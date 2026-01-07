Враг отмечает применение ВС РФ масксетей, имитирующих строительный мусор
7 38016
Подразделения российской армии, ведущие бои в населенных пунктах, начали массово применять новые маскировочные сети, имитирующие строительный мусор, обломки кирпичей и куски бетона. Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на военных ВСУ.
У российских войск появились новые маскировочные сети, имитирующие строительные обломки. Как утверждает украинский эксперт Сергей «Флеш» Бескрестнов, такие сетки позволяют российским бойцам укрываться среди развалин при ведении боевых действий в населенных пунктах. Как подчеркивается, маскировочные сети такого типа обладают высокой степенью реалистичности.
Сетки обладают высокой степенью реалистичности. Они подходят для маскировки в условиях боевых действий в городской застройке, когда вокруг разрушены здания, груды кирпича и другие строительные материалы и мусор.
Как отмечает противник, первые сообщения о применении российскими бойцами маскировочных сетей под строительный мусор было зафиксировано еще в начале 2025 года, но они были эпизодическими. Сейчас же отмечается массовое применение этого вида маскировки.
По данным украинской прессы, на оснащении ВСУ маскировочных сеток такого типа нет, хотя потребность в них есть и очень большая. Однако в этом случае вся надежда только на волонтеров, на уровне Минобороны Украины никто ничего решать не будет.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация