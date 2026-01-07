США отказались подписывать итоговую декларацию о гарантиях для Украины

Декларация о гарантиях безопасности Украины, которую приняли в Париже, подписана только странами «коалиции желающих», США отказались ставить свою подпись. Об этом сообщает Politico.

Согласно данным издания, Европе снова не удалось втянуть США в аферу с гарантиями безопасности для Украины. Как ожидалось, на саммите в Париже, куда прибыли Уиткофф и Кушнер, США поставят свою подпись под совместным заявлением, но американцы отказались подписывать декларацию. В итоге ее подписала только «коалиция».



США если и хотят поддержки Европы и Украины, то только на словах. Американцы отказываются поддерживать силы ЕС и Киева в случае «нападения России» и оказывать помощь в сборе разведывательной информации и материально-техническом обеспечении. Этих пунктов в проекте гарантий больше нет.

Подробности участия США в многонациональных силах по Украине были удалены из более раннего проекта. В той версии оговаривалось, что США обязуются «поддержать силы в случае нападения» и оказать помощь в сборе разведывательной информации и материально-техническом обеспечении.


И хотя Зеленский пытается выдать итоги саммита как очередную победу Украины, но на самом деле она таковой не является. Все дело в том, что Европа рассчитывала на поддержку США при вводе своих войск на Украину, без американцев европейцы боятся выступать против России. Поэтому все закончилось очередными обещаниями без какой-либо конкретики.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 07:31
    Европа рассчитывала на поддержку США при вводе своих войск на Украину, без американцев европейцы боятся выступать против России.

    Ну куда Табаки без Шерхана!! И спрятаться некуда! laughing
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:34
    ❝ США отказались подписывать итоговую декларацию о гарантиях для Украины ❞ —

    — Какие могут быть гарантии просроченному продукту ...
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 07:35
    У Трампа впереди "великие" дела. Не до Украины.

    Демонстранты в Иране взяли под контроль города Абданан и Малекшахи, сообщает Fox News

    Протесты в Иране продолжаются уже десять дней. Митингующие уже обращались за помощью к Дональду Трампу.
    Идиoты.
    1. Aleksandr21 Звание
      Aleksandr21
      0
      Сегодня, 09:42
      Цитата: Товарищ Берия
      У Трампа впереди "великие" дела. Не до Украины.


      Ну почему же, США ведут игру на всех континентов и до Украины им есть дело.... ведь Украина заключила соглашение с США по добыче ресурсов, Американскими компаниями + после окончания БД - США будут первыми кто будет делить землю/имущество и вообще всё что есть на Украине.

      А касательно Ирана, Венесуэлы и т.д. - Американцы начали активную фазу по перестройке мира, и любое сопротивление США будет пресекаться.

      Для России ничего хорошего нет... и вся эта сделка с США ничего хорошим не закончится. Европейцы вообще планируют разместить контингент НАТО на территории Украины, а самое главное хотят сохранить численность ВСУ на уровне 800 тысяч. бойцов! Когда в 2014 году численность составляла всего 150 тысяч.... нужно ли говорить, что рано или поздно но эта армия нанесет удар по России ? И самое интересное, что Американцы не одергивают европейцев...
      1. Hagen Звание
        Hagen
        +1
        Сегодня, 10:53
        Цитата: Aleksandr21
        самое интересное, что Американцы не одергивают европейцев...

        У США главная цель сегодня - разорить Европу. А Европа и рада стараться, идет к этой цели.... Так зачем же штатам ее одерживать?! wink
        1. Lako Звание
          Lako
          -1
          Сегодня, 11:31
          Не обманывайте себя. Если падёт режим в Иране, следующей, целью США, будет Россия. Наложив лапу на запасы Венесуэльской и Иранской нефти, матрасники, смогут диктовать условия на мировом рынке нефти. А что предлагают Кремлю за молчание? Донецкую волость-временно.
          1. ALCA056000 Звание
            ALCA056000
            0
            Сегодня, 13:17
            Что за бред ? Из кастрюлестана вещаешь ?
  4. troza Звание
    troza
    +4
    Сегодня, 08:04
    Ребята, вспоминайте историю. США ВСЕГДА приходили на войну к "шапочному разбору", когда уже было понятно, кто победит. Это было и в Первую и во Вторую мировые войны. Так будет и сейчас. Они подождут, пока Европа выдохнется и снимут сливки и с Украины и с Европы. Ничего нового..
  5. troza Звание
    troza
    0
    Сегодня, 08:32
    США сразу сказали, что не хотят воевать с Россией. Европа того теперь не стОит. Это- султанат.
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 09:24
    История с возможной отправкой войск «коалиции желающих» на Украину, даже в ограниченном формате, имеет одно важное ограничение. А именно — резкое изменение условий пребывания войск после первого же удара.

    Технически завести контингент через границу не представляет сложности. Размещение — тоже решаемая задача, особенно если речь идёт не о бригадных, а о батальонных или ротных группах. Проблема начинается дальше. В момент, когда по месту дислокации прилетает первый раз.

    И что делать? Есть два варианта:
    1. Объявить войну ядерной державе.
    2. Утереться. Сделать вид, что ничего не произошло. Этот путь дешевле, но подрывает сам смысл присутствия и демонстрирует его уязвимость.

    Изменилось ли что-то в этом отношении - станет понятно в ближайшее время, но есть ощущение, что хотеть разместить войска и на самом деле на это решиться — для них по-прежнему две большие разницы.
    1. dimon642 Звание
      dimon642
      0
      Сегодня, 13:11
      И кто ударит , Россия , не смешите мои тапки .
      Четвёртый год идет война с ядерной державой и что .
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        0
        Сегодня, 13:16
        Кто, где и когда официально объявил войну России?
  7. Удав КАА Звание
    Удав КАА
    +2
    Сегодня, 09:35
    Коалиция "желающих" мимикрировала в коалицию "решительных", но опять чтой-то у Джона Буля не вытанцовывается... Дядя Сэм не желает таки плясать под звуки шотландской волынки. У него своя музыка кантри! Я к чему это... Трамп считает Европу засильем своих врагов -- глобалистов-демократов -- и очень желает их поиметь в плане "обезжиривания". Он будет их грузить проблемами, обещаниями и пр. пока "гнедая не сломает ногу". Тогда от их отстегнет, либо наоборот -- пристегнет к своей колеснице!
    И, во-вторых, Клоуна 95 квартала пора пускать в расход. О какой поддержке при этом может идти речь? У Дони наполеоновские планы: подмести свой задний двор; присовокупить Остров; сделать КанадУ 51 штатом; не дать тов. Си усесться на вершине горы...
    А тут день вчерашний хватает за полы сюртука и просит объедки с банкетного стола... Да еще нагло требует письменных гарантий "покровительства"
    (Фу-у-у! Какая гадость!!!) negative
  8. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 11:16
    Все эти разговоры/переговоры гейропейских политических импотентов ("желающие" )))))) ) - это бег на месте. Без России ничего не получится! А у нее свои планы и свое виденье ситуации...