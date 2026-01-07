Враг отмечает применение ВС РФ масксетей, имитирующих строительный мусор

Подразделения российской армии, ведущие бои в населенных пунктах, начали массово применять новые маскировочные сети, имитирующие строительный мусор, обломки кирпичей и куски бетона. Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на военных ВСУ.

У российских войск появились новые маскировочные сети, имитирующие строительные обломки. Как утверждает украинский эксперт Сергей «Флеш» Бескрестнов, такие сетки позволяют российским бойцам укрываться среди развалин при ведении боевых действий в населенных пунктах. Как подчеркивается, маскировочные сети такого типа обладают высокой степенью реалистичности.



Сетки обладают высокой степенью реалистичности. Они подходят для маскировки в условиях боевых действий в городской застройке, когда вокруг разрушены здания, груды кирпича и другие строительные материалы и мусор.



Как отмечает противник, первые сообщения о применении российскими бойцами маскировочных сетей под строительный мусор было зафиксировано еще в начале 2025 года, но они были эпизодическими. Сейчас же отмечается массовое применение этого вида маскировки.

По данным украинской прессы, на оснащении ВСУ маскировочных сеток такого типа нет, хотя потребность в них есть и очень большая. Однако в этом случае вся надежда только на волонтеров, на уровне Минобороны Украины никто ничего решать не будет.
  Тот же ЛЕХА
    
    
    Сегодня, 15:29
    Молодцы... наша армия быстро приспосабливается к современной войне...врага надо всегда во всем на шаг опережать.
  cpls22
    
    
    Сегодня, 15:31
    Классное решение good Если они из пенопласта, то это ещё и для тепловизоров преграда.
    Тури_ст
      
      
      Сегодня, 15:33
      Ну вряд ли из кирпича то и бетона). Как такую таскать то тогда.
      Скорее всего пенопласт крашеный
      cpls22
        
        
        Сегодня, 15:34
        Цитата: Тури_ст

        Скорее всего пенопласт крашеный

        Да, очень натурально выглядит.
        Shurik70
          
          
          Сегодня, 15:43
          Линии прямые, не изогнутые.
          Вероятно полноразмерные "кирпичи" из пенопласта.
          Поскольку даже вблизи подделку не отличить.
    frruc
      
      
      Сегодня, 16:01
      сети такого типа обладают высокой степенью реалистичности.

      Действительно, супер. В разбитых городских и сельских застройках реалистично.
  Василенко Владимир
    
    
    Сегодня, 15:52
    хорошо сделано, если не знать фиг поймешь
  Tagan
    
    
    Сегодня, 15:58
    У российских войск появились новые маскировочные сети, имитирующие строительные обломки.

    Надо же, какая подлость!
  Десница ока
    
    
    Сегодня, 16:11
    Блин.., почитала и что-то так прискорбно и одновременно смешно ( прости Господи) стало(((. Вот так, мы наглядно и безапелляционно доказываем и показываем миру наше убедительное величие! Мы придумали эти сети и теперь , победа уж точно будет за нами, за великою сверхдержавой! Теперь мы обязательно уничтожим последнего украинца ( и не важно, что на это уйдет еще несколько лет), а потом и всех утерянных за последние годы союзников, сферы влияния в мире, подтверждающие это наше величие и тп. - вернем ( каким то чудом наверное) обязательно! Пусть враги даже не сомневаются в этом - как с укронацистами быстро и мощно расправились, так расравимся и с ними, если еще будут рыпаться и посмеют играть против нас! Мы же - Великая держава, и вот созданием этих сетей, которые нам позволят уничтожить в два раза больше, а то и более укронацистов, доказываем в очередной раз, всему миру, эту итак очевидную всем истину....
    laughing
    Ну а если серьезно... - не народ, так дальше нельзя.., исходя из окружающей реальности... Снимаем розовые очки ( в которых, Трамп, формальный лидер страны, главной из с нами враждующего блока - наш! и тп.) и белые, но все равно уже в обилии крови перчатки.., меняем недоэкспертов, шепчащих на ухо верховного, алогичные вещи и стратегии, ведущие медленно но верно, к полному поражению нашей страны, в глобальном раскладе и мироустройстве, прекращаем, оглядываться на реакцию зомбированных людей и элит в порабощенных и зомбированных Сэмом гос-вах ( как они подумают?, скажут и тп., если мы сделаем это или то...) и переходим к реальной, жесткой геополитике, начиная 'сражаться по максимуму, не с ботвой ( марионеткой какой-то Украиной и ее безумным стадом оболваненных баранов), а с нашими настоящими, травящими ёе врагами.., нанося по ним реальные и болезненные удары, как они по нам. Ну и тп., короче!
    Эх, че то меня понесло, размечталась однако.., простите! wassat
    Хорошего понемножку.., возвращаюсь в альтернативную реальность...))))
    Щирый прапор
      
      
      Сегодня, 16:48
      Там не только недоэкспертов менять надо.
    Alex Nevs
      
      
      Сегодня, 17:45
      Вам бы подучиться. Но вы уже "умерли" - поздно. От рабства избавились не сразу. Но избавились. Так и Международное Право. Не сразу и не все.Но придут обязательно. Но для Вас уже все.
      Десница ока
        
        
        Сегодня, 17:51
        Е-мае! Это что было вообще? laughing
        Вам бы, подучится, в плане мысли свои излагать внятно, так, что б другим понятно было))).
        А потом уже, поговорим по существу))))
  nik-mazur
    
    
    Сегодня, 16:15
    Подразделения российской армии ... начали массово применять новые маскировочные сети, имитирующие строительный мусор

    Всегда восхищали такие простые и, казалось бы, совершенно очевидные решения, до которых, почему-то, никто не додумывался.
    ARIONkrsk
      
      
      Сегодня, 17:15
      Цитата: nik-mazur
      Подразделения российской армии ... начали массово применять новые маскировочные сети, имитирующие строительный мусор

      Всегда восхищали такие простые и, казалось бы, совершенно очевидные решения, до которых, почему-то, никто не додумывался.

      Раз вы восхитились каким то решением, то значит до них кто то додумался иначе вы бы не восхитились.
      nik-mazur
        
        
        Сегодня, 17:17
        Цитата: ARIONkrsk
        Раз вы восхитились каким то решением, то значит до них кто то додумался

        Я так и сказал, вообще-то.
  ideo098
    
    
    Сегодня, 17:44
    Отлично придумано, волонтёры молодцы, спасибо им за работу. Пенопласт или поролон, всё реалистично.