Трамп потребовал от Венесуэлы разрыва отношений с Россией, Ираном, КНР и Кубой

Оказывается, захватить и вывезти из страны президента — не равнозначно тому, что над ней получен полный контроль. Пока Трамп, члены его администрации и некоторые конгрессмены вовсю радуются бандитскому похищению венесуэльского лидера Николаса Мадуро, вдруг выясняется, что в его отсутствие новое (старое, на деле) руководство республики вовсе не намерено беспрекословно выполнять все хотелки США.

В большинстве своем народ Венесуэлы, даже те, кто ранее не сильно симпатизировал режиму Мадуро, теперь видят в нем национального героя, пострадавшего от беспредела и без того сильно нелюбимых в Латинской Америке янки. Кабинет исполняющей обязанности президента республики Делси Родригес Гомес (на фото) с этим как минимум вынужден считаться.

В этой ситуации Белый дом пытается оказать давление на Каракас, даже угрозы в адрес министров звучат. Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Венесуэла разорвала связи с Китаем, Россией, Ираном и Кубой, сообщает со ссылкой на источники американский новостной телерадиоканал ABC News. Помимо прочего, с этой целью и затевалась смена власти в Боливарианской республике. Но, похоже, пока что с не очень явным успехом.

По данным канала, Белый дом озвучил эти требования временному президенту Делси Родригес. Помимо этого, Вашингтон настаивает, чтобы Каракас согласился на эксклюзивное партнерство с США в области добычи «тяжелой» нефти и ее продажи, отдавая в этом предпочтение американским компаниям.

Администрация Трампа сказала временному президенту Венесуэлы Делси Родригес, что режим должен выполнить требования Белого дома прежде, чем сможет добывать больше нефти.

В Белом доме уверены, что переходному правительству Венесуэлы осталось несколько недель, прежде чем оно станет финансово несостоятельным из-за отсутствия поступлений от экспорта нефти. Об этом конгрессменам сообщил госсекретарь США Марко Рубио. В администрации Трампа заявляют, что нефтяные танкеры в портах Венесуэлы уже заполнены нефтью, а потому от Каракаса ожидают сговорчивости. В противном случае ВМС США будут блокировать побережье республики.

Китай — один из главных торгово-инвестиционных партнеров Венесуэлы. По оценкам экспертов, только прямой долг Каракаса перед Пекином составляет около 50 млрд долларов. Трамп может попирать многие международные законы, но КНР наверняка будет предпринимать усилия, чтобы как минимум вернуть эти деньги. К примеру, переложив эту обязанность на американские компании, имеющие активы в Китае. Раз уж Трамп поставил себя над международными правилами и законами, почему бы этому примеру не последовать и Пекину.
    В большинстве своем народ Венесуэлы

    Как смело можно заявлять за весь народ (за большинство, ага), не ссылаясь вообще ни на что
      Вот именно...Учитывая ту бедность у них,и явную нелюбовь к Мадуро.Им сейчас кинут подачку от США и они пойдут громить оставшихся в строю неудачников от руководства страны.Думать за народ надо было лет десять назад,как минимум
        О некой "явной" нелюбви к Мадуро откуда "инфа"?.. В Венесуэле (стране по площади втрое бОльшей, чем Фатерланд, кстати...) население расколото, где-то в пропорции 55 на 50. И именно беднейшая часть Мадуро и чавистов и поддерживает...

        Дык что "предлагается"?.. "Подождать и посмотреть", самоустранившись, пока они там сами разберутся?.. Ну да ...

        И им в этом "трудном" деле обязательно "помогут", не сомневайтесь... та же штатовская бандота и проплаченные ею холуи и марионетки Дяди Сэма... Короче

        Магриб и ближний Восток пассивно "сдали" с началом развала СССР. Теперь, как начинает просматривается, тот же "подход" обозначается уже и в отношении Латинской Америки... И вправду... А "на фига" оно нам... "Далеко" ведь... Да и "дорого" всё это, есть ещё куда, с пользой, "деньги тратить...

        Ну-ну... Поглядим, чем всё в итоге (т.е. в ДОЛГОСРОЧНОЙ перспективе) оборотится...
    Нда, нехилую заварушку устроил Трамп. Мир в нескольких шагах от мировой войны.
      И ,что Россия пойдет войной на США .
      И где был крутой ,,Адмирал Макаров ,, от которого все в штаны наложили
      Ну, удивляться и возмущаться здесь совершенно нечему...

      Бездействие порождает вседозвоаленность. Что мы и наблюдаем....

      В данном случае, абсолютное политическое бездействие Пекина и Москвы в противодействии обнаглевшей штатовской бандоте. Подчёркиваю, отсутствует хотя бы МИНИМАЛЬНАОЕ политическое действие, ГЛАСНОЕ и ОТКРЫТОЕ, в поддержку тех же, внось сформированных властей Венесуэлы. Никто Родригес "из Кремля" или "Закрытого города" пекинского (условно скажем), не позвонил...

      О готовности оказать политическую поддержку, не то что, не заявил, ведь не поинтересовался даже у долголетнего "стратегического партнёра" России. Ну, и что делать Родригес в такой ситуации?..

      Раздаются глупейшие "комменты", типа, - "они" т.е. новые власти Венесуэлы, к нам пока сами не обращались. А "мы" типа, не можем быть "бОльшими венесуэльцами" чем они сами...

      Ребята, а вы точно убеждены в том, что "это дело" сейчас каракасу нужно больше, чем Пекину и Москве?.. Ведь такая политическая пассивность Пекина и Москвы, в НУЖНЫЙ МОМЕНТ, приведёт ни к чему иному, как к тому, что вашингтонская бандота, поодиночке, весь БРИКС и "кандидатов" в оный "растащит" по мировым задворкам и запугает. А вместе с этим, и всё ваше, полтора десятка лет создавшееся "мироустройство 21-го столетия" повалит необратимо...

      Отчего не повалить, ежели "большие люди" в Кремле и Пекине,в основном, на парадах и саммитах красиво, ОФИЦИАЛЬНО и на ВЫСШЕМ ПОЛИТИЧЕСКОМ уровне говорят...

      И убедительная просьба "лоялистам", считающим "некорректным" появление такого рода комментов, как говорят, - "такой момент". Не записывать меня в некие "иноагЕнты"... И в "иноАгенты" тоже...
        И, кстати, упреждая появление демагогически-дежурнын реплик, типа "откуда ты знаешь, что ей (родригес) никто не звонил", отвечу вполне логично и обоснованно, - РОССИСКИЕ (в первую очередь) СМИ об этом никого и никак не информировали... А ВСЯ ЦЕННОСТЬ таких звонков именно в их ОТКРЫТОСТИ и ГЛАСНОСТИ и состоит. Ибо ДЕМОНСТРАЦИЯ поддержки только открытой и публично должа и быть. Это "технические детали" возможно (а не "можно") уже позже, по т.н. "закрытым форматам" обсуждать... Вот, как-то так...
    Есть другое предложение - о создании военного блока "Анит-НАТО" (https://gribanov56.livejournal.com/17828.html). Только так страны мира смогут решить проблемы безопасности.

    Предлагаю Венесуэле, Кубе, Ирану, КНДР – создать военный блок, или военный оборонительный (исключительно оборонительный) союз, аналогичный НАТО, на основе заключенного между этими странами международного договора об оборонительном союзе.
    Военные силы, а также возможно, и ракетные, ударные, ядерные вооружения Ирана и КНДР можно было бы разместить на базах третьего союзника – Венесуэлы (Кубы), для чего создать там наземные или морские базы с ракетным ударным оружием постоянной боевой готовности.
    По условиям договора о военном союзе, каждая из стран обязуется, в случае нападения на одну из стран блока, немедленно атаковать объекты противника, находящиеся в пределах досягаемости.
    В случае, если такой военный блок будет создан, исключительно как оборонительный, в него могут вступить и другие страны.
    Такие страны, как Россия, или КНР, могли бы оказывать консультативную помощь, поставлять вооружения, если не пожелают вступить в этот блок в качестве членов, из-за своей принципиальной позиции не создавать военные блоки.
    Действия стран блока в случае нападения на одну из стран-членов (противником предполагаются США) – наносить ракетные удары по объектам США - военным базам, военным силам, находящимся в пределах досягаемости. В случае, если объектом нападения станут Иран или КНДР – удары будут нанесены из Венесуэлы (с Кубы) по территории США.
      Предлагаю Венесуэле, Кубе, Ирану, КНДР – создать военный блок, или военный оборонительный (исключительно оборонительный) союз

      Проблема в том, что
      наносить ракетные удары по объектам США - военным базам, военным силам, находящимся в пределах досягаемости.

      всерьез США не повредят, а вот войну могут вызвать обширную. Та же КНДР - ей по каким базам США бить, которые в Южной Корее или в Японии? Так это война с ЮК или япами. И зачем это КНДР?
      В общем, предлагаемый союз плох именно тем, что указанные страны не могут оказать друг другу значимой военной поддержки
        Та же КНДР - ей по каким базам США бить, которые в Южной Корее или в Японии?

        Именно, по всем амер.базам в ЮВА, до каких ракеты достанут. Иран - то же, по базам на ближнем востоке и в Европе, куда достанут ракеты. Главное, конечно, с Кубы и Венесуэлы, по городам Северной Америки, сколько смогут уничтожить, у них будет только один шанс, первый удар, хотя бы 10-20 мегаполисов, наиболее крупных поразить успеют. Потом, возможно, Россия и Китай вмешаются, введут войска в северную америку, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, ну и вообще, провести мероприятия 3Д, как в послевоенной Германии.
        Это же только формально, союз Венсуэлы-КНДР-Ирана, на самом деле все должно быть шире и глубже laughing
          Простите почему Вы решили что руководство кндр склонно к суициду?
            Декларация союза Анти-НАТО такова. Если какая-либо из стран НАТО нападет на какую-либо из стран Анти-НАТО (а они не смогут не напасть, потому что страны НАТО известны тем, что периодически нападают на страны мира, и убивают их жителей), то в этом случае, нападение одной страны НАТО, будет считаться нападением всего НАТО. И тогда, в ответ, страны Анти-НАТО нанесут ядерные удары по странам НАТО, и уничтожат их. И хорошо. Потому что

            "Нет стран НАТО - нет и НАТО. А нет НАТО - нет проблем."

            И вот все это постоянно должны держать в уме политики и общества западных стран. Эта угроза должна висеть над ними, как дамоклов меч. Они все время должны думать, что и Америка теперь не безопасна. Что в любой момент из Карибского моря может быть пуск ракеты с корейской или иранской подлодки, которые базируются на Кубе или в Венесуэле. 10 минут - и нет Вашингтона. Или Нью-Йорка. И это угроза не от России, с которой еще когда-то можно было договориться по-хорошему. С Анти-НАТО не договоришься.
            И пусть население США, чувствуя эту угрозу, совсем иначе оценивает решения своих политиков. И требует от них более осторожно вести себя во внешней политике, и отказываться от военных авантюр, даже если есть хоть малейший риск столновения с Анти-НАТО.
          Именно, по всем амер.базам в ЮВА, до каких ракеты достанут. Иран - то же, по базам на ближнем востоке и в Европе, куда достанут ракеты. Главное, конечно, с Кубы и Венесуэлы, по городам Северной Америки, сколько смогут уничтожить, у них будет только один шанс, первый удар, хотя бы 10-20 мегаполисов, наиболее крупных поразить успеют. Потом, возможно, Россия и Китай вмешаются, введут войска в северную америку, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, ну и вообще, провести мероприятия 3Д, как в послевоенной Германии.

          возможно, это все хорошо в чем то, было бы для РФ, типа победы чужими руками.. только вот - зачем войну начинать с США - лидерам КНДР, Кубы, Ирана с риском быть раскатанными в тонкое тесто или просто уничтоженными? да и вообще - предложенное Вами Анти-НАТО, против НАТО-будет выглядеть как бой пуделя с ротвейлером.. может и покусает пудель как-то, но по любому будет порван в клочья... да и каким образом они уничтожат 10-20 мегаполисов то? у них и ракет то таких нет толком..
            зачем войну начинать с США - лидерам КНДР, Кубы, Ирана с риском быть раскатанными в тонкое тесто или просто уничтоженными?

            Преполагается, что начнут не они, их действия должны быть ответом на нападение на них, или на одного из них, которое уже началось, полномасштабное нападение, как на Югославию.
            А как им еще реагировать на такое нападение? Как Югославии, в одиночку на своей территории? Все равно уже тогда, погибать, зато ответят laughing
              Все равно уже тогда, погибать, зато ответят

              так погибать за кого то или при нападении на тебя- совсем большая разница.. ни народ не поймет, ни лидерам к своему концу - стремиться не захочется... а то Вы предлагаете как в анекдоте помочь- бейте еще и меня, чтобы другу меньше досталось laughing
                ни народ не поймет, ни лидерам к своему концу - стремиться не захочется...

                Так на то-то и расчет, что лидеры КНДР и Ирана- это совсем не западные лидеры, и общества этих стран - не западные общества, вот они-то как раз мыслят иначе, и они и хотят это сделать, да и уже бы сделали, будь у них повод и такая возможность, как мне кажется... (заодно и в рай попасть, по их понятиям)
        Проблема в том, что...


        Главная проблема решится, начать войну с Ядерной державой, тем более штатами, которые и без ЯО могут нанести такой ущерб что списка желающих по ним бить не видно....

        Даже если условно заключить оборонительный союз между вышеуказанными участниками, то основная помощь будет в поставках вооружении, предоставления каких то развед. данных и т.п. но чтобы Китай нанес удары по ВМС США, из за Кубы/Венесуэлы это фантастика, так же фантастика как ВМФ РФ наносит удары в Латинской Америки по ВМС США.

        Нужно быть ближе к реалиям... и самый реальный сценарии, это экономическое/дипломатическое давление на США в рамках широкой коалиции, санкции, ограничения на участие Америки в каких то мероприятиях, + поставки оружия + обучение ВС тех страх которым грозит вторжение... понятно что они не вытянут оборону и силы там не равны, но увеличить цену за вторжение и последствия для США можно. Вот это наиболее приближенный сценарии к тому что возможно...
      Подобную инициативу США пресекут на стадии согласования, не стесняясь в применении средств. А учредителям устроят что-то вроде Токийского трибунала.
      Ничего, кроме озабоченности нашего МИДа, в ответ им не грозит. Этим будет создан прецедент, который послужит основанием для аннексии Белоруссии.
        Этим будет создан прецедент, который послужит основанием для аннексии Белоруссии.

        тут встают простые вопросы-кому и зачем проводить аннексию?
          Для начала конца России. Ответ короткий, но исчерпывающий.
            Для начала конца России. Ответ короткий, но исчерпывающий.

            чтото у Вас ответ какой то странный.. кинул тезис- а обоснования и варианты пусть сами придумают.. пожалуй отвечу тем же, исчерпывающе - никакого конца России от этого не будет - так как не будет никакой аннексии..
              Взаимно: будет - аннексия Белоруссии (или соответствующая смена режима) - и дальше Россию до жмут до полного распада.
                Взаимно: будет - аннексия Белоруссии (или соответствующая смена режима) - и дальше Россию до жмут до полного распада.

                Вы уже простыню приготовили заворачиваться? или переезжать будете? тяжело наверное жить в ожидании и уверенности- со дня на день, ну или через несколько лет- развала России? laughing но если Вы конечно - чисто порассуждать.. тогда непонятно почему доводов не приводите hi
                  На меня - наплевать и забыть. Я своё прожил, фактически.
                  Внукам я оставляю Мир, в котором будут править волчьи законы, в котором при отсутствии мощного государства им счастливой доли не видать.
                  Как-то печально, но Леопольдова идея "перетерпеть" привела к обратному результату.
                Замаются пыль глотать. Даже в 90-е янки считались с тем, что РФ - ядерная держава. Не хватит силенок Россию дожать. Было бы возможно - давно бы дожали.
                  Добудут они возможность через таких как Вы - честных и наивных.
                  Они пробуют, как подобраться к стратегам, как топить флот в базах, как проводить во власть своих агентов, разлагать командование. Вот так "Великая Сухопутная Держава" и дождётся финала.
                    Могли бы - добыли бы еще в 90-е, когда своя власть мало чем, для большинства, отличались от оккупационной.
                    В эту игру можно играть не только в одни ворота. В последние годы в США резко выросло количество техногенных катастроф, в том числе и на предприятиях ВПК.
                    "Честных и наивных", а также просто продажных в США намного больше, чем в России. И тамошнее общество намного сильнее расколото, чем общество в РФ, причем соотношение примерно равное.
                    Многие у нас выходили с лозунгами типа "Руки прочь от Украины!"? А в США уже на улицу выходят протестующие с аналогичным лозунгом насчет Венесуэлы. Ладно, простой плебс ничего сам сделать не может, но за этими демонстрантами стоят серьезные дяди, которые на "революциях" руку набили и они совсем не против, чтобы Трамп сам перестал быть президентом. Трамп поднес своим политическим противникам неплохой козырь, они им точно воспользуются.

                    Финала мы должны были дождаться еще в 90-е, да что-то он затянулся.
        А какова же роль России? Помогать и направлять. Помогать оружием и военными технологиями, наведением со спутников, и так далее. И в Совбезе ООН, на все попытки запада заблокировать развитие блока Анти-НАТО - ветировать все резолюции запада, и говорить - никто не может ограничить право стран мира создавать военные блоки, вступать в блок Анти-НАТО - внутреннее дело этих стран! (ну и так далее, эти фразы запада уже всем известны).
        Им даже одна КНДР не по зубам. Как они "пресекут" действия РФ и КНР? Чтобы устроить "вроде Токийского трибунала" нужна полноценная оккупация. Силенок не хватит у янки. Им бы в своей стране порядок удержать, а не в чужие лезть.
          Северная Корея им вполне по зубам, Северная Корея + Китай = нет.
          Только проведя разведку боем в Иране, Руководство Однополярного мира поняло, что Китай - это торгашеская обезьяна и бумажный дракон. А в Анкоридже стало ясно, что и Россия уже даже не плюшевый медведь.
          Вот последовали закрепляющие испытания в Венесуэле, давшие подтверждение однополярного мироустройства с гегемонией США.
          А внутри себя с реструктуризацией страны за счёт поглощения новых территорий они разберутся, да так, что мало не покажется. Не зря они германских специалистов после войны к себе амальгамировали.
            Не надо выдавать свои хотелки за прогнозы. Ваши оценки КНР и РФ - просто смешны. Никакого однополярного мира давно нет, и эти "испытания" еще успеха не дали, хотя Венесуэла - даже на лабораторную свинку не тянет.

            Могли бы - давно разобрались. А пока и нацгвардия в городах справляется не очень. Тем более, что некоторые губернаторы Трампа просто ненавидят. А "германские специалисты" давно стали кормом для могильных червей. Что-то не сильно помог их опыт ни во Вьетнаме, ни в Сомали, ни в Афганистане.
              У меня хотелки обратные, но я вижу куда всё катится. И я из истории прекрасно знаю, как нацисты просто ликвидировали и могучее рабочее движение и традиции парламентаризма. Губернатор - просто человек, за которого в случае чего никто не впишется, всё дальше жить хочется.
                Еще один, для которого стакан на четверть пустой. Что, "Кац предлагает сдацца"?
                Нацистам ПОЗВОЛИЛИ так действовать. Нацисты в Германии проиграли, а хозяева этих цепных псов даже на судебную скамью не попали, их потомки до сих пор - реальная элита.
                Эти губернаторы - выдвиженцы от Демпартии, а за ней очень влиятельные господа. И убийства губернаторов в США происходили реже, чем убийства президентов даже. Поскольку просто не имеет смысла.
                  Я Вас попросил бы привести мои слова, где я предлагал сдаться. За все семь лет. Не найдете.
                  Но прятать голову в песок с воплями о "Величии России!" - тоже не выход в сложившейся ситуации. Благодаря ложному целепологанию и бездарной политике ситуация складывается критическая.
                  Так что нечего себя бодрить тем, чего никогда не будет, а именно некими союзами, которые решат проблему за нас. Предложение ждать у реки проплывающий труп и хитрую обезьяну на дереве можно было бы рассматривать, если бы в однополярном мире Гегемону был противовес. Как показали тесты в Иране и Венесуэле - противовеса не имеется. Отсюда необходимо формирование собственного целеполагания биполярного мира и агрессивной политики, позволяющей переломить ход игры в одни ворота.
                  А ждать, что предыдущая, от работавшая демократическая формация не будет устранена с политической арены Закулисой, приведшей к власти Трампа - смешно. Им действительно могут пожертвовать для развязывания внутреннего террора и зачистки остатков демократии, но ни Вэнс, ни Хегсет, ни Рубио (последний особенно!) облегчения не принесут, а скорее усугубят ситуацию.
                  На все угрозы у нас пока только один видимый ответ некое неимеющнеаналоговвмире "вундерваффе", и искрометные "телеги" ДАМ.
                  Чем закончилась предыдущая каденция оружия возмездия, Вы, надеюсь, знаете. Равно, как помогло это уцелеть СССР. Ну а цену всём озабоченностям МИДа и угрозам Богса отечественного разлива Вы лицезрение сегодня.
                    Я ничего не писал о союзах и не призывал на них рассчитывать. Я не считаю внешнюю политику РФ бездарной и остаюсь при своем мнении. И в Венесуэле и в Иране еще ничто не предопределено. Обе эти страны когда-то были под полным контролем США, но мир все равно не был тогда однополярным.
                    Единой Закулисы нет и, возможно, никогда и не было. В стае хищников туго с настоящим единством. Просто сложилась ситуация, когда власть и влияние в Закулисе оказались распределены примерно поровну, что нашло внешнее отражение во внешних, политических разборках между демократами и республиканцами. Причем жесткость этих разборок показывает, что разница во мнениях и направлениях курса - более принципиальны, чем было ранее.

                    Как я уже писал, США повторяют судьбу Рима. Трамп не Цезарь и даже не Сулла, скорее Катилина. Вскоре США могут увязнуть во внутриполитических разборках, может поэтому Трамп так сильно и торопится (или его торопят).

                    РФ - куда более политически устойчива, чем СССР. Второй раз этот сценарий не прокатит.

                    Ну да, когда США устроили "вторую иракскую", тоже ограничились "озабоченностью". У США были полностью развязаны руки. А что в итоге? Удержать Ирак в узде все равно не получилось, несмотря на все усилия и средства. Не все решает военная сила, все сложнее.
      Предлагаю Венесуэле, Кубе, Ирану, КНДР – создать военный блок

      Стесняюсь спросить... feel Вы направляли официальное письмо правительствам этих стран или надеетесь, что представители их правительств мониторят комментарии на ВО? winked
        Это была статья в блоге пару лет назад
      Тоже, давно пишу, что только организация, притом сейчас уже, в крайне короткие сроки, подобного союза, с прикрытием нашим и китайским Я зонтиком всех, пожелающих прибиться к нашей коалиции союзников, единственный выход для нас - стран не желающих лечь под гегемона или быть им растерзаннами, в итоге. Жду и надеюсь, что до наших, китайских и тд. верхов, это дойдет наконец.
      Местной же, во многом ограниченной, недальновидной, не умеющей мыслить стратегически и глобально, просчитывать исходя из имеющихся реалий и тенденций, единственно правильные, адекватные современным вызовам ходы и действия, такого понимания не дано. Обычно, минусуют знатно)))). Они, почему то очень хотят чтобы мы победили, сохранились как великая суверенная и тп. держава, не легли под гегемона и тп., но вот только топят они при этом, за действия или бездействия с нашей стороны, которые могут привести, лишь к обратному, к нашему неминуемому поражению в перспективе. Они верещат, что не нужны нам особо никакие союзники - " наши союзники дескать армия и флот". Сами типо выстоим и отобьемся! Ага, отобьемся от прессинга гегемона и всего коллективного запада в целом))). Ну не идиотизм ли так считать, а? Когда я говорила что после первого уже задержания танкера нашего теневого флота, нужно было реагировать жестко и адекватно, требовать прекратить беспредел иначе и мы перейдем к подобному, набегали своры "патриотов" и выкрикивали ( ну это утрировано конечно все)) ) - не сметь!, нам это не нужно, обострять..., это не наши корабли и тп. Ну и видим, сейчас, да к чему все идет? А, особенно вставляют по глупости мышления те, кто твердят - не надо ни кого поддерживать, вкладываться в другие страны и тп., нужно сосредоточиться исключительно на своей экономики... Глупцы очевидно думают, что иметь союзников по всему миру - это роскошь и для понтов исключительно...))) Вот только, когда ты не занимаешься союзниками, не создаешь свои сферы и островки влияния в разных регионах мира, ими занимаются твои враги, и в итоге те, кто могли бы обеспечивать тебе доминирование там и реализацию своих интересов, станут твоими врагами и будут использованы против тебя. Ну и тд и тп короче.. Иногда думаю, почему крайне простые, логичные и очевидные вещи, так сложно даются для понимания многим? Ну неужели столько много, слабых разумом людей? )))) Вопрос риторический конечно....
        Спасибо, очень мудро!
        А "тупости" некоторых патриотов удивляться не стоит. Они всегда будут видеть мир, таким, каким он им нравится, и игнорировать не устраивающую их реальность. Самое смешное, что когда от них требуются минимальные усилия и жертвы для реализации их идей, то они предпочитают позорно слиться. Так было с "Союзом Русского народа" в 1917 г., с КПСС и ВЛКСМ в 1991 г.
        Сейчас действительно важно, куда неоимпериалисты направят свой удар, кроме очевидного Ирана. Есть у нас в запасе хоть немного времени, и они предпочтут подобрать Гренландию и Канаду, или сразу стартуют в Белоруссии или Яна Тайване.
        Ясно одно: поодиночке они подомнут всех.
          Я лично думаю, Куба и Иран у них запланированы в первую очередь... Про Гренландию считаю - просто для отвода глаз, ложная цель на которую нам всем показывают и тп. Дания итак союзник, вернее вассал гегемона, в военном плане они ее точно не будут трогать, но на какие то нужные для себя решения прогнут, конечно.
        Я писал об этом так:
        Так для чего же нужен такой военный блок "Анти-НАТО"? Конечно же, не для того, чтобы создать военный противовес в объеме один к одному, со странами НАТО, из этих маленьких стран! Оружие Анти-НАТО - это не атомные бомбы и ракеты, здесь они лишь средство, хотя они обязательно нужны. Настоящее его оружие - это угроза, опасность, и влияние на умы.

        Как известно, стратегия стран НАТО в том, что "НАТО воюет деньгами". Так вот и надо заставить страны НАТО тратить очень много средств на преодоление все новых и новых и новых угроз, которые все время будет создавать Анти-НАТО. На новые ракеты - противоракеты (по качеству и количеству). На подлодки - противолодочные средства. На весь Анти-НАТО в целом - разведка. И так далее. Поэтому и задача Анти-НАТО - постоянно создавать такие угрозы и допускать "утечки информации" о них. Вот здесь как никто другой могли бы помочь Россия и Китай. Не вступая в блок, они могли бы помогать ему и направлять его военно-техническое развитие. Одна какая-нибудь важная военная технология, переданная в нужное время, поможет блоку "пробежать" тот путь, который эти страны самостоятельно прошли бы за много лет.

        Еще одна задача состоит в том, чтобы блок Анти-НАТО, самим фактом своего существования, сделал сам союз НАТО очень дорогим, опасным, и членство в нем "токсичным" и очень нежелательным. Потому что по любой из стран НАТО в любой момент  может "прилететь", из-за того, что очередной безумный американский президент решил напасть на очередную маленькую страну, в которой "нет демократии", чтобы поднять свой внутриполитический рейтинг.
    Я думаю в ближайшее время со всеми условиями сша руководство Венесуэлы скоро согласится. Что они Мадуро отдали что бы сейчас воевать?
    Все сольются.
    А потом и Ирана очередь придет.
    Кто следующий?
      Ну если так пойдёт, то следующий Израиль похоже, а потом по нарастающей, как думаете?
        А зачем сша раскачивать Израиль?
        Израиль и США это одно целое, и никогда при любых президентах, их не разделить...
          Израиль и нынешнее руководство Израиля - не совсем одно и то же. Кое-кто в США совсем не против, чтобы Израиль был более послушным и показывал лишних фокусов.
      Le pire n'est jamais sur.
    Какие только унижения теперь не придётся терпеть Венесуэльцам и их партнерам. Трусость и жизнь в бесчестии до добра не доводят.
    Самое время Китаю, Ирану и Венесуэле обьедениться и доказать , что дружба наша - не пустой звук.
      Какая дружба: у наших в сердцах стучит дух Анкориджа, у Ирана на своей территории проблем навалом, скоро и за них возьмутся, у КНР во главе угла только деньги...
      Самое время Китаю, Ирану и Венесуэле обьедениться и доказать , что дружба наша - не пустой звук.

      это от Венесуэлы зависит, читал интервью какого-никакого вояки венесуэльского, они боятся что их бить начнут, тч
      "кто готов пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности"
    Предлагаю Венесуэле, Кубе, Ирану, КНДР – создать военный блок, или военный оборонительный (исключительно оборонительный) союз, аналогичный НАТО, на основе заключенного между этими странами международного договора об оборонительном союзе.

    Что мешало этим странам создать такой союз раньше? Сейчас уже поздно.
      Да и кроме того очень наивное предложение.
      Так , без обид автору.
      Сейчас уже поздно

      Пока еще не сменили режимы
        До смены режимов вполне подойдёт физическое устранение первых-вторых лиц. Моссад поможет.
          Нет. И первым и вторым лицам найдут замену. И Моссад не такой и всесильный.
            Кредере-кантаре, как пели Жакоб и Маргадон в Формуле любви. Каждый верит в то, что ему милее. Меня давным-давно от этого отучили.
    Самое время Китаю, Ирану и Венесуэле обьедениться и доказать , что дружба наша - не пустой звук.

    Эти страны дружат? drinks
    Какой "демократичный" человек. Сражу видно, что он президент "демократичной" страны и как настоящий демократ придерживается того, что народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу и внешнюю политику smile
    А "Куку-руку" чтобы ему кое что вмещалось в руку не дать? Суверенная (на бумаге) страна. А требует, как от начальника завода. Дай, понимашь, нефти и всё тут. Как говорил один известный почивший российский бизнесмен, зачем нам покупать завод, когда мы можем купить директора завода и он будет делать всё то, что мы хотим (Березовский, ежели чего).
    Почему китаёзы не сопровождают свою нефть?
    И таки разорвут, к гадалке не ходи. yes
    Трамп чётко уловил, что против США некому выступать. Нет единого анти-американского фронта. Есть только группки суетящихся одиночек с красными карандашами для расчерчивания линий.
      С праздниками!
      Вам-то что за радость?
      Или надеетесь, что Батьку выкрадут, а взамен расстараются с евроинтеграцией?
        Не понятно почему вы решили, что у меня радость на душе.
          Да нет, не думаю.
          Печально всё это.
          Воевать ох как не хочется, но судя по-всему придётся.
      А так - Вы правы на всё 100%
    China e Rússia devem unir-se e combater toda a influencia ocidental em países Asiáticos. Trabalhem juntos enquanto é temo. Eles estão a combater todo o vosso interesse económico noutros países. Rússia e China estão a ser cercados e pouco fazem...
    Каждый верит в то, что ему милее. Меня давным-давно от этого отучили.


    Непохоже. Просто вам стало милее иное, чем было ранее.
    Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Венесуэла разорвала связи с Китаем, Россией, Ираном и Кубой

    Путина опять кинули ? или общий план ?