Появление в Европе AC-130J Ghostrider наводит на мысли о новой спецоперации США

Соединенные Штаты продолжают перебрасывать авиацию в Европу. Начиная с субботы, 3 января, на авиабазах в Великобритании приземлилось не менее 16 самолетов американских ВВС. Об этом сообщает газета Times.

Всего американцы перебросили в Великобританию 14 транспортных самолетов C-17 Globemaster и два самолета непосредственной огневой поддержки AC-130J Ghostrider («Призрачный гонщик»), которые являются извечными спутниками американских сил специальных операций. О том, что США готовят некую спецоперацию, говорит и тот факт, что на борту транспортных C-17 размещены как минимум пять вертолетов MH-60M Black Hawk и один MH-47G Chinook.



С субботы на трех базах Королевских ВВС в Саффолке и Глостершире приземлился флот из как минимум 14 транспортных самолетов C-17 Globemaster и двух тяжело вооруженных самолетов AC-130J Ghostrider.


В Пентагоне переброску авиации никак не комментируют, молчит и британское Министерство обороны. Однако, как предполагают аналитики, США готовят спецоперацию на Ближнем Востоке, вероятней всего в Иране, где сейчас происходят беспорядки, подогреваемые извне. Недаром недавно на переговоры с Трампом прилетал Нетаньяху, полностью поддержавший операцию США в Венесуэле.

Впрочем, торопиться не будем, возможно, у переброшенных в Британию сил специальных операций США совсем другая цель.
  Denis_999
    Denis_999
    +2
    Сегодня, 12:24
    Ну, ребят, ну, чего Вы в самом деле! "Призрачный гонщик" НЕ появится там, где есть НЕмалая вероятность наличия НЕ подавленной до конца ПВО ( ПЗРК, ЗСУ и т.п.)!!! Это ещё по Вьетнаму было известно, они работали лишь по т.н. "тропе Хошимина", громили по ночам колонны вьетнамских грузовиков, и то, до того момента, пока вьетнамцы не удосужились ставить на тропе зенитки.

    Нее, в Иран пока что БОЯЗНО посылать эти "летающие автобусы с пушками"...
    Кузнец 55
      Кузнец 55
      +15
      Сегодня, 12:27
      Дания рядом . Захватить и увести премьера и королевскую семью в США . Всего то Делов и …. Гренландия сразу станет мериканской .
      Denis_999
        Denis_999
        +1
        Сегодня, 12:30
        Датчанки красивые. Ишь, чего старый, рыжий хр.ен задумал:)

        Ну, тогда Донни получит не хилый такой, ВЕСЬМА НЕ ХИЛЫЙ, теракт на собственной территории. А потом ЕЩЁ ОДИН, в Мексиканском заливе, И ЕЩЁ...

        Не от датчан получит, нее... от британских котиков:)
        ZnachWest
          ZnachWest
          +4
          Сегодня, 13:11
          Где вы насмотрелись на красивых датчанок? ))
          Zoldat_A
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 13:39
            Цитата: ZnachWest
            Где вы насмотрелись на красивых датчанок? ))
            Ихняя королева красоты почему-то напомнила перекрашенную злюку из мультфильма про три банана.

            А вобще - бабы как бабы. Не хуже и не лучше других. По крайней мере, не немки. Хоть ухаживать за собой не забывают. Косметику, женскую одежду ещё не отменили.
            frruc
              frruc
              +1
              Сегодня, 14:04

              Zoldat_A
              А вобще - бабы как бабы. Не хуже и не лучше других.

              Просто нафуфыренные, хотя сами страшные и мужиковатые.
          Denis_999
            Denis_999
            -1
            Сегодня, 14:06
            Посмотрите на ихних спортивных болельщиц на разных чемпионатах, немалый процент вполне себе приятных/симпатичных девушек. А так, дурнушки, средненькие, симпатяжки и просто красавицы есть В КАЖДОЙ нации, просто у РАЗНЫХ наций эти пропорции РАЗНЫЕ:)))
      frruc
        frruc
        0
        Сегодня, 14:02
        узнец 55
        Гренландия сразу станет мериканской .

        Вполне может такое случиться. В Дании уже напряглись ?
    Седов
      Седов
      +2
      Сегодня, 12:30
      Нее, в Иран пока что БОЯЗНО посылать эти "летающие автобусы с пушками"...
      Ну значит Гренландия) Бицепс греют) Сейчас чубатые заноют, что их бросили. request
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 12:52
      . Появление в Европе AC-130J Ghostrider наводит на мысли о новой спецоперации США


      Новости из Ирана не весёлые.Вполне возможно что поставлена цель захватить аятолл.

      . Согласно поступающей информации (источники Telegram, иранские негосударственные медиа, Al-Arabiya, ряд западных изданий), размах событий на данный момент превосходит все, что фиксировалось в 2019, 2022 и даже 2009 годах.

      Источники сообщают, что для властей фактически потерян город Абадан, портовый город на границе с Кувейтом и Ираком, 230 тысяч населения, имеющий выход в Персидский залив. Это становится очевидно исходя из многочисленных видеодоказательств, находящихся в открытом доступе. Фактически населенный пункт оказался под контролем вышедших на улицы протестантов, подстегиваемых американским президентом Дональдом Трампом.Значительная часть местного полицейского состава либо разошлась по домам, либо примкнула к демонстрантам. В сети есть кадры с безоружными офицерами в толпе.

      Подтверждает тяжелое положение в стране и телеграм-канал «Полковник Курц». В провинции Ильям, в населенном пункте Малекшахи, зафиксированы перестрелки с использованием оружия. По свидетельствам очевидцев, протестующие с захваченным вооружением противостоят КСИР и Басиджу. Правительственные структуры задействуют весь арсенал, включая тяжелые средства, однако видимого результата пока нет.

      Массовость акций протеста сегодня достигла беспрецедентного уровня за всю историю существования исламской республики. Одновременно акции охватили огромное количество городов (от Мешхеда до Бендер-Аббаса), причем в большинстве локаций граждане уже не просто выкрикивают лозунги, но и устраивают поджоги изображений лидеров, разрушают монументы, берут под контроль административные здания.


      https://topcor.ru/67551-iran-na-grani-vlast-terjaet-goroda-na-storonu-protestujuschih-perehodit-policija-smi.html
    KCA
      KCA
      0
      Сегодня, 12:57
      Сдаётся мне, что все боевые вылеты этих летающих арт батарей чистой воды голливуд и понты, высота и скорость полёта не дадут ни малейшего шанса против парня в тапках со Стингером или с Вербой, отошёл по нужде, а тут такое, ну и жмакнул
      spirit
        spirit
        0
        Сегодня, 13:34
        этих летающих арт батарей чистой воды голливуд
        этот "Голливуд" как раз участвовал в уничтожение "их там нет " в Сирии,когда кое кто сказал "наших там нет".Если бы вы такое "сморозили" в присутствии тех кто пережил эту бойню....В общем это точно не "Голливуд" hi
        KCA
          KCA
          -2
          Сегодня, 13:43
          Ну да, сила пии ндоского оружия, а карусель из СУ-25 это хрень, куда там, цэ омерика, лучше всехов
        Denis_999
          Denis_999
          0
          Сегодня, 14:02
          Емнип, там "Апачами" работали. Плюс, да, офигеть как много "храбрости" - разнести простую колонну на пикапах и "бардаках", БЕЗ самоходного ПВО и авиа-прикрытия...

          Поменьше надрачивайте на янки, как совет:)
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:27
    Может Фридриксен выведут в США ? На переговоры ?Или предсказания Медведева ?
    tralflot1832
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 12:38
      Смею предположить ,образцово- показательный захват Фарерских островов .Дания сразу станет сговорчивой .Не один американец не пострадает, предлог из пальца Трампа высосут. У Трампа восточное полушарие по Гринвическому меридиану.
  Теренин
    Теренин
    +7
    Сегодня, 12:28
    Впрочем, торопиться не будем,

    А, вот какая интересная мысль пришла сама собой winked С похищением (изъятием...) руководителей государств простой народ , в целом, не слишком-то и сожалеет no Это касается всех стран в .ч. если выкрадут и самого Трампа.
    Andobor
      Andobor
      +1
      Сегодня, 12:40
      Цитата: Теренин
      если выкрадут и самого Трампа.

      Трампа красть не куда, его стреляют, пока неудачно.
  Igor K_2
    Igor K_2
    +5
    Сегодня, 12:37
    Тут об одном нужно не забывать, чтобы амеры не делали, делается это именно против нас.
    Кармела
      Кармела
      0
      Сегодня, 13:26
      Цитата: Igor K_2
      Тут об одном нужно не забывать, чтобы амеры не делали, делается это именно против нас

      Вашему комментарию все обитатели ВО должны поставить плюсы, плюсы, плюсы...
  sub307
    sub307
    0
    Сегодня, 12:37
    Чего гадать то..., подождём немного и узнаем...,или нет. winked
  sergey4791
    sergey4791
    0
    Сегодня, 12:42
    С чего вдруг Иран? Если бы против Ирана - они летали бы в Турцию или к саудитам. А тут может быть кто угодно, вплоть до Фицо и Вучича
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:44
    Может ДЕЛО буде, а может и пшик какой то... поживём увидим.
  Тури_ст
    Тури_ст
    +1
    Сегодня, 12:49
    Я думаю, этот колокол звонит по Ирану.
  Rabin
    Rabin
    +2
    Сегодня, 12:49
    Chasser les pétroliers russes, chinois, iraniens et autres ? Qui sait ?
  Васян1971
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 12:57
    Впрочем, торопиться не будем, возможно, у переброшенных в Британию сил специальных операций США совсем другая цель.

    Рано, рано, рано... Поздно.©
  Пленник
    Пленник
    +1
    Сегодня, 12:59
    Может стоит Дании побеспокоиться? Островок- то может "уплыть".
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 13:01
    Polymarket не заплатит тем, кто поставил на вторжение США в Венесуэлу.

    Казино прогнозов в заявлении на сайте уточнило, что ставка была на то, что США установят контроль над частью территории этой страны. Захват президента не считается вторжением, потому что что не установлен контроль над территорией.

    "Источником разрешения ситуации на этих торгах станет консенсус авторитетных источников", - сообщается на сайте платформы;


    И тут кидок. laughing laughing
  maximaniak
    maximaniak
    +1
    Сегодня, 13:08
    А представляете если Трамп зеленского похитит и увезёт в Америку судить))
    Кармела
      Кармела
      +1
      Сегодня, 13:23
      Цитата: maximaniak
      А представляете если Трамп зеленского похитит и увезёт в Америку судить))

      Кому этот Зеленский нужен?
  ALCA056000
    ALCA056000
    +2
    Сегодня, 13:13
    Ля .... неужели услышали мольбы местных жителей и будут выкрадывать главгинекологинию и её шоблу ? laughing
    Кармела
      Кармела
      +1
      Сегодня, 13:24
      Цитата: ALCA056000
      неужели услышали мольбы местных жителей и будут выкрадывать главгинекологинию и её шоблу

      Не дождётесь.
  Rybkin
    Rybkin
    +4
    Сегодня, 13:18
    Такой "мир" Штаты устроят,что никому мало не покажется! Рыжий вошёл в раж,если санитаров на него не найдётся,будет Армагеддон.
  HAM
    HAM
    +1
    Сегодня, 13:20
    Все обратили внимание лишь на штаты,а Израиль готовится тихо и незаметно.....не зря же Доня и Биби собирались,похоже,договорились...весь мир гадает ,а цель уже определена...кто то создаёт фон,а кто то реально готовится... hi
  Александр Победитель
    Александр Победитель
    +2
    Сегодня, 13:33
    Страшно, у этих господ отбирают капиталлы ( у Лукойла только на 22 мрд. долларов), недвижимость , бизнесс, власть, международное влияние, разрушают инфраструктуру страны, а они все неистово договариваются с США - их партнером... О чем договариваются? Ну не ужели не понимают, что получат взамен судьбу Мадуро, Саддама, Каддафи, Милошевича, Сулеймани..... Безвольные глупцы!
  opuonmed
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 13:58
    Однако, как предполагают аналитики, США готовят спецоперацию на Ближнем Востоке, вероятней всего в Иране,

    а может готовят что то в РФ ?