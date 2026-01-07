Зеленский рассматривает Кулебу на должность главы СВР Украины

962 9
Зеленский рассматривает Кулебу на должность главы СВР Украины

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба может возглавить Службу внешней разведки, сообщает украинская пресса. На сегодняшний день он основной кандидат, но Зеленский рассматривает еще несколько кандидатур.

Зеленский на днях провел встречу с бывшим главой МИД Украины, намекнув ему, что тот может получить должность главы Службы внешней разведки Украины и снова войти «в команду президента Украины». Однако окончательного решения «нелегитимный» не принял, рассматривая еще две кандидатуры.



По имеющимся данным, помимо Кулебы, на должность главы СВР рассматриваются бывший глава СБУ Василий Малюк* и командир 3-го штурмового корпуса Андрей Билецкий* (оба внесены в России в список экстремистов и террористов). По Малюку* раскладка более-менее ясная, он в какой-то мере профессионал и способен возглавить СВР. А вот с Билецким* ситуация сложнее. Создатель «Азова»* (террористическая организация, запрещена в России) набрал неплохой рейтинг и реально угрожает власти Зеленского. Как предполагается, «нелегитимный» пытается устранить угрозу с его стороны, подсунув должность в системе, как и Буданову* (внесен в России в список экстремистов и террористов).

Билецкий стал сильно набирать в рейтингах, а также среди полевых командиров. Сейчас идеальная возможность сдвинуть его на второстепенную должность, но остается вопрос в том, а согласиться ли Билецкий уходить.


Стоит отметить, что в окружении Зеленского с каждым днем становится все больше террористов, что только подтверждает террористическую сущность киевского режима.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 13:46
    Пеиестановка кроватей в публичном доме
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 13:57
      глава СБУ Василий Малюк* и командир 3-го штурмового корпуса Андрей Билецкий* (оба внесены в России в список экстремистов и террористов).

      Кто нибудь, когда нибудь, в конце концов, в России внесёт этих выродков не в списки, а в поленые задания (маршруты) Гераней или ракет?
  3. Седов Звание
    Седов
    +2
    Сегодня, 13:55
    Стоит отметить, что в окружении Зеленского с каждым днем становится все больше террористов, что только подтверждает террористическую сущность киевского режима.
    Собрать бы их всех вместе в одном бункере на заседании ихней ставки, да вжарить чем-нибудь потяжелее, чтобы наверняка задвухсотить.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 14:05
      Цитата: Седов
      Стоит отметить, что в окружении Зеленского с каждым днем становится все больше террористов, что только подтверждает террористическую сущность киевского режима.
      Собрать бы их всех вместе в одном бункере на заседании ихней ставки, да вжарить чем-нибудь потяжелее, чтобы наверняка задвухсотить.

      Очевидно, в нашем политическом руководстве, никак не могут подогнать эту укро-шайку-лейку под определение: "вражеские центры принятия решений" request
      1. Седов Звание
        Седов
        0
        Сегодня, 14:13
        Очевидно, в нашем политической руководстве, никак не могут подогнать эту шайку-лейку под определение: "вражеские центры принятия решений
        Да, Геннадий, мы всё ждём справедливого суда, в каком-то сборище ООН какими-то заявлениями пугаем, миллиард линий уже нарисовали, санкциями обложились - адаптируемся. Поднимаем НДС, налоги, утильсбор, просаживаем экономику вместо того, чтобы разом закончить это кровопролитие наших парней.
        Я захожу на ВО чтобы увидеть эту самую главную новость. Но её всё нет.. hi
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 14:03
    господяяяяя!!!!!
    шапито на выезде!
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 14:06
      Цитата: Василенко Владимир
      шапито на выезде!
      А шо... После МИД Украины в любой солидный цирк примут - гамно за слонами выносить...
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 14:07
        тут основное не за слонами, а за клЁбой дeрьмо вынести
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 14:08
          Цитата: Василенко Владимир
          ту основное не за слонами, а за клЁбой дeрьмо вынести
          Слонов в сани запрягать, чтобы вывезти? Трактор не осиляет?laughing