...ВС РФ впервые уничтожили украинскую 220-мм РСЗО «Буран»...

ВС РФ уничтожили украинскую РСЗО «Буран», причем сделали это впервые. Ранее сообщений о таких системах в сводках Минобороны не попадалось. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.Подробности российское военное ведомство традиционно не предоставляет, лишь констатирует сам факт уничтожения РСЗО «Буран». Произошло это в минувшие сутки в зоне наступления войск группировки «Центр», т.е. где-то на Покровском направлении.Реактивная система залпового огня «Буран» калибра 220 мм была разработана на предприятии «Шепетовский ремонтный завод». Планировалось, что в ВСУ «Буран» заменит советскую РСЗО БМ-27 «Ураган». Огневые испытания система прошла еще в 2020 году.РСЗО размещена на шасси Т815-7Т3RC1 8×8 Tatra, имеет бронированную кабину. Оснащена цифровой системой управления огнём, включая систему обмена информацией на поле боя. Скорость по шоссе — до 100 км/час.В ВСУ заявляют, что РСЗО «Буран» принимает участие в боевых действиях с самого начала российской спецоперации. Однако после того, как в июне и июле 2022 года появилось два видео с данной РСЗО на позициях, система больше нигде не была замечена. Больше нет ни одного фото и факта применения. С большой вероятностью, «Буран» был выпущен в единственном экземпляре для показа на парадах, после чего допиливался, как и САУ «Богдана». Но если та пошла в серию, то про «Буран» такой информации нет.

