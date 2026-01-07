Американский сенатор: Наши действия заставили наших врагов бояться Америку

Теперь все наши враги, Россия и Китая, Колумбия и Куба, Иран и Северная Корея, они все смотрят на США и боятся Америку. Потому что наши военные сделали 3 января то, что ни одна другая страна не в состоянии сделать.

Он видит в сторонниках свободы наркотеррористов по той причине, что мы ему не отдаём принадлежащие нашим народам природные ресурсы – нефть, уголь.

Голосовавшие за Трампа должны понимать, что они отдали свои голоса за ненасытные лица, творящие беззаконие. С таким же «успехом» в своё время можно было выбрать президентом охотника за головами с Дикого Запада.

Американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил о том, что действия Соединённых Штатов Америки «заставили всех врагов бояться Америку».По словам американского сенатора, «наш главнокомандующий (президент Дональд Трамп) изрядно напугал всех нашими возможностями, нашим военным потенциалом».Круз:Тем временем президент Колумбии, которого Трамп, как и Николаса Мадуро, назвал «наркотеррористом», был ёмок в определении политики американского президента. Густаво Петро заявил о том, что все выдвигаемые Трампом обвинения укладываются в один простой диагноз: старческий маразм.Густаво Петро:По словам президента Колумбии, все те, кто поддерживает сегодня Трампа, это «олигархический клуб».Густаво Петро: