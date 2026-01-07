Захват городов на западе Ирана, глава МИД называет политику США «закон джунглей»

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прокомментировал политику президента США Дональда Трампа. По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, «мир через силу, по Трампу, является равносильным продвижению «закона джунглей» в международных отношениях»

Аббас Аракчи после встречи с членами Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Исламской Республики Иран отметил, что действия США окончательно убивают такие понятия как «дипломатия» и «межгосударственный диалог».

Аракчи:

Политика США в лице Трампа такова: у кого больше власти, силы и денег, тот может делать всё, что захочет.

По словам Аббаса Аракчи, ярким примером политики «по закону джунглей» является то, что США осуществили в Венесуэле.

Иранские медиа задаются вопросом о том, будет ли международное сообщество реагировать на всё это, будут ли отдельные страны вводить антиамериканские санкции «с той же лёгкостью, с которой они вводили свои санкции против других стран, включая Иран»/

Тем временем в Иране продолжаются антиправительственные выступления. Появляются сообщения о том, что вооружённые люди заняли несколько населённых пунктов неподалёку от границы с Ираком.



Американский канал Fox News утверждает, что «оппозиционные силы Ирана» взяли под контроль два города – Абданан и Малекшахи. При этом отсылка идёт к самим протестующим, которые уже и не скрывают, что поддерживаются извне.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 07:53
    Сценарий цветной революции в Иране обкатан в Сирии...дезу,дипфейки,ложь и провокации по миру разгоняют британцы в своих средствах массовой информации...обратите внимание на британскую "Таймс"...оттуда часто запускаются в мир фейки и ложь.
    Я в последнее время стал коллекционировать англосаксонские источники фейков...очень интересная картинка складывается...предвестником каких то событий в мире часто является резкое нарастание лжи и дезы в британской прессе...это как барометр.
    1. Pasha Novik Звание
      Pasha Novik
      -10
      Сегодня, 08:24
      Так сила СМИ давно известна. Самый первый массовый пример применения такого метода - почившая Российская Империя. Большевики грамотно использовали тогдашние СМИ для создания нужной "картинки".
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        +15
        Сегодня, 09:06
        Учи историю
        Потерявшуюся Российкую империю снесли буружуины (на волне народного выступления)
        Февраль от Октября не отличаем?
        1. Pasha Novik Звание
          Pasha Novik
          -12
          Сегодня, 09:10
          Сам учи! Я знаю про февральскую буржуазную революцию. А вот ты знаешь, что именно большевики использовали в те времена СМИ очень активно? Газета "Искра", в частности и т.д. А при захвате власти в первую очередь отдавалась прерогатива захвату типографий, почты и т.д. Мне, человеку с высшим образованием по истории будешь "тыкать" на эту тему? Закрываю общение с тобой. Видно, что уровень "такой себе".
          1. Ivan№One Звание
            Ivan№One
            -1
            Сегодня, 13:20
            Таким как ты только и тыкать
            Кроме Искры что то ещё знаешь?

            Хотя тебе тут и без меня полную панамку напихали огурцов laughing
            1. Pasha Novik Звание
              Pasha Novik
              -1
              Сегодня, 13:30
              Кроме газеты "Искра" знаю. А про полную панамку напиханных огурцов - не знаю. Удачи вам, с вашими огурцами!
              И "тыкать" не я начал первый. Посмотрите свой комментарий.
              Лучшая оборона - это нападение. Знали. Проходили.
        2. Pasha Novik Звание
          Pasha Novik
          -13
          Сегодня, 09:25
          И да. Юридически Российская Империя прекратила свое существование именно после Октябрьской Революции, а не февральской! Итоги самое важное. Учи историю, Иван! Это я ещё упрощённо ответил. На тему свержения власти в 1917 писал работу в универе. Данная площадка не место для столь длительных и многострочных дискуссий.
          1. Дилетант Звание
            Дилетант
            +13
            Сегодня, 09:46
            Юридически Российская Империя прекратила свое существование именно после Октябрьской Революции

            Юридически РИ прекратила свое существование 1 сентября 1917 года, когда временное правительство провозгласило её "Российской республикой".
            1. Pasha Novik Звание
              Pasha Novik
              -16
              Сегодня, 09:50
              Подмена названий не меняет сущности. Хоть "Российская тумба-юмба" назовите. Империя прекратила свое существование именно после прихода к власти большевиков.
          2. belost79 Звание
            belost79
            +9
            Сегодня, 09:53
            "...Российская Империя прекратила существование именно после Октябрьской Революции"
            Нормально. А провозглашение Российской республики в сентябре 1917 года -это что было? Вы в каком университете учились? Бывшее ПТУ 29 в городе Кривой Рог?
            "Телефон, телеграф, почта" - вот первые обьекты для захвата у большевиков. Связь. Потом вокзалы. А типографии - это уже третье
            1. Pasha Novik Звание
              Pasha Novik
              -12
              Сегодня, 09:57
              Где надо, там и учился. Вы не прапорщик на плацу, а я вам не рядовой, чтобы докладывать. Натыкали здесь комментариев из "...педии". Учите ИСТОРИЮ по реальным материалам, а не тем, что выкладывают вам в интернет. Вы хоть раз были в госархиве? А я был. Многократно. Всё. Финал. Понятно. Очередной "интернетчик-историк".
              Юридически тогда просто переименовали РИ в РР. Это ничего не поменяло. А большевики поменяли всё на корню. Удачи на пространствах истории!
              1. belost79 Звание
                belost79
                +7
                Сегодня, 10:29
                Да вы сами себе противоречите, господин профессиональный историк. Сначала пишете, что юридически РИ прекратила существование после Октября, а потом, что в сентябре юридически переименовали РИ в РР.
                1. Pasha Novik Звание
                  Pasha Novik
                  -8
                  Сегодня, 10:34
                  Вы не понимаете языка юриспруденции. В данном, конкретном, случае всего лишь была смена вывески. Облегчу ваше понимание. Магазин одежды назывался "Модница". Потом поменяли на название (юридически) (Супер модница). При этом никакие внутренние документы, политика и т.д. не менялась. И что? Ищите противоречия в госархивах. Там их много. Поверьте.
                  1. belost79 Звание
                    belost79
                    +6
                    Сегодня, 11:03
                    Я бы не стал утверждать, что февральская революция и все события до октября - всего лишь смена вывески. Конечно, то же сословное общество не прекратило существование, но, как говорил один дурачек, " процесс пошел". Не приди к власти большевики, все равно от РИ ничего не осталось бы. А помне, так от страны в целом ничено не осталось бы.
                    1. Pasha Novik Звание
                      Pasha Novik
                      -3
                      Сегодня, 11:07
                      А я и не утверждал. Не могу всё изложить в рамках сайта. Многие не понимают, что я имею ввиду. Говорю ещё раз - тема очень интересная, но и очень дискуссионная. Спасибо за Ваше понимание! Вы единственный, кто сделал более или менее адекватный комментарий на мои отзывы.
                    2. Капитан Пушкин Звание
                      Капитан Пушкин
                      0
                      Сегодня, 12:56
                      Цитата: belost79
                      Не приди к власти большевики, все равно от РИ ничего не осталось бы. А по мне, так от страны в целом, ничего не осталось бы.

                      Ваше мнение разделял Генштаб РИ. Прогноз был такой, что 1917 год РИ при Временном Правительстве не переживет - распадется.
                      По мнению аналитиков Генштаба, единственной партией, способной сохранить Государство, была партия большевиков. Потому Временному правительству было отказано в военной поддержке и большевики взяли власть, практически, бескровно.
                  2. Дилетант Звание
                    Дилетант
                    0
                    Сегодня, 12:53
                    Облегчу ваше понимание. Магазин одежды назывался "Модница". Потом поменяли на название (юридически) (Супер модница). При этом никакие внутренние документы, политика и т.д. не менялась.

                    Облегчите свое понимание. Был магазин "РИ" с хозяином по фамилии Романов. Потом его переименовали в магазин "Российская республика" и его собственником стало некое ООО "Временное правительство". Потом магазин национализировали и с 10.02.1918 он стал называться РСФСР. 30.12.1922 года его еще раз переименовали в СССР.
                    1. Pasha Novik Звание
                      Pasha Novik
                      -1
                      Сегодня, 12:59
                      Вы не поняли сущности предмета. Уважаемый! У меня, лично к Вам, нет вопросов и претензий. Не притягивайте слова на исторические события. Факт - РИ перестала существовать после Октябрьской Революции.
                      1. Дилетант Звание
                        Дилетант
                        +1
                        Сегодня, 13:11
                        Факт - РИ перестала существовать после Октябрьской Революции.

                        Уважаемый! А разве бывают "Империи" без Императора? Не бывает! А императора у России не стало именно в феврале 1917 года после отречения Николая 2 за себя и наследника Алексея. Михаил Романов отказался стать императором. Власть семьи Романовых кончилась.
                      2. Pasha Novik Звание
                        Pasha Novik
                        0
                        Сегодня, 13:20
                        Дело не в должности (император, канцлер, премьер-министр и т.д.). Дело в СИСТЕМЕ! Вы путаете разные вещи. Вот, например, в нынешней Германии, есть канцлер, а есть президент (и не только в Германии). Ну, и... Эти "названия" должностей, которыми вы апеллируете, ничего не значат с точки зрения государственного устройства. Даже тех времен. Ну был Император, а стало Временное правительство. И что? НИЧЕГО! На историческое понимание Руси, как таковой, смена именно наименования никак не повлияло. А вот государственный курс - это совсем другое дело. Вы меня на что хотите вызвать? На дуэль по этому вопросу? Я же вижу, что Вы берете данные из интернета. Я же основываюсь на данных из документальных источников.
                      3. Дилетант Звание
                        Дилетант
                        0
                        Сегодня, 13:23
                        Дело не в должности (император,

                        Император - это не должность. Все остальное - "от лукавого..."
                      4. Pasha Novik Звание
                        Pasha Novik
                        0
                        Сегодня, 13:27
                        Уходите от главной мысли. Ну да ладно. Ваше право. Виктор. Закончим. Я не собираюсь здесь делать лекцию на тему РИ и революций в ней. Лично Вам - интернет в помощь!
                  3. guest Звание
                    guest
                    +1
                    Сегодня, 12:56
                    Вывеску магазина можно менять сколько хочешь, но если магазин этот сгорел и остались одни руины, на которые и вешают эту вывеску, то сути эта вывеска не меняет.
            2. Наган Звание
              Наган
              +1
              Сегодня, 10:15
              Цитата: belost79
              "Телефон, телеграф, почта" - вот первые обьекты для захвата у большевиков. Связь. Потом вокзалы.
              Вроде еще банки.
              1. Капитан Пушкин Звание
                Капитан Пушкин
                0
                Сегодня, 12:57
                Цитата: Наган
                Цитата: belost79
                "Телефон, телеграф, почта" - вот первые обьекты для захвата у большевиков. Связь. Потом вокзалы.
                Вроде еще банки.

                Банки сильно позже, после того как они отказались финансировать государственные расходы.
      2. Дилетант Звание
        Дилетант
        +7
        Сегодня, 09:41
        Вы еще скажите, что большевики царя свергли.
        1. Pasha Novik Звание
          Pasha Novik
          -10
          Сегодня, 09:43
          Нет. Февральская революция свергла. Ещё один "историк". Но большевики, используя народные массы, обработанные пропагандой, за короткий срок сумели свою революцию сделать. Учите историю.
          1. Дилетант Звание
            Дилетант
            +8
            Сегодня, 09:47
            Ещё один "историк".

            Почему "еще один"? Нас много, но не все хамы.
            1. Pasha Novik Звание
              Pasha Novik
              -10
              Сегодня, 09:52
              Но не все историки. Но пишут свои "экспертные" комментарии на тему истории. С уважением (я не хам)!
          2. Pasha Novik Звание
            Pasha Novik
            -6
            Сегодня, 10:46
            "Минусаторам" - привет! Учите историю не по интернету. Читайте книги, архивные документы, погружайтесь в тему и создавайте СВОЁ, независимое мнение. Всех на сайте с наступившими Праздниками!
            1. Pasha Novik Звание
              Pasha Novik
              -3
              Сегодня, 11:14
              Ну вот. Очередной "историк" влепил минус. Видать уже изучил ИСТОРИЮ Государства Российского за столь короткий период! Привет, человек! Хорошего года и здоровья с удачей. Ибо, исторически, но вы же знаете об этом, не так ли, как говорил Уинстон Черчиль "Не желайте здоровья и богатства, а желайте удачи, ведь на Титанике все были богаты и здоровы, а удачливыми оказались единицы".
              1. guest Звание
                guest
                +1
                Сегодня, 13:01
                Цитата: Pasha Novik
                Хорошего года и здоровья с удачей.

                Сегодня вообще то не Новый Год, другой праздник, но ладно. Минусы Вам я не ставил, хоть мнение Ваше не разделяю.
            2. Pasha Novik Звание
              Pasha Novik
              0
              Сегодня, 14:18
              Ну что ж. По минусам видно, количество "свидомых" в истории России. Тогда чему удивляться, что у нас происходят негативные события в стране? Не зная прошлое, не построишь будущее. Человеки. Изучайте историю! Это очень интересно и полезно!
          3. Капитан Пушкин Звание
            Капитан Пушкин
            0
            Сегодня, 13:03
            Цитата: Pasha Novik
            Февральская революция свергла. ... Но большевики, используя народные массы, обработанные пропагандой, за короткий срок сумели свою революцию сделать.

            Вообще-то, в феврале был классический дворцовый переворот, умело закамуфлированный под "революцию". К слову, автор нынешних учебников по "цветным революциям", говорил, что писал их по лекалам русских революций 1905 и февраля 1917.
            1. Pasha Novik Звание
              Pasha Novik
              0
              Сегодня, 13:10
              Так и я о том же! Ну не учат нынешние "интернетчики" ИСТОРИЮ.
              1. Тури_ст Звание
                Тури_ст
                0
                Сегодня, 13:35
                Есть такой историк Андрей Фурсов.
                Так он утверждает, что октябрьский переворот спланировали и провели в ГШ российской армии.
                А большевики и матросы были просто ударным кулаком.
                1. Pasha Novik Звание
                  Pasha Novik
                  0
                  Сегодня, 13:39
                  Мнений очень много. То, о чём я и отвечаю на комментарии. Изучайте документы. Составляйте свою позицию. Не покупайтесь на "...педии".
    2. Last centurion Звание
      Last centurion
      +3
      Сегодня, 08:25
      то ли еще будет после того как передача инфы станет возможна со старлинка на любой сотовый.
      РЭБы везде не понатыкаешь и узкий луч с каждого не отследишь. Вот тогда остатки сопротивления США по всей планете и падут.
    3. Игоряша
      Игоряша
      +2
      Сегодня, 08:34
      Нужно лишить премии Симонян....
      Не тянет она против Таймс...
      1. Личное мнение Звание
        Личное мнение
        -2
        Сегодня, 11:58
        А юрист Путин против бизнесмена Трампа тянет?
        1. Игоряша
          Игоряша
          -1
          Сегодня, 12:12
          Наличие советского диплома говорит только о факте хорошей работы спор кафедры и куратора
  2. Ручей-2 Звание
    Ручей-2
    +2
    Сегодня, 08:15
    Так англосаксы пожизненно являются грабителями. Все века живут бандитизмом. И их вечный хищный оскал почему-то принимают за улыбку. Не доходит до кое-кого, что с ними невозможно задружиться. Это как с акулой, например
  3. Pasha Novik Звание
    Pasha Novik
    -4
    Сегодня, 08:21
    У меня вот вопрос, а что ж все вот так просто осуждают СаШаАй, а не могут собрать "коалицию желающих" и реально предпринять меры против СаШаАй? Политические. Экономические. Юридические. А? То-то! Заткнутся все в итоге и будут "хавать" то, что позволяет "хавать" Дядя Сэм! Иллюзии уже разрушены. Наступила реальность.
    1. solist2424 Звание
      solist2424
      +9
      Сегодня, 08:43
      США бьют только слабых. Северную Корею тронуть боятся.
      1. Pasha Novik Звание
        Pasha Novik
        -4
        Сегодня, 08:47
        А Северная Корея это кто на политической карте? Ну не в обиду нашим друзьям (честно). Северная Корея ничего не решает. Она защищает себя. Южную Корею они захватили? Нет. А СаШаАй творят, что хотят. Право сильного. Я сам лично против такого миропорядка. Но давайте, на данную минуту, смотреть реально. Есть кто-то, кто может бросить вызов (перчатку) СаШаАй?
        И да. Венесуэла не самая слабая страна. Но всё же.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 08:26
    Цитата: Last centurion
    Вот тогда остатки сопротивления США по всей планете и падут.

    Ничего подобного...тот кто нам мешает...тот нам и поможет...это оружие можно повернуть и против врага. hi
    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      +2
      Сегодня, 09:02
      Начинайте... Только не забудьте пожалуйста потом похвастаться результатами... Уже начинаю разминать ладони для аплодисментов...
  5. NICK111 Звание
    NICK111
    0
    Сегодня, 08:32
    Иранцы, опыт КНР вам в помощь. А то и "Майдан" скоро замутят. А там и пошло-поехало.
    1. guest Звание
      guest
      -1
      Сегодня, 13:12
      Цитата: NICK111
      Иранцы, опыт КНР вам в помощь.

      Вот только кто там этот опыт воплощать будет? Военное руководство американцы там выбили. Да и у нас они тем же занимаются, скольких генералов уже убили.
  6. Александр Щербаков Звание
    Александр Щербаков
    +1
    Сегодня, 08:55
    Похоже Иран ждёт судьба Ирака , Ливии и Сирии . Это распространённая ошибка , не расстреливать всех подкупленных Западом зачинщиков , которые провоцируют народ на беспорядки против власти .
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 09:09
      не расстреливать всех подкупленных Западом

      Довольно ироничное замечание по отношению к стране живущей по законам шариата и практикующей публичные казни.

      Вон что интернет пишет про количесво казней там... ну как, помогло?
      Или может врут? Поменьше там казней?
      1. Александр Щербаков Звание
        Александр Щербаков
        0
        Сегодня, 09:10
        Что то ни разу не читал новостей о казни провокаторов , подкупленных Западом .
        1. Тури_ст Звание
          Тури_ст
          -1
          Сегодня, 11:10
          Там скрин шот по статистике казней с Википедии.
          1. Ivan№One Звание
            Ivan№One
            -2
            Сегодня, 13:19
            Приведите другой скриншот
            Ждём
            1. Тури_ст Звание
              Тури_ст
              -1
              Сегодня, 13:28
              А я не собираюсь Вам ничего доказывать.
              Мне это не нужно .
    2. overland Звание
      overland
      +3
      Сегодня, 10:10
      Прежде чем расстреливать собственный народ, правительство должно заняться решением основных проблем, которые привели к протестам. Просто недопустимо, чтобы страна с такими ресурсами, как у Ирана, регулярно сталкивалась с перебоями в электро- и водоснабжении.
  7. navigator777 Звание
    navigator777
    -2
    Сегодня, 08:59
    Участь всех антинародных режимов одна, забвение.
  8. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 09:44
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA
    Ничего нового, Англосаксонский учебник, страница 19 (век) Трампампусик нашел в кладовке Белого дома.
  9. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 09:47
    Иран отметил, что действия США окончательно убивают такие понятия как «дипломатия» и «межгосударственный диалог».
    Трамп вернул Америку в эпоху Дикого Запада. Его действия похожи на наши ОПГ 90-х.
  10. Ghost1 Звание
    Ghost1
    0
    Сегодня, 10:16
    Иранские медия задаются странным вопрос, ответ на него давно известен, у Запада двойные стандарты.
  11. opuonmed Звание
    opuonmed
    +3
    Сегодня, 10:55
    Да, в общем, всё похоже, что заранее всё подготовлено и прочитано и все идет по плану какому то. Заранее договорились обо всем?
  12. Тури_ст Звание
    Тури_ст
    -1
    Сегодня, 11:12
    Сейчас что то подумалось.
    Госдеп вчера на сайте на каких языках угрозы печатал?
    На фарси и на русском?
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -2
    Сегодня, 11:43
    будет ли международное сообщество реагировать на всё это
    Израиль уже отреагировал. Одобрил полностью wink
  14. Семенов Звание
    Семенов
    0
    Сегодня, 12:04
    А у нас с Ираном соглашения о взаимопомощи нет еще, интересно. Как с Кореей.
  15. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 13:47
    Будь я циником или либералом, то поздравил бы руководство России с очередной потерей.