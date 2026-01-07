Трамп потребовал от Венесуэлы разрыва отношений с Россией, Ираном, КНР и Кубой
Оказывается, захватить и вывезти из страны президента — не равнозначно тому, что над ней получен полный контроль. Пока Трамп, члены его администрации и некоторые конгрессмены вовсю радуются бандитскому похищению венесуэльского лидера Николаса Мадуро, вдруг выясняется, что в его отсутствие новое (старое, на деле) руководство республики вовсе не намерено беспрекословно выполнять все хотелки США.
В большинстве своем народ Венесуэлы, даже те, кто ранее не сильно симпатизировал режиму Мадуро, теперь видят в нем национального героя, пострадавшего от беспредела и без того сильно нелюбимых в Латинской Америке янки. Кабинет исполняющей обязанности президента республики Делси Родригес Гомес (на фото) с этим как минимум вынужден считаться.
В этой ситуации Белый дом пытается оказать давление на Каракас, даже угрозы в адрес министров звучат. Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Венесуэла разорвала связи с Китаем, Россией, Ираном и Кубой, сообщает со ссылкой на источники американский новостной телерадиоканал ABC News. Помимо прочего, с этой целью и затевалась смена власти в Боливарианской республике. Но, похоже, пока что с не очень явным успехом.
По данным канала, Белый дом озвучил эти требования временному президенту Делси Родригес. Помимо этого, Вашингтон настаивает, чтобы Каракас согласился на эксклюзивное партнерство с США в области добычи «тяжелой» нефти и ее продажи, отдавая в этом предпочтение американским компаниям.
В Белом доме уверены, что переходному правительству Венесуэлы осталось несколько недель, прежде чем оно станет финансово несостоятельным из-за отсутствия поступлений от экспорта нефти. Об этом конгрессменам сообщил госсекретарь США Марко Рубио. В администрации Трампа заявляют, что нефтяные танкеры в портах Венесуэлы уже заполнены нефтью, а потому от Каракаса ожидают сговорчивости. В противном случае ВМС США будут блокировать побережье республики.
Китай — один из главных торгово-инвестиционных партнеров Венесуэлы. По оценкам экспертов, только прямой долг Каракаса перед Пекином составляет около 50 млрд долларов. Трамп может попирать многие международные законы, но КНР наверняка будет предпринимать усилия, чтобы как минимум вернуть эти деньги. К примеру, переложив эту обязанность на американские компании, имеющие активы в Китае. Раз уж Трамп поставил себя над международными правилами и законами, почему бы этому примеру не последовать и Пекину.
