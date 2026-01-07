В Китае создали софт, выявивший недостатки в американском бомбардировщике B-21

Китайские учёные и инженеры создали «мощный инструмент аэрокосмического моделирования», о чём сообщают СМИ КНР. Это программное обеспечение, которое на основе использования искусственного интеллекта позволяет не только проектировать летательные аппараты, но и выявлять недоработки и уязвимости в уже созданных самолётах и беспилотниках.

С помощью этого программного комплекса (PADJ-X) китайские специалисты работают над проектированием малозаметного самолёта. Этот самолёт, по планам, должен будет противостоять обнаружению радарами противника, равно как и нейтрализовать воздействие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).



Как ранее уже сообщало «Военное обозрение», основу системы «стелс» и противодействия РЭБ должно составлять специальное покрытие, которое переводит импульс с радара противника в полезное электричество. Какие материалы при создании такого покрытия используются, китайская сторона пока не раскрывает.

Журнал Acta Aeronautica et Astronautica Sinica публикует материал, в котором говорится, что PADJ-X представляет собой «универсальную программную систему, основанную на технологии сопряжённой оптимизации». Что конкретно скрывается за этой весьма расплывчатой формулировкой, пока тоже не раскрывается.

Однако публикуется примечательный момент.

Китайское программное обеспечение «выявило потенциальные недостатки в конфигурации американского стратегического бомбардировщика нового поколения B-21 Raider». Программа, как утверждается, проанализировала внешние параметры американской боевой машины, её поведение в полёте, используя алгоритмический подход для одновременного расчёта оптимальных показателей для всех параметров. Среди выявленных недостатков высокая нагрузка на крыло, сниженная подъемная сила, повышенная тепловая сигнатура.

Это значительно снижает вычислительные затраты.

Китайская пресса:

Исследователи, не уточнив, какие данные они использовали для анализа, заявили, что применили 288 параметров в анализе моделируемой компоновки типа B-21 с помощью нового софта. Далее была проведена аэродинамическая оптимизация, которая в итоге на рассматриваемой модели увеличила отношение подъёмной силы к сопротивлению на 15 процентов и значительно уменьшила ударную волну (в конусе Маха), если бы он двигался на сверхзвуковых скоростях.
  1. Ballnatrae Звание
    Ballnatrae
    +1
    Сегодня, 10:24
    Какая ударная волна? B-21 дозвуковой.
    1. Володин Звание
      Володин
      +5
      Сегодня, 10:35
      Цитата: Ballnatrae
      B-21 дозвуковой.

      Написано: "если бы двигался на сверхзвуковых скоростях". Зачем, это уже отдельный вопрос.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +3
        Сегодня, 11:22
        Как зачем - способ борьбы. Разогнать его до сверхзвуковой скорости, перехватив управление, и трындец ему
      2. DirtyLiar Звание
        DirtyLiar
        +2
        Сегодня, 11:25
        Ну, например, затем, что летящий объект даже на дозвуке расталкивает воздух, создавая конус колебаний. Где-то в одном фильме самолёт-невидимку засекли по создаваемой турбулентности.
        Ну а когда скорость расталкиваемого воздуха превышает скорость звука, тогда это уже да, ударная волна. Представляю времена, когда подводные аппараты смогут превысить скорость звука. Они тогда такую ударную волну в воде перед собой будут гнать...
    2. Tusv Звание
      Tusv
      +3
      Сегодня, 11:04
      Цитата: allnatrae
      Какая ударная волна? B-21 дозвуковой

      Ващето он бесхвостый, латает только на алгоритмах. Так что ударная волна вполне может перевернуть
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +2
        Сегодня, 11:19
        Ващето он бесхвостый, латает только на алгоритмах.
        Да не, там, вроде бы, и двигатели есть, не только алгоритмы... Да и крыло подъемную силу создает, опять же... Летуны в кабине работают. На одних алгоритмах даже голубь не полетит. wassat
        1. Tusv Звание
          Tusv
          +2
          Сегодня, 11:37
          Цитата: Дед-дилетант
          Да не, там, вроде бы, и двигатели есть, не только алгоритмы..

          Двигуны это само собой.Pratt & Whitney лучшие на западе. Рено Дасо и Сабы мелкая поделка, но с пафосом
          1. Дед-дилетант Звание
            Дед-дилетант
            +1
            Сегодня, 11:39
            Двигуны это само собой.
            Ну вот. Знаете. А пишете - "только на алгоритмах!" Не вводите народ в заблуждение! laughing
            1. Tusv Звание
              Tusv
              +2
              Сегодня, 11:52
              Цитата: Дед-дилетант
              Ну вот. Знаете. А пишете - "только на алгоритмах!" Не вводите народ в заблуждение

              А вот ни разу. Летающее крыло, хоть и малозаметно. НО! Чтобы поддержать устойчивость. это написать миллион кода. Да и ваще, если кто и залетал под Российское ПВО, так это Б-52 7 лет назад. В центр Охотского моря. Наивные. Большие псисы Мы видим. С маленькими проблема
      2. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 11:25
        Не обязательно. Бомбардировщику не надо быть статически неустойчивым. " Жар-птица" подтвердит"
  2. navigator777 Звание
    navigator777
    -4
    Сегодня, 10:25
    Бездумное копирование ни к чему хорошему не приводит, начали задумываться наконец, а вообще лучше бы прогнали через этот софт все свои пародии на наши и западные самолёты, было бы очень интересно увидеть результаты laughing
  3. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 10:45
    Где выявленные недостатки?
    Какая связь между названием статьи
    софт, выявивший недостатки в американском бомбардировщике B-21

    и содержимым?
    1. Володин Звание
      Володин
      +3
      Сегодня, 11:07
      Цитата: BAI
      Где выявленные недостатки?

      Так написано же вроде русским по белому.
  4. Normann Звание
    Normann
    +2
    Сегодня, 11:05
    противодействия РЭБ должно составлять специальное покрытие

    А само покрытие-то есть? Сказать можно все что душе угодно, а на самом деле...
  5. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +1
    Сегодня, 11:06
    Когда B-21 войдет в состав авиации будут понятнее его достоинства и недостатки.
    Говорили о 10 для начала
    Сейчас два готовы и еще 8 в разных стадиях сборки.
    1. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      +3
      Сегодня, 11:19
      Так товарищи китайцы вброс делают:
      - У вас 2 готовы? А мы у них недостатки нашли. Так что остальные не доделывайте, АСТАНАВИТЕС!
    2. Tusv Звание
      Tusv
      +2
      Сегодня, 11:25
      Цитата: voyaka uh
      Когда B-21 войдет в состав авиации будут понятнее его достоинства и недостатки.

      А мужики то и не знают. Тоже, что и Спириты. версия лайт. Достоинства Райдера только одно - в 5 раз дешевле. Б-2 например уже 3 лярда стоит, со всеми модернизациям, это без тех обслуживания. Но там название пафосное. Дух такого то штата
    3. роман66 Звание
      роман66
      -1
      Сегодня, 11:27
      Раз на вооружение приняли - достоинства превалируют на данном этапе
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        +1
        Сегодня, 12:23
        Да амеры часто строят по 2-3 единицы новья, а потом всплывает куча недостатков и цена раз в 5-10 выше изнального бюджета. А такие штуки только для себя. Без продажи партнерам, очень дорого выходит за единицу изделия.
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 12:24
          Стратеги, кажись, никому не продают
          1. Мини Мокик Звание
            Мини Мокик
            0
            Сегодня, 12:25
            Вот именно. А значит даже часть затрат не окупить, как с ф35
  6. virA Звание
    virA
    -2
    Сегодня, 11:42
    Очередной бред.
    Мы создали модель и нашли ее недостатки...
    А где доказательства, что модель достоверная или близкая к достоверной с такой-то точностью.
    Любая модель имеет ограниченнную область применения - это аксиома.
    Не понимание таких элементарных вещей пишущим говорит о том что весь сей опус сомнителен, а выводами не следует пользоватся.
  7. Я_Ков Звание
    Я_Ков
    0
    Сегодня, 14:20
    Статья смахивает на откровенную пургу.
    Что-то я не слышал, чтобы у самолётов по типу летающего крыла были проблемы с подъёмной силой.