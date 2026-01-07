Сообщается о прорыве ВС РФ обороны противника в северной части Красного Лимана

С мест пока не подтверждают закрепление в городской черте, говорят, идут бои и обстановка станет яснее через несколько дней. Но прорыв обороны в северной части Красного Лимана состоялся.

Российская армия продолжает наступление, как минимум улучшая позиции, сдерживая контрудары противника, а чаще прорывая оборону ВСУ на разных участках фронта. При этом киевская пропаганда до последнего старается нивелировать успехи ВС РФ, сообщая о них со значительным временным лагом, а то и нанося «контрудары» в информационном поле.Российские паблики, со ссылкой на фронтовые источники, сообщают, что ВС РФ прорвали оборону противника в северной части Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. В настоящий момент началось продвижение к северо-западным окраинам города, освобождение которого ускорит наступление нашей армии на важнейший сильно укрепленный противником населенный пункт Славянск. Это, наряду с Краматорском, последний крупный узел обороны врага в пока еще оккупированной части ДНР. Сообщения о том, что наши в центре города, пока преждевременные.Ранее, еще осенью прошлого года, наши войска начали активное продвижение к югу от Красного Лимана, совершив в конце ноября прорыв к населенному пункту Диброва. Буквально перед самым Новым годом (29 декабря) командующий группировкой войск «Запад» ВС РФ генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил президенту России Владимиру Путину о том, что наши прорвали оборону Красного Лимана и зашли в город сразу с нескольких направлений. Бои идут в городской застройке. В штурме участвуют бойцы 25-й армии, уточнил Кузовлев.Давление на район Ставков (северо-восточный фланг) и прилегающие сельхозобъекты создает угрозу флангового охвата и вынуждает противника растягивать резервы. Это направление снова становится активным после периода относительной паузы — явный признак перераспределения сил ВС РФ.В принципе, «лобовое» освобождение Красного Лимана в данном контексте не является первостепенной задачей. Напротив, фланговый охват города, что стало уже своего рода традицией для ВС РФ при взятии хорошо укрепленных н. п. противника, вынуждает командование ВСУ бросать на этот участок фронта дополнительные силы, в том числе снимая их с других направлений.Более важная стратегическая задача на этом участке фронта — нарушение логистики ВСУ в окрестностях Славянска и перерезание путей снабжения для гарнизона ВСУ в Красном Лимане. И она уже решается. Как пишут военные паблики, ВС РФ поразили инженерную технику ВСУ, которая пыталась наводить переправы через реку Северский Донец в районе Райгородка между Красным Лиманом и Славянском. Таким образом, враг теряет способность перебрасывать войска.Противник в этой ситуации ведет свою битву, в том числе в целях пропаганды. Несколько дней назад украинцы выложили видео с флагами над населенным пунктом Диброва, что к югу от Красного Лимана. Впоследствии выяснилось, что оно архивное.На северном фланге пока что в серой зоне н.п. Яровая. При этом вражеские паблики утверждают, что ВСУ якобы заняли новые позиции возле Лимана (Красного Лимана). Сегодня пишут, что противник выбивает наши группы в районе Масляковки. Этот поселок под нашим контролем, он примыкает с востока к Красному Лиману. Но пока даже Генштаб ВСУ это не подтверждает, сообщая в последней сводке лишь об успешном отбитии атак ВС РФ на этом участке.