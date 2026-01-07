Захват городов на западе Ирана, глава МИД называет политику США «закон джунглей»

Политика США в лице Трампа такова: у кого больше власти, силы и денег, тот может делать всё, что захочет.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прокомментировал политику президента США Дональда Трампа. По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, «мир через силу, по Трампу, является равносильным продвижению «закона джунглей» в международных отношениях»Аббас Аракчи после встречи с членами Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Исламской Республики Иран отметил, что действия США окончательно убивают такие понятия как «дипломатия» и «межгосударственный диалог».Аракчи:По словам Аббаса Аракчи, ярким примером политики «по закону джунглей» является то, что США осуществили в Венесуэле.Иранские медиа задаются вопросом о том, будет ли международное сообщество реагировать на всё это, будут ли отдельные страны вводить антиамериканские санкции «с той же лёгкостью, с которой они вводили свои санкции против других стран, включая Иран»/Тем временем в Иране продолжаются антиправительственные выступления. Появляются сообщения о том, что вооружённые люди заняли несколько населённых пунктов неподалёку от границы с Ираком.Американский канал Fox News утверждает, что «оппозиционные силы Ирана» взяли под контроль два города – Абданан и Малекшахи. При этом отсылка идёт к самим протестующим, которые уже и не скрывают, что поддерживаются извне.