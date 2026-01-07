Европа потребовала от Зеленского закрыть границы и не выпускать молодых украинских мужчин из страны, а отправлять в армию. С соответствующим заявлением на саммите «коалиции желающих» выступил немецкий канцлер Фридрих Мерц.Европейские спонсоры киевского режима прямо заявили Зеленскому, что хотят продолжения боевых действий против России, а для этого Киеву необходимы людские резервы. Поэтому Европа требует отменить разрешение на выезд за границу украинским мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Как подчеркнул Мерц, молодые украинские мужчины не нужны в Германии, Франции и Польше, они нужны Украине. Поэтому их нужно отправлять в армию, а не выпускать из страны.Как пишет украинская пресса, это уже не первый призыв со стороны Европы закрыть границы Украины, звучат такие призывы и внутри страны, в основном со стороны военных, которым срочно требуется подкрепление, желательно из молодежи. Кроме того, еще одним требованием является снижение возраста мобилизации, чему пока Зеленский сопротивляется, опасаясь бунта в стране.Однако, как считают эксперты, так или иначе клоуну придется пойти и на закрытие границ, и на снижение возраста мобилизации. В ином случае продолжать конфликт он не сможет.

Канцлер Германии Мерц призвал Зеленского обеспечить, чтобы молодые украинские мужчины оставались в стране и проходили службу, связав это с вопросом безопасности.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»