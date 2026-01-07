ВС РФ впервые уничтожили украинскую 220-мм РСЗО «Буран»

ВС РФ уничтожили украинскую РСЗО «Буран», причем сделали это впервые. Ранее сообщений о таких системах в сводках Минобороны не попадалось. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Подробности российское военное ведомство традиционно не предоставляет, лишь констатирует сам факт уничтожения РСЗО «Буран». Произошло это в минувшие сутки в зоне наступления войск группировки «Центр», т.е. где-то на Покровском направлении.



Потери противника составили более 425 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня «Буран».


Реактивная система залпового огня «Буран» калибра 220 мм была разработана на предприятии «Шепетовский ремонтный завод». Планировалось, что в ВСУ «Буран» заменит советскую РСЗО БМ-27 «Ураган». Огневые испытания система прошла еще в 2020 году.

РСЗО размещена на шасси Т815-7Т3RC1 8×8 Tatra, имеет бронированную кабину. Оснащена цифровой системой управления огнём, включая систему обмена информацией на поле боя. Скорость по шоссе — до 100 км/час.

В ВСУ заявляют, что РСЗО «Буран» принимает участие в боевых действиях с самого начала российской спецоперации. Однако после того, как в июне и июле 2022 года появилось два видео с данной РСЗО на позициях, система больше нигде не была замечена. Больше нет ни одного фото и факта применения. С большой вероятностью, «Буран» был выпущен в единственном экземпляре для показа на парадах, после чего допиливался, как и САУ «Богдана». Но если та пошла в серию, то про «Буран» такой информации нет.
  1. ian Звание
    ian
    +1
    Сегодня, 13:01
    Был один выставочный экземпляр, и тот разломали..... request
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      +2
      Сегодня, 13:11
      ...ВС РФ впервые уничтожили украинскую 220-мм РСЗО «Буран»...
      Ну и славненько!
      С почином good
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 13:08
    РСЗО размещена на шасси Т815-7Т3RC1 8×8 Tatra, имеет бронированную кабину. Оснащена цифровой системой управления огнём, включая систему обмена информацией на поле боя. Скорость по шоссе — до 100 км/час.
    Главное - шоссе найти.

    И вопрос, а снаряды для данной РСЗО с индивидуальным наведением есть? Или только старые советские 9М27?
    1. Седов Звание
      Седов
      +1
      Сегодня, 13:23
      вопрос, а снаряды для данной РСЗО с индивидуальным наведением есть? Или только старые советские 9М27?
      Сколько-то ящиков оставалось наверное после Союза - решили выпилить Буран. Перемога. Но всему приходит логический конец hi
    2. KCA Звание
      KCA
      +3
      Сегодня, 13:54
      Даже старые советские РС это серьёзно, залп одной машины Ураган это 12 гектар сплошного поражения