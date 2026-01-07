WSJ: Россия задействовала субмарину ВМФ для защиты преследуемого США танкера

WSJ: Россия задействовала субмарину ВМФ для защиты преследуемого США танкера

Россия якобы направила в Северную Атлантику подводную лодку и другие подразделения ВМФ РФ с задачей встретить идущий под российским флагом танкер Marinera, который преследуют американцы. Такую информацию выдал The Wall Street Journal.

Как пишут американские СМИ, Россия якобы задействовала свои военно-морские силы для сопровождения идущего от берегов Венесуэлы танкера. По имеющейся информации, навстречу судну вышла подводная лодка и другие корабли ВМФ РФ. Предполагается, что ситуация вокруг танкера может стать очередным источником напряженности между США и Россией.



Стоит отметить, что официального подтверждения информации о задействовании сил и средств ВМФ РФ для сопровождения танкера нет. Да их и не будет, Минобороны такие ситуации не комментирует, а Кремль традиционно отправляет за ответами к военным. Но дыма без огня не бывает.

Преследуемый американцами танкер ранее носил название Bella 1, судно сумело прорвать блокаду США в Карибском море еще 21 декабря 2025 года, после чего взяло курс на Северную Атлантику, сменив название на Marinera. Танкер идет под российским флагом. Американцы обвиняют экипаж судна в якобы недействительности национальной принадлежности, а также перевозке нефти из Венесуэлы и Ирана в обход санкций.

В МИД России ранее заявили, что внимательно отслеживают ситуацию с танкером и рассчитывают, что США и их партнеры будут соблюдать международные нормы и принципы свободы судоходства в открытом море.
Информация
  1. Million Звание
    Million
    +7
    Сегодня, 07:57
    Хорошо, если не "якобы".
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +3
      Сегодня, 08:33
      А в The Wall Street Journal не понимают кто нагнетает обстановку в мире? Или всем на всё, с высокой колокольни? negative
      1. Ольгович Звание
        Ольгович
        +10
        Сегодня, 08:54
        Цитата: marchcat
        А в The Wall Street Journal не понимают

        понимают еще и про санкции пишут0 хотя международных санкций против Веневуэлы нет, поэтому США просто пираты.
      2. frruc Звание
        frruc
        +4
        Сегодня, 10:34
        .....подтверждения информации о задействовании сил и средств ВМФ РФ для сопровождения танкера нет.

        Придем к тому, что на каждом грузовом морском судне будут находиться бойцы ЧВК с соответствующим вооружением.
        1. Грица Звание
          Грица
          +5
          Сегодня, 10:41
          Цитата: frruc
          Придем к тому, что на каждом грузовом морском судне будут находиться бойцы ЧВК с соответствующим вооружением.

          Думаю, что давно пора бы уже ввести эту практику. Причем парировать довольно просто - публично и во всеуслышание заявить, что поскольку некоторые страны (США) наплевали на международное морское право и все правила морской торговли и судоходства, то и РФ не считает себя связанными с такими правилами. И демонстративно установить на крыше крупнокалиберный пулемёт. Он бы там смотрелся очень красиво.
          1. DirtyLiar Звание
            DirtyLiar
            +3
            Сегодня, 11:32
            И БПЛА. Вроде нет законов, запрещающих ЧВК на судах их использовать. А когда над каким-нибудь недружественным эсминцем повиснут с десяток FPV - я бы посмотрел на экипаж того эсминца.
            1. stankow Звание
              stankow
              -5
              Сегодня, 11:45
              И что может сделат есминцу FPV ? Поцарапать ?
              1. DirtyLiar Звание
                DirtyLiar
                +4
                Сегодня, 11:46
                А спроси - что делают FPV бронированным танкам?
                1. stankow Звание
                  stankow
                  -5
                  Сегодня, 11:48
                  А подумайте насколько удален от брони БК танка и двигатель, как у эсминца и какова длина комулятивной струи у FPV.
                  1. DirtyLiar Звание
                    DirtyLiar
                    +5
                    Сегодня, 11:53
                    А кто говорит про БК? Кумулятив в остекление рубки, например? Залёт в ствол орудия, я думаю, тоже не понравится (размеры дронов и средних орудий на эсминцах легко гуглится). А сейчас есть и такие "снайперы". К тому же мы говорили про попытку высадки десанта с эсминца? Ни вертолёт c таким десантом, ни шлюп с ним же просто не смогут выйти.
    2. Александр Щербаков Звание
      Александр Щербаков
      +7
      Сегодня, 08:49
      Политика " Моя хата с краю " , даёт свои плоды .
  2. Тури_ст Звание
    Тури_ст
    +12
    Сегодня, 07:57
    Что он такое оттуда везет.
    Не думаю что ради танкера нефти затеяли такою гонку.
    1. Pasha Novik Звание
      Pasha Novik
      +10
      Сегодня, 08:12
      Если они даже в шторм пытались высадиться на это судно то это о чём-то говорит.
      "Сейчас в регионе почти нулевая температура, высота волн составляет пять метров, а ветер достигает скорости 20 м/с".
      В таких условиях не то что высадиться, подойти близко к судну это самоубийство! Явно судно что-то тащит (или тащило) очень важное. За другими судами амероскаканцы так не гоняются. А за этим - да!
      1. Cap.Nemo58rus Звание
        Cap.Nemo58rus
        +8
        Сегодня, 09:15
        Увы, но мы вряд ли это узнаем. А что может танкер везти , кроме нефтепродуктов? Тут, скорее всего, дело не в том, что он везёт. На зуб нас пробуют...
        1. Pasha Novik Звание
          Pasha Novik
          +5
          Сегодня, 09:20
          Может и не узнаем. Но. У танкера объем танков (хранилищ для нефтеналивных продуктов) такой, что мама не горюй. Может возить почти что всё угодно. При должном переоборудовании. А вот это нам уже действительно не известно. Но согласитесь. Столько "шлепать" за танкером и пытаться его с такой упорностью захватить? Видать после захвата, если случится, что-то предъявят миру, очерняющее Россию. Ну по их мнению.
        2. Pharmacist Звание
          Pharmacist
          +7
          Сегодня, 09:52
          Может золотой запас Венесуэлы вывозим на хранение? (шутка)
          1. Cap.Nemo58rus Звание
            Cap.Nemo58rus
            +6
            Сегодня, 10:26
            В каждой шутке есть доля шутки. lol
          2. Ныробский Звание
            Ныробский
            +3
            Сегодня, 10:55
            Цитата: Pharmacist
            Может золотой запас Венесуэлы вывозим на хранение? (шутка)

            Золотой запас Венесуэлы находится в Англии. Арестован ещё в период попытки "восшествия на царство Гуайдо". Там что то в районе 18 млрд . долларов зависает. Наверное этими деньгами англосаксы финансируют венесуэльскую оппозицию и ими же залепили глазки генералам, чтобы они высадке десанта и похищению Мадуро не препятствовали.
    2. SEVERIN Звание
      SEVERIN
      +14
      Сегодня, 08:23
      Тури_ст
      +3
      Сегодня, 07:57
      Новый
      Что он такое оттуда везет.
      Не думаю что ради танкера нефти затеяли такою гонку.
      - не думаю, что танкер везёт что-то хитрое - просто америкосы решили пойти на принцип, они считают себя великим гегемоном - вот и беспредельничают.
    3. sub307 Звание
      sub307
      +2
      Сегодня, 10:25
      Цитата: Cap.Nemo58rus
      Увы, но мы вряд ли это узнаем. А что может танкер везти , кроме нефтепродуктов? Тут, скорее всего, дело не в том, что он везёт. На зуб нас пробуют...

      Из оригинальной статьи "уолл стрит джорнал": "По словам американского чиновника, Россия направила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения пустого ржавого нефтяного танкера, который стал новой горячей точкой в отношениях между США и Россией."

      https://www.wsj.com/world/russia/russia-sends-submarine-to-escort-tanker-the-u-s-tried-to-seize-off-venezuela-4bd78dc7?mod=world_lead_pos2
      Они его обозначили типа "пустым"..., ну тогда совсем интересно... winked
      1. poquello Звание
        poquello
        +3
        Сегодня, 10:49
        Цитата: sub307
        пустого ржавого нефтяного танкера,

        пустой ржавый танкер под флагом РФ в международных водах подчиняется только РФ
        1. sub307 Звание
          sub307
          +1
          Сегодня, 11:38
          Вот именно...,да любое "корыто" если на нём поднят флаг ...Интрига, однако в чём? То ли хотят "на реакцию" проверить мол как там у Лаврова с очередными "красными линиями"...,то ли - действительно успели взять на борт что то такое, что сильно интересует кого то в США. Если танкер вреде как порожняком отвалил... winked
          1. poquello Звание
            poquello
            0
            Сегодня, 11:41
            Цитата: sub307
            то ли - действительно успели взять на борт что то такое, что сильно интересует кого то в США

            да вот пофиг что взяли, это нейтральные воды
            1. sub307 Звание
              sub307
              0
              Сегодня, 11:48
              Само собой - "пофиг", само собой - нейтральные. Вот и посмотрим..,как получиться не на бумаге.Но...- подводную лодку...,послали...бред, потому что она там и была...,не вылезаем...,посменно! request winked
              1. poquello Звание
                poquello
                -1
                Сегодня, 11:51
                Цитата: sub307
                Но...- подводную лодку...,послали...бред, потому что она там и была...,не вылезаем...,посменно!

                их там десятка два, правда в большинстве китайские )
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 08:01
    Вроде не в тему ,а ещё как в тему .В Новороссийск нагло припёрся, танкер под Английским Флагом ,ориентировочно к терминалу КТК.
    Р.S Если всё удачно пройдёт ,в Кольском заливе появится ещё один танкер накопитель .Но дело пахнет " керосином" с этим танкером.Мы не сможем сопровождать все наши танкера в море .Будем посмотреть.
    1. Normann Звание
      Normann
      -18
      Сегодня, 08:04
      Будем посмотреть.
      Это что за глупое выражение?
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +5
        Сегодня, 08:33
        Демьян Бедный
        «Манифест барона фон Врангеля», 1920 год

        Ихь фанге ан. Я нашинаю.
        Эс ист для всех советских мест,
        Для русский люд из краю в краю
        Баронский унзер манифест.
        Вам мой фамилий всем известный:
        Ихь бин фон Врангель, герр барон.
        Я самый лючший, самый шестный
        Есть кандидат на царский трон.
        Послюшай, красные зольдатен:
        Зашем ви бьетесь на меня?
        Правительств мой - все демократен,
        А не какой-нибудь звиня.
        Часы с поломанной пружина -
        Есть власть советский такова.
        Какой рабочий от машина
        Имеет умный голова?
        Какой мужик, разлючный с полем,
        Валяйт не будет дурака?
        У них мозги с таким мозолем,
        Как их мозолистый рука!
        Мит клейнем, глюпеньким умишком
        Всех зо генаннтен простофиль
        Иметь за власть?! Пфуй, это слишком!
        Ихь шпрехе: пфуй, дас ист цу филь!
        Без благородного сословий
        Историй русский - круглый нуль.
        Шлехьт! Не карош порядки новий!
        Вас Ленин ошень обмануль!
        Ви должен верить мне, барону.
        Мой слово - твердый есть скала.
        Мейн копф ждет царскую корону,
        Двухглавый адлер - мой орла.
        Святая Русслянд... гейлих эрде...
        Зи лигт им штербен, мой земля.
        Я с белый конь... фом вейсен пферде...
        Сойду цум альтен стен Кремля.
        И я скажу всему канальству:
        "Мейн фольк, не надо грабежи!
        Слюжите старому начальству,
        Вложите в ножницы ножи!"
        Вам будут слезы ошень литься.
        "Порядок старый караша!"
        Ви в кирхен будете молиться
        За мейне руссише душа.
        Ви будет жить благополучно
        И целовать мне сапога.
        Гут!
        "Подписал собственноручно"
        Вильгельма-кайзера слуга,
        Барон фон Врангель, бестолковой
        Антантой признанный на треть:
        "Сдавайтесь мне на шестный слово

        А там... мы будем посмотреть!!"
        1. Normann Звание
          Normann
          -5
          Сегодня, 09:21
          И в кои-то веки Демьян Бедный стал эталоном? Может словарь Ожегова или Даля открыть стоит? Он сам переобувался в течении своей жизни неоднократно.
          1. Товарищ Берия Звание
            Товарищ Берия
            +10
            Сегодня, 09:30
            Не нравится Д.Бедный, читай "Угрюм-Реку" Шишкова. Там тоже часто это выражение встречается.

            И вообще, какое дело до русского языка персонажу, обозвавшемуся шведским электрочайником?
            1. Normann Звание
              Normann
              -8
              Сегодня, 10:00
              А вот Берия прям эталон))))
            2. Stas157 Звание
              Stas157
              +6
              Сегодня, 10:10
              Цитата: Товарищ Берия
              Не нравится Д.Бедный, читай "Угрюм-Реку" Шишкова. Там тоже часто это выражение встречается.

              "Будем посмотреть" - это не литературное выражение, хотя и встречается в литературе. Там вообще многое что встречается. Это выражение просто жаргон. По-русски можно просто сказать: посмотрим, увидим, разберёмся...
              1. Товарищ Берия Звание
                Товарищ Берия
                0
                Сегодня, 12:53
                Цитата: Stas157
                По-русски можно просто сказать:

                Но за это на это сайте банят. laughing

                Привожу еще один пример употребления этого словосочетания аж из 19 века.
                Мамин-Сибиряк, роман "Золото". 1895 год.
                "Немец Штамм нарушил наступившую паузу хладнокровным замечанием: - Будем посмотреть, дедушка..." и "- Что я думаю? - ответил немец вопросом. - Я думаю, что будем посмотреть..."
            3. Биги Звание
              Биги
              0
              Сегодня, 11:47
              И вообще, какое дело до русского языка персонажу, обозвавшемуся шведским электрочайником?
              мовный патруль? Не…
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 08:29
      Экипаж Маринера довольно смелый, АИС не отключил." Сарай" большой .Есть ещё вариант, летом по СМП перегнать на Дальний Восток от греха подальше.С сменой флага есть нюанс ,для нас неприятный .Новый порт регистрации Сочи . laughing
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 10:53
        Цитата: tralflot1832
        С сменой флага есть нюанс ,для нас неприятный

        какой нюанс? РФ официально подтвердила принадлежность
      2. Тестов Звание
        Тестов
        +1
        Сегодня, 12:07
        tralflot1832 (Андрей С.), а чем неприятность? Вон, в Сочи танкеры-газовозы "Ла Перуз" и "Арктик Метагаз"приписаны, что в КНР подССанкционный СПГ с "Арктик СПГ-2" возят. Спасибо товарищу Си! Приняла КНР в 2025 году более 20 танкеров -газовозов с "Арктик СПГ-2" и 1 с "Портовой".
    3. Ольгович Звание
      Ольгович
      +3
      Сегодня, 08:57
      Цитата: tralflot1832
      .Мы не сможем сопровождать все наши танкера в море .

      но танкеров и газовозов США гораздо больше?
    4. Тестов Звание
      Тестов
      -1
      Сегодня, 11:46
      tralflot1832 (Андрей С.), уважаемый, британцы за своим пришли. На конец 2025 года у британской BG Overseas Holdings Limited было 2% акций КТК...
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 12:43
        Тестов.Но не под англицким флагом приходить .Одни значит БЭКами перегрузочные устройства выносят ,другие под английским флагом приходят.Наводит на размышления.
    5. Reindeer Звание
      Reindeer
      0
      Сегодня, 13:57
      Цитата: tralflot1832
      Мы не сможем сопровождать все наши танкера в море

      А много ли танкеров именно под российским флагом?
  4. Pasha Novik Звание
    Pasha Novik
    +7
    Сегодня, 08:02
    Давно пора уже хоть как-то проявить себя.
    А то тут из другого новостного источника:
    - Береговая охрана США попыталась захватить танкер Marinera («Маринера»), который идет под российским флагом, во время шторма в Северной Атлантике. Об этом сообщил RT источник, знакомый с ситуацией. Уже несколько дней за ним следует корабль береговой охраны США, хотя от американского побережья судно отделяют около 4 тыс. км.
    Раз двигаются все 4 000 км за судном, значит не спроста. Есть большой интерес у амероскаканцев к этому судну. Даже МИД России ноту направлял СаШаАй, что судно российское и чтобы его оставили в покое. Походу не всё так просто с этим судном.
    1. Удав КАА Звание
      Удав КАА
      +6
      Сегодня, 08:59
      Цитата: Pasha Novik
      Давно пора уже хоть как-то проявить себя.

      Это все к вопросу "нужны/не нужны" нам НК океанской зоны. Был бы рядом с ТН наш эсминец или хотя бы фрегат ласса "Горшков", у амов прыти явно было бы поменее. А "конвоировать" надводный корабль атомной ПЛ ... в штормовом море? В принципе можно, но при волнении 2-3 балла и в надводном положении с поднятым над ПЛА Андреевским флагом. Ибо -- "Вооруженное судно без флага" считается ... пиратским!
      И потом. ПЛА в надводном положении ?
      Ну, о скрытности я молчу. Я -- про "экзотику": спичка (лодка), рядом с бревном (танкером) -- вообще-то не очень впечатлительное зрелище... Другое дело, атака из-под воды, наводящая УЖАС на "поплавков", потому как неизвестность и смерть, пришедшая из пучины, -- впечатляют сильнее фильмов ужаса Хичкока!!! Но сейчас не война, и про "Лузитанию" никто не вспоминает...
      А следовало бы кой-кому освежить память, вспомнить события 1914 года :
      22 сентября 1914 года в Северном море немецкая ПЛ U-9 (кап-лейтенант О. Веддиген) один за другим потопила три английских броненосных крейсера — «Абукир», «Хог» и «Кресси».
      Англы тоже считали себя "владичицами волн".
      К сожалению, это только мои "влажные" мечты... feel
      1. Pasha Novik Звание
        Pasha Novik
        +4
        Сегодня, 09:03
        Надводные океанские силы ой как нужны! Мы сильны в подводных лодках. Особенно стратегического назначения. СТРАТЕГИЧЕСКОГО! Но есть же и так сказать "мирное" время, когда нужно проецировать свою силу во всех океанах и морях. А вот с этим у нас не всё хорошо. Надеюсь танкер не сдадим!
        1. Удав КАА Звание
          Удав КАА
          +4
          Сегодня, 09:11
          Цитата: Pasha Novik
          Надеюсь танкер не сдадим!

          Я тоже надеюсь, что Доня отморожен не на всю голову. Все-таки он пытается оторвать РФ от сближения с Китаем. Да и в СНБ-2025 он провозгласил "сближение с Россией". (Ну, не такой же степени, чтобы прям высаживаться досмотровой группой на танкер под российским триколором! Это все-таки территория РФ и непрошенных гостей на своей земле мы из покон веков не привечали! Поэтому, полагаю, опомнятся, не доводя дело до "горячего"... приема непрошенных гостей)
      2. Arzt Звание
        Arzt
        0
        Сегодня, 11:03
        А "конвоировать" надводный корабль атомной ПЛ ... в штормовом море?

        Хорошо, если атомной.... laughing
        1. DirtyLiar Звание
          DirtyLiar
          0
          Сегодня, 11:35
          В данном случае "атомной" обозначает тип движителя (атомный реактор), а не вооружение.
          1. Arzt Звание
            Arzt
            0
            Сегодня, 13:55
            В данном случае "атомной" обозначает тип движителя (атомный реактор), а не вооружение.

            Я про движитель и говорю. wink
      3. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 12:16
        С наступившими, почтенный КАА!
        Надо готовить не разовую акцию, а реальную морскую операцию, соразмеряя наши возможности с возможностями противника. Как ни странно - можно выиграть многое, или проиграть всё.
    2. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 12:18
      Раз попытка захватить танкер оказалась неудачной, то по всей видимости, высадившшийся на него десант смыли за борт из установок пожаротушения. И тогда преследование выглядит банальной попыткой отомстить.
      Иначе это маниакальное преследование объяснить сложно.
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +7
    Сегодня, 08:03
    Цитата: Тури_ст
    Что он такое оттуда везет.
    Не думаю что ради танкера нефти затеяли такою гонку.

    Это не столь важно...я сторонник вооруженной защиты наших гражданских судов от посягательств морских пиратов...коими сейчас стали англосаксы и их прихлебатели.
    Очень велика вероятность диверсий британскими пловцами специализирующими на подрывах танкеров и балкеров в открытом море...от них любой пакости можно ожидать.
    1. HAM Звание
      HAM
      +3
      Сегодня, 08:17
      Желательно диверсию получить в Ла Манше,"нечаянно" выпустив" пару сотен тонн нефти...на пакость ответить своей пакостью...
    2. ДАА УЖ Звание
      ДАА УЖ
      0
      Сегодня, 11:36
      Тот же ЛЕХА]
      Это не столь важно...я сторонник вооруженной защиты наших гражданских судов от посягательств морских пиратов...коими сейчас стали англосаксы и их прихлебатели.
      Очень велика вероятность диверсий британскими ..от них любой пакости можно ожидать.

      Всплывают подтверждения в американских архивах:....

      .а сейчас столько возможностей,СПИД,covid,птичий ГРИП,чёрная чума свиней,и мазепия тоже
  6. al3x Звание
    al3x
    +11
    Сегодня, 08:16
    Подобная инфа должна звучать от Минобороны, а нет от всяких пeндоских газетенок. Что Россия будет защищать своих граждан и собственность в любой точке мира и любыми средствами.
  7. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +1
    Сегодня, 08:17
    Хороший повод для торпедных тренировок в атлантике
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -1
    Сегодня, 08:17
    Цитата: Normann
    Это что за глупое выражение?

    Хм ...что у нас на форуме делает немецкая фирма по производству гаражных дверей? what smile
  9. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -2
    Сегодня, 08:20
    Цитата: al3x
    Подобная инфа должна звучать от Минобороны, а нет от всяких пeндоских газетенок. Что Россия будет защищать своих граждан и собственность в любой точке мира и любыми средствами.

    А вот для этого встает вопрос авианосцев...хошь не хошь ...но один захудалый авианосец России в Атлантике резко уменьшит вероятность морского разбоя наших судов там. request
    Защита морских коммуникаций традиционно возлагается на авианосцы или подводные лодки.
    Если мы хотим торговать безопасно по всему миру нам придется строить авианосцы...хоть они и уязвимы для современных ракет.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +3
      Сегодня, 08:38
      К авику эскорт не малый строить придется океанских кораблей,один он наверняка утопленник . Маловероятно,что будет даже заложен. Договриваться будут как- то по судоходству.
    2. Lykases1 Звание
      Lykases1
      +2
      Сегодня, 08:40
      Сложный вопрос- уязвим он или нет? Как одиночный корабль - несомненно. Авианосная группа - уже можно спорить. Если не ошибаюсь, в неё даже подводная лодка входит. Вот и получается - засеки на просторах океана, выдай целеуказание, подойди на дистанцию удара. А у группы есть самолёты радиоэлектронной разведки, несколько десятков истребителей, сотни ракет ПВО, сотни ПКР, и, ещё, лодка где-то лазает. Можно это прорвать? Наверное. Но не факт, что легко.
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -1
    Сегодня, 08:40
    Цитата: Essex62
    Договриваться будут как- то по судоходству.

    smile Ага...под дулом пистолета...авианосца.
    Дешевле построить АУГ ...чем полагаться на честность партнера с кольтом у виска.
    1. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      +3
      Сегодня, 10:50
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Дешевле построить АУГ ...чем полагаться на честность партнера с кольтом у виска.
      Вы стоимость АУГ вначале узнайте - и сроки строительства
      1. bar Звание
        bar
        0
        Сегодня, 14:00
        Цитата: Стирбьорн
        Вы стоимость АУГ вначале узнайте - и сроки строительства

        А для начала строительства надо ещё Николаев освободить и судостроительных завод восстановить.
    2. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      +1
      Сегодня, 11:38
      Мы сейчас на этапе, когда средства уничтожения АУГ в сотни раз дешевле стоимости АУГ. Так же, как и средства уничтожения танка в сотни раз дешевле танка.
  11. singless Звание
    singless
    +5
    Сегодня, 08:54
    давно пора не признавать официально их санкции. мы живём по своим законам. что моё то не трожь
  12. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    -2
    Сегодня, 08:54
    Такую информацию выдал The Wall Street Journal.

    Если это правда, то мы жЫвём как в те времена, когда реальную информацию узнавали от "вражеских радиоголосов" на КВ, прорывавшихся сквозь рёв "глушилок". wassat
  13. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +5
    Сегодня, 08:55
    А как субмарина наша его защитит , можно узнать ? Путин разрешит ей торпедировать корабли вмс США если они задержат танкер? Бред какой то... Путин и такие решения просто несовместимы
    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      0
      Сегодня, 09:42
      Наверное предполагается, что американцы просто испугаются нашей субмарины, и откажутся от своих зловредных планов.
    2. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      +3
      Сегодня, 10:49
      Да вообще вся история какая-то мутная. Пытались захватить, но не захватили - Мадуро вон вывезли прямо из столицы, а танкер захватить не могут в океане. Вместо подлодки надо Сушку с Хибинами послать, на радость местным патриотам. До СВО это была очень популярная тема у "диванного спецназа"
      1. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        -1
        Сегодня, 11:56
        Да чего там Сушку, где-то же безостановочно летает Авангард - вот пусть и кружит над танкером.
    3. poquello Звание
      poquello
      -2
      Сегодня, 11:01
      Цитата: FoBoss_VM
      А как субмарина наша его защитит , можно узнать ? Путин разрешит ей торпедировать корабли вмс США если они задержат танкер? Бред какой то... Путин и такие решения просто несовместимы

      стесняюсь спросить, а пукнуть это тоже разрешение Путина надо, или таки есть устав и прочие нд?
      1. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        -2
        Сегодня, 11:03
        Есть КУ ВМФ , а есть ВГК. Понимать надо 😅
        1. poquello Звание
          poquello
          +2
          Сегодня, 11:15
          Цитата: FoBoss_VM
          Есть КУ ВМФ , а есть ВГК. Понимать надо 😅

          и ? командир корабля, совершающего отдельное плавание (при одиночной стоянке), в мирное время самостоятельно принимает решение на применение оружия и боевой техники корабля для обеспечения безопасности корабля, жизни и здоровья его личного состава и лиц, временно находящихся на корабле, устранения опасности повреждения или уничтожения корабля, других судов, находящихся под охраной и обороной корабля.
          и че ВГК? сопровождать и трусами махать?
  14. Melior Звание
    Melior
    +1
    Сегодня, 09:16
    Интересно, а почему бы не поднять на танкере Андреевский флаг и не объявить его кораблем ВМФ России?
  15. Сергей_К Звание
    Сергей_К
    +2
    Сегодня, 09:17
    Высадить наш спецназ на танкер!!! И пусть америкосы его попробуют захватить или остановить!
    1. Jovanni Звание
      Jovanni
      -2
      Сегодня, 11:07
      Цитата: Сергей_К
      Высадить наш спецназ на танкер!!! И пусть америкосы его попробуют захватить или остановить!

      И где ж его в океане взять, спецназ? На украине небось весь. Да хоть бы и был, вон бритиша мимо Крыма проплывали, и чего?
  16. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    0
    Сегодня, 09:22
    Посейдон в студию!! Надо отвлечь амеров от пиратства, пусть свои прибрежные города восстанавливают...
  17. ТанкоистребительСУ-100 Звание
    ТанкоистребительСУ-100
    +2
    Сегодня, 09:22
    Блин, как же страшатся дать жёсткий ответ наглосаксам. На брюхе перед ними извиваются, мол, мы же такие же как вы, по что нас со всякими туземцами равняете?
    Во времена Л.И. Брежнева давно бы уже дальняя авиация ВМФ топмачтовое бомбометание имитировала бы по кораблям наглосаксов, что наш танкер преследуют.
  18. Rabin Звание
    Rabin
    -1
    Сегодня, 09:33
    La tentative des États-Unis à forcer militairement le monde entier à se soumettre à leur législation est une entreprise dangereuse et irresponsable.
    1. Pasha Novik Звание
      Pasha Novik
      +3
      Сегодня, 09:41
      Вы абсолютно правы! Но. США не используют законодательство. США используют другое право - право сильного!
  19. Игораш Звание
    Игораш
    +2
    Сегодня, 10:40
    Да ладно..Мавр сделал свое дело..а теперь можно проявить и "рвение"..не смешите...белыми нитками все шито..предательства одно за другим....даже сторонники власти в этом теперь уверены....
  20. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 11:05
    Ох, уж эти сказки! Ох, уж эти сказочники! Это такая же шутка, как российские военные советники в Венесуэле. А до того в Сирии. Ниачем. Не будет российская "элита" против "своих" хвост поднимать. ("Свои" - это не россияне, к слову).
  21. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +2
    Сегодня, 11:08
    Про отсутствие реального океанского флота в России не говорил только ленивый.
    Морская Доктрина РФ
    УТВЕРЖДЕНА
    Указом Президента Российской Федерации от 31 июля 2022 г. N 512
    Морскую доктрину читаем, часть II "Национальные интересы, вызовы и угрозы национальной безопасности Российской Федерации в Мировом океане" статья 9 пункты 7 и 8:
    7) обеспечение гарантированного доступа Российской Федерации к глобальным транспортным коммуникациям в Мировом океане;

    8) осуществление военно-морской деятельности в Мировом океане в целях обеспечения и защиты национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане, поддержания стратегической и региональной стабильности;

    а потом читаем
    IV. Приоритеты развития морской деятельности на функциональных направлениях

    34. Функциональными направлениями морской деятельности являются сферы деятельности, связанные с изучением, освоением и использованием ресурсов и пространств Мирового океана.

    35. К функциональным направлениям морской деятельности относятся:

    1) развитие морского транспорта;

    2) освоение и сохранение ресурсов Мирового океана;

    3) развитие морских трубопроводных систем;

    4) морские научные исследования;

    5) военно-морская деятельность.

    Резюме:
    Где военно-морская деятельность? Правильно, в самом конце... и это - 2022 год, разгар СВО...
    Вот там мы находимся и сейчас, в конце...
    Океанский флот для РФ - такая же крайняя необходимость, как воздух вода и еда...
    А строить корабли нужно десятками... и позавчера...
    1. Pasha Novik Звание
      Pasha Novik
      0
      Сегодня, 11:28
      Вот только где это всё? Это нужно здесь и сейчас! Да. Мы сильны в строительстве "стратегов" (подводные лодки и т.д.). Но в "мирное" время надо тоже проецировать силу. В том числе и в надводной океанской зоне. Пара "Горшков", при том при всём что они реально хорошие корабли, это невозможно. С уважением!
  22. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:22
    Цитата: poquello
    РФ официально подтвердила принадлежность

    По международным правилам ( не уверен) смена регистрации и названия происходит только в порту.С такими нюансами не знаком .Если это правда - танкер не является Российским.( Надо проверять ,сайт не морской где я это прочитал).
    1. Pasha Novik Звание
      Pasha Novik
      0
      Сегодня, 11:33
      Вы правы. По международным правилам смена регистрации происходит только в портах. И уже был не так давеча случай, когда один из танкеров "теневого флота" зашёл в порт, чтобы сменить регистрацию и название.
      1. Pasha Novik Звание
        Pasha Novik
        0
        Сегодня, 12:54
        "Минусатор", дай ответ - ты деб..л или нет. Я просто оставил комментарий. Именно - комментарий. Аргументированно (по моему мнению). А ты свой "минусик" из какого места вынул? Про международные правила судоходства не знаешь? Так это тебе минус, а не мне!
  23. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 11:22
    Так и надо было задействовать сразу подлодки и при нападении на танкеры топить выродков.
  24. Васян1971 Звание
    Васян1971
    -1
    Сегодня, 11:34
    В МИД России ранее заявили, что внимательно отслеживают ситуацию с танкером и рассчитывают, что США и их партнеры будут соблюдать международные нормы и принципы свободы судоходства в открытом море.

    Ага. Отсчитывают они. Такое ощущение, что наш МИД становится франшизой "Наша Раша"...
  25. Алексей Кошкаров Звание
    Алексей Кошкаров
    -1
    Сегодня, 12:01
    Зато сколько икспердов утверждали - что нам не нужен океанский флот . Достаточно и нескольких вооружённых буксиров . Как результат - всего один танкер прикрыть не можем .
  26. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 13:12
    В конце концов, может пора вводить санкции в отношении кампаний, поставляющих на Украину оружие, элементы энергетики и прочей полезной для обороноспособности аппаратуры. Составить свой список «теневого флота Украины» и чмoрить его по всему мировому океану. Потопили наш танкер - взорвали два их. Отжали у нас судно - экспроприировали три их. Чего щеки-то подставлять. Никаких щек не напасешься.
  27. lisikat2 Звание
    lisikat2
    0
    Сегодня, 14:21
    Здравствуйте, друзья, когда прочла заголовок. Вспомнила:"дядя Костя"он любил иллюстрации,Я тоже попробую