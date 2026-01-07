Американский сенатор: Наши действия заставили наших врагов бояться Америку
Американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил о том, что действия Соединённых Штатов Америки «заставили всех врагов бояться Америку».
По словам американского сенатора, «наш главнокомандующий (президент Дональд Трамп) изрядно напугал всех нашими возможностями, нашим военным потенциалом».
Круз:
Тем временем президент Колумбии, которого Трамп, как и Николаса Мадуро, назвал «наркотеррористом», был ёмок в определении политики американского президента. Густаво Петро заявил о том, что все выдвигаемые Трампом обвинения укладываются в один простой диагноз: старческий маразм.
Густаво Петро:
По словам президента Колумбии, все те, кто поддерживает сегодня Трампа, это «олигархический клуб».
Густаво Петро:
Информация