Счёт летальности «32:0»: каким мог быть сценарий боя кубинцев Мадуро против DEA

Американская пресса, ссылаясь на источники в Пентагоне, подтверждает информацию о том, что во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес несколько американских военных получили ранения. Утверждается, что раненых – семеро. Ранения носят пулевой (огнестрельный) и осколочный характер. При этом утверждается, что пятеро уже вернулись к исполнению своих служебных обязанностей. Двое остаются в клинике.Пентагон в очередной раз заявляет, что при аресте Мадуро были убиты 32 его охранника-кубинца.Допустим, всё так.Военные эксперты, анализируя ситуацию, пытаются подобрать сценарий боя, при котором число погибших соотносилось бы как 0 к 32. И это крайне непросто. Тем более, когда речь идёт о сценарии ближнего боя, а именно о нём и заявляют американские официальные лица.Запись с камер, закреплённых на шлемах и форме бойцов американского спецназа «Дельта», США пока не публикуют, да и вряд ли полностью она в ближайшее время (да и в среднесрочной перспективе тоже) опубликована будет. Вашингтон объясняет это соображениями секретности.Если учесть тот факт, что операция разрабатывалась и проводилась при непосредственном участии ЦРУ, то бой с итоговым «счётом» летальности 32:0 может быть лишь в том случае, если среди личной охраны президента Мадуро изначально были те, кто вошёл в бой на стороне нападавших. Даже не просто вошёл, а бой начал. И не столько бой, сколько банальную ликвидацию тех, кто был рядом и доверял. Если, конечно, не допускать того, что кубинская охрана была «полностью некомпетентна», а американские спецназовцы – покруче вариаций из голливудских боевиков - вошли, всех убили, вышли без потерь.Другими словами, рассматривается сценарий, когда тот американский спецназ DEA, который уже сажал Мадуро с супругой в вертолёт после похищения из резиденции, был лишь «вершиной айсберга». А среди личной охраны Николаса Мадуро изначально были те, кто «выключал» реальную его охрану во время атаки. Не исключено, что и у них были кубинские паспорта, и не исключено, что именно они выполнили основную часть «грязной» работы. Мало того, не исключено, что среди тех 32-х погибших «кубинцев» тоже были представители боевой агентуры ЦРУ. Кто ж о таком скажет...В любом случае, операция вызывает особый интерес, даже если в Вашингтоне пытаются продвинуть дезу. И озвученные Пентагоном цифры соотношения потерь красноречиво свидетельствуют о том, что американская сторона многого не договаривает. Оно и понятно: зачем ей вываливать все свои карты на стол, особенно когда она легко добилась желаемого для себя результата, в том числе и медийно.