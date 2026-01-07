Генерал ВСУ: ВС РФ усилили давление по всей линии фронта, ситуация сложная

Российская армия усилила давление на всех участках фронта, ситуация для ВСУ если не критическая, то близкая к ней, даже под Купянском не все так хорошо, как пытаются подать в Киеве. Об этом заявил отставной генерал ВСУ Игорь Романенко.

Несмотря на заявления киевской политической и военной верхушки, ситуация на линии фронта очень сложная, российские войска давят на всех направлениях, на некоторых ситуация критическая. Это относится к Гуляйпольскому направлению в Запорожской области, где штурмовые подразделения российской группировки «Восток» фактически прорвали линию обороны ВСУ по реке Гайчур.



Как подчеркнул генерал, хотя украинские формирования все еще пытаются удержать позиции, но их прорыв лишь вопрос времени, у ВСУ нет резервов, а перебрасывать их с места на место уже не получается. Давление идет везде.

Под Купянском тоже не все так хорошо, как пытаются показать в Киеве. Хотя ВСУ и добились определенных успехов, но взять город им так и не удалось. Да и ВС РФ нарастили силы на данном участке, что сразу сказалось на ситуации, бодрые доклады в Киев перестали поступать.

По Купянску ситуация усложняется, по всем основным направлениям активизировались, на Сумском, Харьковском, то есть усложнилась ситуация по всем фронтам.


Ранее в российском Минобороны сообщили, что группировке «Запад» удалось удержать Купянск, несмотря на переброшенные под город резервы ВСУ. На сегодняшний день большая часть территории города в серой зоне, которую противник пытается выдать за якобы контролируемую ВСУ.
  1. Седов Звание
    Седов
    +12
    Сегодня, 10:44
    Давите Парни.. Хоть и тяжело и месиво серъезное - шатайте их. Господь с вами и Георгий Победоносец. С Праздником всех - Светлым Рождеством Христовым. Мира всем и всех благ. hi
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 11:07
      ❝ Давите Парни ... ❞ —

      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 11:32
        Ничего не меняется......
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 13:35
        ситуация для ВСУ если не критическая, то близкая к ней

        Хотя мы слышим это в течении года, желаю нашим парням успехов и здоровья. А верить укpoжoпым мамка не велит.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 10:47
    А раньше оно кричало , що исчо чуть-чуть и хохлота погонит русских за Урал.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:06
    Судя по тому, с каким остервенением ТЦК ашниги гребут всех, кто им попадается, с резерва и у них не айс.
    Понятно, что есть неприкосаемые, но и им туда дорога, либо за бугор...
    А в полях все сгинуть и хоронить будет нечего...
    1. Грица Звание
      Грица
      +2
      Сегодня, 11:49
      Цитата: rocket757
      резерва и у них не айс.

      Резерва у них как у дурака махорки - миллионы. Гляньте, сколько балбесов по Киеву праздно шатается, на пару лет войны хватит. Потом европейцы выбросят на родину всех беженцев прямиком в руки ТЦК и сразу в окопы. А там и сами младоевропейцы пойдут, никуда не денутся . Всякие пшеки, прибалты, румыны с молдаванами и прочие, кого не жалко.
      Причем, не забывайте - в отличии от нас, у них мобилизация идет полным ходом. Поэтому все эти сказки про окончание резерва врага мы слышим уже пару лет и это всю для успокоения нас же, россиян...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 12:48
        Тогда вопрос... а может быть резервы у них не те?
        Ситуация в полях у них не айс... не так, как хотелось бы с нашей стороны, но все таки, это они теряют территорию и прочее.
        Нам не просто, это можно не обсуждать, но все таки, наши идут вперёд, это очевидно.
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:25
    ситуация для ВСУ если не критическая, то близкая к ней

    Как называется эффект, когда при частом повторении слова, смысл его теряется?what
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 11:33
      Мантра.. Или аутогенная тренировка
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +1
        Сегодня, 11:42
        Цитата: роман66
        аутогенная тренировка

        Спасибо hi, но я имел в виду немног другое. Специально заморочился, но нашёл.
        "Семанти́ческое насыще́ние (также семанти́ческое пресыще́ние) — психологическое явление, при котором повторение слова или фразы вызывает временную потерю своего значения у слушателя, который начинает воспринимать речь как повторяющиеся бессмысленные звуки." Оно же:
        "Трможение (Herbert, 1824, в Boring, 1950), невосприимчимая фаза и умственная усталость (Dodge, 1917; 1926a), истечение смысла (Bassett and Warne, 1919), рабочий декремент (Robinson and Bills, 1926), корковое торможение (Pavlov, 192?), адаптация (Gibson, 1937), исчезновение (Hilgard and Marquis, 1940), насыщение (Kohler and Wallach, 1940), реактивное торможение (Hull, 1913 [sic]), стимул насыщения (Glanzer, 1953), реминисценция (Eysenck, 1956), словесное насыщение (Smith and Raygor, 1956) и словесное преобразование (Warren, 1961b)"©
        Тёмные недра нейросемантики... sad
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 11:43
          Но кое-кто этим пользуется
          1. Васян1971 Звание
            Васян1971
            +2
            Сегодня, 11:46
            Цитата: роман66
            Но кое-кто этим пользуется

            Да. Забалтывание проблемы - действенный инструмент. Однако иногда это идёт во вред самим юзерам. Набивший оскомину лозунг "Слава КПСС!" - например.
            Вот и "ситуация для ВСУ если не критическая, то близкая к ней"© тоже стремится в эту компанию.