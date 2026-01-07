Трамп назвал объём нефти, который хочет получить от Венесуэлы
Соединенные Штаты получат от 30 до 50 млн баррелей высококачественной венесуэльской нефти, находящейся под американскими санкциями. Об этом заявил Дональд Трамп.
Венесуэла отправит США до 50 млн баррелей нефти, доставив ее танкерами прямо к разгрузочным докам на территории США. Эту нефть Трамп обещает продать по рыночным ценам, чтобы потратить средства на благосостояние Венесуэлы и США. Полученные от продажи деньги президент США будет контролировать лично.
Эта нефть будет продана по рыночной цене, и эти деньги будут находиться под моим контролем, как президента Соединенных Штатов Америки, чтобы гарантировать, что они будут использованы на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов!
Ранее сообщалось, что у Венесуэлы скопилось большое количество нефти, которую она не может никуда отправить из-за введенной американцами экономической блокады. У побережья страны стоят полностью загруженные танкеры, также заполнены все резервуары. Именно эту нефть и хочет получить Трамп, хотя большая ее часть предназначалась Китаю.
Между тем, как утверждают некоторые западные медиа, Венесуэла уже четвертый день не отгружает нефть своим китайским партнерам, хотя Пекин ежедневно закупал у Каракаса порядка 800 тысяч баррелей. Тогда как в США нефть продолжает поступать.
