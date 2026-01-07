В Китае создали софт, выявивший недостатки в американском бомбардировщике B-21
Китайские учёные и инженеры создали «мощный инструмент аэрокосмического моделирования», о чём сообщают СМИ КНР. Это программное обеспечение, которое на основе использования искусственного интеллекта позволяет не только проектировать летательные аппараты, но и выявлять недоработки и уязвимости в уже созданных самолётах и беспилотниках.
С помощью этого программного комплекса (PADJ-X) китайские специалисты работают над проектированием малозаметного самолёта. Этот самолёт, по планам, должен будет противостоять обнаружению радарами противника, равно как и нейтрализовать воздействие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Как ранее уже сообщало «Военное обозрение», основу системы «стелс» и противодействия РЭБ должно составлять специальное покрытие, которое переводит импульс с радара противника в полезное электричество. Какие материалы при создании такого покрытия используются, китайская сторона пока не раскрывает.
Журнал Acta Aeronautica et Astronautica Sinica публикует материал, в котором говорится, что PADJ-X представляет собой «универсальную программную систему, основанную на технологии сопряжённой оптимизации». Что конкретно скрывается за этой весьма расплывчатой формулировкой, пока тоже не раскрывается.
Однако публикуется примечательный момент.
Китайское программное обеспечение «выявило потенциальные недостатки в конфигурации американского стратегического бомбардировщика нового поколения B-21 Raider». Программа, как утверждается, проанализировала внешние параметры американской боевой машины, её поведение в полёте, используя алгоритмический подход для одновременного расчёта оптимальных показателей для всех параметров. Среди выявленных недостатков высокая нагрузка на крыло, сниженная подъемная сила, повышенная тепловая сигнатура.
Китайская пресса:
Информация