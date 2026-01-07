По Купянску ситуация усложняется, по всем основным направлениям активизировались, на Сумском, Харьковском, то есть усложнилась ситуация по всем фронтам.

Российская армия усилила давление на всех участках фронта, ситуация для ВСУ если не критическая, то близкая к ней, даже под Купянском не все так хорошо, как пытаются подать в Киеве. Об этом заявил отставной генерал ВСУ Игорь Романенко.Несмотря на заявления киевской политической и военной верхушки, ситуация на линии фронта очень сложная, российские войска давят на всех направлениях, на некоторых ситуация критическая. Это относится к Гуляйпольскому направлению в Запорожской области, где штурмовые подразделения российской группировки «Восток» фактически прорвали линию обороны ВСУ по реке Гайчур.Как подчеркнул генерал, хотя украинские формирования все еще пытаются удержать позиции, но их прорыв лишь вопрос времени, у ВСУ нет резервов, а перебрасывать их с места на место уже не получается. Давление идет везде.Под Купянском тоже не все так хорошо, как пытаются показать в Киеве. Хотя ВСУ и добились определенных успехов, но взять город им так и не удалось. Да и ВС РФ нарастили силы на данном участке, что сразу сказалось на ситуации, бодрые доклады в Киев перестали поступать.Ранее в российском Минобороны сообщили, что группировке «Запад» удалось удержать Купянск, несмотря на переброшенные под город резервы ВСУ. На сегодняшний день большая часть территории города в серой зоне, которую противник пытается выдать за якобы контролируемую ВСУ.