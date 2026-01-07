Дания: Мы потратили миллиарды на оборону Гренландии, а не одну собачью упряжку

В Гренландии реагируют на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, в котором та не исключила военной операции по установлению Вашингтоном контроля над крупнейшим островом мира.

Напомним, что на текущий момент Гренландия является автономией в составе Датского королевства. Трамп обозначает всё предельно просто: Гренландия должна принадлежать США, так как она находится вместе с США в Западном полушарии, а это полушарие – сфера прямых интересов Соединённых Штатов Америки.



Гренландские власти заявляют о том, что направили письмо в Госдеп США с просьбой о «срочной» встрече с госсекретарём Марко Рубио. В состав делегации, которая планирует провести переговоры с Рубио, планирует войти министр иностранных дел и исследований Гренландии Вивиан Мотцфельдт. Примечательно, что к ней собираются присоединиться и датские правительственные чиновники, включая главу МИД Ларса Лёкке Расмуссена.

Вивиан Мотцфельдт:

Мы хотим напрямую обсудить претензии США в отношении Гренландии.

Глава датского МИД:

Мы не разделяем мнение о том, что Гренландия наводнена китайскими инвестициями или что вдоль берегов Гренландии курсируют китайские военные корабли.

Напомним, что Трамп ранее заявил о «китайских и российских кораблях, которые находятся близ Гренландии, создавая угрозу США».

А это заявление министра обороны Дании Троэльса Лунд Поульсена:

Мы потратили миллиарды на повышение уровня безопасности в Гренландии, а не на то, как снова утверждал на этой неделе г-н Трамп, на покупку «ещё одной собачей упряжки».

На этом фоне появляются сообщения о том, что администрация Трампа намерена предложить каждому жителю Гренландии «круглую сумму» с тем, чтобы они поддержали выход из состава Дании и присоединение к США. Это же не подкуп и не вмешательство в дела иностранного государства, всё правильно?
  1. Грац Звание
    Грац
    +4
    Сегодня, 11:43
    а куда же эти миллиарды делись то? реально ведь даже десяток вертолетов не купили. а какую собачью упряжку, гренландия конечно сейчас чемодан без ручки, но вот что она из себя будет представлять лет через 50-100? она резко может понадобиться очень многим
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +5
      Сегодня, 12:21
      Цитата: Грац
      а куда же эти миллиарды делись то? реально ведь даже десяток вертолетов не купили. а какую собачью упряжку, гренландия конечно сейчас чемодан без ручки, но вот что она из себя будет представлять лет через 50-100? она резко может понадобиться очень многим

      Наверное "рикошетом" через Гренландию отправили на украину.
      Копенгаген входит в пятёрку основных спонсоров украинского террористического государства, объясняя это обывателю тем, что украина якобы защищает Данию от мнимых угроз исходящих от России с фронта.
      Однако настоящая угроза зашла с тыла, откуда не ждали, и грубо, но "демократично" отымело оное королевство в неестественной форме самым безобразным образом. laughing
      И бабосы бандерлогу под хвост выбросили и территорию потеряют!
      Так им и надо идиЁтам!!!
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 13:15
        И когда Трамп заберёт остров, в Дании во всем обвинят Россию и последние штаны отдадут ради Украины
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 13:45
        Дания: Мы потратили миллиарды на оборону Гренландии

        Долбанные русофобы, вот и доигрались в войнушку с Россией. Теперь пусть разгребают по полной программе. Если заберут остров, то так им и надо.
  2. Pasha Novik Звание
    Pasha Novik
    +7
    Сегодня, 11:48
    Александр. Да вы что. Конечно же демократично! Каждому по бумажке зелёной. Это и есть сущность "демократии".
    P.S. А да. Про печеньки забыл. Каждому ещё по "печенькам". После принятия америкаканских печенек очень пригодятся америкаканские бумажки.
    1. Aken Звание
      Aken
      +6
      Сегодня, 12:03
      Печеньки - это Украина.
      Гренландия встанет дороже. По бутылке виски. Или, даже по две. Каждому жителю.
      1. Andy_nsk Звание
        Andy_nsk
        +4
        Сегодня, 12:27
        Печеньки - это Украина.
        Гренландия встанет дороже. По бутылке виски. Или, даже по две. Каждому жителю.

        Нет, дороже. На днях читал, что рыжий предложил каждому жителю по ляму зеленью.
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 12:36
          Может быть. В его ситуации легко быть щедрым.
        2. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 13:16
          Будет как в ДМБ - взятку предлагал, но не дал...
        3. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 13:19
          Предложил,или пообещал..?Это разные вещи.Впрочем,для ихнего госдолга-все равно
        4. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 13:49
          Andy_nsk
          На днях читал, что рыжий предложил каждому жителю по ляму зеленью.

          Я тоже читал, но не факт что Трамп завалит островитян манной небесной. Водить за нос и врать, это их обычная действительность.
    2. Taurus1983 Звание
      Taurus1983
      +1
      Сегодня, 12:07
      Лучше получать оплату золотом, чем долларами. laughing
  3. Victor19 Звание
    Victor19
    +2
    Сегодня, 11:56
    Ильич прав. Сквозь века смотрел. В сообществе западных империалистических хищников идут свары. Это надо использовать. А эту старуху Данию отимеют в самой жёсткой форме.
  4. drags33 Звание
    drags33
    +3
    Сегодня, 12:00
    Наглости и нахрапистости амерам не занимать! Видимо, это гены предков - весь сброд и шпана 250 лет назад уехали из гейропы в сша. А гены, как известно, пальцем не раздавишь...
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 12:08
      Потомки той шпаны - небольшой процент. Остальные приехали позже. Немцев с поляками и ирландцами как бы не больше, чем собственно янки.
      Да и правят там отнюдь не англосаксы.
    2. MCmaximus Звание
      MCmaximus
      +2
      Сегодня, 12:11
      Может быть. Но и как этот остров оказался у Дании, вообще парадокс. Это как гектар земли рядом с Москвой у какого-то инженера из Сибири.
      Один черт отберут. Продай. Предлагают же по-хорошему. Терпиле посочувствуют и плюнут в него. А так хоть пару миллиардов дадут.
    3. Русич Звание
      Русич
      0
      Сегодня, 12:52
      Цитата: drags33
      Наглости и нахрапистости амерам не занимать! Видимо, это гены предков - весь сброд и шпана 250 лет назад уехали из гейропы в сша. А гены, как известно, пальцем не раздавишь...

      не соглашусь про гены. Это всеобщее молчание и отсутствие порицания, хотя бы. Но, как правило, бандиты плохо заканчивают. Или правосудие наказывает, или свои. Я ставлю на " свои"))
  5. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +1
    Сегодня, 12:07
    Базы Туле не хватает там амерам. Хотят по максимуму отжать. Климат меняется, Северо - Западный проход будут полностью контролировать.
  6. MCmaximus Звание
    MCmaximus
    +1
    Сегодня, 12:08
    Ну, может быть собачья упряжка и стоит миллиард. Их никто ж не делает. Заказали в ВПК.
  7. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 12:09
    Только переезд в Гренландию Датского королевства с образованием там столицы спасёт Данию от потери Гренландии и переименовать страну в Датландия. Может и поможет на время быть суверенным государством.
  8. Tarasios Звание
    Tarasios
    +2
    Сегодня, 12:09
    "Трамп обозначает всё предельно просто: Гренландия должна принадлежать США, так как она находится вместе с США в Западном полушарии, а это полушарие – сфера прямых интересов Соединённых Штатов Америки."
    Железобетонная логика, с соблюдением всех канонов демократии и прочих "непреходящих ценностей западного мира" ;)
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      0
      Сегодня, 12:45
      Ну по этой его логике и Россия должна ему принадлежать, Америка рядом,всего пару десятков км, не удивлюсь если этот рыжий маразматик это заявит во всеуслышание
  9. MCmaximus Звание
    MCmaximus
    +1
    Сегодня, 12:13
    В войну американцы сидели в этой Гренландии и не спрашивали датчан. И те, незаметно, чтобы возмущались. Хотя были отнесены немцами к равноправным арийцам.
    Что-то мне кажется, что при том количестве авианосцев, что было у американцев, даже арийцы будут сидеть ровно. Еще и сами скажут, что остров экономически невыгоден был и, вообще, дотационен. Снег, да собаки.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:19
    Ага счаз ,2 года назад в Лабрадоре рыбачил российский траулер . bully А у нас траулеры самые траулеристые траулеры в мире Норги не дадут соврать.Но норгам мы мозги вправили - у россиян просто траулеры А у Трампа российские траулеры самые траулеристые в мире ,причём процессоры . laughing Слово процессор Трампушку пугает :Прцессоор - агрессор.
  11. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 12:28
    Мы потратили миллиарды на повышение уровня безопасности в Гренландии, а не на то, как снова утверждал на этой неделе г-н Трамп, на покупку «ещё одной собачей упряжки».


    Ну зачем же так откровенно заявлять о собственном воровстве. Что-то не видно конечных результатов в виде флотской армады у берегов, которые ощетинились береговыми ракетными комплексами, и самолетов, которые подобно мухам над трупом, роятся, затмевая небо.

    А злые языки утверждают, что собаки с этой «ещё одной собачей упряжки» сдохли с голодухи. lol

    Не, всё правильно, надо пилить бабло, пока можно, или как в классике -"Куй железо не отходя от кассы".
  12. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 12:32
    Цитата: tralflot1832
    А у нас траулеры самые траулеристые траулеры в мире

    Не хватает хотя бы АК 360 на юте. На случай, а вдруг кракен нападёт. drinks

    С Рождеством вас.
  13. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 13:28
    Три собачьих упряжки? yes laughing """"
  14. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    0
    Сегодня, 13:30
    Цитата: MCmaximus
    Заказали в ВПК.

    Если у ВПК Украины, то не удивлюсь.