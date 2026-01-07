Мелони исключила появление итальянских войск на Украине

Италия хоть и входит в так называемую «коалицию желающих» и поддерживает киевский режим, но отправлять свои войска на Украину не будет. Об этом заявила итальянский премьер Джорджа Мелони по итогам прошедшего в Париже саммита коалиции.

Мелони подтвердила ранее обозначенную позицию Италии, заявив, что итальянских солдат на территории Украины не будет. По крайней мере наземных войск. Возможно участие итальянцев в каких-либо воздушных миссиях, которые будут располагаться на территории соседних стран. Но и это пока только предположения.



Премьер-министр Мелони вновь обозначила ряд принципиальных позиций правительства Италии по вопросу гарантий, в частности исключение размещения итальянских войск на земле.


Также отказались присоединять свои войска к многонациональным силам коалиции Хорватия, Румыния, Греция и Чехия. Пообещали ввести Франция и Британия, они уже подписали с Киевом декларацию о намерениях. Заявила о готовности присоединиться к ним Бельгия. Ранее с такими же заявлениями выступили прибалты.

Как подчеркивается, присоединение к многонациональным силам является добровольным, поэтому многие страны просто отказываются, обещая оказывать другую помощь. Тем более, что США отказались обеспечивать безопасность планируемого к вводу на Украину иностранного контингента. А без США за спиной Европа один на один с Россией оставаться не хочет.
  1. ian Звание
    ian
    +4
    Сегодня, 11:47
    Они бы и рады, да генетическая память "дергает".
    "Коалиция желающих" ходит в этом составе в Россию каждые 100 лет с одинаковым успехом.
    И потом 100 лет убеждают себя, что "ну вот теперь то все будет иначе"... request
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Сегодня, 11:52
    Также отказались присоединять свои войска к многонациональным силам коалиции Хорватия, Румыния, Греция и Чехия.

    Удел маленьких стран (объектов) это слушать субъектов и маневрировать дабы выжить или ситуационно в чём-то выиграть вместе с субъектом игры. Италия ох великая страна (в прошлом) из субъекта уже как объект стала. Но Трибалты считают себя субъектами (пусть считают). Овечка тоже считала, что пошла на шашлык повеселиться когда её волки пригласили.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 13:52
      Мелони исключила появление итальянских войск на Украине

      А Клоун по миру ездит и зазывает войска на украину. Хотя в самой Италии сотни тысяч украинцев, которые не спешат воевать за Клоуна и его долбанную хунту.
  3. Ныробский Звание
    Ныробский
    +2
    Сегодня, 12:00
    Я так понимаю, ввести свои в/контингенты хотят лишь те, кто ещё не обзавёлся в России кладбищами своих в/служащих(англия и франция), а те страны, чьи солдаты в период 1941-45гг уже сходили воевать в СССР и чьи солдатские кладбища есть на российской земле (итальянцы, румыны и т.д) большого желания по расширению погостов за счёт своих в/сл не имеют.
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      +2
      Сегодня, 12:17
      Я так понимаю, ввести свои в/контингенты хотят лишь те, кто ещё не обзавёлся в России кладбищами своих в/служащих(англия и франция)...


      На фото ниже, если не ошибаюсь, английское военное кладбище в Севастополе.

      Пока ещё латиносы НЕ закончились. У Трампа, к примеру, среди прочих есть на "прицеле" Колумбия, для которой уже имеется готовый "эль-президенте", который несколько раз заявил, что, в случае его вхождения на пост, Колумбия посылает на помощь украм бригаду спецназа ВС.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 12:26
        Цитата: Denis_999
        На фото ниже, если не ошибаюсь, английское военное кладбище в Севастополе.

        Это кладбище 1854-1856гг и видимо память у них уже подзатёрлась, а я имел в виду период 1941-1945 гг. Хотят освежить. hi
    2. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 12:42
      Цитата: Ныробский
      Я так понимаю, ввести свои в/контингенты хотят лишь те, кто ещё не обзавёлся в России кладбищами своих в/служащих(англия и франция),

      Немного ошибаетесь. hi
      Французы активно удобрили земли СССР. "Французский легион" (638 пехотный полк) участвовал в штурме Москвы, где в основном и остался... На его остатках в дальнейшем сформировали дивизию "Шарлемань".
      Ну а английское кладбище в Севастополе знают все....
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +2
        Сегодня, 12:53
        Цитата: ian
        Цитата: Ныробский
        Я так понимаю, ввести свои в/контингенты хотят лишь те, кто ещё не обзавёлся в России кладбищами своих в/служащих(англия и франция),

        Немного ошибаетесь. hi
        Французы активно удобрили земли СССР. "Французский легион" (638 пехотный полк) участвовал в штурме Москвы, где в основном и остался... На его остатках в дальнейшем сформировали дивизию "Шарлемань".
        Ну а английское кладбище в Севастополе знают все....

        Спасибо коллега, я в курсе их участия на стороне Германии.
        Однако я акцентировал внимание именно на том, что отдельного кладбища (мемориала) французским солдатам уничтоженным в СССР в 1941-1945 гг в России нет, как например у итальянцев под Воронежем. Видимо Макрон кушать не может осознавая то, что Франция ещё не урвала кусочек земли, в которую можно закопать несколько тысяч французов. hi
    3. Седов Звание
      Седов
      -1
      Сегодня, 13:49
      Я так понимаю, ввести свои в/контингенты хотят лишь те, кто ещё не обзавёлся в России кладбищами своих в/служащих(англия и франция
      Дима, там эта коалиция "желающих". Как сейчас помню: на одном из этих "собраний" обиженных русофобов, Мерц вроде, видимо перебравший при переезде, заявление сделал: "Вдарим все вместе киевским режимом по России".. ржал до вечера над этой оговорочкой по Фрейду. Но он сказал как есть. А лимитрофы - так это вообще нечто. Вроде весной (не помню, можно загуглить), главный литовец вроде заявил: "Я сделаю всё, чтобы поставить Россию на колени".. Истерика смеха даже у моей самой младшей дочери была. Ты выходи один на один помахаться. Идиоты.. drinks
    4. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 13:57
      Ныробский
      не обзавёлся в России кладбищами своих в/служащих(англия и франция)

      В Петропавловске-Камчатском, у Никольской сопки есть захоронения этих тварей. Нашли себе местечко.
  4. ximkim Звание
    ximkim
    -3
    Сегодня, 12:22
    Мелони исключила появление итальянских войск на Украине

    По факту - СВО дала прописку НАТО в Украине.
    Финляндия и Швеция в НАТО.
    Всё
    Дальше тупик.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 12:43
      Цитата: ximkim
      Мелони исключила появление итальянских войск на Украине

      По факту - СВО дала прописку НАТО в Украине.
      Финляндия и Швеция в НАТО.
      Всё
      Дальше тупик.

      С началом СВО, или без оного, но финнов и шведов всё равно бы втянули в блок НАТО т.к. это отвечает его общей стратегии. Причём это ещё не всё, т.к. они сейчас обхаживают Сербию и Грузию.
      Однако, надо признать то, что они уже находятся на пределе т.к. внутри самого блока нарастают разногласия по целому ряду причин.
      - Периодически, между двумя членами НАТО Турцией и Грецией искрит территориальный спор по Кипру,
      - Есть "недопонимание" между Турцией и США по курдскому вопросу.
      - Нет единого подхода к украинскому кризису и уже обозначились явные "сепаратисты" в лице Венгрии, Словакии и Чехии.
      - Если добавить сюда "возложение ока матрасного" на Гренландию и очень вероятное изьятие этого острова у Дании в пользу США, то обстановка в блоке будет весьма тухлая, поскольку осознание утраты главного идолища "ЕДИНСТВО" подтолкнёт к созданию персонального тотема "Каждый сам за себя".
      Минус не мой hi
    2. Dart2027 Звание
      Dart2027
      0
      Сегодня, 12:51
      Цитата: ximkim
      По факту - СВО дала прописку НАТО в Украине.

      Правда? Ну и где оно там?
      Цитата: ximkim
      Финляндия и Швеция в НАТО.

      Куда они шли с того момента, когда развалился СССР.
      Цитата: ximkim
      Дальше тупик.

      Учитывая то что "защитников незалежности" уже пихают по 15 в одну могилу, то для них точно тупик.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:50
    Разговоры, разговоры... понятно, что игнорировать такое может стат я себе дороже, но заранее пуЖатся, тоже незачем...
  6. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +2
    Сегодня, 13:00
    Da Italiano dico che non c'è da fidarsi di quello che dice Meloni,basta andare a risentire quello che prometteva durante la campagna elettorale. Di quello che prometteva non una cosa ha portato a compimento e non dobbiamo MAI dimenticare che pur di arrivare ad essere primo ministro ha rinnegato tutti i valori e principi sul quale si basava il suo partito. L'unica cosa vera che la riguarda è il fatto che è diventata la servetta fedele di Trump ,tutto il resto sono solo parole e chiacchiere.
  7. Wratch Звание
    Wratch
    +1
    Сегодня, 13:14
    Коалиция желающих,коалиция решительных,коалиция обгадившихся.. Видимо,это следующая стадия. Вот что им неймется? Надоела спокойная,сытая жизнь? Ну развлекались бы дальше,размещая у себя убогих из разрушенной и ограбленной африки и ближнего востока. Так нет,а давайте еще рф напакостим? Ну огребем как водится,зато потом опять лет 100 спокойной жизни?
  8. Тёплый Ватник Звание
    Тёплый Ватник
    0
    Сегодня, 13:54
    смотри а то выкрадут с кровати и 10 пожизненных сроков дадут))
  9. Bersaglieri Звание
    Bersaglieri
    0
    Сегодня, 14:14
    Джорджа- не дура, понимает, что не стоит ввязывться в "болото"