Мерц потребовал от Зеленского отправлять украинцев в армию, а не в Европу
Европа потребовала от Зеленского закрыть границы и не выпускать молодых украинских мужчин из страны, а отправлять в армию. С соответствующим заявлением на саммите «коалиции желающих» выступил немецкий канцлер Фридрих Мерц.
Европейские спонсоры киевского режима прямо заявили Зеленскому, что хотят продолжения боевых действий против России, а для этого Киеву необходимы людские резервы. Поэтому Европа требует отменить разрешение на выезд за границу украинским мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Как подчеркнул Мерц, молодые украинские мужчины не нужны в Германии, Франции и Польше, они нужны Украине. Поэтому их нужно отправлять в армию, а не выпускать из страны.
Как пишет украинская пресса, это уже не первый призыв со стороны Европы закрыть границы Украины, звучат такие призывы и внутри страны, в основном со стороны военных, которым срочно требуется подкрепление, желательно из молодежи. Кроме того, еще одним требованием является снижение возраста мобилизации, чему пока Зеленский сопротивляется, опасаясь бунта в стране.
Однако, как считают эксперты, так или иначе клоуну придется пойти и на закрытие границ, и на снижение возраста мобилизации. В ином случае продолжать конфликт он не сможет.
