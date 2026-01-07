Противник с запозданием признал продвижение ВС РФ юго-восточнее Константиновки

111 штурмовых действий на Гуляйпольском отрезке за 4-5 января 2026 года. В начале года русские решили поставить рекорды, начав массовые штурмовые действия от Вербового до Дорожнянки. Но самая тяжелая ситуация вокруг самого Гуляйполя. Русские, пользуясь ухудшением погодных условий, начали массированную инфильтрацию в тылы Сил обороны Украины. К сожалению, есть потери среди пилотов и артиллеристов в стрелковых боях.

Аффилированный с Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины OSINT-ресурс Deep State опубликовал очередную карту участка фронта в районе Константиновки Донецкой Народной Республики. Мониторинговый паблик противника признает продвижение наших войск на запад.Указано, что ВС России продвинулись возле Русина Яра и Нового Шахово на так называемом выступе юго-восточнее Константиновки. Таким образом, в ходе дальнейшего наступления ВС РФ на этом направлении идет продвижение ВС РФ к Доброполью и продолжается охват Константиновки с южного фланга.Вражеский ресурс, как всегда, хотя и признает успехи российской армии в ДНР, но в пропагандистских целях делает это с существенным запозданием. Согласно аналогичным российским OSINT-ресурсам, которые меняют оперативную карту тоже с задержкой до полного подтверждения информации, Русин Яр уже под контролем наших войск. Как, впрочем, и Новое Шахово.На этом же участке, о чем не пишет DS, наши бойцы продолжают идти вперед северо-западнее Шахово (которое не Новое). Взяты несколько позиций противника. В Софиевке (она у вражеского ресурса под контролем ВСУ) возвращены все утраченные ранее позиции, идёт зачистка, сообщают российские источники. Также наши бойцы продвинулись в северном направлении от этого н. п. по посадкам.Фрагмент карты противника, где он отказывается признать продвижение ВС РФ в Константиновке.На северо-восточном фланге по отношению к Константиновке наши наступают со стороны Часова Яра с целью дойти до Белокузьминовки, от которой можно продвигаться дальше в сторону Дружковки. Это еще и южные подступы к Краматорску.Кроме того, Deep State сообщает о продвижении в селе Федоровка. Оно расположено к югу от Северска на Славянско-Краматорском направлении и уже достаточно давно освобождено нашими войсками.Также DS сообщает о продвижении российской армии в районе Дорожнянки южнее Гуляйполя в Запорожье. На деле, здесь наши уже зачистили карман между Гуляйполем и Дорожнянкой, продвинувшись в направлении Гуляйпольского с востока. Вот как описывает ситуацию начала года на этом участке фронта сам Deep State по состоянию на вчерашний день (перевод с украинского):Стоит обратить внимание именно на последнюю фразу. Раз уже и артиллеристы ВСУ погибают в стрелковых боях, значит, «инфильтрация» («просачивание» в оборону) наших бойцов происходит более чем стремительно. Противник просто не успевает перебазировать арту на новые позиции. Если это советские орудия, а таких у ВСУ еще немало, то они становятся очень полезным трофеем.