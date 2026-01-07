Трамп назвал объём нефти, который хочет получить от Венесуэлы

Соединенные Штаты получат от 30 до 50 млн баррелей высококачественной венесуэльской нефти, находящейся под американскими санкциями. Об этом заявил Дональд Трамп.

Венесуэла отправит США до 50 млн баррелей нефти, доставив ее танкерами прямо к разгрузочным докам на территории США. Эту нефть Трамп обещает продать по рыночным ценам, чтобы потратить средства на благосостояние Венесуэлы и США. Полученные от продажи деньги президент США будет контролировать лично.



Эта нефть будет продана по рыночной цене, и эти деньги будут находиться под моим контролем, как президента Соединенных Штатов Америки, чтобы гарантировать, что они будут использованы на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов!


Ранее сообщалось, что у Венесуэлы скопилось большое количество нефти, которую она не может никуда отправить из-за введенной американцами экономической блокады. У побережья страны стоят полностью загруженные танкеры, также заполнены все резервуары. Именно эту нефть и хочет получить Трамп, хотя большая ее часть предназначалась Китаю.

Между тем, как утверждают некоторые западные медиа, Венесуэла уже четвертый день не отгружает нефть своим китайским партнерам, хотя Пекин ежедневно закупал у Каракаса порядка 800 тысяч баррелей. Тогда как в США нефть продолжает поступать.
  1. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 11:23
    Европку походу заставит всё купить в тридорого..а если не купят..отключит газ-жижу...с молекулами Свободы. laughing
    1. Shkworen Звание
      Shkworen
      +2
      Сегодня, 11:29
      в европе нет заводов которые смогут переработать сверхтяжелую венесуэльскую нефть :)
      такие заводы есть только в сша, россии и китае :)
      1. Яро Полк Звание
        Яро Полк
        0
        Сегодня, 11:30
        Доню это мало волнует..пусть покупают..и не колышет..)
      2. Joker62 Звание
        Joker62
        +3
        Сегодня, 11:34
        Цитата: Shkworen
        в европе нет заводов которые смогут переработать сверхтяжелую венесуэльскую нефть :)
        такие заводы есть только в сша, россии и китае :)

        Тяжёлую нефть как раз может переработать НПЗ Венгрия.
        1. Shkworen Звание
          Shkworen
          +1
          Сегодня, 11:39
          в венесуэльской нефти много серы и ванадия, которые ядовиты для катализаторов, и она по консистенции похожа на битум.
          наша считается тяжелой, но она более жидкая и в ней больше серы и парафина, вот венгерские под нее заточены, а под венесуэльскую их надо дополнительно перенастраивать.
      3. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 13:19
        Так заставят купить и переработать на американских заводах за свой счёт. И подарить бензин США в рамках сделки
  2. Ray Звание
    Ray
    +2
    Сегодня, 11:32
    Ну это какой то рекет на международном уровне получается. Трамп что, бригаду посмотрел? Саудитам навязали контрактов на триллион, у Венесуэлы нефть и по сути независимость отжимают.
    Кто следующий?
    Благо, Казахстан с его урановыми запасами находится глубоко на континенте и аккурат между Россией и Китаем.
    Иначе вывезли бы Токаева и отжали все месторождения.
    1. Shkworen Звание
      Shkworen
      +3
      Сегодня, 11:34
      а зачем трампу смотреть бригаду? трамп и есть бригада :)
  3. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 11:34
    Одно дело выкрасть человека, другое в долгосрочной перспективе, воевать с целой страной и понести потери. Не учитывая теракты по своим объектам в эпоху бпла.
    1. Ray Звание
      Ray
      +2
      Сегодня, 11:36
      Если он выкрал президента без единого сопротивления, то боюсь, там уже воевать некому. Трусливые запуганы, а смелые куплены. Раз продались, продадутся опять. Раз испугались, испугаются опять.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 13:20
        Там население по большей части потомки добродушных индейцев...
    2. Иван Северский Звание
      Иван Северский
      0
      Сегодня, 13:33
      Администрация Трампа не строит "демократии", а просто продвигает свои интересы, взаимодействуя с любыми режимами - это сформулировано в новой Стратегии. Похоже, что основная власть в Венесуэле будет принадлежать тем же "боливерианцам", поэтому никаких партизанских действий не будет. Для приличия, наверное, заставят отдать несколько министерских постов оппозиции и все и то потому что там оппозиция не как у нас, а она реально половину голосов получает
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 11:40
    чтобы потратить средства на благосостояние Венесуэлы и США. Полученные от продажи деньги президент США будет контролировать лично
    .
    Ну американцы никогда и ни в какой стране Южной Америки, не сделали ничего для улучшения их благосостояния, они могут отбирать, но не давать.
    Или может Трамп вспомнит про коренной народ Северной Америки, который живёт в резервациях, и что Трам сделал для них, чтобы улучшить их благосостояние.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 11:44
      А разве у США есть цель "улучшать благосостояние "папуасов" Южной Америки? По-моему их цель грабить.
      1. ASSAD1 Звание
        ASSAD1
        +1
        Сегодня, 12:37
        А Китай с роснефтью сделали Венесуэлу богаче?
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +1
          Сегодня, 12:47
          Китай с Роснефтью тоже не собирались делать кого-то богаче.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:02
    Доня может стать богаче на 1,5- 2 млрд $, но это не точно.
  6. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 12:03
    Ну как в кино где Крамаров говорит.
    - Ребята хотите я Вас угощу?
    - Да.
    - Скидывайтесь по пять копеек.

    Ну так и тут я у Вас возьму нефть и дам Вам блага, а то Вы не можете себя обеспечить. Я буду управлять всем процессом, Вы только не сопротивляйтесь и я вам немного дам поесть с ваших хлебных полей.
  7. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    +1
    Сегодня, 12:27
    Это невидимая рука рынка о которой много говорили в 90-х, которая "порешает" все.
    "Подлодка ВМФ России отправилась на защиту танкера, прорвавшего блокаду Венесуэлы. Его уже 17 суток преследует Береговая охрана США"
    https://lenta.ru/news/2026/01/07/podlodka-vmf-rossii-otpravilas-na-zaschitu-tankera-prorvavshego-blokadu-venesuely-ego-uzhe-17-sutok-presleduet-beregovaya-ohrana-ssha/
    Эффект Анкориджа? Мраком покрытые договоренности. И, что стоит договор с США? Мое- это мое, а твое- это тоже мое. Принцип Трампа.
    Интересно , может пора вводить санкционный список для США и блокаду как минимум для Украины?
    С Рождеством!
  8. Костадинов Звание
    Костадинов
    0
    Сегодня, 12:43
    они будут использованы на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов!

    Он без всякого сомнения шутит. Ни народ США ни тем более Венесуела не увидят ни цента.
    Не думаю что правительство в Каракасе пойдет на прямой грабеж до 9 миллион тон нефти в год. Для них вьигоднее сократит добичу или ее прекратит на какой то период чем отдават безвозмездно Трампу.
    Так что США придется захвативат и оккупироват Венесуелу, а ето совершенно другое дело чем за один час захватит резиденцию президента и потом хвастатся что вовремя убежали.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 13:22
      Ни народ США ни тем более Венесуела не увидят ни цента.
      ну часть американского народа эти деньги увидит. Кто-нибудь из Шеврона. А венесуэльцам вместо денег дадут кое-что лучше - рисунок денег! laughing
  9. Костадинов Звание
    Костадинов
    0
    Сегодня, 13:58
    Цитата: alexoff
    ну часть американского народа эти деньги увидит. Кто-нибудь из Шеврона.

    Вьи прави, но когда я учился таких(из Шеврона) не включали в термин "народ".