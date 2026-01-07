В американской тюрьме скончался самый известный агент спецслужб СССР и РФ в США

Для тех, кто интересуется историей советской и российской разведки за рубежом, из США поступила важная новость. В возрасте 84 лет в американской тюрьме скончался самый известный агент Комитета государственной безопасности (КГБ) Советского Союза, а впоследствии разведки РФ Олдрич Эймс. До ареста в Штатах он был сотрудником Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Смерть Эймса в тюрьме американского штата Мэриленд в понедельник подтвердило Федеральное бюро тюрем (BOP) Министерства юстиции США.



Он был арестован вместе с женой Росарио Эймс через несколько лет после распада СССР в феврале 1994 года. Поэтому нельзя исключить, что потеря ценного агента в США связана и с полной неразберихой, охватившей в 90-е годы прошлого века страны постсоветского пространства, включая работу спецслужб.

К концу 1991 года Комитет государственной безопасности СССР прекратил своё существование. Официальной датой упразднения КГБ считается 3 декабря 1991 года. С этой даты комитет реформирован в Межреспубликанскую службу безопасности и Центральную службу разведки (в настоящее время — Служба внешней разведки РФ) СССР. Скорее всего, эта служба и вела далее работу с Эймсом, хотя точных данных на эту тему в открытых источниках нет.

Супруги полностью признали свою вину до суда. Эймс был приговорен по обвинению в шпионаже к пожизненному сроку заключения без права на условно-досрочное освобождения. Его супруга была обвинена в пособничестве деятельности иностранного шпиона и приговорена к пяти с небольшим годам тюремного срока.

Из материалов дела, которые стали достоянием общественности (наверняка часть осталась засекреченной), следует, что Эймс скомпрометировал более 100 разведывательных операций США и выдал личности свыше 30 агентов, в том числе в рядах КГБ и ГРУ, работавших на западные спецслужбы. По данным ЦРУ, в результате его деятельности погибли как минимум десять американских агентов, бывших зарубежными источниками разведслужб США и Великобритании.

В частности, писало в то время информагентство Associated Press, он раскрыл личности 10 российских чиновников и одного восточноевропейца, которые шпионили в пользу Соединенных Штатов или Великобритании, а также операции со спутниками-шпионами, подслушивание и общие процедуры шпионажа.

Сотрудничество с советской разведкой Эймс начал в 1985 году, передав КГБ СССР имена американских агентов за первоначальное вознаграждение в 50 тысяч долларов. В советской спецслужбе он проходил под кодовым именем «Колокол». За девять лет работы на Комитет, по собственному признанию, Эймс получил около 2,5 миллионов долларов.

Похоже, завербованного советской спецслужбой американца подвело отсутствие осторожности. Он вёл весьма роскошный образ жизни, явно не по средствам, которые получал официально. Так, Эймс купил роскошный особняк за 540 тысяч долларов и автомобиль премиум-класса Jaguar. Часто вместе с женой путешествовал по миру. Притом, что его официальная зарплата в ЦРУ никогда не превышала 70 тысяч долларов в год.

Именно долги и финансовые проблемы стали мотивом для шпионажа в пользу Советского Союза, сообщали американские следователи, которые вели дело четы Эймсов. Он и сам признался в этом уже после ареста за день до вынесения приговора в интервью вашингтонской газете The Washington Post.

Карьеру в ЦРУ Олдрич Эймс начал в 1962 году, проработав в агентстве более 30 лет и в итоге возглавив направление советской и восточно-европейской контрразведки. Именно поэтому он имел доступ к спискам уже шпионов ЦРУ в СССР и других странах соцлагеря.

В апреле 1985 года Эймс явился в советское посольство и, по версии публициста В. Казанского, передал охраннику конверт с запиской:

Я, Олдрич Хейзен Эймс, работаю начальником контрразведывательного подразделения в отделе СССР и Восточной Европы Оперативного директората ЦРУ. Мне нужно 50 тысяч долларов в обмен на следующую информацию о трех агентах, которых мы в настоящее время вербуем в Советском Союзе.

Вскоре Эймс получил свои причитающиеся 50 тысяч долларов. По его собственному утверждению, он хотел сделать это всего один раз, только чтобы расплатиться с долгами, однако в дальнейшем уже не мог остановиться и прекратить сотрудничество с советской разведкой.
  1. Aken Звание
    Aken
    +10
    Сегодня, 14:00
    что потеря ценного агента в США связана и с полной НЕРАЗБЕРИХОЙ охватившей в 90-е годы

    Как политкорректно сказано.
    Слово "предательство" в стране уже запрещено?
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      0
      Сегодня, 14:21
      Судя по статье, никакой "идейности" тут не было.
      Обыкновенный предатель, продающий секретные сведения за неплохие деньги.
      Да. когда он в стане врага - это для нас ценный агент. Но теряет ценность в случае раскрытия.
      Это НЕ НАШ человек.
      Узнать, как его раскрыли, конечно, важно. Но не чтоб помочь ему, а чтоб узнать предателя с нашей стороны.
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 14:22
        Может и не ВАШ, но НАШ......
  2. Теренин Звание
    Теренин
    +4
    Сегодня, 14:01
    Примите небеса человека помогавшего России в делах мира и безопасности.
    Это советский агент, а не российский. Таких агентов Россия сейчас вряд-ли получит. В основном это были идейные агенты, хотя и хорошо оплачиваемые.
    У Нарышкина таких нет и не будет.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 14:21
      Возникает вопрос.А обменять вариантов не?Хотя бы ради глубокого уважения к этим людям..
  3. Седов Звание
    Седов
    +4
    Сегодня, 14:03
    Царствие небесное.. Как нам сейчас не хватает таких профессионалов как Черкашин. Эймс был его звездой. Ведь была ведь разведка. Но меченый всё развалил..
  4. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +2
    Сегодня, 14:06
    Получается, слили его. А варианта обмена не было? Хоть и получал деньги, ценность его информации была намного выше.
  5. Mamkin Batya Звание
    Mamkin Batya
    +2
    Сегодня, 14:06
    Страна которой уже давно нет умела и могла удивлять.
  6. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +1
    Сегодня, 14:11
    Человек-легенда УШЕДШЕЙ эпохи и немой укор НЫНЕШНЕЙ.

    Жаль...