Рубио уведомил конгрессменов о планах Трампа на Гренландию

Администрация Дональда Трампа нацелена на покупку Гренландии, об этом госсекретарь США Марко Рубио уведомил членов американского Конгресса. Подтверждают такие планы и в Белом доме.

Глава Госдепа США Марко Рубио выступил на закрытой встрече в Конгрессе, уведомив его членов о том, что Вашингтон планирует купить самый большой остров в мире — Гренландию. По его словам, администрация Трампа прибегла к жесткой риторике в отношении Дании с целью начала переговоров, а не военного вмешательства. При этом Белый дом не стал полностью исключать военный вариант.



На встрече также присутствовали глава Пентагона Пит Хегсет и начальник Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн.

В Белом доме подтверждают планы США купить Гренландию, на данный момент обсуждается несколько вариантов покупки. Об этом заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт в ходе брифинга для журналистов. При этом она напомнила, что у Трампа всегда есть возможность задействовать для решения проблем вооруженные силы США.

Использование вооруженных сил США всегда является вариантом, находящимся в распоряжении главнокомандующего.

Ранее сообщалось, что Вашингтон прорабатывает вариант с заключением договора о свободной ассоциации, при которой Гренландия сохраняет внутреннее самоуправление, при этом финансирование и вопросы обороны переходят к США.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 09:57
    ❝ В Белом доме подтверждают планы США купить Гренландию, на данный момент обсуждается несколько вариантов покупки ❞ —

    — Сам факт «покупки» уже не обсуждается ...
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +9
      Сегодня, 10:02
      А ведь купят , всего-то надо 57 тысячам жителей выплатить по миллиону срочно напечатанных зеленых бумажек, ничего нового, хотя зачем покупать все население достаточно купить элиту острова.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Сегодня, 10:19
        Цитата: Silver99
        А ведь купят , всего-то надо 57 тысячам жителей выплатить по миллиону срочно напечатанных зеленых бумажек, ничего нового, хотя зачем покупать все население достаточно купить элиту острова.

        Идея что надо...интересно сколько надо выплатить жителям Антаркиды чтобы стать владельцем этого материка.
        Как бы нос Трампа не повернулся в сторону этого материка.
        Там ведь неразведанных полезных ископаемых мама не горюй...может быть все what ...и золото и нефть и редкоземельные металлы.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 10:34
        Меня интересует,что они будут делать с Канадой?Там тоже проблемы..Или их уже нет?С канадцами ,то?
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +6
          Сегодня, 10:41
          Цитата: dmi.pris1
          Меня интересует,что они будут делать с Канадой?Там тоже проблемы..Или их уже нет?С канадцами ,то?
          В случае покупки Гренландии Канаду можно рассматривать как непонятный анклав на территории США. laughing
          Соответственно, решать вопрос путём вхождения анклава в состав США.
          Всё логично. laughing
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 10:46
            Это получается,вроде Чечни ,у нас? laughing belay Тогда им придется проводить против них сначала войсковую ,потом финансовую операцию...
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 10:51
              Цитата: dmi.pris1
              Это получается,вроде Чечни ,у нас? laughing belay Тогда им придется проводить против них сначала войсковую ,потом финансовую операцию...
              Ишак с золотом, думаю, сделает своё дело.
              Тем более, что даже не с золотом, а с зелёной резаной бумагой - единственного продукта, который Америка производит в любых потребных количествах. При таком масштабном производстве в ФРС и при снятии потолка госдолга - что им стоит предложить Канаде, например, 50 триллионов? Да столько ни одна Канада со всеми своими клёнами не стОит. И ни один канадский чиновник не устоит. На британского королька в этой ситуации можно просто забить как на устаревший фетиш.
              1. dmi.pris1 Звание
                dmi.pris1
                +1
                Сегодня, 10:57
                Да,канадцы рискуют..Тем более что у них есть нефть и уран...
                1. Кармела Звание
                  Кармела
                  0
                  Сегодня, 13:30
                  Цитата: dmi.pris1
                  Да,канадцы рискуют..Тем более что у них есть нефть и уран...

                  Арктика рядом. Представляете себе, то какая-то Аляска даёт Штатам выход в Арктику, а тут весь Североамериканский континент.
              2. Аль Манах Звание
                Аль Манах
                +1
                Сегодня, 12:10
                При таком масштабном производстве в ФРС и при снятии потолка госдолга - что им стоит предложить Канаде, например, 50 триллионов?

                Плюсану...
      3. Cap.Nemo58rus Звание
        Cap.Nemo58rus
        +2
        Сегодня, 10:51
        А кто будет против, за тем прилетят волшебники на парочке зелёных вертолётов и внезапно покажут кино...lol
      4. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 10:58
        А деньги эти с Дании затребовать. Причем раз в десять больше, на благо народа Америки! И заплатят ведь
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +4
      Сегодня, 10:03
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Сам факт «покупки» уже не обсуждается ...

      Но к Конгрессу таки пришлось обратиться, чтобы умаслить и не нарваться на импичмент за похищение Мадуро.
      1. Silver99 Звание
        Silver99
        +4
        Сегодня, 10:07
        США барыги, уже никто не вспоминает про наркоту которую Мадуро типо лично привозил и разгружал в США... нагло заявили вся нефть Венесуэлы принадлежит США, а России и Китаю следует уйти с пляжа нефтяного рынка.
      2. Седов Звание
        Седов
        +1
        Сегодня, 10:31
        Но к Конгрессу таки пришлось обратиться, чтобы умаслить и не нарваться на импичмент за похищение Мадуро.
        Лена, видимо на это и был расчёт сместить фокус и внимание Конгресса от операции в Каракосе) Открыто новое окно Овертона. Сейчас у Трампа в экстазе от безнаказанности по накатанной пойдёт движение. Не споткнулся бы - нельзя объять необьятное. А так - пускай Европа грызётся со своим вожаком стаи (если получится). Мы с удовольствием понаблюдаем. drinks
    3. Седов Звание
      Седов
      +1
      Сегодня, 10:23
      — Сам факт «покупки» уже не обсуждается ...
      Владимир Владимирович, кавычки - это правильная формулировка сей торговой операции. Тут ещё вишенка на торте есть:
      Гренландия сохраняет внутреннее самоуправление, при этом финансирование и вопросы обороны переходят к США.

      Внутреннее самоуправление Гренландии под управлением США drinks
    4. Tusv Звание
      Tusv
      -1
      Сегодня, 10:40
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Сам факт «покупки» уже не обсуждается ...

      Что как маленькие. Как Мы Крым себе взяли? Не ну там другое, украинецики довели, что жители откровенно говорили, что остров, нас с материка гнобят и ни какой жизни. Это правда. По нашим меркам средняя ЗП 2,5 рублей при курсе Гривна Рубль 4.33. За пол года довели до 7,5. А пенсия сразу десятка. Ну это Наши Русские, а несогласных там такое же количество, как сейчас всех жителей в Гренландии, дай десятку килобаксов в зубы и проголосуют за отделение, а там не важно в пользу кого угодно. Референдум и всего делов. Гренландия в кармане. Другое дело Арктика. Там таки да. Датскую недвижимость расшевелить, что на Финских верфях по 10 ледоколов в сутки шмалять. Есть у Трампа такие денюжки?
      1. Аскольд65 Звание
        Аскольд65
        0
        Сегодня, 12:27
        Цитата: Tusv
        Как Мы Крым себе взяли? Не ну там другое, украинецики довели, что жители откровенно говорили, что остров, нас с материка гнобят и ни какой жизни.

        Ну да, другое.... В Куеве произошёл незаконный переворот "хидности" под патронажем тех же янки. А в Крыму произошёл контрпереворот при поддержки России. Или же в Куеве можно так было, а в Севастополе это -- нельзя... ? belay
        Тоже самое будет, это когда в Копенгагене пророссийские мятежники захватят власть, а датский король сбежит в Вашингтон, то грендландчане объявят суверенитет от Дании и референдум о вхождении в США.....
    5. opuonmed Звание
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 10:53
      Право сильного: или купят, или заберут силой.
    6. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 11:06
      Ибо нехрен. Доня хочет! И немедленно!!!
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        -1
        Сегодня, 11:10
        ❝ Ибо нехрен. Доня хочет! ❞ —
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 11:17
          Не, надо падать на пол и сучить ногами. Ещё один "дай"
  2. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 09:57
    Лохматый возомнил себя....
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +4
      Сегодня, 10:10
      Опыт выноса целых наций у наглосаксов огромный ,они всегда так действуют. Обычный президент США,ни чего особенного.
  3. stels_07 Звание
    stels_07
    +5
    Сегодня, 10:00
    Дания отдаст вырученные деньги на помощь Украине?
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 10:04
      А Дании разве кто-то заплатит? Они просто утрутся и сглотнут слюну. После Гренландии приготовится Канаде.
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 10:16
      А при чем здесь Дания ?!
      Гренландия автономия и решает все без дании
    3. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 11:07
      Дания отдаст. И все!
      Тттттть
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 10:01
    Напомнило "Свадьбу в Малиновке": берите денежки, мы себе ещё нарисуем.
  5. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 10:05
    Наше дело - подать заявку в ООН о наложении пакета экономических санкций на США, за насильственное смещение президента независимого государства и попытку госпереворота.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +2
      Сегодня, 10:12
      laughing шутка месяца good /////////
    2. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 10:16
      На ООН уже положили все, кому не лень. У неё влияния на мир не больше сельсовета в каком нибудь захолустье.
  6. АА17 Звание
    АА17
    +2
    Сегодня, 10:11
    ...В Белом доме подтверждают планы США купить Гренландию, на данный момент обсуждается несколько вариантов покупки.


    Варианты покупки.
    1. Доброе слово.
    2. Доброе слово и револьвер.
    3. Просто револьвер.
  7. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 10:25
    Вообще то гренландцы научились из снега и льда производить наркотики,которые заполонили соединённые штаты,убивая невинных американских мужчин и женщин и остальных гендеров.... crying
    Чего выдумывать "покупки" если можно взять задаром,проверенным способом....это не подсказка,это константация факта. hi
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 11:15
      Да! Они эти наркотики в виски добавляют, что уже двойной грех
  8. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +1
    Сегодня, 10:46
    Купить?
    Тут бы Китаю встрять требуя ТОРГИ, или действуя на опережение.
    Вот смеху было бы...
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 11:14
      Да и они и так там кишат, если верить
  9. Pasha Novik Звание
    Pasha Novik
    0
    Сегодня, 11:02
    Срочно, срочно всем спецслужбам СаШаАй извлечь правящего короля Дании с 14 января 2024 года из его резиденции (ну как японского товарища из фильма "Такси 2", например). И всё будет "шик-шик". Гренландия (и Дания) станут очередными штатами СаШаАй. Право СИЛЬНОГО! Попробуйте, поспорьте (оспорьте).
  11. 23ronin Звание
    23ronin
    +1
    Сегодня, 11:43
    Скромно полагаю ,что действия Трампа по отношению к Гренландии это реакция на российский ледокольный флот ,который Америке быстро не создать,а Гренландия по сути непотопляемый авианосец +востановление пошатнувшихся гегемонистских позиций в мире .Этакий ковбойский ход ,подкрелённый уверенностью в безнаказанности .Не удивлюсь если участь Мадуро коснётся лидеров Венгрии и Словакии за несговорчивость и отстаивание национальных интересов.
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:48
    Цитата: dmi.pris1
    Тем более что у них есть нефть и уран...
    И лес и гидроресурсы и много ещё чего