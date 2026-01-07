Дания: Мы потратили миллиарды на оборону Гренландии, а не одну собачью упряжку
В Гренландии реагируют на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, в котором та не исключила военной операции по установлению Вашингтоном контроля над крупнейшим островом мира.
Напомним, что на текущий момент Гренландия является автономией в составе Датского королевства. Трамп обозначает всё предельно просто: Гренландия должна принадлежать США, так как она находится вместе с США в Западном полушарии, а это полушарие – сфера прямых интересов Соединённых Штатов Америки.
Гренландские власти заявляют о том, что направили письмо в Госдеп США с просьбой о «срочной» встрече с госсекретарём Марко Рубио. В состав делегации, которая планирует провести переговоры с Рубио, планирует войти министр иностранных дел и исследований Гренландии Вивиан Мотцфельдт. Примечательно, что к ней собираются присоединиться и датские правительственные чиновники, включая главу МИД Ларса Лёкке Расмуссена.
Напомним, что Трамп ранее заявил о «китайских и российских кораблях, которые находятся близ Гренландии, создавая угрозу США».
На этом фоне появляются сообщения о том, что администрация Трампа намерена предложить каждому жителю Гренландии «круглую сумму» с тем, чтобы они поддержали выход из состава Дании и присоединение к США. Это же не подкуп и не вмешательство в дела иностранного государства, всё правильно?
