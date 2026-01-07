Американский сенатор: Наши действия заставили наших врагов бояться Америку

4 278 60
Американский сенатор: Наши действия заставили наших врагов бояться Америку

Американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил о том, что действия Соединённых Штатов Америки «заставили всех врагов бояться Америку».

По словам американского сенатора, «наш главнокомандующий (президент Дональд Трамп) изрядно напугал всех нашими возможностями, нашим военным потенциалом».



Круз:

Теперь все наши враги, Россия и Китая, Колумбия и Куба, Иран и Северная Корея, они все смотрят на США и боятся Америку. Потому что наши военные сделали 3 января то, что ни одна другая страна не в состоянии сделать.

Тем временем президент Колумбии, которого Трамп, как и Николаса Мадуро, назвал «наркотеррористом», был ёмок в определении политики американского президента. Густаво Петро заявил о том, что все выдвигаемые Трампом обвинения укладываются в один простой диагноз: старческий маразм.

Густаво Петро:

Он видит в сторонниках свободы наркотеррористов по той причине, что мы ему не отдаём принадлежащие нашим народам природные ресурсы – нефть, уголь.

По словам президента Колумбии, все те, кто поддерживает сегодня Трампа, это «олигархический клуб».

Густаво Петро:

Голосовавшие за Трампа должны понимать, что они отдали свои голоса за ненасытные лица, творящие беззаконие. С таким же «успехом» в своё время можно было выбрать президентом охотника за головами с Дикого Запада.
  1. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +11
    Сегодня, 08:12
    Особенно её почемуто боятся "враги" из НАТО.
    НУ те что на очереди, с Гренландией.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +17
      Сегодня, 08:29
      Теперь все наши враги, Россия и Китая, Колумбия и Куба, Иран и Северная Корея, они все смотрят на США и боятся Америку.
      Вот открыто нас причислили к врагам ! А кто еще сомневался ?
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +14
        Сегодня, 08:33
        Цитата: Uncle Lee
        Теперь все наши враги, Россия и Китая, Колумбия и Куба, Иран и Северная Корея, они все смотрят на США и боятся Америку.
        Вот открыто нас причислили к врагам ! А кто еще сомневался ?

        Те кто верит в запах Анкориджа.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +4
          Сегодня, 09:18
          Цитата: ARIONkrsk
          Те кто верит в запах Анкориджа.

          А разве можно верить потомкам разбойников с дикого запада и пиратов.
        2. lutikovvn Звание
          lutikovvn
          +4
          Сегодня, 10:12
          Надеюсь снимут с глаз шоры последние оптимисты, верящие в любовь запада к нам.
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 08:51
        Цитата: Uncle Lee
        Теперь все наши враги, Россия и Китая, Колумбия и Куба, Иран и Северная Корея, они все смотрят на США и боятся Америку.
        Вот открыто нас причислили к врагам ! А кто еще сомневался ?
        То, что никакие Анкориджи нас не сделают друзьями, было понятно ещё в Рейкьявике в 1986-м. Всё будет так, как стало в Фултоне.
        К сожалению для Америки, это без вариантов до тех пор, пока существует Америка. Или гегемония доллара, что, в сущности, одно и то же.

        Мне интересно другое.
        Этот сенатор В САМОМ ДЕЛЕ думает, что мы, например, Китай, Куба, Кимы - все вот так взяли и испугались того, что Америка купила нескольких генералов из окружения Мадуро? Всерьёз думает, что мы теперь сидим и дрожим от страха - лишь бы Америка с нами не поступила так, как с Венесуэлой?
        Или, всё-таки, играет на публику?

        Если второе - то говорить это надо тихо, узкому кругу лиц и под большим секретом, взяв подписку о неразглашении.
        Если первое - то ему не в сенаторы, а в специализированное лечебное учреждение закрытого типа. Могу посодействовать - одноклассник как раз возглавляет такое. Говорят, что очень и очень специалист в своём деле...
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +4
          Сегодня, 09:21
          Цитата: Zoldat_A
          Всё будет так, как стало в Фултоне.

          Ну как с языка сняли, не забываем Фултонскую речь Черчилля.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +2
            Сегодня, 09:29
            Цитата: carpenter
            Цитата: Zoldat_A
            Всё будет так, как стало в Фултоне.

            Ну как с языка сняли, не забываем Фултонскую речь Черчилля.
            Я не специально... laughing drinks
            1. carpenter Звание
              carpenter
              +2
              Сегодня, 09:38
              Цитата: Zoldat_A
              Я не специально..

              Ну я так и понял, но к месту заметили.
        2. Grencer81 Звание
          Grencer81
          +3
          Сегодня, 09:58
          Да,в общем-то русофобией в англоязычных странах Запада страдают ещё со времён Ивана Грозного.
      3. Last centurion Звание
        Last centurion
        +8
        Сегодня, 09:01
        Да тут полчатика и видимо полруководства одной кхем страны условно назовем ее Леопольдландия готовы Трампа чуть не в уста целовать по-брежневски.
        Доцеловались.

        И что касается страха. Вернее Страха и Любви.
        Про Любовь: Леопольды долбанутые еще со времен конца Империи прошлого века сливали кучу денег постоянно на завоевание любви всяких условных стран. В результате создавая абсолютно недееспособные режимы на прикорме, прогнившие на взятках. Которые саморазваливаются от любого вбежавшего в эти страны бармалея или вражеского шпиона с еще большим чемоданом денег (Сирия, Ливия, "полафрики", ближнее зарубежье, бывшие шпротные республики СССР и местами даже СНГ). Любовь через деньги кончается как только ты ими перестаешь заливать конкретную страну, а память кончается через поколение и даже меньше. И даже помощь дадут если ты дашь им что-то сейчас еще сверху. Любовь чувство высшего порядка относительно страха. И многие на нее не способны, да и любовь зла - а козлов много.

        Про страх. Это врожденное животное. Естественное "бей или беги". И если ты сильный то бить тебя не могут (потому мочи всех с вертухи первый что и делает СШП), а если слабый -как 80%-90% стран мира, то просто подчинишься изБежав худшей участи. Можно поставить у руля любой страны своего условного Пиночета, включить режим страха и управлять хаосом.
        Потому править страхом хорошо, эффективно и действует максимально универсально здесь сейчас и потом и когда угодно, и можно сделать пример из слабейшего и не потратив ничего обрести всё. И вообще вселять страх - значит быть альфой. Быть альфой значит побеждать в естественном отборе, который как видите работает на этой планетке везде.
        И когда жители страны, которая повергает в страх, полетят на старшипах (а их планируют строить тысячами -охотно верю со старлинком же смогли) на Марс или ближе в тыл какой-то стране распространяя свой вид и побеждая эволюционно, жители Леополдландии будут затягивать потуже пояса на шеях.
        Итак ваш выбор? Через любовь кормить бюрократов других стран за счет своего народа притащив им сундук из своей страны ожидая выхлоп или вздернуть одного соседа чтобы остальные помнили их место и каждый из них принесет вам по сундуку с деньгами?
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          0
          Сегодня, 09:57
          Если соседей жечь, резать и вздергивать,придет орда и сундук отберёт. Проходили уже,300 лет сундуки возили. Объединиться оно сподручнее.
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +3
          Сегодня, 10:05
          Подписываюсь под каждым словом.
          Моё личное мнение
          Цитата: Last centurion
          вздернуть одного соседа чтобы остальные помнили их место
          В свете сказанного Вами и подтверждённого жизнью - работает. И ещё как работает!
        3. Гардамир Звание
          Гардамир
          -1
          Сегодня, 10:57
          Такто я с вами согласен, кроме одного. Не леопольд а мальчиш-плохиш.
      4. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 09:53
        Американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз .....«заставили всех врагов бояться Америку».

        Да ладно уж, Пугало огородное, такими заявлениями на весь мир раскидываться или это для внутреннего эстеблишмента ? Непонятно.
    2. Проксима Звание
      Проксима
      +8
      Сегодня, 08:31
      «наш главнокомандующий (президент Дональд Трамп) изрядно напугал всех нашими возможностями, нашим военным потенциалом».****
      С какого боку тут ещё военный потенциал!? request Работа по разложению военно-политической элиты Венесуэлы - это да! Вот если бы они провели операцию наподобие взятия дворца Амина спецподразделением "Альфа", то можно было бы говорить о военном потенциале и то в рамках специальной военной структуры.
      1. Ольгович Звание
        Ольгович
        +2
        Сегодня, 08:44
        Цитата: Проксима
        наш главнокомандующий (президент Дональд Трамп) изрядно напугал всех нашими возможностями, нашим военным потенциалом»

        Психопаты непредсказуемы и ,естественно, нужно думать, как купировать....

        Густаво Петро заявил о том, в один простой диагноз: старческий маразм

        .
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 09:28
          Цитата: Ольгович
          Густаво Петро заявил о том, в один простой диагноз: старческий маразм

          Трамп называет себя «отцом ЭКО» и говорит, что республиканцы поддерживают ЭКО больше, чем демократы, выступая перед женщинами в ратуше.
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 09:12
        Цитата: Проксима
        Работа по разложению военно-политической элиты Венесуэлы
        С Ираком было то же самое, с Афганом...

        Этой тётке, вице-президенту, сейчас товарищ Берия сильно пригодился бы. А то и Феликс Эдмундович. Потому что неспроста ей Трамп наобещал даже больше, чем Мадуро. Это, в изложении Трампа, может означать только одно - вывозить не будут, комедии с судом не будет, придушат в спальне.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 09:17
          все выдвигаемые Трампом обвинения укладываются в один простой диагноз: старческий маразм.

          Вот и погоняло есть, Доня-маразм. bully
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 09:21
            Цитата: Теренин
            все выдвигаемые Трампом обвинения укладываются в один простой диагноз: старческий маразм.

            Вот и погоняло есть, Доня-маразм. bully
            Мой школьный друг, врач-психиатр, весьма авторитетный в своих профессиональных кругах, говорит, что скоро мы все будем специалистами в этой области, раз на примере двух последних президентов США научились отличать маразм от деменции. laughing
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +1
              Сегодня, 09:27
              Цитата: Zoldat_A
              на примере двух последних президентов США научились отличать маразм от деменции.

              Тогда будем ждать их домашние проблемы, winked например, когда Доня забудет о включенной плите или открытом кране в ванной.
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                +3
                Сегодня, 09:34
                Цитата: Теренин
                Тогда будем ждать их домашние проблемы, например, когда Доня забудет о включенной плите или открытом кране в ванной.
                Думаю, что кран в ванной Трамп не закрывает, постоянно держит открытым. Потому что, со свойственной ему манией величия, думает, что, если он закроет кран в ванной, то высохнет Атлантический океан. laughing
                1. Теренин Звание
                  Теренин
                  +3
                  Сегодня, 09:41
                  Цитата: Zoldat_A
                  Цитата: Теренин
                  Тогда будем ждать их домашние проблемы, например, когда Доня забудет о включенной плите или открытом кране в ванной.
                  Думаю, что кран в ванной Трамп не закрывает, постоянно держит открытым. Потому что, со свойственной ему манией величия, думает, что, если он закроет кран в ванной, то высохнет Атлантический океан. laughing

                  Трамп очевидно уже сказал врачу: -доктор спасибо, что вылечили меня от мании величия… А хотите, я вам за это, Венесуэлу или Гренландию подарю? fellow
                  Вся надежда на Меланью. Только она может Доню приземлить командой: -сойди с пьедестала и вынеси мусор! laughing
                  1. Zoldat_A Звание
                    Zoldat_A
                    +1
                    Сегодня, 09:55
                    Цитата: Теренин
                    она может Доню приземлить командой: -сойди с пьедестала и вынеси мусор!
                    Не царское это дело - мусор выносить... Прикажу - и спецназ вынесет. laughing
                    1. Теренин Звание
                      Теренин
                      +1
                      Сегодня, 10:03
                      Цитата: Zoldat_A
                      Прикажу - и спецназ вынесет.

                      Ну, хоть этот перестал по ушам ездить со своими демократиями, правами человека и братством...

                      Пушкин А.С. знал о чем писал yes
                      «Всё моё», — сказало злато;
                      «Всё моё», — сказал булат.
                      «Всё куплю», — сказало злато;
                      «Всё возьму», — сказал булат.
                      1. Zoldat_A Звание
                        Zoldat_A
                        +1
                        Сегодня, 10:12
                        Цитата: Теренин
                        Ну, хоть этот перестал по ушам ездить со своими демократиями, правами человека и братством...
                        Он справедливо считает, что про демократию должны разговаривать демократы. А он - республиканец и расширяет свою республику.
                        Видимо он так понимает все эти термины.

                        И ещё.
                        Такое ощущение, что ему кто-то рассказал то ли быль, то ли байку о словах Иосифа Виссарионовича
                        Я думал, что демократия - это власть народа. Но мне вот тут господин Рузвельт объяснил, что демократия - это власть демократов.
                        Вот Трамп и считает, что, пока демократы не у власти, говорить о демократии неуместно.
                      2. Теренин Звание
                        Теренин
                        +1
                        Сегодня, 10:21
                        Цитата: Zoldat_A
                        Цитата: Теренин
                        Ну, хоть этот перестал по ушам ездить со своими демократиями, правами человека и братством...
                        Он справедливо считает, что про демократию должны разговаривать демократы. А он - республиканец и расширяет свою республику.
                        Видимо он так понимает все эти термины.

                        И ещё.
                        Такое ощущение, что ему кто-то рассказал то ли быль, то ли байку о словах Иосифа Виссарионовича
                        Я думал, что демократия - это власть народа. Но мне вот тут господин Рузвельт объяснил, что демократия - это власть демократов.
                        Вот Трамп и считает, что, пока демократы не у власти, говорить о демократии неуместно.

                        По сути, интересы и программы демократов и республиканцев отличаются не сильно. no
                        Вот статистика по развязанным войнам.
                      3. Zoldat_A Звание
                        Zoldat_A
                        +1
                        Сегодня, 10:30
                        Цитата: Теренин
                        По сути, интересы и программы демократов и республиканцев отличаются не сильно.
                        Да я понимаю, что суть не в разнице программ. Тем более, что это и у тех, и у других - всего лишь предвыборный звон.
                        Разница лишь в вывеске. Кому-то в зоопарке в детстве нравился слон, а кому-то - ишак. Психологи, которых в Америке обожают, лучше меня расскажут, что всё, что мы делаем, идёт от детских переживаний.

                        Мне, кстати, в зоопарке больше всех нравились медведи и тигры. Ну, ещё немного - жираф. Только отталкивал глуповатый взгляд и неуклюжесть.
                      4. Теренин Звание
                        Теренин
                        +1
                        Сегодня, 10:57
                        Цитата: Zoldat_A
                        Тем более, что это и у тех, и у других - всего лишь предвыборный звон.

                        Именно так! yes
                      5. Zoldat_A Звание
                        Zoldat_A
                        +1
                        Сегодня, 11:00
                        Цитата: Теренин
                        Цитата: Zoldat_A
                        Тем более, что это и у тех, и у других - всего лишь предвыборный звон.

                        Именно так! yes
                        Не знаю, есть ли в Америке закон об ответственности за недостоверную рекламу. У нас есть, но не работает от слова "ни фига".
                        Если бы работал (и у нас, и у них), то, по результатам президентского срока эх и развернулись бы судебные волокитчики!
      3. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 09:37
        Цитата: Проксима
        «наш главнокомандующий (президент Дональд Трамп) изрядно напугал всех нашими возможностями

        Ну прямо "браток" из 90-х, пальцы веером и малиновый пиджак.
        1. Grencer81 Звание
          Grencer81
          +1
          Сегодня, 10:01
          И золотая цепь толщиной в большой палец на его шее...
          Златая цепь на дубе том...😂😂😂
    3. Hagen Звание
      Hagen
      0
      Сегодня, 10:40
      Цитата: Hitriy Zhuk
      Особенно её почемуто боятся "враги" из НАТО.

      Может в НАТО США и боятся, но те, кого перечислил сенатор, приходят к пониманию того, что всякие договоренности с США не стоят бумаги, на которой они подписываются.
      1. Комментарий был удален.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 08:14
    ❝ Действия Соединённых Штатов Америки «заставили всех врагов бояться Америку» ❞ —

    — Похоже «друзья» испугались больше ...
    1. Hagen Звание
      Hagen
      0
      Сегодня, 10:45
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Похоже «друзья» испугались больше ...

      Прочтем молитву Веденина - "дахусими"...
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 08:24
    (президент Дональд Трамп) изрядно напугал всех нашими возможностями

    Это да ...в Дании понос у местных политиков.
    1. Pasha Novik Звание
      Pasha Novik
      +1
      Сегодня, 08:38
      Это что, Лёха! Дальше будет ректальное извлечение Гренландии из состава союзника по НАТО Дании. С уважением!
  4. Pasha Novik Звание
    Pasha Novik
    0
    Сегодня, 08:35
    Вот просто хочется сказать всем этим " великим псевдополитикам": Товарищи! Губами по воздуху шлёпаете. А толку! РЕАЛЬНО СаШаАй вы сделать что-то сможете? Да на каком угодно направлении (политика, финансы, экономика, военная сила и т.д.). Нет! Не сможете. Вот и скулите дальше. А, как тут указано в статье, "старческий маразматик" и дальше будет делать своё и никто, никто ему на данном этапе ничего не противопоставит. На данном этапе.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +2
      Сегодня, 10:03
      Как говорил мой слепой сосед Витя,:"Посмотрим."Реально КНР может сделать очень многое против США не прибегая к оружию.
      1. Pasha Novik Звание
        Pasha Novik
        0
        Сегодня, 10:13
        Как бы да. Здесь и сейчас. Но только всё сейчас меняется ежедневно. Вон в Швеции "Шведская компания LKAB сообщила, что обнаружила в городе Кируна, расположенном на севере страны, самого крупного в Европе месторождения редкоземельных металлов".
        Да. Понадобятся годы, чтобы всё это начать добывать. Но. У СаШаАй хватит ресурсов и возможностей, чтобы пережить этот период в случае обострения отношений с КНР. Да найдут они возможности, покупать им необходимые ресурсы. Вон РФ как-то находит возможности покупать то, что запрещено (санкциями).
        1. Grencer81 Звание
          Grencer81
          0
          Сегодня, 10:15
          Все редкоземы в одном месте?А чё, так бывает?🤔
          1. Pasha Novik Звание
            Pasha Novik
            0
            Сегодня, 10:18
            Да не прямо все. Есть в сети новость. Поищите. Там озвучили, что там нашли. Даже КНР в этом плане могут, предположительно, составить конкуренцию.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 08:35
    Понос не только у Дании ,но и Норвегии. laughing Ей тоже есть что терять- трамповскую нефть юго - западней Шпицбнргена .Совсем эти норги обнаглели ,качають.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 09:31
      Цитата: tralflot1832
      Понос не только у Дании ,но и Норвегии.

      Да и в Канаде сикают в штаны.
  6. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 08:50
    теперь ходите и оглядывайтесь
  7. Setavr Звание
    Setavr
    +4
    Сегодня, 08:57
    Любой здравомыслящий человек будет бояться обезяну с гранатой.
    wink
  8. Taurus1983 Звание
    Taurus1983
    0
    Сегодня, 09:08
    Россия не боится Соединенных Штатов. Россия могла бы уничтожить всю планету Земля с помощью ядерного оружия.
  9. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 09:38
    Американский сенатор: Наши действия заставили наших врагов бояться Америку

    Немного однобокая оценка действий США, возможно кого-то и заставили бояться, но скорее всего кратно увеличили зону недоверия к США, а потом, бояться не значит не ненавидеть, и здесь pindoсы преуспели. Они решили идти вабанк, только вот ходы плохо просчитали, хотя и играют вовсю краплеными, подкупая окружения глав правительств недружественных стран. Очень плохо все это кончится для них, но, видимо это судьба, нельзя безопасно крутить большое колесо Кармы.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +2
      Сегодня, 10:04
      Какая нахрен карма? В этом мире действует только пищевая цепочка. Ты жрешь,тебя жрут.
  10. Stas157 Звание
    Stas157
    +2
    Сегодня, 09:47
    Наши действия заставили наших врагов бояться Америку

    Вот оно лицо настоящего американского демократа. Заставить бояться Америку! Что за такая демократия? Походит на скрытую диктатуру. Недаром для Карла Маркса буржуазная демократия была диктатурой буржуазии, прикрытой формальными свободами.
  11. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 09:57
    Американский сенатор: Наши действия заставили наших врагов бояться Америку

    Бешенного шакала в лесу все звери боятся. yes
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 11:58
      Цитата: К-50
      Бешенного шакала в лесу все звери боятся.

      Как у Киплинга: "Рыжий пёс! Ты зачем пришёл, Рыжий пёс?"©
  12. Jovanni Звание
    Jovanni
    0
    Сегодня, 10:22
    Цитата: Проксима
    «наш главнокомандующий (президент Дональд Трамп) изрядно напугал всех нашими возможностями, нашим военным потенциалом».****
    С какого боку тут ещё военный потенциал!?

    Пока что самое эффективное оружие в мире, - американский доллар. Напечатали бумажек, раздали кому надо, и с боку заходить не нужно...
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 11:56
      Цитата: Jovanni
      и с боку заходить не нужно...

      Четыре с боку - ваших нет!©
  13. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 10:34
    Вообще-то образец спецоперации показала Россия, когда присоединяла Крым! Ни одной жертвы! Присоединили 26,1 тыс. кв. км (!!!) с населением около 2 млн. чел. Вот это образец спецоперации! А для амеров подкупать чиновников, выкрадывать лидеров (вспомним Норьегу и др.) - это уже привычный разбой. И неудивительно, ведь все сша - это европейский сброд и шпана, прибывшие на континент из гейропы 250 лет назад. А гены предков пальцем не раздавишь, как известно...
  14. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    0
    Сегодня, 10:36
    Американский сенатор: Наши действия заставили наших врагов бояться Америку

    Не бояться, а ненавидеть, кто вас боится то, в попуасов.
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:46
    Цитата: carpenter
    Ну прямо "браток" из 90-х, пальцы веером и малиновый пиджак.
    И золотая цепь wink
  16. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:55
    Американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил о том, что действия Соединённых Штатов Америки «заставили всех врагов бояться Америку».

    Да. Надо быть совсем неумным, чтобы не бояться бешеной собаки в активной стадии...
  17. Костадинов Звание
    Костадинов
    +1
    Сегодня, 12:07
    Теперь все наши враги, Россия и Китая, Колумбия и Куба, Иран и Северная Корея, они все смотрят на США и боятся Америку. Потому что наши военные сделали 3 января то, что ни одна другая страна не в состоянии сделать.

    Плохо если Россия, Китай и Северная Корея боятся США. Плохо для США и еще хуже если кто то в США ето не понимает.