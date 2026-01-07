Враг отмечает применение ВС РФ масксетей, имитирующих строительный мусор

Сетки обладают высокой степенью реалистичности. Они подходят для маскировки в условиях боевых действий в городской застройке, когда вокруг разрушены здания, груды кирпича и другие строительные материалы и мусор.

Подразделения российской армии, ведущие бои в населенных пунктах, начали массово применять новые маскировочные сети, имитирующие строительный мусор, обломки кирпичей и куски бетона. Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на военных ВСУ.У российских войск появились новые маскировочные сети, имитирующие строительные обломки. Как утверждает украинский эксперт Сергей «Флеш» Бескрестнов, такие сетки позволяют российским бойцам укрываться среди развалин при ведении боевых действий в населенных пунктах. Как подчеркивается, маскировочные сети такого типа обладают высокой степенью реалистичности.Как отмечает противник, первые сообщения о применении российскими бойцами маскировочных сетей под строительный мусор было зафиксировано еще в начале 2025 года, но они были эпизодическими. Сейчас же отмечается массовое применение этого вида маскировки.По данным украинской прессы, на оснащении ВСУ маскировочных сеток такого типа нет, хотя потребность в них есть и очень большая. Однако в этом случае вся надежда только на волонтеров, на уровне Минобороны Украины никто ничего решать не будет.