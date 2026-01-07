США отказались подписывать итоговую декларацию о гарантиях для Украины
Декларация о гарантиях безопасности Украины, которую приняли в Париже, подписана только странами «коалиции желающих», США отказались ставить свою подпись. Об этом сообщает Politico.
Согласно данным издания, Европе снова не удалось втянуть США в аферу с гарантиями безопасности для Украины. Как ожидалось, на саммите в Париже, куда прибыли Уиткофф и Кушнер, США поставят свою подпись под совместным заявлением, но американцы отказались подписывать декларацию. В итоге ее подписала только «коалиция».
США если и хотят поддержки Европы и Украины, то только на словах. Американцы отказываются поддерживать силы ЕС и Киева в случае «нападения России» и оказывать помощь в сборе разведывательной информации и материально-техническом обеспечении. Этих пунктов в проекте гарантий больше нет.
Подробности участия США в многонациональных силах по Украине были удалены из более раннего проекта. В той версии оговаривалось, что США обязуются «поддержать силы в случае нападения» и оказать помощь в сборе разведывательной информации и материально-техническом обеспечении.
И хотя Зеленский пытается выдать итоги саммита как очередную победу Украины, но на самом деле она таковой не является. Все дело в том, что Европа рассчитывала на поддержку США при вводе своих войск на Украину, без американцев европейцы боятся выступать против России. Поэтому все закончилось очередными обещаниями без какой-либо конкретики.
