полная зачистка приграничных областей Украины может обезопасить российские регионы.

    Обезопасить российские регионы может только полная зачистка бандеровских фанатиков. Но это скорее всего задача на уровне геноцида, поэтому - невыполнима...request