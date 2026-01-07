Белый дом грозит «участью Мадуро» другим венесуэльским политикам

Белый дом грозит «участью Мадуро» другим венесуэльским политикам

Главе МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо грозит «участь Мадуро». С соответствующим заявлением выступил Белый дом, решив «припугнуть» одного из сторонников похищенного президента республики, начинавшего еще с Уго Чавесом.

Вашингтон предупредил Кабельо о недопустимости вмешательства в деятельность временной главы государства Делси Родригес, пригрозив ему «повторением участи Мадуро». В Белом доме считают, что глава МВД Венесуэлы, являющийся одним из самых ярых чавистов (последователей политики Чавеса), может помешать Родригес выполнять требования США. Так что если он будет упорствовать, то окажется в соседней с Мадуро камере. Или еще хуже — его «лишат жизни». Угроза была передана через посредников.



Президент [Трамп] говорит о том, чтобы оказать максимальное давление на оставшиеся силы в Венесуэле и добиться их сотрудничества с США в вопросах прекращения нелегальной миграции, наркоторговли, восстановления нефтяной инфраструктуры и того, что будет правильным для венесуэльского народа.


Такая же участь может постигнуть министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, который также обвиняется в США в якобы торговле наркотиками, а за его голову назначена награда в несколько миллионов долларов.

Напомним, что Трамп ранее выдвинул Родригес ряд условий, которые она должна выполнить, чтобы остаться у власти. В частности, Венесуэла должна порвать все связи с Китаем, Россией, Ираном и Кубой, а в экономической сфере сотрудничать только с США.

Пока под вопросом то, что вообще делали главы силовых ведомств, когда США зазватывали президента с его супругой.
