Билецкий стал сильно набирать в рейтингах, а также среди полевых командиров. Сейчас идеальная возможность сдвинуть его на второстепенную должность, но остается вопрос в том, а согласиться ли Билецкий уходить.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба может возглавить Службу внешней разведки, сообщает украинская пресса. На сегодняшний день он основной кандидат, но Зеленский рассматривает еще несколько кандидатур.Зеленский на днях провел встречу с бывшим главой МИД Украины, намекнув ему, что тот может получить должность главы Службы внешней разведки Украины и снова войти «в команду президента Украины». Однако окончательного решения «нелегитимный» не принял, рассматривая еще две кандидатуры.По имеющимся данным, помимо Кулебы, на должность главы СВР рассматриваются бывший глава СБУ Василий Малюк* и командир 3-го штурмового корпуса Андрей Билецкий* (оба внесены в России в список экстремистов и террористов). По Малюку* раскладка более-менее ясная, он в какой-то мере профессионал и способен возглавить СВР. А вот с Билецким* ситуация сложнее. Создатель «Азова»* (террористическая организация, запрещена в России) набрал неплохой рейтинг и реально угрожает власти Зеленского. Как предполагается, «нелегитимный» пытается устранить угрозу с его стороны, подсунув должность в системе, как и Буданову* (внесен в России в список экстремистов и террористов).Стоит отметить, что в окружении Зеленского с каждым днем становится все больше террористов, что только подтверждает террористическую сущность киевского режима.