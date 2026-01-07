Дания: Мы потратили миллиарды на оборону Гренландии, а не одну собачью упряжку

Мы хотим напрямую обсудить претензии США в отношении Гренландии.

Мы не разделяем мнение о том, что Гренландия наводнена китайскими инвестициями или что вдоль берегов Гренландии курсируют китайские военные корабли.

Мы потратили миллиарды на повышение уровня безопасности в Гренландии, а не на то, как снова утверждал на этой неделе г-н Трамп, на покупку «ещё одной собачей упряжки».

В Гренландии реагируют на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, в котором та не исключила военной операции по установлению Вашингтоном контроля над крупнейшим островом мира.Напомним, что на текущий момент Гренландия является автономией в составе Датского королевства. Трамп обозначает всё предельно просто: Гренландия должна принадлежать США, так как она находится вместе с США в Западном полушарии, а это полушарие – сфера прямых интересов Соединённых Штатов Америки.Гренландские власти заявляют о том, что направили письмо в Госдеп США с просьбой о «срочной» встрече с госсекретарём Марко Рубио. В состав делегации, которая планирует провести переговоры с Рубио, планирует войти министр иностранных дел и исследований Гренландии Вивиан Мотцфельдт. Примечательно, что к ней собираются присоединиться и датские правительственные чиновники, включая главу МИД Ларса Лёкке Расмуссена.Вивиан Мотцфельдт:Глава датского МИД:Напомним, что Трамп ранее заявил о «китайских и российских кораблях, которые находятся близ Гренландии, создавая угрозу США».А это заявление министра обороны Дании Троэльса Лунд Поульсена:На этом фоне появляются сообщения о том, что администрация Трампа намерена предложить каждому жителю Гренландии «круглую сумму» с тем, чтобы они поддержали выход из состава Дании и присоединение к США. Это же не подкуп и не вмешательство в дела иностранного государства, всё правильно?