Счёт летальности «32:0»: каким мог быть сценарий боя кубинцев Мадуро против DEA

19 753 124
Счёт летальности «32:0»: каким мог быть сценарий боя кубинцев Мадуро против DEA

Американская пресса, ссылаясь на источники в Пентагоне, подтверждает информацию о том, что во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес несколько американских военных получили ранения. Утверждается, что раненых – семеро. Ранения носят пулевой (огнестрельный) и осколочный характер. При этом утверждается, что пятеро уже вернулись к исполнению своих служебных обязанностей. Двое остаются в клинике.

Пентагон в очередной раз заявляет, что при аресте Мадуро были убиты 32 его охранника-кубинца.



Допустим, всё так.

Военные эксперты, анализируя ситуацию, пытаются подобрать сценарий боя, при котором число погибших соотносилось бы как 0 к 32. И это крайне непросто. Тем более, когда речь идёт о сценарии ближнего боя, а именно о нём и заявляют американские официальные лица.

Запись с камер, закреплённых на шлемах и форме бойцов американского спецназа «Дельта», США пока не публикуют, да и вряд ли полностью она в ближайшее время (да и в среднесрочной перспективе тоже) опубликована будет. Вашингтон объясняет это соображениями секретности.

Если учесть тот факт, что операция разрабатывалась и проводилась при непосредственном участии ЦРУ, то бой с итоговым «счётом» летальности 32:0 может быть лишь в том случае, если среди личной охраны президента Мадуро изначально были те, кто вошёл в бой на стороне нападавших. Даже не просто вошёл, а бой начал. И не столько бой, сколько банальную ликвидацию тех, кто был рядом и доверял. Если, конечно, не допускать того, что кубинская охрана была «полностью некомпетентна», а американские спецназовцы – покруче вариаций из голливудских боевиков - вошли, всех убили, вышли без потерь.

Другими словами, рассматривается сценарий, когда тот американский спецназ DEA, который уже сажал Мадуро с супругой в вертолёт после похищения из резиденции, был лишь «вершиной айсберга». А среди личной охраны Николаса Мадуро изначально были те, кто «выключал» реальную его охрану во время атаки. Не исключено, что и у них были кубинские паспорта, и не исключено, что именно они выполнили основную часть «грязной» работы. Мало того, не исключено, что среди тех 32-х погибших «кубинцев» тоже были представители боевой агентуры ЦРУ. Кто ж о таком скажет...

В любом случае, операция вызывает особый интерес, даже если в Вашингтоне пытаются продвинуть дезу. И озвученные Пентагоном цифры соотношения потерь красноречиво свидетельствуют о том, что американская сторона многого не договаривает. Оно и понятно: зачем ей вываливать все свои карты на стол, особенно когда она легко добилась желаемого для себя результата, в том числе и медийно.
124 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. air wolf Звание
    air wolf
    +7
    Сегодня, 15:00
    Это сказки, но то что ПВО не сделало не одного пуска, это предательство, ну а теперь главная проблема, это поставки нашего оружия с Венесуэлы бандеровцам, а это увеличит сроки сво еще на год минимум am
    1. belost79 Звание
      belost79
      +8
      Сегодня, 15:04
      Оружие для ВСУ и без Венесуэлы найдут в нужном количестве. Там теперь главный фактор - поддержание мобилизации на приемлемом уровне.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +4
        Сегодня, 15:13
        Предательство точнее продажа, имеет место быть. Ну не смогли бы они без потерь войти и выйти.
        Комуто нужна была маленькая победоносная война: пришел, увидел, победил.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 15:55
          Цитата: Mitos
          Предательство точнее продажа, имеет место быть. Ну не смогли бы они без потерь войти и выйти.
          Комуто нужна была маленькая победоносная война: пришел, увидел, победил.
          Венесуэла не Гренада, куда они летели абсолютно без подготовки, прихватив с собой доски для сёрфинга. Тут без брандера в виде ишака с долларами никак. И то, что 9 "вертушек" шли на высоте, на которой в них можно попасть из рогатки, а не то, что из ПЗРК или более серьёзного ПВО, наводит на размышления особого рода - тут Вы, Дмитрий, абсолютно правы. Американцы не воюют, если есть возможность того, что их завалят. "Падение "Чёрного ястреба" помним не только мы. Их фирменный стиль ещё со Второй мировой войны - отсутствие вменяемой ПВО и минимум пятикратный перевес.

          Интересно было бы посмотреть, что было бы, с какой скоростью американцы лыжи назад навострили бы, если, хотя бы, пару-тройку "вертушек" завалили...
          Хотя...
          Скорее всего, просто ракетами перепахали бы половину Каракаса и делов-то...

          И ещё.
          Что ждать от армии, в боевом уставе которой прописано поведение на случай попадания в плен - максимально приложить усилия для сохранения жизни, не дерзить, отвечать на все вопросы?
          1. kventinasd Звание
            kventinasd
            +1
            Сегодня, 16:21
            Цитата: Zoldat_A
            Скорее всего, просто ракетами перепахали бы половину Каракаса и делов-то...

            В Могадишо это им не сильно помогло. Там сомалийцы хвалёную Дельту размолотили вхлам. То что американцы заявляют о потерях в той операции в 18 погибших и 84 раненых спецназовцах, не соответствует действительности.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +4
              Сегодня, 16:32
              Цитата: kventinasd
              Цитата: Zoldat_A
              Скорее всего, просто ракетами перепахали бы половину Каракаса и делов-то...

              В Могадишо это им не сильно помогло. Там сомалийцы хвалёную Дельту размолотили вхлам.

              Практика показывает, что помогло бы это или нет - даже неважно. Трамп с помощью своих СМИ всё равно раструбил бы об очередной победе.

              Со времён Вьетнама они многому научились. Например, не лезть туда, где есть реальные шансы огрести. Не лезть в одиночку, а собрать шоблу "для массовости" в СМИ (Венесуэла тут исключение, потому что нефтью Трамп ни с кем делиться не хочет). Или, например, В ЛЮБОМ случае говорить о событии как о своей победе - сравните времена после Вьетнама и времена после Ирака и Афгана. А ведь, по сути, результат во всех трёх случаях одинаков.
              1. kventinasd Звание
                kventinasd
                0
                Сегодня, 16:37
                Цитата: Zoldat_A
                Со времён Вьетнама они многому научились. Например, не лезть туда, где есть реальные шансы огрести.

                Этим и отличается наш спецназ от хвалёных рейнджеров, потому что перед трудностями не пасуют, но и не лезут в пекло.
                Уверен, что будь на месте кубинцев охраняющих Мадуро, наши ССОшники или спецы от Музыкантов, то для американцев всё закончилось бы очень плачевно.
                ВВП совсем недавно хорошо сказал, что сильнее наших штурмовиков, никого в мире нет.
                1. Zoldat_A Звание
                  Zoldat_A
                  +1
                  Сегодня, 16:44
                  Цитата: kventinasd
                  Уверен, что будь на месте кубинцев охраняющих Мадуро, наши ССОшники или спецы от Музыкантов, то для американцев всё закончилось бы очень плачевно.
                  Разделяю Вашу уверенность целиком и полностью, потому что для меня это тема семейная.
                  Кроме того, непременно вспоминается один момент. Кто охранял Фиделя? А сколько раз американцы его пытались ликвидировать? Баран столько раз в новые ворота лбом не стукнет - или лоб расколется, или ворота в щепки. А Фидель своей смертью в почтенном возрасте умер.
                  То ли новое поколение кубинцев выросло, учившееся не у нас, а у кого-то другого, то ли вобще эта вся история мутная. Знаю только, что были бы наши - всё было бы по-другому.
                  1. kventinasd Звание
                    kventinasd
                    +1
                    Сегодня, 16:50
                    Цитата: Zoldat_A
                    Знаю только, что были бы наши - всё было бы по-другому.

                    А ведь были, но видимо не те и не там где нужно.
                    1. Zoldat_A Звание
                      Zoldat_A
                      0
                      Сегодня, 17:46
                      Цитата: kventinasd
                      А ведь были, но видимо не те и не там где нужно.
                      Это точно не ТЕ. Могу судить по своему отцу. Те, КТО НАДО, в такой снаряге на Кубе не ходили. Видел фотографии своего отца, которые даже одноклассникам запрещено было показывать (а как хотелось похвалиться!) Везде - в гражданском с верхней одеждой (пиджак, лёгкая куртка). Максимум - в чужой форме типа нашей "песочки" без погон. Да и было-то тех фотографий меньше десятка. Зато море, пальмы, заграница... Не у каждого отца такая кайфовая работа. laughing Но похвалиться нельзя было, как бы не хотелось. Да мы с мамой и сами толком не знали, где он.
                      Чем точно отец там занимался - не знаю до сих пор, но где-то рядом был с тем, о чём мы говорим.
                      А на фотографии - тоже, конечно, ребята не простые. Но не из личной охраны. Видно по тому, что смотрят в разные стороны, контролируют периметр. Скорее всего, прилетели туда вместе с нашими "птицами" для охраны - летали ведь туда и Ту-160, и Ил-76 чуть ли не регулярно. Наверняка за кадром что-то стоит на стоянке.
                2. DESSA2023 Звание
                  DESSA2023
                  +1
                  Сегодня, 17:32
                  Та ладно, сценарий прост: в помещение с дежурной сменой прилетает ракета, ну или там взрывается заложенное устройство. Так что обученность роли не играет если "свои" играют против.
                  1. kventinasd Звание
                    kventinasd
                    -1
                    Сегодня, 17:56
                    Цитата: DESSA2023
                    Та ладно, сценарий прост: в помещение с дежурной сменой прилетает ракета

                    Или прилетают ракеты по американским вертушкам и их пецназ занимается уже эвакуацией трупов, а не поставленной задачей.
                    Вы думаете ССОшники как бараны будут в одном месте сидеть и без разведки идти в рукопашку?
          2. Mitos Звание
            Mitos
            0
            Сегодня, 18:37
            Что ждать захватов танкеров и обвинения в их адресс, об участии в воровстве нефти и наркоторговле. В чем угодно.
      2. air wolf Звание
        air wolf
        0
        Сегодня, 15:53
        Бандеровцам нужно наше оружие, а не пин.до.сов, оно очень сложное, и фактически им управляют пинд.осы, а наше оружие по миру все выгребли, думаю, что фторой фактор нападения это наше оружие am
      3. Наган Звание
        Наган
        -1
        Сегодня, 19:26
        Цитата: belost79
        Там теперь главный фактор - поддержание мобилизации на приемлемом уровне.
        Погонят на убой молодняк и баб, так и поддержат. Или всякие Мерцы с Макаронами вышлют к ним пригодных к бусификации бешенцев. Или "и того и другого, и можно без хлеба"(с)
    2. Аскольд65 Звание
      Аскольд65
      +3
      Сегодня, 15:05
      Цитата: air wolf
      Это сказки, но то что ПВО не сделало не одного пуска, это предательство

      На тг-канале " Военный осведомитель" это опровергается опубликованными записями о одиночных пусках ракет ПЗРК по вертолётам США. Но, к сожалению, ракеты не попали в цель....
      1. KCA Звание
        KCA
        +5
        Сегодня, 15:40
        До захвата цели ПЗРК не выпускает ракету, ни как, а после захвата цели, типа вертолёт, цели уже не уйти совсем, отстрел ловушек может помочь против 40-ка летних ПЗРК, современные так просто не обмануть, да и стрелок с ПЗРК не должен быть один на особо охраняемым объектом, разнесены метров на 100
        1. Аскольд65 Звание
          Аскольд65
          +1
          Сегодня, 16:07
          Цитата: KCA
          ни как, а после захвата цели, типа вертолёт, цели уже не уйти совсем, отстрел ловушек может помочь против 40-ка летних ПЗРК, современные так просто не обмануть,

          То есть российская система " Витебск" на вертолётах бесполезный груз? Вы думаете у американцев нет чего то подобного, а для ССО ещё и по круче?
          Например:
          Система C-Music system разработана израильской компанией Elbit Systems и основана на волоконных лазерах. Они позволяют защитить самолет от ракет с инфракрасной головкой самонаведения, которые используются, в частности, в переносных зенитных ракетных комплексах.
          1. bk316 Звание
            bk316
            0
            Сегодня, 17:03
            То есть российская система " Витебск" на вертолётах бесполезный груз

            Учите матчасть, против вербы абсолютно бесполезный.
            1. Аскольд65 Звание
              Аскольд65
              0
              Сегодня, 19:46
              Цитата: bk316
              Учите матчасть, против вербы абсолютно бесполезный.

              На американских вертолётах, очевидно, "Витебск" не стоит.....
              А против C-Music system ?
              Матчасть:
              «C-Music» самостоятельно фиксирует пуск ракеты и путём направленного лазерного излучения обеспечивает создание помех в широком ИК-диапазоне, что приводит к срыву наведения ракеты.
      2. Феликс Звание
        Феликс
        +5
        Сегодня, 16:33
        есть видео, на котором вертолеты над Каракасом идут практически строем, и никто по ним не стреляет не то, что из ПЗРК, но даже из стрелковки, несмотря на небольшую высоту. То, о чем Вы пишете - не более, чем попытка немного подсластить эту пилюлю, что, дескать, продались, но не совсем.
        1. bk316 Звание
          bk316
          +2
          Сегодня, 17:06
          есть видео, на котором вертолеты над Каракасом идут практически строем

          Cмотрел, отвечаю : на такой высоте , скорости и дистанции ПЗРК просто лишние
          С точки с которой снимали, это просто стандартное упражнение второго месяца учебки.
          Нам еще говорили вы особо не радуйтесь, что все цели поразили, если что в бою так не будет. А вот же ж belay
    3. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 15:08
      air wolf
      это поставки нашего оружия с Венесуэлы бандеровцам, а это увеличит сроки сво еще на год минимум

      Вполне такое возможно. А это авиация, бронетехника, ЗРК (ПЗРК), стрелковое вооружение , боеприпасы ,не исключаю и наемников.
    4. tatarin1972 Звание
      tatarin1972
      +1
      Сегодня, 15:15
      Из наших новостей- военные Венесуэлы не открыли огонь по американским военным потому, что предполагаемый урон в таком случае был бы очень велик.
      1. tatarin1972 Звание
        tatarin1972
        0
        Сегодня, 15:46
        https://ria.ru/20260105/venesuela-2066537824.html
      2. poquello Звание
        poquello
        +10
        Сегодня, 15:55
        Цитата: tatarin1972
        Из наших новостей- военные Венесуэлы не открыли огонь по американским военным потому, что предполагаемый урон в таком случае был бы очень велик.

        обоссались попросту и срочно перешли в пацифисты, но вопрос таки остался - кто команду "переходить в пацифисты" отдал|?
        1. tatarin1972 Звание
          tatarin1972
          +3
          Сегодня, 15:59
          Не знаю, штаны их не проверял, эти вопросы к генерал-полковнику Макаревичу, он там в Венесуэле. А по ВС Венесуэлы могу только предполагать -«Осёл, гружёный золотом, возьмёт любую крепость» — крылатое выражение Филиппа II Македонского .
          1. poquello Звание
            poquello
            +4
            Сегодня, 16:02
            Цитата: tatarin1972
            Не знаю, штаны их не проверял, эти вопросы к генерал-полковнику Макаревичу, он там в Венесуэле. А по ВС Венесуэлы могу только предполагать -«Осёл, гружёный золотом, возьмёт любую крепость» — крылатое выражение Филиппа II Македонского .

            генерал-полковник Макаревич командует обороной Венесуэлы?, не знал, не знал
            1. tatarin1972 Звание
              tatarin1972
              +1
              Сегодня, 18:46
              Он не командует ВС Венесуэлы, он вроде как главный военный советник.
              1. poquello Звание
                poquello
                +1
                Сегодня, 19:25
                Цитата: tatarin1972
                Он не командует ВС Венесуэлы, он вроде как главный военный советник.

                мне тоже хотелось бы узнать что этот чин советовал
      3. bk316 Звание
        bk316
        0
        Сегодня, 17:10
        предполагаемый урон в таком случае был бы очень вели

        В переводе на русский . Мы обделались.
    5. Русич Звание
      Русич
      0
      Сегодня, 15:56
      Цитата: air wolf
      год минимум

      Это сказки
    6. overland Звание
      overland
      -1
      Сегодня, 16:56
      В интернете есть подобные видео. Были попытки уничтожить американские самолеты зенитными ракетами, но ни одна из них, по-видимому, не увенчалась успехом. Я видел два видео с ПЗРК, на которых ракеты в обоих случаях перестали маневрировать через несколько секунд полета (вероятно, их датчики были заглушены). На одном из этих видео стартовая площадка немедленно подвергается обстрелу из пулеметов с вертолетов. Есть также другое видео, показывающее зенитное орудие в действии, которое подавляется ракетным залпом с вертолета AH-1. Есть также множество фотографий сгоревших зенитных систем, включая ракеты «Бук», радары С-300 и так далее. В целом, американцы никуда не летают, пока система ПВО не будет практически уничтожена.
      1. bk316 Звание
        bk316
        0
        Сегодня, 17:13
        В интернете есть подобные видео

        Ссылочку.
        А то как то получается прям новый уровень фейка. И генерить ничего не надо: видел в интернете.
    7. Андрей Гладких Звание
      Андрей Гладких
      +1
      Сегодня, 18:07
      Власть то в Венесуэле не поменялась. У власти как были сторонники Мадуро так и остались. Причем как официальная власть ( вице-президент, исполняющая обязанности руководителя), так и реальная, неофициальная (соратники покойного Уго Чавеса). Да, эти соратники, скорее всего, пошли на сделку с американцами: вы не препятствуете "выкрадыванию" Мадуро, а мы не проводим широкомасштабную операцию по вторжению в Венесуэлу. В принципе понятный и выгодный для Венесуэлы обмен. А что касается вооружения. То, во-первых, никаких решений о передаче кому бы то ни было значимых российских вооружений пока не принималось; во-вторых, тайно это сделать невозможно, и в третьих, серьёзное вооружение передавалось Венесуэле в экспортном варианте, которое обычно имеет системы, которые, если это вооружение оказывается не там ,где должно находится, выводят дистанционно электронику из строя.
  2. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +7
    Сегодня, 15:04
    Американцы могут говорить все что угодно, никто же не проверит.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +15
      Сегодня, 15:21
      Цитата: AK-1945
      Американцы могут говорить все что угодно, никто же не проверит.

      Первой жертвой в любой войне становится правда, а матрасам верить нельзя априори, ни в случае мира, ни в случае войны т.к. обман и есть суть их государственной политики. yes
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        -11
        Сегодня, 15:39
        Цитата: Ныробский
        обман и есть суть их государственной политики

        Примеры можно за 4 года?
        1. poquello Звание
          poquello
          +7
          Сегодня, 15:58
          Цитата: opuonmed
          Цитата: Ныробский
          обман и есть суть их государственной политики

          Примеры можно за 4 года?

          да чего 4 года, вон недели не прошло, ЦРУ атаковало резиденцию президента РФ
        2. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          +8
          Сегодня, 16:04
          Примеры можно за 4 года?
          Трамп публично заявлял, что остановил 7 или 8 войн. В том числе между Арменией и Камбоджей. Трамп публично объявлял пошлины против множества стран. После чего их либо не вводили, либо убирали через неделю-другую. Достаточно?
        3. Mitka Звание
          Mitka
          +4
          Сегодня, 16:31
          Любезный, ваши пейсы в сале испачкались!
        4. bk316 Звание
          bk316
          0
          Сегодня, 17:21
          супер пупер гиперзвуковая ракета, которая по заявлению ЕСТЬ у США так и не полетела пока
        5. Ныробский Звание
          Ныробский
          +2
          Сегодня, 17:49
          Цитата: opuonmed
          Цитата: Ныробский
          обман и есть суть их государственной политики

          Примеры можно за 4 года?

          Легко.
          - Пригласили в Катар на переговоры руководство Хезбаллы, а евреи нанесли по ним удар, а между тем США не выразили ни слова возмущения, хотя, как инициатор переговоров являлись гарантом безопасности для приглашённой стороны. Вывод, в сговоре с евреями, обманом выманили руководство хезбалонов для уничтожения что бы обезглавить движение. Цель не достигнута т.к. погиб родственник(сын).
          - Назначили дату переговоров с иранцами по мирному урегулированию конфликта с израилем и прекращению обмена ракетными ударами, но в аккурат перед назначенной датой нанесли удар противобункерными бомбами по ядерным объектам Ирана. Вывод - усыпить бдительность персов и выиграть время. Удар нанесён, цель достигнута частично.
          - Под видом борьбы с наркокартелем устроили блокаду Венесуэлы и провели операцию по похищению Мадуро, без предъявления каких либо доказательств. После чего заявлено, что США тупо против присутствия в этой стране Китая и России и руководство Венесуэлы их не устраивает. Это можно сказать та же "пробирка Пауэлла в совбезе ООН" когда матрасы искали повод для вторжения в Ирак.
          - Нанесение удара бандеростаном по резиденции президента России без участия ЦРУ и Пентагона невозможно. Повозмущавшись для вида Трамп, получив на руки доказательства того, что удар наносился именно по резиденции, сразу на следующий день пошёл в отказ от признания удара как такового и начал нести пургу о том, что удар был нацелен на какое то строение рядом, поскольку признание оного факта обозначало бы одно - явку с повинной
          Это четыре свежих примера,так, навскидку.
          Полагаю у вас есть масса примеров за 4 года, когда матрасы были честны. Так что теперь ваша очередь, явите. winked
          1. guga Звание
            guga
            0
            Сегодня, 20:11
            Всё конечно так, только
            руководство Хезбаллы

            не Хизбаллы а Хамас
            Пригласили в Катар

            не пригласили а они там жили уже пару лет
            США не выразили ни слова возмущения

            выразили, и даже заставили Биби извиниться по телефону
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +10
      Сегодня, 15:25
      Цитата: AK-1945
      Американцы могут говорить все что угодно, никто же не проверит.

      Да им пофигу на верит им кто то или нет, они цели своей достигли, страну обезглавили, сейчас нефть приберут и ни кто в мире не пукнул.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 15:48
        Все равно,что и как там было.Теперь.Главное-пример и определенные выводы для,налего ВПР
  3. spirit Звание
    spirit
    +4
    Сегодня, 15:04
    покруче вариаций из голливудских боевиков - вошли, всех убили, вышли без потерь.

    Потери при штурме дворца Амина были 1к 10 где перемололи около 300 бойцов охраны идейных!И это при том что штурм начался уже когда во дворце знали об атаке и отстреливались уже на подступах .А теперь наложим на это полное техническое превосхо американцев в технике по ведению ночного боя, полный развед контроль в реальном времени и спецназ готовящийся к этой задаче в течение года.Уверен там был бой в кромешной тьме где охрану перестреляли как куропаток в тире.И нет тут никакой фантастики.Только хорошо спланированная операция вот и все.
    1. Scipio Звание
      Scipio
      +12
      Сегодня, 15:12
      Уверен? Откуда такая уверенность? Судя по тому, что бравый спецназ спокойно залетел на вертолетах, кругом все было куплено. Если уж в армии предатели, то в окружении Мадуро они 100% были. Это только в кино, американцы всех крошат. Думаю, среди кубинских телохранителей, были не простые ребята и таких просто так не перестреляешь.
      1. spirit Звание
        spirit
        +1
        Сегодня, 15:27
        кругом все было куплено

        Кого-то конечно купили,но покупать тоже нужно уметь .У нас почему то удалось купить только любителя золотых туалетов Януковича, больше что то никто не покупаеться hi
        1. Scipio Звание
          Scipio
          +8
          Сегодня, 15:38
          Меня в своё время очень удивило отсутствие агентуры в Украине. Скорее всего признак отсутствия профессионализма.
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +6
            Сегодня, 15:51
            Изначально-просто на это "забили".Главное-починки и зурабовы,вышедшие в тираж.Их надо было размещать.Какая тут агентура...
      2. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        +2
        Сегодня, 16:56
        Цитата: Scipio
        Судя по тому, что бравый спецназ спокойно залетел на вертолетах, кругом все было куплено.
        Это упрек американцам?! Они свои потери к минимуму свели - это реультат!
        1. Scipio Звание
          Scipio
          0
          Сегодня, 19:03
          Вы не умеете читать? Упрёк в сторону Америки? Разве это их возможно купили?
    2. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 15:48
      Цитата: spirit
      Потери при штурме дворца Амина были 1к 10 где перемололи около 300 бойцов охраны идейных!

      Была одна операция во время ВОВ где соотношение было 1 к 69...причем меньше потерь было у наступающих
    3. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 15:49
      И нет тут никакой фантастики.Только хорошо спланированная операция вот и все.

      Действительно, фантастики нет. Инструменты всё те же. Ну а зарисовка с американскими киборгами - обычный комикс, на который многие тут купились.
    4. torbas41 Звание
      torbas41
      +3
      Сегодня, 16:39
      В любой спланированной операции всегда может что-то пойти не так как планировалось, кубинцы тоже не пальцем деланные. Охрану просто кинули, вместо денег они получили по пуле. Это и есть полное техническое, веренее сказать денежное, превосходство США. Где начинаются деньги, там заканчивается все.
  4. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +1
    Сегодня, 15:05
    Если, конечно, не допускать того, что кубинская охрана была «полностью некомпетентна», а американские спецназовцы – покруче вариаций из голливудских боевиков - вошли, всех убили, вышли без потерь.


    Имхо.

    Потери у янки, разумеется, были. О них они, естественно, никому НЕ расскажут, так как надо ещё минимум полгода попозорить русских, всласть оттоптаться на своём конкуренте на земном шаре:))) И, естественно, спецы агентства по борьбе с наркотиками ( DEA ) на ТАКИЕ задания НЕ ходят, СЛИШКОМ КРУТО для них, им лишь дали сфоткаться с пленённым Мадуро уже в Штатах.

    С другой стороны... ночью, используя элемент внезапности, забросать узкие коридоры здания светошумовыми гранатами, ослепить охранников ( те же не ходили всё это время 24/7 в противогазах с светофильтрами, в ожидании штурма ). ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?!
    1. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 17:17
      ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?!

      Да потому что вертушки шли над городом строем с маленькой скоростью на высоте метров 150.
      Разбудили полгорода, а не то что бойцов на посту.
  5. Seal Звание
    Seal
    +2
    Сегодня, 15:06
    Есть подозрение, что Мадуро вовсе не собирался мужественно погибать с автоматом в руках, как его коллега в одной из стран Южной Америки в сентябре 1973 года, которого также охраняли кубинцы. Может быть поэтому Мадуро не подпускал кубинцев так сказать "близко к телу" recourse
  6. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +12
    Сегодня, 15:08
    Думается, тут два варианта:
    1. Всех кубинцев расстреляли в спину продажные Иуды, еще до подхода американцев.
    2. Все погибшие американцы катались в горах на лыжах и попали под лавину.
  7. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    -3
    Сегодня, 15:10
    Ночной бой.
    У спецназа были прицелы ночного видения на оружии, и очки ночного видения.
    А у охраны - нет.
    В Израиле такие ночные бои с результатом "всухую" - не редкость.
    Бывали накладки, но редко.
    1. Аскольд65 Звание
      Аскольд65
      +5
      Сегодня, 15:29
      Цитата: voyaka uh
      У спецназа были прицелы ночного видения на оружии, и очки ночного видения.
      А у охраны - нет.

      А у охраны , видимо, были " беруши" в ушах, что не расслышали приближающиеся вертолёты? Или спецназ приполз заранее и скрывался неподалёку в кустах?
    2. spirit Звание
      spirit
      -2
      Сегодня, 15:32
      В Израиле такие ночные бои с результатом "всухую"

      ССО в СВО так же проводят такие операцию в сухую, и кадров полно,как ребята с хорошими теплаками ночью отстреливают противника в лесу как в тире в сухую.Но почему то это не как не укладывается в парадигму некоторых "Аналитиков" и им везде мерещатся заговоры и "золотые мулы" hi
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +3
        Сегодня, 15:55
        Но почему то это не как не укладывается в парадигму некоторых "Аналитиков" и им везде мерещатся заговоры и "золотые мулы" hi

        Ну типа, Мадуро и его охрана сидели в лесу и ни о чём не догадывались. Если утрировать самую малость.
        Так чем ваша парадигма правдоподобнее?
        1. spirit Звание
          spirit
          -4
          Сегодня, 16:15
          Мадуро и его охрана сидели в лесу и ни о чём не догадывались
          300 бойцов личной гвардии Амина сидела и обо всем догадывалась)Ну как им это помогло?Если бы Альфа,Зенит и мус батальон, сработали бы по плану(а не пробивались через бой ко дворцу) то потери бы были не 1к10 а примерно такие же.А ведь у них не было теплоков и прочих развед данных, и бой они вели утром.Как они это сделали?Сняли на Мосфильме?Утрирую конечно hi
          1. Tagan Звание
            Tagan
            +2
            Сегодня, 16:59
            Как они это сделали?Сняли на Мосфильме?

            Во-первых, рыжий клоун - патологический лжец. Ну он всегда врёт. Что было на самом деле, следует делить на десять, как минимум.))
            Во-вторых, появляются некоторые сведения, которые намекают на то, что было предательство. Теперь звучат отмазки типа: ну вот, если бы мы начали противостоять по-взрослому, то пиндocы разозлились бы и было бы ещё хуже. Ну и "доброжелателей" в своём отечестве у Мадуро, хоть отбавляй. Поэтому, скорее всего, реальность сильно отличается от комикса, нарисованного рыжим.
            1. spirit Звание
              spirit
              0
              Сегодня, 17:12
              Поэтому, скорее всего, реальность сильно отличается

              Это сто процентов так.Но я Вам говорил про штурм дворца Амина, и о том что хорошо подготовленным бойцам ,в условиях полного Хауса когда операция пошла не по плану и заранее известно об атаке, и даже ИДЕЙНОЙ охране это не помогло и их всех вынесли почти в одну калитку. И что это не фантастика )И та же Альфа в заре своей мощи,были бы у них такие средства как у Американцев, закончили бы эту операцию примерно с таким же результатом.Это другой уровень.
      2. DESSA2023 Звание
        DESSA2023
        0
        Сегодня, 17:35
        То есть Гарант Венесуэлы пожалел купить для СВОЕЙ охраны тепловизоры ?! Это просто смешно....
      3. Scipio Звание
        Scipio
        -1
        Сегодня, 19:07
        Тоже видел подобные видео. Как наши, так и украинские. На этих видео сразу бросается в глаза разница в оснощении, соответственно и в классе бойцов. Никто не будет держать в окопах спецназ. А для подготовленных бойцов раздолбать не всегда обученную пехоту и так себе оснощенную, не составит проблем.
    3. Tagan Звание
      Tagan
      +6
      Сегодня, 15:51
      У спецназа были прицелы ночного видения на оружии, и очки ночного видения.
      А у охраны - нет.

      Вы на самом деле такой простой?
    4. Русич Звание
      Русич
      +3
      Сегодня, 16:12
      Цитата: voyaka uh
      Ночной бой.
      У спецназа были прицелы ночного видения на оружии, и очки ночного видения.
      А у охраны - нет.
      В Израиле такие ночные бои с результатом "всухую" - не редкость.
      Бывали накладки, но редко.

      Сами планировали операцию?))
      Охрана президента-лохи. Они с рогатками ходили и в трениках.
  8. Жека111 Звание
    Жека111
    +1
    Сегодня, 15:10
    Да сдали свои же.
    И воздушный коридор безопасный выделили, и охрану убрали.
    Не исключено что сам Мадуро себе эвакуацию организовал, чтоб спрыгнуть с темы
    1. Русич Звание
      Русич
      0
      Сегодня, 16:18
      Цитата: Жека111
      Да сдали свои же.
      И воздушный коридор безопасный выделили, и охрану убрали.
      Не исключено что сам Мадуро себе эвакуацию организовал, чтоб спрыгнуть с темы

      Я тоже рассматриваю эти 2 сценария. И склоняюсь к инсценировке на 51%
  9. Earl Звание
    Earl
    +9
    Сегодня, 15:10
    Кубинцев жаль. И плевать, что теперь будет с венесуэльцами, для которых "вовремя предать - это не предать, а предвидеть"
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 15:10
    Цитата: spirit
    .Уверен там был бой в кромешной тьме где охрану перестреляли как куропаток в тире

    Согласен...в инете гуляет ролик как американцы расстреливали с вертушек
    ничего не подозревающих афганцев и иракцев на дальней дистанции.
    У американцев очень хорошие системы целеуказания и наблюдения на технике установлены...видно все в мельчайших подробностях. request
    Без хорошей ПВО бороться ними нереально...в решето уделают.
    Так наверно произошло с колонной вагнеров в Сирии.
    1. Русич Звание
      Русич
      -1
      Сегодня, 16:20
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Без хорошей ПВО бороться ними нереально

      Ну да. У них плохая ПВО была-российская. Пуляют, пуляют и всё в молоко
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Сегодня, 16:22
        Цитата: Русич
        Ну да. У них плохая ПВО была-российская. Пуляют, пуляют и всё в молоко

        Хм...у вас претензии к российской ПВО?
        Кто пуляет, куда пуляет, в какое молоко?
        Поконкретнее можно. hi
        1. Русич Звание
          Русич
          +1
          Сегодня, 16:30
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Цитата: Русич
          Ну да. У них плохая ПВО была-российская. Пуляют, пуляют и всё в молоко

          Хм...у вас претензии к российской ПВО?
          Кто пуляет, куда пуляет, в какое молоко?
          Поконкретнее можно. hi

          Вы сами написали
          Без хорошей ПВО бороться ними нереально
          А у них наша ПВО. НЕ?
          1. Тот же ЛЕХА Звание
            Тот же ЛЕХА
            +2
            Сегодня, 16:35
            Русич вы не жульничайте с моими словами...я писал про колонну вагнеров в Сирии которую расстреляли американцы...музыкантам нечем даже было отстреливаться.. одна стрелковка.
            Оставьте эту манеру за уши притягивать желаемое.
            Далее насчёт молока...есть видео с Каракаса где виден был пуск ПЗРК...к сожалению в молоко...видимо Дельта использовала ловушки для Игл. hi
            1. Русич Звание
              Русич
              +1
              Сегодня, 16:40
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              Русич вы не жульничайте с моими словами...я писал про колонну вагнеров в Сирии которую расстреляли американцы...музыкантам нечем даже было отстреливаться.. одна стрелковка.

              А я не про Вагнер, а про ПВО.
              Вы пишите
              Без хорошей ПВО бороться ними нереально
              Но у них была ОТЛИЧНАЯ ПВО, но они не боролись. Значит деле не в ПВО. Не?
              1. Тот же ЛЕХА Звание
                Тот же ЛЕХА
                +2
                Сегодня, 16:52
                Цитата: Русич
                Но у них была ОТЛИЧНАЯ ПВО, но они не боролись. Значит деле не в ПВО. Не?

                Вот так и аргументируйте... smile
                А я как раз про Вагнер и афганцев с иракцами.
                Но что дело не в ПВО в случае с Каракасом тут с вами согласен.
                Там целый ворох проблем с организацией и командованием армией всплыл...американцы умело этим воспользовались.
                1. Русич Звание
                  Русич
                  0
                  Сегодня, 16:59
                  Цитата: Тот же ЛЕХА
                  Вот так и аргументируйте...

                  Будьте внимательны. Я, как раз, писал о ПВО, а не про Вагнер.
                  1. Тот же ЛЕХА Звание
                    Тот же ЛЕХА
                    0
                    Сегодня, 17:03
                    Цитата: Русич
                    Будьте внимательны. Я, как раз, писал о ПВО, а не про Вагнер.

                    Да ладно...мне интересны обе темы.
  11. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    0
    Сегодня, 15:11
    Анекдот в тему.
    Дед на прёме у cекcопатолога: — Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается. — Дед, а лет тебе сколько? — 85 — Дед, ну этоже превосходно! — Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95! — Ну так и вы говорите!!!
  12. knn54 Звание
    knn54
    +3
    Сегодня, 15:12
    Действительно (мягко говоря) странно. Во время спецоперации на Гренаде "кубинские учителя и строители" ,вооруженные легким стрелковым оружием, вломили янкесам по полной.
    Да, если там была ЧВК то ее потери никогда не озвучат-это же не армия
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      +1
      Сегодня, 15:18
      Поправлю Вас чуток.
      Насколько помню эту историю, у "котиков" янки ( спецназ флота, который на строящемся гренадском аэродроме и попал "под замес" ) были лишь 9-мм пистолет-пулемёты с глушителями, а у кубинских "стройбатовцев" - стандартные АКМ под 7.62 х 39 мм. Как мы все прекрасно понимаем, НЕСОПОСТАВИМОЕ по дальности эффективного огня оружие:)
  13. faiver Звание
    faiver
    +3
    Сегодня, 15:14
    В отсутствие потерь у амеров я не верю, они скрывали свои потери всегда в обозримом прошлом, и не забываем амплуа Трампа - успешный президент.....
    1. Victor_B Звание
      Victor_B
      0
      Сегодня, 20:16
      До сих пор по результатам Корейской войны у американцев самолеты были четырех местные.
      Ибо только СПАСЕННЫХ летчиков больше чем мест в самолетах.
  14. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 15:14
    бой с итоговым «счётом» летальности 32:0 может быть лишь в том случае, если среди личной охраны президента Мадуро изначально были те, кто вошёл в бой на стороне нападавших.

    Или Шварценеггер в свои лучшие годы. wassat Но там было бы не 32:0, а 100500:0
  15. Ghost1 Звание
    Ghost1
    0
    Сегодня, 15:16
    Можно гадать как и что было, но факт что призидент Венесуэлы был взят и вывезен за быстрое время.
    1. Serg 122 Звание
      Serg 122
      0
      Сегодня, 16:06
      Либо уехал сам "под шумок". На основании предыдущих договорённостей.
      1. Victor_B Звание
        Victor_B
        0
        Сегодня, 20:17
        В турма добровольно не ездиЮт!
  16. лесничий Звание
    лесничий
    +6
    Сегодня, 15:19
    То, что среди личной охраны и ближнего руководства было полно предателей это факт. Но больше вызывает вопрос участие военных и это не обязательно самые высшие чины, скорее всего это рангом пониже. Это те, кто непосредственно отдаёт приказ на применение оружия. Вот подумать только - Каракас стоит не на берегу океана, чтобы можно было быстро подлететь с моря. Они пролетели многие километры и ни с одного пункта ПВО не последовало никаких действий, а ведь пролеты техники наверняка наблюдались и традиционно запрашивали дальнейших указаний. Но ничего в ответ не последовало, иначе бы их просто . бы сбили, хотя бы на обратном пути. Конечно же оператор ПЗРК или ЗРК в любом случае просто так без команды не выстрелит. Вот тут и надо прорабатывать всю цепочку событий. Что это? - вопиющая халатность или некомпетентность, или простое предательство?
    1. zapas98 Звание
      zapas98
      +1
      Сегодня, 15:50
      12-13 км.от побережья,причем местность гористая. Для современной авиации это фактически побережье,тем более укрываясь в ее складках, при хорошо проработанном маршруте.
    2. Serg 122 Звание
      Serg 122
      0
      Сегодня, 16:10
      Цитата: ...Что это? - вопиющая халатность или некомпетентность, или простое предательство?...
      Думается третье, ибо иначе в лохани болтающиеся в море недалеко от Венесуэлы под полосатым флагом полетело бы всё что возможно из пусковых установок Какракаса. Плюс с подвесов Су-30. А раз этого не произошло - ответ на ваш вопрос очевиден...
  17. ВасАндр Звание
    ВасАндр
    +4
    Сегодня, 15:23
    Если постараться, то картину боя оставшимся следам можно узнать довольно точно. Применяемое оружие, патроны, полученные кубинцами раны многое скажут. Пятна крови, сравнение их с днк убитых кубинцев покажут потери американцев. И многое другое, что смогут сделать следователи и эксперты. Была бы команда на анализ.
  18. Юра 27 Звание
    Юра 27
    +2
    Сегодня, 15:25
    [quote]Прилёт в "казарму" со спящими, примерно 20-ю охранниками. остаётся дежурная смена караула, из них около половины на улице, которые поражаются снайперским огнём или ФПВ (т.к. их посты заранее известны). Остаются 5-6 человек внутри здания, - размен на 5-7 раненых нападавших, вполне реально, ничего не обычного.
  19. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +1
    Сегодня, 15:26
    За всю свою жалкую историю никчемного существования распиаренна Голливудом "Дэльта Форм" не провела ни одной успешной операции. Если бы латиносы дали им бой, то Трампапуль Федорович сейчас имел бы бледный вид и вялую походку. Всем думающим вполне понятно, что Мадуру купили на маркетплейсе "венесуэлла" и дэльтовцы просто выступили в роли курьеров службы доставки этого маркетплейса. Ни каких военных успехов я тут не вижу. Обычные продажные шл.. хи в силовых ведомствах Венесуэлы. Есть и друга версия - Мадуро сам в теме. Он просто продал свою страну Трампу, а вся эта спецоперация просто цирк , что бы пустить пыль в глаза
  20. ism_ek Звание
    ism_ek
    -1
    Сегодня, 15:27
    У американцев большой опыт ведения ночного боя. Они постоянно тренируют его. Все вертолеты и БПЛА снабжены приборами ночного видения. У большинства бойцов есть приборы ночного видения.
    У кубинцев ничего этого не было, их расстреляли, как слепых котят.
    ПЗРК стреляет не мгновенно. Требуется подготовка около 1 мин. За это время вертолет либо улетит, либо увидит стрелка в прибор ночного видения.
  21. Ростислав Прокопенко Звание
    Ростислав Прокопенко
    +2
    Сегодня, 15:30
    Нет такой крепости, которую не возьмёт осел, груженный золотом...
    Жаль кубинцев.
    1. spirit Звание
      spirit
      +1
      Сегодня, 16:27
      Нет такой крепости, которую не возьмёт осел, груженный золотом...
      Коклы,самый неподкупный народ в мире laughing Как там гружоный осел?много генералов купили? Наверное у Американцев какие то другие доллары,особенные)
  22. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:32
    Почему все считают 32 - 0.Есть вариант что кубинцы были в одном месте и туда прилетел высокоточный боеприпас ( боеприпасы) .И все " потери " Дельты - дружественный огонь.Вариант?
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +4
      Сегодня, 15:49
      Цитата: tralflot1832
      Вариант

      Самый вероятный.
      Там, походу, все были на расслабоне – и ПВО, и охрана, и сам президент спокойно почивал с женой в своей спальне с видом на море. Хотя, казалось бы, что мешало залечь в бункере, на военной базе посреди джунглей в глубине страны.
  23. Pushkowed Звание
    Pushkowed
    0
    Сегодня, 15:33
    Проводить такую операцию, уповая только на предателей в стане врага - крайне самонадеянно. Тем более, что предателям, вообще-то, нельзя доверять по объективной причине. Неслучайно они согнали целый флот к берегам Венесуэлы ради точечной операции. Подстраховка лишней не будет. У них наверняка были другие козыри, которые они не спешат раскрывать. А мы занимаемся опасным самоуспокоением: дескать, предатели во всём виноваты, больше тут говорит не о чем...
  24. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 15:42
    Кубинский спецназ - страшная сила. Если исходить из информации, засвеченной в открытых источниках, по физподготовке с ними могут соперничать только монахи Шао Линя.
    Т.е.рукопашки не было. Все сделано на ближней, но все же дистанции
    1. Havoc Звание
      Havoc
      0
      Сегодня, 17:49
      Цитата: BAI
      Кубинский спецназ - страшная сила. Если исходить из информации, засвеченной в открытых источниках, по физподготовке с ними могут соперничать только монахи Шао Линя.
      Т.е.рукопашки не было. Все сделано на ближней, но все же дистанции

      Мой комментарий ниже , но лично для Вас, их накрыли ракетой уничтожив в казарме, кто то подсветил их место положения, по этому и такие большие потери.
  25. Chepa
    Chepa
    +1
    Сегодня, 15:49
    Потери США просто засекретили
  26. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 15:52
    """Мало того, не исключено, что среди тех 32-х погибших «кубинцев» тоже были представители боевой агентуры ЦРУ. Кто ж о таком скажет.."""

    По сети уже ползет слух, что один из кубинцев в охране, а именно полковник Умберто Альфонсо Рока Санчес, который этой охраной и руководил, ранее (в 2015году) был замечен в качестве сопровождающего американского госсекретаря Джона Керри. Так что если это правда, то вполне может быть что одна часть охраны, постреляла другую. Ну и полковника этого грохнули рубя хвосты.
  27. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +2
    Сегодня, 16:00
    Там предательство было повсеместно, но надо отдать должное полосатым, утечки об атаке не было, а это почти сверхзадача. Ведь есть еще контрразведка - и тут не сложно, подсветить ненадежного из ближнего круга, дальше - дело техники. Конечно, 32 кубинца против 0 у полосатых - это не результат боя, а итог бойни. Когда ты стреляешь во врага, а тебе стреляют в спину «свои».
  28. VicVic Звание
    VicVic
    +2
    Сегодня, 16:14
    Охрану мог повар отравить, усыпить... янки потом беспомощных расстреляли ...
  29. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    0
    Сегодня, 16:32
    Цитата: air wolf
    Это сказки, но то что ПВО не сделало не одного пуска, это предательство, ну а теперь главная проблема, это поставки нашего оружия с Венесуэлы бандеровцам, а это увеличит сроки сво еще на год минимум am

    А не мог ли танкер везти обратно основную часть критических запасов вооружения переданного венесуэле, пусть и внавалку в трюме, даже с учетом невозможности его дальнейшего применения так, чисто гипотетически?
  30. BMWforEVER Звание
    BMWforEVER
    0
    Сегодня, 16:47
    Газ там применили и заколбасили кубинцев, других вариантов нет. Кубинцы сильный соперник. А тут 32-0.
  31. Havoc Звание
    Havoc
    +1
    Сегодня, 17:41
    Счёт летальности «32:0»: каким мог быть сценарий боя кубинцев Мадуро против DEA

    Ни каким , кубинцев накрыли в казарме, спящих. Первый залп был именно по ним вот почему такие большие потери. Там за ранее подсветили казарму где располагалось подразделение кубинского спецназа, там почти все были инструкторы. ПРЕДАЛИ НЕ ГЕНЕРАЛЫ , а простые охранники из личной охраны Мадуро, убив не согласных и уничтожив центр управления, по этому и не было сопротивления.
  32. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    0
    Сегодня, 17:46
    Думаю предательства среди кубинцев не было и тем более стрельбы по своим. Отметаем это полностью. Максимум информатор, который тоже был убит.Охрана была высокопрофессиональная и оснащена на уровне кубинских и российских технических возможностей. И была не на расслабоне и готова нападению. Как тогда объяснить счёт 32:0 ?
    1.Очень профессиональная разведка и долговременная подготовка 2. Техническое оснащение и экипировка американского спецназа, о которых судя по всему мы знаем далеко не всё. Из очевидного: прицелы и приборы ночного видения, тепловизоры прицелы, пуленепробиваемая экипировка, закрытые для противника средства связи. Но может быть и другое новое. Трамп хвастался об оружии которого у других нет.Возможно , что то вроде мощного электромагнитного излучения способного парализовать , то и убить противника. Полезней фантазировать на эту тему , а не ослах с золотом.
    3.Выбрали тёмную безлунную ночь, парализовали средствами РЭБ связь и ПВО, заранее определив их дислокацию.Несколько взрывов и стрельба с вертолётов , это уже контрольные выстрелы. 4.Наверняка в Каракасе уже были отряды спецназа которые внесли свою лепту в эту операцию. И да, в плане включения мозгов -проверил бы наши стратегические ЯС на предмет наличия там «пейджеров» после модернизации ,с учётом её на
    чала с конца 90х времена бурной любви наших либералов с западом, который мог бы это не понять.
  33. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    -1
    Сегодня, 18:20
    В общем, пообещали 50 лямов зелени, а потом исполнителей завалили, чтобы денег не платить.
  34. senima56 Звание
    senima56
    +1
    Сегодня, 18:22
    Кубинцы вояки хорошие. Не зря их Мадуро взял в личную охрану. Тут явно предательство и измена! Не могли 32 кубинца просто погибнуть, не прихватив с собой несколько десятков нападавших! Измена и предательство! negative hi
  35. Photon Звание
    Photon
    0
    Сегодня, 18:36
    Смутная гипотеза. Чтоб уничтожить всю охрану, или надо чтоб вся охрана президента собралась в одну группу( что полная ерунда) или количество внедренных агентов было сравнимо с остальной численностью охраны, что тоже фантастика
  36. ideo098 Звание
    ideo098
    0
    Сегодня, 18:44
    Цитата: Zoldat_A
    Скорее всего, просто ракетами перепахали бы половину Каракаса и делов-то...


    Тогда прецедент был бы другого рода, другая мировая реакция.
    А в данном случае, охрана Мадуро хоть один вертолёт да попортила, не завалили конечно (видимо не было ПЗРК) но событие. Жаль их, кубинцев, отважные ребята, но и правда, могли со спины пострелять их.
  37. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 19:09
    Да понятно, что это было предательство. Все предали всех. Не стоит и говорить об этих "партнёрах", которые очередной раз "подвели". Ещё допускаю размен Венесуэлы на окраину. Но - в мечтах. Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Не верю я в наш толстомордый МИД.
  38. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 19:22
    Если, конечно, не допускать того, что кубинская охрана была «полностью некомпетентна»
    А если допустить? Если отбирали в ну очень выгодную загранкомандировку не по компетенциям, а по уровню идеологической накачанности? Или (кхм) по уровню троюродного дядюшки в иерархии заведения?
  39. virA Звание
    virA
    0
    Сегодня, 19:51
    Если потери только среди кубинцев, то их застрелили венесуэльцы. А не спецназ США.
    Причем огонь на поражение был открыт синхронно, скорее всего, по радиосигналу.
    Поэтому версия о предательстве в абсолютном приоритете.
  40. ZveZdecAmerike
    ZveZdecAmerike
    0
    Сегодня, 19:51
    Интересно, российское оружие из Венесуэлы скоро к хохлам попадёт? Там только 72ек около 100шт и остального в достатке.
  41. odisey3000 Звание
    odisey3000
    0
    Сегодня, 20:26
    Если бы ,да кабы ,во рту выросли грибы .К чему эти рассуждения .Американцы провернули свое дело .А мы вбухали в эту страну 20 млрд долларов .Теперь угадайте с трех раз - правильно, плакали наши денежки . Все требования сша правительством Венесуэлы будут подписаны даже не сомневайтесь . .Почему нам так не везет то в последнее время в политике ,вспомним Сирию - Асада .
  42. Ух Неухов Звание
    Ух Неухов
    0
    Сегодня, 20:54
    С большой вероятностью спецслужбы США имеют полный доступ к "сотовой связи" Венесуэлы.
    ‎Э . Сноуден рассказывал, что для слежения за абонентами специалисты от АНБ используют специальные программы. Которые могут включать и выключать устройство без ведома пользователя, управляеть микрофоном: даже если гаджет лежит в кармане, сотрудники спецслужб по звукам окружающей обстановки могут многое узнать о вас. Механизм геолокации позволяет установливать местоположение с высокой точностью (большей, чем традиционная триангуляция по вышкам сотовой связи). Применять "телефонный спам", чтобы оказывать определённое психологическое воздействие на абонентов.